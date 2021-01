Gatačka vlast drži kontinuitet u kršenju zakona

Ni dva i po meseca nakon izbora vlast u opštini Gacko nije u potpunosti konstituisana. Kršenje zakona i internih akata kao i očigledan nedostatak kvalitetnih kadrova obeležili su početak rada nove vlasti čime je ostvaren kontinuitet sa prethodnom garniturom. Novi načelnik ipak tvrdi da će “sanirati zatečeno stanje, izneti se sa izazovima i izaći iz situacije na zadovoljstvo svih građana”.

Nakon dve decenije u Gacku je došlo do smene vlasti. Umesto SDS-a opštinu će u četiri naredne godine voditi SNSD. Prema koalicionom sporazumu, SPS je dobio mesto zamenika načelnika, Prva SDS predsednika Skupštine i, dalje, shodno osvojenom broju glasova, dele se načelnička i direktorska mesta. I, mada je vlast nova, posmatrač sa strane ima utisak da je kontinuitet u kršenju zakona ostvaren, a sve na momente deluje kao podela plena. Ono što na primeru Gacka upada u oči je da stranke možda imaju odane članove, ali nemaju kvalitetne kadrove.

Po savetnika u Trebinje

Već je na konstitutivnoj sednici Skupštine opštine Gacko bilo jasno da neki od imenovanih vršilaca dužnosti načelnika odeljenja ne ispunjavaju ni opšte uslove za zapošljavanje u opštini, što je suprotno odredbama Zakona o službenicima i nameštenicima u organima lokalne samouprave. Pozicija je obrazložila da zakon nije prekršen budući da su imenovana lica u v.d. statusu, ali je pomenuti zakon potpuno izričit u članu 55. u kom stoji da “vršilac dužnosti načelnika odeljenja ili službe mora da ispunjava opšte uslove za zapošljavanje u opštinskoj upravi i posebne uslove za imenovanje u skladu sa ovim zakonom”. Imenovanja su legalna bila i za načelnika opštine Ognjena Milinkovića koji je na sednici rekao da stoji iza svakog rešenja i da su imenovana lica njegov izbor. I sam Milinković je svoju načelničku funkciju otpočeo zapošljavanjem bez oglasa, mada je u odgovoru “Direktu” naveo da je sve urađeno u skladu sa zakonom.

“Od imenovanja, u radni odnos na određeno vreme, a u skladu sa zakonom, primljeno je 6 radnika i to na mesta načelnika odeljenja, šefova službi, savetnika i tehničkog sekretara”, stoji u odgovoru na naša pitanja koliko je osoba angažovano u opštini Gacko, na kojim mestima, po kom osnovu, te koji su kriterijumi odlučivali prilikom njihovog angažmana i koji su kvaliteti bili presudni da se za te poslove angažuju ljudi “sa strane”?

Navedeno je i “da se broj zaposlenih nije povećao, da su angažovani radnici sa adekvatnim referencama koji čine najbliže saradnike i izbor su načelnika”.

Iako u odgovoru nema pojedinosti o referencama, može se reći da tehničkog sekretara verovatno preporučuje mesto kandidata za odbornika na listi SNSD-a gde se navodi da se radi o nezaposlenoj 30-godišnjoj apsolventkinji Pravnog fakulteta.

Načelnik je savetnika za pravna pitanja takođe našao na listi SNSD-a, ali u Trebinju. Radi se o Vasu Mijanoviću, bivšem direktoru Bolnice i Doma zdravlja u ovom gradu. Strukovni sindikat doktora medicine RS je svojevremeno protiv Mijanovića podneo prijavu za povredu prava radnika i utaju poreza i doprinosa, ali je Tužilaštvo odlučilo da obustavi istragu zbog nedostatka dokaza. Osim načelnika opštine Gacko, Mijanović navodi u svom CV-ju da savetuje i više pravnih i fizičkih lica.

44O hiljada maraka mesečno za plate Inače, Gacko spada u red opština sa najvećim viškom zaposlenih u odnosu na Zakon o lokalnoj samoupravi čija je primena u nekoliko navrata odgađana. Do juna, kada bi pomenuti zakon trebao da počne da se primenjuje, od 229 zaposlenih koliko trenutno Administrativna služba zapošljava, trebalo bi da ostane tek 3o-ak.

I, mada u Zakonu o lokalnoj samoupravi načelnik ima pravo da imenuje savetnike, u internim aktima samouprave, Pravilnik i Sistematizacija radnih mesta, ne poznaju kategoriju savetnika. Takođe, Zakon o službenicima i nameštenicma kaže da se zapošljavanje može vršiti samo na osnovu plana i to nakon usvajanja budžeta. U Gacku je na snazi Odluka o privremenom finansiranju. Niti je usvojen Budžet za ovu godinu, niti, shodno tome, postoji plan zapošljavanja.

Zaposleni godinu počeli u besparici

U tom smislu Milinković nastavlja praksu prethodnog načelnika koji je u izbornoj kampanji i tehničkom mandatu zaposlio čak 95 radnika!

“Budžet je potrošen u oktobru, a finansijska dubioza opštine je 1o miliona maraka”, rekao je početkom godine načelnik Ognjen Milinković obraćajući se javnosti.

Para za novembarsku i decembarsku platu nema, poručeno je zaposlenima koji su praznike dočekali sa zebnjom i u besparici.

“Probleme je napravilo prethodno rukovodstvo ne razmišljajući o posledicama, čime su ustanove i preduzeća dovedena u gotovo bezizlaznu materijalno-finansijsku situaciju”, navodi se u odgovoru i obećava da će u narednom period servisirati preuzete obaveze, pa i one prema zaposlenima.

Da je zabrinutost velika među radnicima potvrđuje i Željko Popović, predsednik Sindikata. Ističe da iz banaka i drugih kreditnih institucija pritiskaju radnike i računovodstvo da se izmire dospele rate.

“I prilikom usvajanja budžeta prošle godine falilo nam je oko 8 odsto za plate, u međuvremenu je bilo zapošljavanja, potrošila su se ta sredstva”, kaže Popović.

Na pitanje da li je Sindikat morao da reaguje, Popović tvrdi da su bili zatečeni jer se zapošljavanje dešavalo u poslednja dva-tri meseca i da su bili nemoćni. Iako veruje obećanju načelnika da će sa novim budžetom planirati sredstva za dve zaostale plate, Popović kaže da prate situaciju i da je sigurno da se niko neće odreći svojih prava jer “mnogo nas živi od plate koja odavno ne može da zadovolji potrošačku korpu”.

Kako naći i stručnog i podobnog

I dok Popovć čeka sastanak sa načelnikom, većini ustanova su isključeni telefoni kao i internet.

“Svi su nestrpljivi da za nepunih mesec dana rešimo sve ono što se decenijama urušavalo”, rekao je načelik i zamolio za strpljenje.

Ipak, mnogi su očekivali da će se delovati ekspeditivnije i profesionalnije. Iako se veruje u dobre namere novog načelnika, sumnja se u njegovu samostalnost. Od kadrovskih rešenja do konkretnih poteza, ton i takt svemu daju stranke, prvenstveno OO SNSD-a Gacko. Na sledećoj sednici SO Gacko se očekuje imenovanje zamenika načelnika koji, kao što smo pomenuli, dolazi iz redova SPS-a. Izvesno je da će to biti odbornik ove stranke Siniša Mandić. Na istoj sednici će biti razrešeni i skoro svi direktori javnih ustanova kojima mandati ionako ističe u ovoj godini. Time se, stručno je mišljenje nekih od pravnika koje smo konsultovali, otvara mogućnost da smenjeni tuže opštinu.

Nova metla bolje čisti U izbornoj kampanji je isticano da vlast u opštini i na RiTE Gacko treba da bude ista, a kandidatu Ognjenu Milinkoviću je obećavana pomoć. Ipak, za sada je to pomoć nemoćnog. RiTE Gacko je u takvoj poziciji da i sama duguje dobavljačima, a para nema ni da opštini isplati dug od skoro 2 miliona maraka za tzv. rudarsku rentu i time da vetar u leđa novoj vlasti. Ono što su do sada uspeli je da načelniku pomognu oko čišćenja snega i uočljivo je da je grad bolje očišćen. Za sada je samo u tom delu nova vlast potvrdila onu narodnu da nova metla bolje čisti.

O personalnim rešenjima se odlučuje u strankama koje, pokazalo se na primeru Gacka, nemaju adekvatne kadrove. Otuda se SNSD sa svojim koalicionim partnerima našla u poziciji da je osvojila vlast, ali da ne zna šta bi sa njom niti ima ko da je vrši. Mesto načelnika jednog od opštinskih odeljenja je, nezvanično nam je potvrđeno, nuđeno osobi koja tek što je završila sa stažiranjem, a slična situacija je sa ostalim pozicijama. Direktor doslovno može da bude bilo ko, pod uslovom da je iz odgovarajuće stranke i sa dovoljno samopouzdanja da se prihvati tog mesta. Podobnost i poslušnost, uz nepotizam, glavni su kriterijumi prilikom izbora rukovodećeg kadra. Sve to ostavlja malo prostora za nadu da će se krenuti u neki boljitak.

Da su koalicioni sporazumi eufemizam za podelu “plena” nakon izbora koji se ogleda u rukovodećim mestima na svim nivoima slaže se Mirjana Ćuskić iz Helsinškog odbora za ljudska prava.

“Koalicioni partneri sada po dolasku na vlast rukovodeće pozicije i fotelje u državnim telma, javnim ustanovama i javnim preduzećima dele “i šakom i kapom”, nezavisno od bilo kakvih objektivnih kriterijuma i dokazanih, stručnih kompetencija. Pored kandidata sa partijskim knjižicama i preporukama, mladi i obrazovani stručnjaci u našoj državi nemaju apsolutno nikakve šanse. Ipak, neka velika sreća u našem sistemu ne čeka ni one koji se, na takav način, zaposle uz pomoć stranaka. Konstantna težnja ka ugovorima na neodređeno vreme i ispunjavanje različitih zahteva koje partija svakodnevno nameće pretvara ih u kompromisne, nesigurne poslušnike, koji zarad “uljebljenja”u javni sektor, moraju da prođu “trnovit” put, često popločan brojnim nezakonitim radnjama”, ističe Ćuškić.

Po njenom mišljenju posledice rata, nezaposlenost i nemaština doprineli su da građani postanu razočarani, ljuti i apatični. U takvim okolnostima, mali broj njih veruje u to da su oni važna karika u društvu koja može menjati na bolje. Uzrok tome je veliki je broj onih koji su na svojoj koži osjetili šta znači biti žrtva sistema u kome se ne poštuju zakonske norme i u kome nemaju svi jednak pristup pravdi.

“Ipak, to ne smije biti razlog, niti opravdanje, da se svi zajedno, na različite načine, ne borimo za bolje sutra. Moramo zaštititi one koji su žrtve ovakvih procesa i pružiti im prekopotrebnu podršku u ovoj borbi. Uz to, nadležne pravosudne institucije trebalo bi da reaguju na ovakve pojave, i da ih, u slučaju utvrđivanja bilo kakvih neregularnosti, sankcionišu, a ne guraju pod tepih. Jedino takve institucionalne prakse daće građanima motiv i ohrabrenje da veruju u njihov rad i doprinesu bržem i kvalitetnijem razvoju demokratskih procesa u našoj zemlji”.

Komentar na zapošljavanje u opštni Gacko u tehničkom mandatu i finansijskoj situaciji koju je ostavio nasledniku pokušali smo da dobijemo i od bivšeg načelnika Milana Radmilovića. Na pozive i poruke do ovog trenutka nije odgovorio.

Odgovor nije stigao ni od Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS koje smo pitali kako gledaju na poslednja zapošljavanja i imenovanja u opštini Gacko.

