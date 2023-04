Kinezima još prije 10 godina obećana dionica Brčko – Bijeljina?

foto: fokus.ba

Dok EU kontinuirano usvaja mjere kako bi smanjila utjecaj kineskih investicija, odnosno ovisnost o Kini u cjelini, vlasti Republike Srpske kineskim kompanijama širom otvaraju vrata. Tako su kineski investitori u dobrom dijelu zagospodarili nizom kapitalnih infrastrukturnih projekata, posebno na relaciji Banja Luka – Bijeljina.

Piše: A. DUČIĆ/Fokus.ba

Krajem prošlog mjeseca vlast RS-a je još jedan u nizu unosnih poslova povjerila Kinezina. Riječ je o poslu teškom skoro 350 miliona KM, odnosno izgradnji dionice autoputa Brčko – Bijeljina, još jedne koja se gradi pod kormilom sile s Dalekog istoka.

Dionica autoputa Brčko – Bijeljina, ako je suditi prema ranijim dokumentima sačinjenim na relaciji Bosna i Hercegovina – Srbija – Turska od 2019. godine pa naovamo, trebala je biti sastavni dio megaprojekta tri države pod nazivom “Autoput Sarajevo – Beograd”. Spajanje dva glavna grada na sjeveroistoku BiH bilo je predviđeno, između ostalog, i ovom dionicom.

Tri i po godine kasnije dionica Brčko – Bijeljina (p)ostala je projekat Republike Srpske. Entitet RS je, ipak, u vlastitoj režiji proveo tender težak skoro 350 miliona KM.

U Banjoj Luci je 24. februara ove godine u prisustvu predsjednika RS-a Milorada Dodika potpisan ugovor o izgradnji 17 kilometara dionice autoputa Brčko – Bijeljina s kineskim konzorcijem koji čine kompanije China Overseas Engineering group Co LTD (COVEC) i China Tijesiju Civil Engineering Group Co, LTD, kao i partner za finansiranje China Construction Bank.