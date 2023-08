Kako su kineske firme varale tokom izgradnje dionica autoputa u FBiH

Do momenta očitovanja nadzornog inžinjera, a to je bilo 12. maja, eklatantno su probijeni rokovi za završetak gradnje mosta Počitelj i to za 218 dana. Izabrane firme Sinohydro Corporation Limited te Powerchina Roadbridge Group dali trećoj firmi (iz BiH) da radi rasponsku konstrukciju mosta Počitelj. China Gezhouba Group Co. LTD dostavila lažnu dokumentaciju

Fokus.ba došao je u posjed zvanične dokumentacije iz Autocesta FBiH o tome kako su kineske firme u proteklom periodu varale tokom izgradnje pojedinih dionica autoputa na području FBiH, odnosno tokom prijava na tendere. Konkretno riječ je o kompanijama Sinohydro Corporation Limited, Powerchina Roadbridge Group Co. te China Gezhouba Group Co. LTD. Sve su već od ranije poznate po korupcionaškim aferama, prevarama i neispunjavanju ugovora na globalnom nivou.

Navedene firme su u proteklom periodu bili izabrani kao izvođači radova na dionicama autoputa Počitelj – Zvirovići (most Počitelj), te su bili kandidati na tenderu za dionice Medakovo – Ozmice i tunel Prenj.

Šta stoji u rješenjima?

Prema rješenjima Autocesta FBiH od 16. maja do kojih je došao Fokus.ba dvije kineske kompanije s kojima je ranije potpisan ugovor o izgradnji mosta Počitelj na poddionici Počitelj-Zvirovići diskvalifikovane su na period od dvije godine, jer su kršile ugovor.

Radi se o firmama Sinohydro Corporation Limited te Powerchina Roadbridge Group Co. Ltd. Ove firme su bile sastavni dio konzorcija, zajedno sa azerbejdžanskom firmom Azvirt Limited Liability Company, s kojim je u junu 2019. godine potpisan ugovor za izgradnju mosta Počitelj vrijedan 54.942.837 KM odnosno 28.114.889 eura (bez PDV-a).

FOTO Autoceste FBiH

Četiri godine kasnije, kako je navedeno u rješenju Autocesta FBiH, utvrđeno je da su Sinohydro Corporation Limited te Powerchina Roadbridge Group Co. Ltd flagrantno kršile ugovor na način da radove na rasponskoj konstrukciji mosta nisu izvodile one već je to činio podizvođač odnosno firma Hering iz Širokog Brijega, što se, istaknuto je, ni u kojem slučaju nije smjelo desiti.

Kako je obrazloženo u rješenju, u posebnim uslovima potpisanog ugovora navedeno je da je izvođaču zabranjeno podugovarati radove na rasponskoj kontrukciji mosta, dok, s druge strane, podizvođač radova može izvoditi radove samo do maksimalne vrijednosti 15 posto Ugovora. U ovom slučaju, konstatovano je, vrijednost podugovorenih radova bila je mnogo veća od 15 posto.

Naime, 10. maja Autoceste FBiH su se obratile nadzornom inžinjeru iz firme IRD Engineering S.r.l. – Italija koji je potvrdio da je radove na rasponskoj konstrukciji mosta Počitelj u potpunosti izvodio Hering, a da od investitora (Autocesta FBiH) za tako nešto nije izdato odobrenje.

Komentar iz Heringa

Direktor firme Hering Ladislav Bevanda kratko je za Fokus izjavio kako nemaju ni direktne ni indirektne kontakte s Autocestama FBiH te da o tome ne zna ništa.

-To je, ako je, uostalom najmanja šteta koju ljudi iz Autocesta FBiH rade – kratko je prokomentarisao Bevanda.

Također, do momenta očitovanja nadzornog inžinjera, a to je bilo 12. maja, eklatantno su probijeni rokovi za završetak gradnje mosta Počitelj i to za 218 dana, budući da je sve, prema ugovoru, trebalo biti završeno 6. oktobra 2022. godine.

Inače, tek je 6. jula ove godine završeno spajanje rasponske konstrukcije mosta Počitelj, dok kompletni radovi na ovom objektu odnosno poddionici autoputa još nisu okončani.

U rješenju Autocesta, kada je riječ o diskvalifikaciji kineskih firmi Sinohydro Corporation Limited te Powerchina Roadbridge Group Co. Ltd stoji da ona predstavlja zabranu učešća na svim tenderima i bilo kakvim drugim poslovima u kojima su Autoceste FBiH investitor i to u periodu od dvije godine, ne uzimajući u obzir tekuće ugovore za građenje.

FOTO: Fokus/Rješenje o diskvalifikaciji za Sinohydro Corporation Limited

Zbog određenih nejasnoća ovog rješenja, odnosno otvorenih pitanja poput šta će dalje biti sa gradnjom ove poddionice jer su eliminisana dva od tri izvođača radova, obratili smo se Autocestama.

Kada je riječ o mostu Počitelj, kako su za Fokus naveli iz ovog javnog preduzeća, u toku je neometano izvođenje radova na osnovu zaključenog ugovora koji je još uvijek aktivan.

FOTO: Autoceste FBiH

Naveli su da provode sve mjere zaštite u skladu sa ugovorenim odredbama. Nakon završnog spajanja rasponske konstrukcije mosta, kako su istaknuli, u toku su pripremni radovi na izradi hidroizolacije mosta, odvodnje, kolovozne konstrukcije, betonske i sigurnosne ograde i drugi radovi.

Novac iz EU

No, dodatnu težinu ovom problemu daje i to da se izgradnja poddionice Počitelj-Zvirovići finansira i iz sredstava osiguranih u okviru ugovora o zajmu sklopljenog sa Europskom investicijskom bankom (EIB) u visini od 100 miliona eura i bespovratnim sredstvima Evropske unije u visini od pet miliona eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Uzimajući u obzir da se radi o novcu EU čija implementacija se strogo nadgleda, evidentno je da je odluka Autocesta FBiH rezultat reakcije institucija EU.

Sinohydro Corporation Limited te Powerchina Roadbridge Group Co. Ltd su kompanije koje se već nalaze na crnim listima Svjetske banke i Afričke razvojne banke zbog korupcije i prevara. Međutim, to nije spriječilo gradonačelnika Istočnog Sarajeva Ljubišu Ćosića, kako je nedavno objavio Inforadar da s njima potpiše Memorandum o saradnji vezan za izgradnju tunela kroz Trebević koji bi povezivao Istočno Sarajevo s Palama.

Treća firma koja je diskvalifikovana, kada je riječ o poslovima Autocesta FBiH, je China Gezhouba Group Co. Ltd.

FOTO: Fokus/Rješenje o diskvalifikaciji za China Gezhouba Group Co Ltd

Zajedno s njom diskvalifikovana je i turska firma Ozaltin lnsaat Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi. Prema rješenju koje je u posjedu Fokusa, obje firme su dostavile lažnu dokumentaciju tokom prijave na prošlogodišnji tender za izgradnju dionice Medakovo-Ozimice kao i tunela Prenj.

FOTO Autoceste FBiH/Radovi na dionici Medakovo – Ozimice

– Za postupak nabavke Medakovo – Ozimice u formi i potvrdi navedeno je da kompanija China Gezhouba Group Co. Ltd učestvovala sa 50% u Joint Venture, kao partner, dok je u formi za postupak nabavke izgradnje Tunela Prenj za isti projekat navedeno da je kompanija bila jedini izvođač radova na predmetnom projektu. Uvidom u dostavljene potvrde i izvod iz ugovora, te prevodom istih od sudskog tumača za kineski jezik konstatovano da prema dostavljenom Ugovoru, China Gezhouba Group Co., Ltd. uopšte nije bila član Joint Ventura, već China Gezhouba Group Fifth Engineering Co. Ltd., dok prema potvrdi o uspješnoj realizaciji ugovora, Joint Venture partner nije bila niti China Gezhouba Group Co. Ltd., niti China Gezhouba Group Fifth Engineering Co. Ltd, već treća kompanija China Ge zhouba Group Road and Bridge Engineering Co. Ltd – stoji u rješenju Autocesta FBiH.

Turske kompanije

Kada je riječ o turskoj kompaniji, utvrđeno je da suprotno njenim navodima u tenderskoj dokumentaciji nije završila projekat u Turskoj “Giresun Ayr. – Dereli – Sebinkarahisar Susehri Ayr. Motonvay” niti su bili tačni navodi o tom projektu, a što je potvrdila Generalna direkcija autocesta u Turskoj.

U konačnici je 9. marta ove godine, ugovor o izgradnji dionice Medakovo-Ozmice potpisan sa drugom turskom kompanijom Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. vrijedan 361,7 miliona eura (bez PDV-a).

Budući da i u finansiranju ove dionice značajno učestvuje EU, Autoceste FBiH su se pozvale na pravilnike Evropske investicijske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Inače, China Gezhouba Group Co. Ltd dio je konglomerata firmi u kojem je i China Gezhouba Group Corporation (CGGC) a s kojom je Vlada RS još 2016. potpisala ugovor za izgradnju Hidroelektrane Dabar, projekta vrijednog 131 miliona KM koji još uvijek nije realizovan.

Također, dio je i konzorcija za izgradnju već propalog projekta Bloka 7 Termoelektrane Tuzla o čemu je detaljno pisao Fokus.

Putem službenog e-maila obratili smo se svim navedenim kineskim kompanijama za komentar, no do zaključenja ovog teksta ga nismo dobili.

