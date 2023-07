Jedan predsednikov poziv za presvlačenje puta

Foto: Direkt portal

„Halo, direktore, evo me u Gacku. Sad smo prošli putem do Termoelektrane, u lošem je stanju, odmah to da se radi“, tako je otprilike tekao razgovor predsednika RS Milorada Dodika sa, kasnije smo saznali, direktorom Javnog preduzeća (JP) “Putevi RS”, kada je Dodik krajem marta posetio RiTE Gacko.

Dva i po meseca kasnije počeli su radovi na delu magistralnog puta od termoelektrane, kroz centralnu ulicu u Gacku, do stare crkve, u dužini od 1,6 kilometara.

Prema Ustavu, predsednik RS predlaže premijera, daje pomilovanja i odlikovanja, ali se ne pominje da ima ovlašćenja da utiče na infrastrukturne radove i na promenu planova rekonstrukcije putne mreže.

Ipak, Ustav je jedno, a stvarnost ovde nešto sasvim drugo, pa se predsednikova inicijativa pretočila u konkretan projekat u JP “Putevi RS”.

U odgovoru za “Direkt” u “Putevima RS” su naveli da je u okviru projekta “Unapređenje putne infrastrukture na oblasti redovnog održavanja broj 10, 11 i 12”, početkom juna meseca, prema nalozima i odlukama Javnog preduzeća “Putevi RS”, pokrenuta rekonstrukcija dela magistralog puta kroz Gacko. U okviru radova predviđena je sanacija kolovozne konstrukcije sa obnovom horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije.

Šef svih rukovodilaca

Da li smo se već navikli da se na ovaj način rešavaju problemi i da se jednim telefonskim pozivom mogu menjati planovi i premeštati javna sredstva, u ovom slučaju 660 hiljada maraka, pitali smo Vukotu Govedaricu, poslanika iz Gacka u NSRS.

“Nije to posao predsednika Republike. Ali ne bi bio problem da predsednik Republike nazove i zamoli da se obrati pažnja na probleme koje imamo u društvu, nezavisno od toga da li je put ili nešto drugo. Ali je ovde problem u postavci stvari gde predsednik naredbodavno postavlja i naređuje, ne samo direktoru puteva, nego i svim ostalim rukovodiocima javih preduzeća, ministrima u Vladi. Napravljen je autokratski ambijent, da ne kažem primitivni, i u njemu predsednik Republike postavlja stvari na takav način. On misli da je on šef svim mogućim rukovodiocima u javnim preduzećima i ustanovama, u izvršnoj, pa čak i u pravosudnoj vlasti”, ističe Govedarica za “Direkt” ilustrujući to primerom Krstana Simića, nekadašnjeg sudije Ustavnog suda koji se Dodiku i u javnosti obraćao sa šefe, kao i Milana Tegeltije koji je sa mesta predsedika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) otišao u Dodikov kabinet.

Putevi: Kružni tok nije predviđen

Odbornik u SO Gacko Radoica Antunović naglašava da podržava sve što se radi u Gacku, mada bi se, kaže, moglo diskutovati o načinu na koji se ti radovi iniciraju. No, veći problem vidi u tome što će se možda propustiti šansa da se reši skupljanje vode tokom obilnijih kiša na jednom delu trase. Takođe, nejasno mu je i kako će biti realizovan kružni tok koji najavljuje načelnik opštine Ognjen Milinković ako Skupština ne da saglasnost. U tom slučaju bi radovi bili mimo zakona.

“Tu se menja sam centar grada, menja se regulacioni plan, izmešta se spomenik Savi Vladislaviću, za to mora Skupština doneti odluku. Ja bih postavio pitanje da li će rešiti problem plavljenja dela tog puta. Prilika je da se sada reši taj problem, ali koliko vidim, taj problem neće biti rešen, jer će oni samo po postojećem asfaltu prevući pet centimetara novog”, rekao je za “Direkt” Antunović.

Kada su u pitanju sami radovi, iz JP “Putevi RS” nam je odgovoreno da u okviru rekonstrukcije nije predviđena izgradnja kružnog toka.

“Predviđena je sanacija kolovozne konstrukcije sa obnovom horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije. Vrednost radova je 660 hiljada maraka, a izvodiće ga preduzeće Nevesinjeputevi koje je i zaduženo za redovno održavanje putne oblasti 11. Okvirni rok za završetak je 60 dana”, stoji u odgovoru koji nam je dostavljen iz ovog preduzeća.

Načelnik: Kružni tok u drugoj fazi

Ipak, načelnik opštine Ognjen Milinović je u izjavi za “Direkt” rekao da je ova rekonstrukcija samo prva faza i dodao da će u Gacku biti izgrađen kružni tok te da je projekat pri kraju.

“Pripremamo dokumentaciju za kružni tok, ono što je do nas. To je zajednički posao opštine i Puteva RS. S tim što opština mora da reši imovinsko-pravne poslove, što je završeno, i moramo da uradimo projekat, što je pri kraju. Urbanističko-tehnički uslovi i sva prateća dokumentacija je pri kraju. Prvi deo je presvlačenje asfalta, a drugi deo će biti kružni tok, idemo u tom pravcu”, naglasio je Milinković i dodao da je za projekat kružnog toka bitna saglasnost Puteva RS.

“Ako bude trebala skupštinska odluka, ići ćemo i u tu proceduru”, rekao je.

Da li će biti izmena, kao što je pomeranje spomenika sa trga, načelnik Gacka ističe da to zavisi od projekta. “Videćemo šta projektant kaže”.

Ipak, na naše pitanje kada bi mogli da počnu radovi na kružnom toku, nije mogao precizno da odgovori.

“Mi smo ubrzali proceduru oko prostorno-planske dokumentacije, a sad sve zavisi od “Puteva” RS, rekao je Milinković i naglasio da sve finansira Vlada RS i Putevi RS.

Sa druge strane, Vukota Govedarica ističe da je, pošto se radi o magistralnom putu, obaveza “Puteva RS” da ga održava i da se ne radi ni o kakvoj nagradi ili poklonu Gacku.

“Da su, kojim slučajem, Gacku 2008. godine, doznačena sredstva za obilaznicu od prodaje Telekoma, a radilo se o više od milion maraka, “Putevi RS” ne bi bili u obavezi da ovu trasu presvlače. Međutim, pošto je ovo i regionalni pravac, kao i put koji prolazi kroz centar grada, “Putevi” su jednim delom i nadležni. Hoću da kažem da ništa nismo dobili vanredno niti smo nagrađeni”, zaključuje Govedarica.

