FAUL U ZAKONU: Kako su Sarajlije platile milionska dugovanja FK Željezničar

Većina sportskih klubova u BiH su nevladine organizacije. Magoda: Mi nismo inspektorat koji provjerava porezni dug. Nekić: Pitanje je koja je svrha da neki profesionalni sportski klub koji je evidentiran kao udruženje građana dobije novac i od investitora i od iz budžeta

Piše: Rubina ČENGIĆ

Kanton Sarajevo, odnosno Ministarstvo sporta i kulture u Vladi KS ove godine je izdvojilo 3,5 miliona samo za Fudbalske klubove Željezničar i Sarajevo iako su oba udruženja građana.

Uz to, FK Sarajevo ima privatne investitore koji su vlasnici većinskog paketa odlučivanja. Tako će oba kluba dobiti po milion KM, a Željezničar još i 1,5 za dogradnju južne tribine.

„Istorijski budžet“

Ova dodjela javnog novca je sporna za revizore i aktiviste koji zagovaraju veću transparentnost trošenja javnog novca.

– Mi ove godine, ja sam to najavljivao, imamo istorijski budžet za sport, 7,5 miliona KM. I izdvojili smo po milion za Fudbalske klubove Željezničar i Sarajevo. Oba Kluba su izašli u Evropu i zato su dobili isti iznos novca. Kada smo radili analizu zadnjih pet godina uočili smo da je podrška klubovima od značaja za Kanton bila mizerna. A Željezničar sa 102 godine tradicije zaslužuje bolji tretman Kantona. Što se tiče FK Sarajevo – činjenica je da tamo određena grupa ljudi ima paket odlučivanja. Ali, oni su udruženje građana kao i svako drugo. Prema našim zakonima je nemoguće privatizirati sportske klubove. Sredstva za gradnju južne tribine stadiona Grbavica smo izdvojili jer je ideja da fudbalska reprezentacija BiH tamo može igrati utakmice. To je važno i s aspekta razvoja privrede u Kantonu. Pogledajte kako je u Zeničko-dobojskom kantonu to generator privrede. Primarni cilj je da stvorimo uslove da u Sarajevu igra nacionalni fudbalski A tim – pojašnjava nam ministar za sport i kulturu u Vladi KS Kenan Magoda.

A šta kažu revizori?

Naglašava da je ovo prvi put u istoriji budžeta Kantona Sarajevo da su u Zakonu o izvršenju budžeta uvrštena četiri stuba sporta Kantona: Fudbalski klubovi Željezničar i Sarajevo, Rukometni klub Bosna i Košarkaški klub Bosna.

Glavni revizor Ureda za reviziju institucija u FBiH Dževad Nekić kaže da bi ulaganje u infrastrukturne projekte sportskih klubova bilo opravdano da su infrastrukturni objekti u vlasništvu svih građana.

– U takvim slučajevima bi trebalo da grad, kanton ili općina preuzme upravljanje, da to bude vlasništvo svih građana. A ne da sutra neko kupi klub i postane vlasnik nekretnine. To je profesionalni sport i profesionalni sportisti kojima klub daje velike plate, a ne izvršava svoje obaveze, nego ih kasnije preuzmu građani Kantona kroz budžet. Sva udruženja treba da posluje na isti način, ali mi imamo udruženja pod znacima navoda – kaže Nekić.

Šta kaže Zakon?

U Zakonu o izvršenju budžeta KS stoji: Sredstva utvrđena na razdjelu 22. Budžeta, pozicije: “Tekući transferi pojedincima iz oblasti sporta”, “Tekući transferi pojedincima iz oblasti kulture”, “Tekući transferi neprofitnim organizacijama iz oblasti sporta i inkluzija”, “Tekući transferi neprofitnim organizacijama iz oblasti kulture i inkluzija”, “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti iz oblasti sporta”, “Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama iz oblasti sporta”, “Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama iz oblasti kultura”, “Kapitalni transferi gradu i općinama iz oblasti sporta” i “Kapitalni transferi gradu i općinama iz oblasti kulture”, koristi će se po programima koje donosi Vlada. (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana Ministarstvo kulture i sporta će za sredstva s pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama iz oblasti sporta” zaključiti sporazume sa sportskim klubovima o grant sredstvima za FK Sarajevo, FK Željezničar, KK Bosna i ORK Bosna.

Transparency international u BiH otvara pitanje kontrole trošenja javnog novca usmjerenog u sportske klubovi koji su nevladine organizacije.

Ko kontrolira trošenje?

Oni su sredinom maja 2023. godine problematizirali donacije iz javnih sredstava za šest klubova Premijer lige jer su u upravi tih klubova izabrani ili imenovani politički dužnosnici.

– Većina sportskih klubova u BiH su nevladine organizacij. Nažalost je tako. I ako novac veći u iznosu od 10.000 ili 50.000 KM ide sportskim klubovima u čijoj upravi učestvuju izabrani ili imenovani dužnosnici – to je sukob interesa. A ako ide klubovima u čijoj upravi nema imenovanih ili izabranih dužnosnika – ostaje pitanje namjenskog trošenja tog novca – kaže Damjan Ožegović iz Transparency international u BiH.

Prema dostupnim podacima FK Željezničar, godišnje zarađuje oko 4 miliona KM, a do 31. marta 2023. je imao poreski dug – oko 2,1 milion KM glavnice i 1,4 milion KM kamata.

No, prije 19. juna uplatili su dio duga i stekli pravo na otpis kamata nastalih do 2018. godine. Pa su se pohvalili kako im je u tome pomogao ministar Magoda. To je omogućeno zakonom na nivou FBiH.

Oni su dostavili elaborat

Magoda kaže da Ministarstvo prije dodjele budžetskog novca nije provjeravalo kako je nastao dug FK-a Željezničar.

– Ministarstvo sporta i kulture ima ingerenciju kontrole rada sporta. Ali nismo inspektorat koji provjerava porezni dug. To rade nadležne inspekcije. Mi radimo na stabilizacji dugova i vraćanju dugovanja. Oni su nama dostavili elaborat opravdanosti ulaganja i interesa za Kanton Sarajevo. Morali su razraditi šta rade, koja je finansijska konstrukcija, strateški planovi. Prvi put sam tražio takav dokument. I na osnovu toga ću pratiti i FK Željezničar i FK Sarajevo, odnosno da li se ponašaju shodno tome, da li raspolažu novcem koji su dobili i u skladu s dogovorom i kakve sportske rezultate prave. Ako ne bude rezultata – finansijska podrška kantona će se smanjivati – kaže Magoda.

On pojašnjava da se visina granta određuje na osnovu rezultata, kategorije kojoj pripadaju, troškovima…

Na pitanje da li je opravdano davati donacije iz budžeta da bi se izmirio poreski dug koji je budžetski prihod, kaže da „nije“. – Nije opravdano davati iz budžeta grant za izmirivanje duga za porez. Ali, ta mogućnost izmirenja duga je stvorena odlukom Vlade FBiH. A meni je Zakonom o izvršenju budžeta koji je izglasala Skupština naloženo da to moram uraditi. To nisam ja predložio. Ja sam bio zastupnik u Skupštini i imenovan sam za ministra sedam dana prije glasanja o budžetu – pojašnjava Magoda.

Kad pitamo kako nadzirati trošenje ovog javnog novca, kaže da su oba kluba predstavila plan aktivnosti i da će Ministarstvo pratiti realizaciju tih dokumenata.

„Novac ide na nešto drugo“

S druge strane, glavni federalni revizor Nekić smatra da nije dobro da građani kantona kroz budžet preuzimaju obaveze izmirenja dugova udruženja građana koji su zapravo komercijalni sportski klubovi.

– Svi nivoi vlasti izdvajaju budžetska sredstva za razvoj sporta. Mi gledamo da li je to davanje opravdano, da li je novac trošen namjenski. Ali često nema izvještaja ili informacija o utrošku. To je vjerovatno zbog toga što taj novac ne ide na razvoj, nego na nešto drugo. Ja mislim da može i na drugo. Ali treba reći za šta, pa neka građani na izborima vrednuju takve odluke. Ako govorimo o razvoju sporta, možda bi bilo dobro da to ide kroz podršku školama sporta koje bi pohađala djeca koja to žele, a ne za potrebe plaćanja obaveza prema profesionalnim sportistima. Često u budžetima stoje i sredstva za transfer sportskim klubovima, ali mi uvijek insistiramo da to bude na transparentan način, s jasnim kriterijima koji praktično ciljaju kome će novac biti dat – pojašnjava Nekić.

Od investitora i iz budžeta

Naglašava da u BiH nije jasan status sportskih klubova i to kako i na koji način pojedinci ili grupe ulaze u uprave tih udruženja.

– Pitanje je koja je svrha da neki profesionalni sportski klub koji je evidentiran kao udruženje građana dobije novac i od investitora i od iz budžeta. Ali ako je u zakonu o izvršenju budžeta predviđeno da neki novac bude dat nekom sportskom klubu i ako je to bilo u nacrtu budžeta i u javnoj raspravi, onda je to u skladu s procedurom. Pitanje je da li je moralno i da li je opravdano – pojašnjava Nekić.

Podsjećanja radi, iz FK Sarajevo su u decembru 2022. obavijestili javnost da su ispunjene sve obaveze i uslovi koje su investitori, Ismir Mirvić i Vincent Tan, preuzeli po ugovoru potpisanom 20.09.2021. kada su i zvanično postali vlasnici 98,26% glasačkih prava.

Klub je saopćio da je od ulaska u klub ove dvojice investitora do sada ukupno je uloženo 9,7 miliona KM.

Nastavak stranih ulaganja

Tim su, dodali su pokriveni naslijeđeni dugovi, stabilizovano poslovanje i unaprijeđena infrastruktura s posebnim akcentom na poboljšanje uslova u Akademiji FK Sarajevo.

– Predstavnici kluba su započeli pregovore s investitorima o nastavku ulaganja kroz drugu fazu. Gospodinu Mirviću i gospodinu Tanu predstavljen je plan strateškog razvoja kluba u periodu od dvije godine s ciljem da klub ostvari uspješne rezultate s prvim timom kao i da se dodatno razvije Akademija FK Sarajevo, što uključuje značajna ulaganja u infrastrukturu kao i najbolji sistem i kadar koji može podržati proces razvoja mladih igrača. O ishodu pregovora i daljim koracima u ovom procesu FK Sarajevo će blagovremeno obavijestiti navijače i ostatak javnosti – saopšteno je iz kluba.

Bivši ministar sporta i kulture u Vladi KS Samir Avdić, na molbu da prokomentariše visoke grantove sportskim klubovim, kaže da ga to ne zanima i da je to pitanje za novog ministra.

Pratićemo ciljeve

Na ovo pitanje ipak odgovara Magoda, uz tvrdnju da je ovo pitanje „hrabrosti i vizije“.

– Ovo je menadžerska pozicija. A i ja imam uspješnu sportsku karijeru. Bio sam najbolji menadžer u istoriji bh,sporta jer sam sa RK Bosna osvojio 16-tinu finala Lige prava, što je isrorijski uspjeh u ekipnom sportu. Ni jedna direktor ili menadžer to nije uspio. Odluka o visokim grantovima je stvar hrabrosti. Mi godinama nemamo neke ozbiljne rezultate, ali ja sam tim klubovima rekao da nema novca bez rezultata. Rekao sam da moraju ući u Evropu i oba kluba su ušla. To je cilj, a mi ćemo pratiti ciljeve. I KK Bosna će dobiti dodatni novac ako bude igrala ABA ligu ove godine, a za narednu godinu je target ABA 1 liga – pojašnjava Magoda

Zastupnica u Skupštini KS Marijela Margita Hašimbegović (DF), članica skupštinske Komisije za sport, kaže da je nejasno gdje ide novac predviđen za razvoj sporta.

– Mi smo glasali za budžet u kom je naveden ukupan iznos i zaista postoji strah za transparentno i namjensko trošenje tog novca, kaže Margita Hašimbegović.

BiH nema zakon o sportu

Sportski novinari s kojima smo razgovarali za ovaj tekst ne žele da komentarišu situaciju s grantovima u KS.

Naglašavaju da nema način da se nadzire rad sportskih klubova jer su oni nevladine organizacije. S druge strane BiH nema ni zakon o sportu, što je dodatno otežavajuće.

No, upozoravaju da sportski klubovi u regiji dobivaju iz budžeta znatno veća sredstva nego FK Željezničar i Sarajevo. Smatraju da su javna sredstva morala biti dodijeljena i Željezničaru i Sarajevu jer bi u protivnom u Sarajevu izbile demontracije, te naglašavaju da Fudbalskom klubu Čelik, koji je vlasnik stadiona Bilino Polje troškove igre fudbalske reprezentacije BiH plaća Grad Zenica.

Magoda pojašnjava da, iako fudbalska A reprezentacja BiH može igrati na stadionu u Zenici, i Sarajevo treba ozbiljan stadion.

– Mi smo stagnirali u gradnju infrastrukturnih objekata, a ja želim da mijenjam paradigmu i u sportu i u kulturi. Nacionalni stadion je generator privrede. Građani kantona Sarajevo se vjerovatno pitaju zašto ne možemo dovesit nekog pjevača sa A-liste, a ne možemo jer naši stadioni su daleko ispod kriterija… Zetra ili Stadion Koševo ne zadovoljava uslove, tamo bi bile potrebne mnogo veće investicije, a Željezničar već ima projekat za Grbavicu i s gradnjom južne tribine će imati 20.000 mjesta – pojašnjava Magoda.

„To gradi Općina Novi Grad“

A na pitanje zašto se kanton ne fokusira na gradnju nacionalnog stadiona koji najavljuje opština Novi Grad kaže da „to gradi Općina Novi Grad“.

– Ne trebaju nam dva nacionalna stadiona. Stadion Grbavica nije nacionalni, potencijalno će biti. Ali, to je stadion u 100 postotnom vlasništvu FK-a Željezničar i postoji mogućnost da tamo igraju nacionalne reprezentacije. Mi nemamo nacionalni stadion na nivou BiH gdje bi igrale sve reprezentacije svih sportista iz cijele države. Ovo sada je samo jedan projekat, početak izgradnje južne tribine, širenje kapaciteta. To nije veliki projekat. Ima ih desetine koji nisu tako vidljivi. Izdvojili smo 2 miliona za sportsku dvoranu u Hrasnici, za bazen na Dobrinji 2 miliona KM. Mi nemamo državni interes kada je u pitanju sport kao i kultura, ne pratimo razvoj nacionalnih selekcija, Ministarstvo civilnih poslova ne radi svoj posao, tako da Vlada KS finansira nacionalne institucije od važnosti za BiH – pojašnjava Magoda.

Mijenjat će se pristup podrške

Inače u Kantonu Sarajevo djeluje oko 580 sportskih klubova među kojima samo fudbalskih 63. Toliko ih se prijavilo na javni poziv Ministarstva za grant u oblasti sporta.

Inače, najveći poreski dužnik među sportskim klubovima u KS, prema podacima Ministarstva, je KK Bosna sa 770.000 KM duga.

Ministarstvo je poništilo javni poziv za prijavu sportskih klubova koji imaju nastala porezna dugovanja do kraja 2020. godine. Prijavila su se samo tri kluba od kojih dva nisu zadovoljavala formalno-pravne uslove.

