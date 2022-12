IT OPREMANJE RAK-A: Dodikov direktor Milinović dodijelio 1,7 miliona KM Dodikovom Prointeru

foto: Draško Milinović RAK

Dovoljno je samo da RAK tim direktora Draška Milinovića osmisli IT zavrzlamu, a banjalučki „Prointer“ i sarajevska mu istoimena kćerka firma već imaju spremnu ponudu. Niko drugi ne učestvuje, ugovor je spreman, kao i desetine pa i stotine hiljada maraka iz budžeta. Sa posljednjim poslom vrijednim 218.094 KM, ukupna cifra „skočila“ na nevjerovatnih 1,7 miliona KM.Od 2015. godine do danas najpoznatija IT tender firma sa javnim sektorom sklopila je ukupno 835 ugovora vrijednih – 210.860.548 KM.

Nije Draško Milinović, bivši direktor Radio- televizije Republike Srpske i poslušnik Milorada Dodika, predsjednika RS, tek onako na mjestu direktora Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine. Dok mu odlično idu poslovi u domenu privatizacije telekomunikacija za potrebe režima, jednako je „dobar“ i u dodjeljivanju ugovora IT firmi „Prointer“, povezanoj sa porodicom istog Dodika. Prvi tenderski posao ova porodična uspješnica u RAK-u je dobila baš Milinovićevim dolaskom 2020. godine. Do danas nanizalo se 11 poslova vrijednih ukupno 1.678.371 KM.

Dovoljno je samo da Milinovićev RAK tim osmisli IT zavrzlamu, a banjalučki „Prointer“ i sarajevska mu istoimena kćerka firma već imaju spremnu ponudu. Niko drugi ne učestvuje, ugovor je spreman, kao i stotine hiljada maraka koje Milinović dijeli iz budžeta.

„Draško Milinović imenovan je za novog direktora RAK-a. Paradoksalno, jer je upravo u vrijeme dok je Milinović bio na čelu RTRS-a, RAK izrekao brojne novčane kazne javnom servisu RS zbog nepoštovanja Zakona o RTRS i kršenja etičkih i profesionalnih standarda”, pisao je Žurnal 15. jula 2020.

Nesporno, paradoks je to i danas, ali Milinović tačno zna šta mu je činiti.

Znao je to i 3. novembra kada je (zasad) posljednji put odlučio u korist „Prointera“, firme s kojom, prema priznanju Miloradovom, sarađuje njegov sin Igor Dodik.

„Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke RAK, po zpisniku o pregledu i ocjeni ponuda u predmetu javne nabavke računarske i elektronske opreme za potrebe Regulatorne agencije za komunikacije, broj: 02-16-10-1923-5/22 od 01.11.2022. godine, da se ugovor za nabavku računarske i elektronske opreme dodijeli grupi ponuđača: Prointer IT Rješenja i Servisi – Prointer IT Solution and Services d.o.o. Sarajevo – predstavnik grupe ponuđača i Prointer ITSS d.o.o. Banja Luka, član Infinity International Group Banja Luka – član grupe ponuđača, za ponuđenu cijenu u iznosu od 186.405,00 KM bez PDV-a, odnosno 218.093,85 KM sa PDV-om“, potpisao je.

Ista Milinovićeva komisija „konstatovala je da je zaprimljena jedna blagovremena i uredno zatvorena, kovertirana ponuda“.

A precizirao je direktor baš sve:





I još mnogo toga. Da ne bude nedoumica. I, naravno, nije ih ni bilo.

Prvu odluku da su „Prointeri“ neprikosnoveni donio je 20. novembra 2020. te godine. Stigla je samo jedna ponuda koja zadovoljava izuzetno stroge IT standarde u državi koja i dalje, u informaciono nepovezanoj administraciji, funkcioniše po principu „daj mi papir“ – 19.890 KM na ugovoru od 15. decembra. Milinović se potom posavjetovao sa IT majstorima i saznao da su mu potrebni i računarska oprema i softveri za monitoring mreže. U korist dva „Prointera“ nova odluka stigla je prije Nove 2021. Po ugovoru od 21. decembra, plaćao je 358.858 KM.

Uslijedila je tenderska pauza, ali samo kako bi bili osmišljeni skuplji poslovi. Možda je prošlo pola godine, ali imena na papiru ostala su ista. Za tender nazvan „centralizovani DMS sistem“ ponovo je stigla jedna ponuda. U koverti dva „Prointera“, kod Draška na stolu ugovor na 292.383 KM.

TAJKUN PROTIV TAJKUNA

Sve to, ipak, nije bilo dovoljno. Na znatno višem platnom nivou, pisao je Žurnal, bio je informacioni sistem za elektronsko praćenje mrežnih resursa.

Vedran Jarić vlasnik je firme „Planet Soft“. U vlasništvu njegove porodice je i građevinska firma „Aragosta invest“, kojoj je, s druge strane, promijenjena banjalučka vlast na čelu sa gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem itekako pomogla da gradi na atraktivnim gradskim lokacijama. Blizak saradnik Jarića je dojučerašnji direktor „Nove banke“ Milan Radović blizak vlastima, danas preobraćen u opozicionara sa ogromnim kapitalom. Jarić voli da se pobuni protiv „Prointera“, ali veze ove firme sa direktorima smještenim u fotelje i dalje su prejake.

„Grupa ponuđača Planet Soft d.o.o. Banjaluka, Coming-Computer Enginering d.o.o. Beograd i Saga NFG d.o.o. Banjaluka, zastupani po punomoćniku Cvijanović Branislavu, advokatu iz Banjaluke, dana 14.5.2021. godine uložila je žalbu. Predmetna žalba je dana 21.5.2021. godine sa kompletnom dokumentacijom dostavljena Uredu za razmatranje žalbi. Dana 24.06.2021. godine Ured za razmatranje žalbi je donio rješenje u kojem se navodi da se žalba usvaja i poništava se odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača od 26.4.2021. godine, te se predmet vraća prvostepenom organu na ponovni postupak.“

Milinovićeva komisija iz RAK-a „postupa po uputama URŽ-a“.

„Ponuda grupe ponuđača Prointer ITSS Sarajevo (predstavnik grupe ponuđača) i Prointer ITSS Banjaluka formalno-pravno je ispravna i ispunjava sve tražene uslove propisane tenderskom dokumentacijom. Ponuda grupe ponuđača Planet Soft Banjaluka (predstavnik grupe ponuđača), Coming- Computer Enginering Beograd i Saga NFG Banjaluka ne ispunjava tražene uslove.“

631.469 KM!

NASTAVI NIZ

I za reaktivnu i proaktivnu podršku, održavanje i konsultantske usluge ponuda je bila spremna. Na ugovoru od 30. avgusta 2021. stajalo je – 66.339 KM.

Mislio je Milinović na sve. Softveru za bekapovanje potrebno je održavanje. I ta odluka je napisana 17. januara, a blagovremena i uredno zaprimljena ponuda stiže od „Prointera“ – 17.901 KM.

Reaktivna i proaktivna podrška došla je na red i ove godine – 52.496 KM.

Dakako, direktor RAK-a nije propuštao priliku ni da direktno potpiše ugovor za „servisnu podršku CISCO mreže“ 3.954 KM. U „sitnija“ plaćanja novcem građana spada i održavanje softvera za fakturisanje – 8.494 KM i održavanje internet portala – isto toliko…

Od 2015. godine do danas najpoznatija IT tender firma sa javnim sektorom sklopila je ukupno 835 ugovora vrijednih – 210.860.548 KM.

SUD: ŽURNAL VAM NE VRIJEĐA UGLED, POSTALI STE GLAVNI PARTNER JAVNOG SEKTORA

Dugogodišnje pisanje Žurnala o nekontrolisanom odlivu javnog novca na porodični račun potvrdio je i Osnovni sud u Banjaluci presudom od 19. avgusta prošle godine.

Iako su čelnici „Prointera“ godinama negirali bilo kakvu povezanost sa porodicom Dodik, kao i uticaj na odluke direktora javnih preduzeća, Žurnal je kontinuirano pratio javne nabavke u kojima je firma, mahom kao jedini ponuđač, dobijala desetine miliona maraka teške poslove. Praveći nevjerovatan pritisak na novinare Žurnala, „Prointer“ je podnio nekoliko tužbi za klevetu. Međutim, uz mnogobrojne materijalne dokaze, sud je odbacio prvu. Na ovu odluku, zanimljivo, „Prointer“ se nije žalio. Prema nezvaničnim informacijama, pravni savjetnici su im rekli da i ne postoji osnov za sudski progon.

Naše obrazloženje da smo godinama pratili rad „Prointera“ i da imamo podatke kako je ova firma proteklih godina zaključila ogroman broj ugovora sa javnim sektorom i tako ostvarila značajne prihode, sud je potvrdio smatrajući da „nije sporno da je kompanija preuzela primat na IT tržištu u RS i postala jedan od glavnih partnera javnog sektora, što je opštepoznata činjenica koja se proteže kroz sve medije“.

„Ovo izražavanje se ne može smatrati klevetničkim pa sud smatra da nema ni elemenata povrede ugleda koja bi opravdavala dosuđivanje nematerijalne štete“, stoji u pravosnažnoj sudskoj odluci.

Uostalom, tata Milorad počesto je nervozan pa u nervozi i sam razotkrije sina. Tako je bilo i 18. jula 2019, za skupštinskom govornicom.

„Nije vlasnik, ni ovlašteno lice u toj firmi, ali jeste saradnik te firme, sarađuje sa inostranim firmama i ima od toga prihode“, kazao je pred narodnim poslanicima.

Sjedinjene Američke Države 5. januara ove godine pooštrile su sankcije Miloradu Dodiku, koji je odavno na crnoj listi zbog korupcije, iste su uvedene i Alternativnoj televiziji, koja je vlasnički povezana sa vrhovnom porodicom. Sankcije su se, ispostaviće se, odnosile i na „Prointer“ s kojim je „Microsoft“ raskinuo partnerski odnos. Prethodno su, još 2019. godine zbog neobjašnjenih ugovora sa javnim sektorom, isto učinile „IBM World Trade Corporation“ i „IBM Ireland Product“, o čemu je Žurnal opširno pisao.

