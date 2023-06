Kako su prevareni povratnici u Foči: Potrošen novac za obnovu kuća, korisnici krive izvođača radova

Foto: Spin portal

Prije skoro dvije godine, tačnije u julu 2021, u Foči je počela gradnja 40 stambenih objekata za trajni smještaj i povratak interno raseljenih osoba čije su kuće uništene u ratu. Rok za završetak radova bio je 10 mjeseci, tačnije maj 2022, ali on nije ispoštovan jer je izgrađen tek 31 objekat. U međuvremenu, novac je potrošen, devet porodica ostalo je bez obećanog stambenog objekta, a izgrađene kuće su znatno lošijeg kvaliteta.

Piše: Slađan Tomić

Porodice se osjećaju prevarenim, a glavnog krivca vide u izvođaču radova koji im je, i pored milionske dobiti i uplaćenih sredstava, rekao da nema novca za izgradnju objekata.

Projektom koji je počeo 2020. najavljena je izgradnja 500 kuća i 125 stanova u Republici Srpskoj u okviru Regionalnog stambenog projekat kojim koordiniše Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, a implementira Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije. Sredstva, većim dijelom donatorska, obezbijedili su Evropska komisija, Vlada SAD-a, UNHCR i OEBS.

Jedna od opština korisnica projekta je i Foča.

Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije uplatio je 1.789.761 KM firmi “Konstruktor” doo Foča za izvođenje radova na rekonstrukciji 43 stambene jedinice (naknadno je broj smanjen na 40) u opštini Foča .

Najava projekta za mnoge raseljene osobe bila je nada da će se konačno vratiti na svoje prijaratne adrese.

Medhiba Termiz jedna je od povratnica u opštinu Foča koja od 1996. aplicira na slične projekte. Nakon što je prošla na posljednjem projektu nadala se da će uskoro useliti u obnovljenu kuću, no to se nije desilo i izgledno je da neće uskoro.

U julu 2021. Medhiba je potpisala ugovor o obnovi/ izgradnji stambene jedinice.

“Današnjim danom izvođač se uvodi u posao te mu od 14.07.2021. počinje teći ugovorni rok završetka radova u trajanju od 300 dana”, navodi se u zapisniku o uvođenju izvođača radova koji su potpisali Nemanja Gavrilović (predstavnik Sekretarijata), Milivoje Davidović (predstavnik izvođača – Konstruktor d.o.o), Amir Čaušević (predstavnik Opštine Foča), Zdravko Lozo (predstavnik nadzornog organa) i Medhiba Termiz (vlasnica objekta/korisnica donacije).

Rok je istekao u maju 2022, a Medhiba i dalje čeka na obnovu njene, do temelja srušene kuće iako je ona završila sve što se od nje kao korisnika tražilo.

“Mi smo odradili pripremne radove i izlili neku mrtvu ploču. Nakon potpisanog ugovora krenuli su problem”, priča Medhiba za Spin info.

Kaže da im je izvođač radova – firma “Konstruktor” rekao kako za novac koji su dobili od Vlade Republike Srpske ne mogu izgraditi kuće, iako su sami pisali ponudu Vladi s kojom su potpisali ugovor 2020.

Nakon insistiranja izigranih porodica “Konstruktor” je, svjedoče porodice kojima nisu izgrađene kuće za koje je obezbjeđen novac, rekao kako je problem u projektu i da treba da se obrate projektantu, odnosno firmi “Vizija” iz Sarajeva.

“Prošlo je dvije godine, imamo potpisan ugovor, dobili su novac, nisu ništa implementirali. Nama nisu ništa uradili. Već se počelo urušavati ono što smo uradili kao pripremne radove”, priča Medhiba.

Izvođač radova: Nemojte me zvati, aj’ doviđenja

Milivoje Davidović, predstavnik izvođača radova „Konstruktor“ nije imao odgovore na pitanja našeg portala zašto nisu izgradili kuće i gdje je novac.

„Vi kao novinar treba da znate ko je, šta je. Ja nisam zadužen za to, za te kuće je zaduženo Ministarstvo“, rekao je Davidović.

Na naše insistiranje da bi morao da zna odgovor jer su oni izvođači radova koji su dobili novac i obavezali se izgraditi sve kuće do maja prošle godine Davidović je rekao: „Nemaš mene šta da zoveš, aj’ doviđenja.“

Iz Opštine Foča koja je bila zadužena za davanje potrebnih saglasnosti kažu kako su oni učinili sve što je u njihovoj nadleženosti.

“Mi smo dali građevinsku i urbanističku dozvolu za svaki objekat i mi smo završili naš dio posla još prije dvije godine”, rekao je za Spin Amir Čaušević, predstavnik Opštine Foča.

I on je, priča nam, čuo da je “Konstruktor” kao izgovor navodio problem projekta. S druge strane, iz projektantske kuće negiraju navode- kažu da je sa njihovim projektima sve u najboljem redu.

“Moja firma je projektovala što u Federaciji, što u Republici Srpskoj 500 kuća. U Federaciji su sve kuće završene bez ikakvih problema, radi se o istim kućama. Taj izvođač radova je radio i u Foči i u Novom Goraždu. Problem je što taj izvođač nije radio svoj posao kako treba. U Novom Goraždu je prekinuo projekat, u Foči nije htio da radi jednostavno“, rekao je za naš medij Edin Hodžić vlasnik projektantske kuće „Vizija“.

Podsjeća da su svi izvođači koji su dobili posao izgradnje 500 kuća kroz pomenuti projekat završili posao osim “Konstruktora”.

„Od 20 firmi koje rade 500 kuća, 450 završeno, a nije završeno 50 koje gradi samo jedna firma to je onda problem. To je problem do te jedne firme, ne do ostalih“, rekao je Hodžić.

Gdje je novac za obnovu stambenih jedinica? Povratnici: Prevareni smo!

Medhiba kaže da “Konstruktor” onda nije trebao ponuditi iznos koji nije dovoljan za izgradnju, ali da je očigledno da je uzeo novac.

“Osjećam se prevareno. Moja agonija traje 20 godina. Kuća mi je uništena 1995. Neko je uzeo novac i nije isporučio kuće. Muž mi je umro čekajući donacije, čekam da još umrem i ja i to je to”, priča nam Medhiba.

I otac Šemse Bećirević potpisao je u julu isti ugovor kao Medhiba Termiz. U međuvremenu je preminuo, a radovi na izgradnji donirane kuće nisu još ni započeti. Šemsa koja je pravna nasljedica kaže kako su se morali zaduživati kako bi napravili ploču na kojoj treba da se gradi kuća, pa od pomenute donacije imaju samo trošak.

“Naravno da smo prevareni kako nismo prevareni, čekamo od 2019. i sve ove godine čekamo. Uradili smo ploču koja mrzne i propada, ništa se ne dešava. Ne možemo se vratiti na svoje”, govori Šemsa o problemu koji je “Konstruktor” napravio povratničkim porodicama.

I Šemsi su iz ove firme kao izgovor navodili problem u projektu, a kada bi korisnici donacije nudili rješenje “Konstruktor” bi tražio nove izgovore.

“Izvođač je rekao da oni navodo traže sredstva jer je poskupjela cijena materijala, navodno čekaju da im daju više novca”, dodaje Šemsa.

No, nejasno je kako se “Konstruktor” našao u “finansijskim problemima” budući da je u 2021. godini imao prihode veće od 4.000.000 KM s dobiti većom od 1,4 miliona KM. U prošloj godini ova je firma prihodovala 3,2 miliona KM, a godinu su završili sa 331.339 KM u plusu.

Prema podacima sa Portala javnih nabavki samo od Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije i Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica od 2017. godine dobili su blizu sedam miliona maraka (6.964.445 KM) za projekte na području opštine Foča, a to nije jedina opština u Republici Srpskoj u kojoj su gradili. Prema dostupnim podacima, vlasnik firme je Novica Ivanović. Dalje, dobili su poslove izgradnje vrtića u Foči i mnoge druge. Ivanović je i vlasnik mini hidroelektrane MHE Krupica za koju je raskinut koncesioni ugovor, dok je u suvlasništvu mini hidroelektrane Bk2 na Krupici koja je u pogonu od 2016.

Dobijali poslove za koje nisu imali radnike

Bez obzira na silni novac iz budžeta koji je ova firma dobila, neispunjavanje ugovornih obaveza nije jedina nepravilnost koju je “Konstruktor” radio. Korisnici donacija tvrde i kako ova firma nema dovoljan broj radnika i da je često angažovala podizvođače radova ili potpuno nekvalifikovane radnike.

Šemsa se sjeća da je “Konstruktor” čak od korisnika donacija tražio da pronađu radnike jer nisu imali dovoljan broj radnika iako je trebalo da to znaju i istaknu prilikom prijave na tender. No, tada su to, izgleda, prećutali.

“Rekli su nađite radnike, nemamo dovoljno radnika. Onda smo mi na svoju ruku našli radnike koje je trebalo da oni plate. Međutim izvođač je od toga odustao”, kaže Bećirević.

Slično govori i Medhiba Termiz.

“Konstruktor nema operativu, uzme posao pa angažuje podizvođače”, tvrdi Medhiba.

Više izvora za Spin Info je potvrdilo je da “Konstruktor” zaista ima problema s nedostatkom radnika, ali da svejedno dobijaju poslove.

“Osjećamo se prevareno. Na sve moguće konkurse smo izlazili i predavali papirologiju i to ne košta malo. Otac je život izgubio idući i potpisujući. Taj dan kad je potpisao papirologiju otac je slomio kuk i umro je. Prevareni smo kako god okreneš. Nismo ništa dobili, sve su nam uzeli”, kaže Bećirević.

I ono što je napravio “Konstuktor” lošeg je kvaliteta

Dok devet porodica čeka da počne izgradnja njihovih kuća, Spin saznaje da i one porodice koje su dobile ključeve u ruke nisu zadovoljne urađenim.

U ugovoru stoji da: “U slučaju da radovi na rekonstrukciji stambene jedinice nisu izvršeni na zadovoljavajući način, DPSZ (državni projekat stambenog zbrinjavanja) implementer je obavezan što prije, a najkasnije u roku od sedam radnih dana, organizirati da se izvrše potrebni korektivni radovi na obnovi/izgradnji stambene jedinice”, međutim, ni to nije ispoštovano.

“Konstruktor” optužuju i da krši projektnu obavezu izgradnje biološkog prečistača sa tehnologijom kontinuirane recirkulacije aktivnog mulja kapaciteta 2-5 ES, namijenjen za biološko prečišćavanje sanitarnih otpadnih voda. Umjesto prečistača dobili su običnu burad.

Sado Selimović jedan je od povratnika koji je umjesto prečistača dobio obično, plavo bure. Njegov sin Samir za Spin info kaže da kuća nije useljiva jer nisu dobili ni vodu ni struju koja bi trebalo da se, zbog skupoće priključka na javnu elektro mrežu, proizvodi iz solarnih panela.

“Dobili smo ključeve, ali nismo ni vodu, ni struju ni prečistač. Kolektor odnosno ozidani prečistač nije izgrađen. Stavljeno je obično bure, oni su to samo zatrpali, a po projektu je planiran kolektor koji prečistava i razvrstava kanalizacioni otpad”, kaže Selimović.

Budući da jedan prečistač košta i do 6.000 KM, jasno je koliko je Konstruktor “uštedio” na desetinama povratničkih kuća.

“Što se tiče pumpi za prečišćavanje sanitarnih otpadnih voda projektom su bili predviđeni biološki prečistači u septičkim jamama, međutim, po mišljenju nadzornog organa to bi korisnicima predstavljalo problem prilikom održavanja te je izdata saglasnost da se ugrade septičke jame bez biološkog prečistača koje su usklađene sa zakonom o otpadnim vodama”, pravdaju iz Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije.

I Mašo Đozo 2019. dobio je nedovršen objekat kao dio jedne donacije. Drugu donaciju dobio je 2021. a ona se odnosila na izgradnju prečistača vode, izgradnju stepeništa, i fasade i ugradnju stolarije. Posao je očekivano dobio “Konstruktor”, a Mašin sin Muhamed za Spin info kaže da su problemi sa Konstruktorom počeli već na početku.

„Toliko jada i belaja s njima. Ništa od toga nije urađeno kako treba. Septička jama koja je planirana po projektu to je napravljeno da ni dušman dušmanu ne bi. Gdje je bila planirana septička jama od 6 000 KM svelo se na 12 metara cijevi i dva plastična bureta“, objašnjava Đozo.

Dalje, iz firme “Konstruktor” su od Đoza i njegovog oca tražili, priča nam, da oni kupuju materijale, a izvođač je neke radove izvodio sa pogrešnim i neadekvatnim materijalima.

„Stavljali su pogrešnu armaturu 6-icu umjesto 8-ice“, priča Đozo.

Nezadovoljan je i vanjskim radovima na kući.

„Fasada je kriminalno urađena“, žali se Đozo.

Da se krenulo u izradu objekata bez potrebnih istraživanja potvrdilo je i Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno- komunalne poslove opštine Foča prilikom odobravanja građevinske dozvole korisnicima.

Navode: ”Obzirom da investitor nije izradio Elaborat o geotehničkim i geomehaničkim karakteristikama zemljišta, to eventualno nastala oštećenja na lokaciji i objektima zbog geotehničkih i geomehaničkih karakteristika zemljišta snosi isključivo investitor”.

Sekretarijat: Iz “Konstruktora” nakon isteka roka dali primjedbe na projektnu dokumentaciju

Iz Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije za SPIN Info potvrđuju da određen broj kuća, kako kažu, iz opravdanih razloga nije ni započet. Jedan od osnovnih razloga je nepostojanje potrebne infrastrukture (putevi, vodovodna i elektromreža), kao i neusklađena projektna dokumentacija sa stanjem na terenu.

“Firma ‘Konstruktor’ je bila upoznata sa svim koracima koje je Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije preduzeo i nije imala primjedbe na projektnu dokumentaciju na tenderu niti prilikom uvođenja u radove, da bi nakon isteka roka dali primjedbe svjesni činjenice da nema vremena za ispravke i izradu iste”, navode iz Sekretarijata.

Dodaju i to da je ugovorena vrijednost za 43 kuće iznosila 1.789.761,23 KM bez poreza na dodatnu vrijednost, dok je Aneksom 3 ovaj iznos smanjen na 1.320.258,38 KM bez PDV-a zbog gorenavedenih razloga, koji između ostalog, podrazumijevaju nestašice i poskupljenja materijala na tržištu kao i nedostatak radne snage.

Umjesto sankcija za neispunjavanje ugovorenih obaveza na štetu korisnika, (ne) opravdanih razloga kašnjenja i loše urađenih stambenih jedinica, “Konstruktor” i dalje dobija poslove od istih institucija i preduzeća.

Do tada, 20 i kusur godina poslije rata povratnici u Foči čekaju krov nad glavom.

Spin portal