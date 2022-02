Kako je Sakib Pleh za lično bogaćenje iskoristio neriješen status institucije od državnog značaja

Foto: Facebook

Aktuelnog direktora Biblioteke za slijepa i slabovidna lica, koji već odgovara u sudu za krivotvorenu diplomu, ponovo istražuje Tužilaštvo KS, i to zbog fiktivnih ugovora i drugih nezakonitosti. Pleh za Fokus kaže: Mi činimo dobra, a ne krivična djela

Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u Bosni i Hercegovini, jedna od sedam kulturnih institucija od državnog značaja kojima do danas nije riješen status, trenutno se nalazi u nikad goroj situaciji, i to ne zbog nemara države.

Piše: Amil DUČIĆ

Prema istraživanju koje je proveo Fokus.ba, upravo ovakvu situaciju iskoristio je aktuelni direktor Biblioteke Sakib Pleh, čovjek koji je s lažnom diplomom više od 17 godina na čelu ove institucije, i koji zbog toga, odnosno zbog krivičnog djela „krivotvorenje isprave“ trenutno odgovara u Općinskom sudu Sarajevo. Naime, zbog njegovih (ne)djela u proteklim godinama, o čemu postoji obimna dokumentacija, zaposlenici Biblioteke godinama strahuju za egzistenciju jer svake godine, kao i ove protekle, nemaju plate po nekoliko mjeseci.

Osnovana je čak davne 1972. godine, a uspjela je do danas zadržati kontinuitet djelovanja. Parlamentarna skupština RBiH 1995. godine, prije Dejtonskog sporazuma, usvojila je Zakon o biblioteci RBiH koji je do danas na snazi. No, zajedno s još šest institucija od državnog značaja (Zemaljski muzej, Nacionalna biblioteka, Umjetnička galerija, Kinoteka, Historijski muzej i Muzej pozorišne umjetnosti), ostala je, po pitanju upravljanja i finansiranja, ni na nebu ni na zemlji.

Prije nego što nove nalaze o neregularnostima koji se spočitavaju Plehu potkrijepimo dokazima, podsjetit ćemo na informaciju koju je portal Fokus.ba prvi u februaru prošle godine objavio o tome kako je Ured za borbu protiv korupcije protiv Pleha Tužilaštvu KS podnio krivičnu prijavu nakon što je utvrdio da je radio s diplomom o završenom Pravnom fakultetu u Titogradu (Podgorica, Crna Gora) od 8. februara 1986. godine za koju je naknadnim provjerama utvrđeno da nije vjerodostojna. To je rezultiralo optužnicom Tužilaštva KS, koju je Sud potvrdio i trenutno traje sudski proces protiv Pleha.

Pleh, dakle, ne samo da nije diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (pravni sljednik Univerziteta u Titogradu) nego se ne nalazi ni u evidenciji diplomiranih studenata niti je ikad bio student Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Pleh je, što je srž optužnice zbog koje sada odgovara u sudu, prilikom imenovanja za predsjednika Školskog odbora Javne ustanove Osnovna škola “Aneks” kao predstavnik Ministarstva obrazovanja, nauku i mlade KS predao odnosno upotrijebio tu krivotvorenu diplomu.

No, to nije ni izbliza sve. Kako je za Fokus.ba potvrđeno u Uredu za borbu protiv korupcije KS, sklapanje fiktivnih ugovora svih ovih godina rukovođenja Bibliotekom, zatim nezakonito djelovanje mimo Upravnog odbora, te niz drugih neregularnosti u instituciji čiji je neriješeni status iskoristio, dodatne su inkriminacije koje su sada prijavljene Tužilaštvu KS.

Glasnogovornica Tužilaštva KS Azra Bavčić za Fokus.ba je potvrdila da je ova pravosudna institucija protiv Pleha formirala novi predmet, te da su navodi iz prijave u fazi provjere.

Fokus.ba dobio je obimnu dokumentaciju o (ne)djelima Pleha, a dodatno su nam svoje ispovijesti predočili uposlenici čija ćemo imena zaštititi.

Sakib Pleh je, prema informacijama koje smo dobili, prošao konkurs za direktora 2004. bez ispunjavanja ijednog uslova iz konkursa. Nakon njegovog imenovanja, Upravni odbor Biblioteke se nikada više nakon 17 godine nije sastao.

Nepostojanje Upravnog odbora Pleha nije spriječilo da u proteklim godinama, naprimjer, za potrebe donacija (a bilo ih je mnogo u proteklih desetljeće i po) otkuca zapisnik s nepostojeće sjednice Upravnog odbora kako bi sve „pokrio papirima“. Bez Upravnog odbora donio je sam i odluku o visini vlastite plate koja iznosi 2.500 KM.

Nezakonitost njegovog rada ogleda se i u otvaranju isturenih odjeljenja Biblioteke, za šta mu je prema Zakonu o Biblioteci za slijepa i slabovidna lica bila potrebna odluka Upravnog odbora, a odjeljenja van BiH ne može otvarati jer članom 4. Zakona o Biblioteci to nije dozvoljeno.

Nedavno je s Fondacijom za održivi razvoj „Rijeka dobrote“, koja je u maju prošle godine upisana u registar fondacija, Pleh pokrenuo online biblioteku i tako je, tvrde uposlenici, na svoju ruku počeo „iznositi“ iz ustanove knjižni fond i pohranjivati ga u ovu fondaciju koja će, kako kažu, na osnovu audioknjiga snimljenih u Biblioteci tražiti donacije.

Pri tome treba naglasiti da su knjige prilagođene slijepima oslobođene autorskih prava po Zakonu o autorskim pravima, ali samo ako ih koriste slijepe osobe. Tako se postavlja pitanje ko će putem fondacije koristiti te knjige.

Nadalje, predmet provjere Tužilaštva KS su i zapošljavanje bez konkursa sekretarice i vozača, kao i sklapanje niza fiktivnih ugovora o djelu gdje se pojavljuju imena vlasnika jednog poznatog sarajevskog restorana i njegovih srodnika, zatim bivših direktora BH Pošte i Zemaljskog muzeja. Njima su se s računa Biblioteke, o čemu postoji obilje materijalnih dokaza, redovno isplaćivali iznosi od po nekoliko hiljada KM po osnovu saradnje. Ti saradnici kojima su isplaćivani visoki iznosi za ugovore o djelu, tvrde radnici, nikada se nisu ni pojavili u Biblioteci.

Spoljni saradnici su mu i badže, a rodbinski odnosi diktirali su i sklapanje saradnje sa osobama iz OŠ „Aneks“, gdje je Pleh predsjednik Školskog odbora. Također, Pleh je osigurao i da se njemu i vozaču s računa Biblioteke plaćaju troškovi mobitela.

Nadalje, prema prijavi koju procesuira Tužilaštvo KS, Plehu je u novembru 2018. godine ukradeno službeno vozilo koje je u vlasništvu Biblioteke. On je tada u izjavi za medije tvrdio da je riječ o njegovom automobilu. Međutim, Fokus.ba u posjedu je dokumentacije (odluka, zapisnici) koja govori o tome da je vozilo Škoda Octavia, za koje je Pleh u 2018. tvrdio da je ukradeno, bilo u vlasništvu Biblioteke.

Vozilo je kasnije, prema navodima uposlenika, skinuto sa stanja Biblioteke, kupljeno je novo, i to od novca osiguranja, a praksu korištenja službenog automobila, kao da je privatno, Pleh je nastavio.

Radnici Biblioteke u izjavi za Fokus ističu da svake godine nemaju platu po nekoliko mjeseci i podižu kredite da bi prehranili porodice. Prošle godine je Biblioteka s raznih nivoa vlasti, kako ističu radnici, dobila oko 250.000 KM, a oni nisu imali za plate za posljednja tri mjeseca u 2021. godini.

– Ono što nas najviše boli jeste činjenica da vlasti uplaćuju novac, ali da nekako svake godine nama novca za plate nedostaje. Kada je bivši ministar Kenan Alikadić objavio podatak za Biblioteku kako godišnje potroši 40.000 KM na ugovore o djelu, počeli smo sumnjati. Prošle godine pratili smo koliko je s raznih nivoa vlasti uplaćeno Biblioteci i prema našim saznanjima, to je bilo 250.000 KM, što je bilo dovoljno za plate (12 mjeseci) i normalno funkcioniranje uz racionalnu potrošnju. Međutim, zbog fiktivnih ugovora o djelu, enormne plaće direktora, dva službena automobila, računa i nepotrebnih službenih putovanja (po BiH i van granica) novca za plate nema. Stanje se još više pogoršalo kada je 31. decembra pet ustanova kulture potpisalo ugovore s Ministarstvom kulture i sporta KS za dodatna sredstva gdje je naša biblioteka trebala dobiti 30.000 KM. Saznali smo da je problem projekta bio što ga je potpisao Sakib Pleh koji ne želi nikoga drugog ovlastiti da zastupa Biblioteku – kazali su nam uposlenici.

Ministar kulture i sporta KS Samir Avdić potvrdio je za Fokus.ba navode da ova sredstva nisu dobili upravo zbog Pleha i njegovog statusa.

– Mi smo kada je u pitanju osoba odgovorna za Biblioteku dobili i restrikcije između ostalog i informacije od Ureda za borbu protiv korupcije i dodatna saznanja o direktoru, kao i to da je direktor s optužnicom na optuženičkoj klupi. Ja sam zbog svega toga donio odluku da Biblioteci ne dodijelimo sredstva. Potpisivati ugovore i stvarati neku obavezu sa osobom koja ima takav bekgraund potpuno je neodgovorno. Predložio sam uposlenicima da traže od direktora da ovlasti odgovornu osobu koja će zastupati Biblioteku, da li putem suda ili neke druge instance. To je jedini ispravni put. Sve drugo su nepropisne gimnastike – rekao nam je Avdić.

O svemu ovome smo htjeli čuti stav i od samog Pleha. Kada smo ga kontaktirali, prvobitno nije želio davati izjavu. Kako je razgovor tekao, kazao je sljedeće:

– Sve što je kod pravosudnih institucija, ja odgovaram samo tamo.

Nakon što smo ga suočili s informacijama koje u okviru predmeta provjerava Tužilaštvo KS kako bi donijelo odgovarajuću odluku, Pleh je kratko to prokomentarisao.

– To nisu fiktivni ugovori, imao sam ja budžetsku inspekciju ovih dana i znam ja da to nije, tako da nema za to potrebe… A to oko upravnih odbora… Ništa to… Treba znati da Biblioteka nema riješen pravni status. To je završena priča. Ne želim na tu temu ništa. To je stvar države. To mene ne zanima. Otvaranje isturenih odjeljenja… Sve je to ništa. Znači, to je sve u skladu s pravilima. Otvaraju se isturena odjeljenja gdje postoji veći broj slijepih lica. Mi činimo dobar hair, dobra djela, a ne krivična djela kako neko želi iz Ureda za borbu protiv korupcije prikazati. Bila inspekcija, rekla sve uredu. To nije moj problem, njihov je, neka dokazuju na sudu. Doviđenja i prijatno – rekao je Pleh.

