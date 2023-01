Kinezi Blok 7 pretvorili u “zarobljeni projekat”, a EPBiH se ponaša kao da je sve uredu?!

Foto: D.B./Fokus.ba

EPBiH želi realizirati ugovor s kineskim investitorima iako je sve već poodavno propalo: američki podizvođač se povukao, Vlada FBiH traži raskid ugovora, dok i XI Jinping izjavljuje da Kina neće graditi termoelektrane.

Nadzorni odbor Elektroprivrede BiH sredinom decembra 2022. godine, kako saznaje Fokus.ba, usvojio je Plan poslovanja ovog državnog preduzeća za period 2023-2025. u kojem, nije šala, stoji kako treba nastaviti s realizacijom projekta izgradnje Bloka 7 u Tuzli, i to po ugovoru koji je potpisan s kineskim investitorima?!

PIŠE: A. DUČIĆ/FOKUS.BA

Uprkos nizu činjenica iz proteklih mjeseci i godina koje govore o tome da je ovaj projekat propao, uprkos najavi kineskog predsjednika XI Jinpinga da Kina više neće graditi termoelektrane na ugljen u inostranstvu te da se okreće zelenoj energiji, u usvojenom Planu poslovanja Elektroprivrede BiH za period 2023-2025. stoji, doslovno, sljedeće:

“EPBiH ostaje pri stavu da se projekat treba realizirati prema zaključenom EPC ugovoru. EPC izvođač je ponudio alternativnog podizvođača koji prema nalazu stručnog tima ne zadovoljava uslove tenderskog dokumenta, te je izvođač obaviješten o neprihvatljivosti alternativnog ponuđača ključne opreme.“

Da pojasnimo, izvođači odnosno investitori su kineske kompanije Gezhouba Group i Guandong Electrical Power Design Institute, a podizvođač radova koji je trebao dostavljati opremu (kotao i generator parne turbine) bio je američki General Electric koji se još krajem 2020. povukao iz projekta, upravo zbog američke politike prema Kini i kineskom malignom utjecaju.

U međuvremenu su kineski investitori, koji ne popuštaju od svojih uvjeta, predložili vlastitog podizvođača radova. Sami stručni tim EPBiH ustanovio je da taj predloženi kineski podizvođač ne zadovoljava uslove te da mu je ponuda neprihvatljiva, a Vlada FBiH je, kao „šlag na torti“, u julu prošle godine zvanično odbila tu kinesku ponudu da budu i podizvođač radova, pa je od Elektroprivrede BiH zatražila raskid ugovora. Ali umjesto da dođe do toga, loptica je prebačena Parlamentu Federacije BiH koji treba da odluči o ovom projektu.

Uprkos ovakvom slijedu događaja, Elektroprivreda BiH zauzima stav da treba realizirati prvobitni ugovor, koji je, u najmanju ruku, samim izlaskom General Electrica iz ove priče postao ništavan?!

Kina, dakle, kada je riječ o ovom projektu ukupne vrijednosti od milijardu i po KM, a na koji je već potrošeno oko 300 miliona KM, i više od godinu nakon Jinpingovog nastupa u UN-u tako nastavlja diktirati vlastima FBiH svoje uvjete i na taj način utjecati na daljnji tok najvećeg projekta u BiH.

Kineski utjecaj se sada odražava na način da se „zarobljeni projekat“ Blok 7 nalazi u statusu mirovanja, dok energetska kriza ne jenjava i dok nemilosrdno curi vrijeme da se konačno nešto poduzme prije isteka roka ovog važnog elektroenergetskog bloka inače će ogroman broj građana ostati bez grijanja.

Denis Žiško, ekološki aktivista iz Aarhus centra Tuzla, za Fokus.ba kaže da su i sami slovenski konsultanti (firme Esotech i HSE Invest Maribor), s kojima je sklopljen ugovor od 644.570 KM, u svom nalazu kazali da se treba odustati od projekta.

– U principu, sada ne znaju šta će. Smatram da treba što prije raskinuti taj ugovor i prestati lagati narod i okrenuti se alternativnim izvorima – mišljenja je Žiško.

No, kineska strana, odnosno investitori Gezhouba Group i Guandong Electrical Power Design Institute ne popuštaju od svojih uvjeta, te čekaju da to uradi Federacija BiH. S druge strane, aktuelne vlasti FBiH, evidentno je, bježe od odgovornosti.

Osim što je oko 300 miliona KM već potrošeno u projekat koji uopće nije zaživio, slučaj “izgradnje Bloka 7 Tuzla” koji je vlast FBiH povjerila kineskim investitorima mogao bi završiti i na Međunarodnom arbitražnom sudu. Naime, Federacija BiH bi se vrlo lako mogla suočiti s ogromnom tužbom ukoliko jednostrano raskine ovaj ugovor, od čega očito strahuje Elektroprivreda BiH. U slučaju ovog scenarija i kod zaustavljanja izgradnje Bloka 7 Tuzla, maligni (finansijski) utjecaj Kine u BiH bi zaista došao do izražaja.

Na upit Fokusa može li se očekivati da kineska strana podnese tužbu Međunarodnom arbitražnom sudu ako FBiH jednostrano raskine ugovor, iz Elektroprivrede BiH su naveli kako svi veliki međunarodni ugovori predviđaju da bilo koja od ugovornih strana može svoje interese štititi putem arbitražnih postupaka. Upitali smo ih i šta će biti s već uloženim sredstvima od oko 300 miliona KM.

– Ukoliko ne dođe do provedbe Ugovora, JP Elektroprivreda BiH će, kao oštećena strana, tražiti namirenje svojih potraživanja i štete, s obzirom na to da je u skladu s obavezama iz EPC ugovora, na vrijeme i u dogovorenim rokovima izvršila sve svoje obaveze. Kineski konzorcij pozvan je da realizira ugovor koji je potpisan 27. 8. 2014. godine, s pripadajućim aneksima 1 – 13, bez izmjene podizvođača – istaknuli su iz Elektroprivrede BiH za Fokus.ba.

Inače, Elektroprivreda BiH uplatila je avans od 214 miliona KM, odnosno 15 posto od ukupne sume. Tvrde da se nalazi na “posebnom računu” kineske banke, te da za njega imaju bankovnu garanciju i da ne mogu ostati bez tog novca.

Iz EPBiH su nam potvrdili da je Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine na razmatranje upućena Informacija o tehničkoj ocjeni alternativnih ponuđača ključne opreme iz EPC ugovora za izgradnju Bloka 7 u TE „Tuzla“ s prijedlogom zaključaka koje je usvojila Vlada FBiH.

Kinezi su, dakle, nastavili diktirati vlastima FBiH svoje uvjete i na taj način utjecati na daljnji tok najvećeg projekta u BiH, i to na način da su odstupili od tendera. Ekonomski ekspert Admir Čavalić za Fokus.ba kaže kako nadležni evidentno bježe od preuzimanja bilo kakve odgovornosti za projekat Blok 7.

– Ono što je evidentno jeste da od toga neće biti ništa. Naprotiv, čak je moguć i dosta negativan ishod za BiH. To će zavisiti i od buduće eventualne arbitraže. Upravo se zbog izbjegavanja odgovornosti čitavo pitanje i prebacuje u Parlament FBiH. Moguće je i to da je pojedincima od početka bilo jasno kako taj projekat neće uspjeti. Gdje je investirani novac i ko će odgovarati za to, ostaje da se vidi – kaže Čavalić.

Upitali smo ga kako uopće definirati kineski ekonomski interes, odnosno njihov utjecaj u BiH kada je riječ o energetskom sektoru s obzirom na nove okolnosti.

– Nejasno je kakvi su njihovi interesi po pitanju energetike jer evidentno je da projekti ne uspijevaju. Da li je zaista Kina iskrena u tome, u kontekstu dekarbonizacije i napuštanja prljavih energija, to je pravo pitanje – smatra Čavalić.

Još jedan aspekt, u finansijskom smislu, ne smije se zanemariti. Vijeće za državnu pomoć BiH u augustu je zvanično objavilo obimnu odluku kojom je proglasilo nezakonitom garanciju Vlade FBiH za kreditno zaduženje Elektroprivrede BiH kod kineske uvozno-izvozne banke EXIM radi gradnje Bloka 7 Termoelektrane Tuzla, a o čemu je pisao Fokus.

Ovom odlukom nalaže se Federalnom ministarstvu finansija, kao formalnom davaocu državne pomoći, da poduzme mjere za povrat nezakonito dodijeljene pomoći, i to od korisnika Elektroprivrede BiH.

Odlukom o izdavanju garancije FBiH Elektroprivredi za kreditno zaduženje kod kineske banke od 17. augusta 2018. godine Vlada FBiH utvrdila je da iznos garancije uvećan za kamatu i pripadajuće troškove iznosi 613.990.000 eura! Riječ je, dakle, o punom iznosu na kredit. Formalno pravno, taj se iznos uz zatezne kamate, kako navodi Vijeće, mora vratiti. Svakako, sada je pitanje koliko je od toga već (nepovratno) utrošeno.

Do sada je poznato sljedeće: Već je potrošeno više od 300 miliona KM i to, prema zvaničnim informacijama, 92.321.326 KM utrošenih u pripremu realizacije projekta, kao i 214 miliona KM, koliko je Elektroprivreda BiH uplatila avansno izvođaču, a to je kineski konzorcij.

Fokus.ba