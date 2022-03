MULJAŽE SA ZEMLJOM U HERCEGOVINI Kako je zagrebački poduzetnik na rodnoj grudi posušen za 6,9 milijuna maraka

Foto: Hercegovina.info/Jabuka.tv

Niko Marušić, aktualni direktor Fonda za zaštitu okoliša HNŽ, osnivač tvrtke Marinada iz Mostara, koja je dobivala izdašna sredstva i od Vlade HNŽ predmet je pravne borbe dvojice gospodarstvenika iz Zagreba. Prvo su ga kazneno prijavili za krivotvorenje dokumentacije i malverzacije, a sada ga planiraju tužiti.

Jedan je njegov rođeni stric, a drugi stričev opunomoćenik Nikola Perica.

Naime, Marušićev stric, koji je prehrambenoj industriji u Hrvatskoj radio više od pola stoljeća uzima ogroman kredit u Celjskoj banci s ciljem da uloži u rodnu Hercegovinu, priča zagrebački dvojac. Celjska banka, s obzirom na ugled strica u Zagrebu daje mu pozamašna kreditna sredstva koja on pozajmljuje bratovu sinu u Hercegovini s namjerom da pokrenu biznis.

Međutim, dočekao je duboku starost, a od biznisa i novca ništa.

Naime, Marušić je pozajmio novce od vlastitog strica. 2006. je sklopio ugovor o zajmu 6,9 milijuna maraka. Istodobno, stricu je instrument osiguranja bila hipoteka upisana na zemljištu u Pijescima, Gubavici i Kruševu(između ostalog i zemljište gdje je započeta famozna, nikad završena tvornica rajčice, u što je bila uključena i Podravka). Stric, i zastupnik Perica tvrde, da je, kad je vidio da ne može ispunjavati ugovorene obveze, Marušić krivotvorio dokumentaciju i izbrisao rođenog strica iz hipoteke, što je i predmet kaznene prijave koji su prošlo ljeto podnijeli Tužiteljstvu HNŽ.

Prvi srpnja 2021. stric, po punomoćniku Nikoli Perici podnosi kaznenu prijavu Tužiteljstvu HNŽ-a zbog krivotvorenja dokumentacije.

“Podnositelj prijave Nikola Perica sukladno odredbama Zakona o kaznenom postupku FBiH i Kaznenog zakona FBiH inicira, odnosno stavlja na zahtjev za pokretanje kaznenog gonjenja protiv Nike Marušića radi izvršenja kaznenih djela “krivotvorenje isprave”, “posebni slučajevi krivotvorenja isprave” i “ovjeravanje neistinitog sadržaja”, navodi su iz kaznene prijave.

“(stric)Marušić je dana 21.12 2016. Kod javnog bilježnika Borisa Zdunića u Gospiću ovjerio svoj potpis na ispravi koji glasi:

“Suglasnost da se na nekretnini označenoj kao k.č 357/40 Kruševo na prvo mjesto založnog dužnika upiše razvojna banka Federacije BiH, i ista isprava je ovjerena pod brojem OV.5731/16”, navodi se dalje u prijavi. No, u zk ured je predan posve drugi dokument, a ne onaj koji je ovjerio u Gospiću.

“Krivotvorenu izjavu strica od 21.12. 2016. Niko Marušić je ovjerio kod notarke Ruže Čarapina. Temeljen krivotvorenih dokumenata nastale su promjene u pravnom prometu i javnim registrima i knjigama, navodi se, uz ostalo, u kaznenoj prijavi.

Punomoćnik strica iz Zagreba Nikola Perica kaže da je namjera bila sačekati da vrijeme odradi svoje, budući da je on u godinama, već mu je nastupila 82. godina. S njim smo također razgovarali. S teškom mukom i zadnjim atomima snage želi da se situacija u Hercegovini riješi, a sve nade polaže upravo u Pericu. Kaže da ga “Niko nije samo prevario, nego i opljačkao i od njega učinio sirotinju, uništio ga do kraja, da danas u poznim godinama od svega poštenog rada nema ništa”.

“Vidjeli ste u ugovoru, original vam dan, koliko je on meni bio dužan uplatiti 2006. godine. Onda je on mene narednih, sad je prošlo već 16 godina reketario. To je jedno tri do četiri puta stvarno više novca nego što je on meni bio dužan platiti po ugovoru. On je veliki majstor za reketarenje, on ne zna ništa drugo raditi. To je majstorski on odrađivao dok mi nije razrušio i obitelj i mene i zdravlje mi u nadi da ću ja umrijeti, a to njemu sve ostati”, navodi stric.

Stric moli da se njegovo ime u članku ne navodi, jer je u teškom stanju i ne bi psihički mogao podnijeti medijsku eksponiranost, a svoju izjavu dnu našem portalu voljan je i kod notara ovjeriti.

Priča da je plan bio s desne strane Neretve uzeti 500 hektara zemljišta, s lijeve jedno 150-200, i u okolici Stoca 300 hektara.

“Sve sam te parcele svojom nogom prošao, znao sam gdje je to. Sve to imam napismeno. On je obećavao da će to sve srediti, a ja sam živio u snovima što će sve tu biti. On bi meni slao svaka dva mjeseca neke suinvestitore te govorio da oni ulaze s nama u posao. Međutim kad bi oni došli do mene, a ja sam cijeli život rukovoditelj, vidio sam da ti ljudi nemaju pojma. Slao mi je ljude s ulice i kavane. Nikad nije poslao poslovno sposobnog čovjeka. Onda sam ja poslao ljude iz Slovenije, koji su vidjeli papire kod mene i odlučili ući u biznis u Hercegovini. Otišla su njih trojica kod Nike, i po povratku rekli da s tim čovjekom ne bi radili”, navodi dalje stric. Kaže da je tih godina dok je vjerovao u posao u Hercegovini prešao 100 tisuća kilometara.

Upitan vjeruje li da može povratiti novce koje je uložio, da ostavi nešto unučadi, kaže da vjeruje u Pericu. Perica se pak nada da će on završiti posao u Hercegovini.

“Ja sam to sve kupio, sve je moje, imam dokumentaciju da mogu i pred Boga i pred papu i na svaki sud. Oni su mislili da mene tu nema, kako mu se stric razbolio, mislili su to sebi. Niko je mislio preveslati vlastitog strica, ali nije znao da sam ja u tome”, kaže Perica. Ističe da se dobro raspitao, da djeluje na relaciji Amerika – Hrvatska, te se odlučio na pravnu borbu.

“Podnio sam kaznenu prijavu, ali nismo mogli dugo dobiti zk izvadak, kad je sve to umreženo. Vi nemate tamo papire na temelju čega su se oni upisali. Dvije godine nismo mogli dobiti zk izvatke. Onda sam otišao u Veleposlanstvo Amerike u Sarajevu i sve se pokrenulo kad je stigao antikorupcijski tim”, navodi dalje Perica. Ističe da je i predsjedniku HDZ-a Hrvatske Andreju Plenkoviću, ali i predsjedniku HDZ-a BiH Draganu Čoviću javljao o malverzacijama, no da nije pilo vode.

“Ja sam to javio i Čoviću i Plenkoviću da je krivotvoreno i oni opet postave kamen temeljac za Podravku. Međutim, Podravka je uvidjela da su tu velike muljaže i oni su odustali od te suradnje. Sve sam im dokazao. Sve su oni pregledali, sami ispitivali i potvrdili da odustaju. Pokojni Ljubo Bešlić prije smrti pozove mene, bila su sa mnom još dvojica svjedoka, i meni kaže Perica nemoj se ne mene ljutiti, ja sam morao dati građevinsku dozvolu iako nisam smio, meni je Niku poslao Čović, on je meni politički šef i što ću ja u to vrijeme. Rekao sam da se ne ljutim. Po svim zakonima kada se ima hipoteka na parceli ona se ne može cijepati”, pojašnjava dalje Perica.

Ističe da su malverzacije Nike Marušića išle do toga da su stricu donijeli jednom 5 tisuća eura na ime duga od gotovo sedam milijuna maraka, pa ispred ostavili prostor i dopisali broj pedeset, da bi ispalo da vraćeno 505 tisuća eura. No, prava je istina, tvrdi Perica, da je stricu vraćeno tek 40 tisuća eura, a da je ulogu imao i Miroslav Kutle, bjegunac pred pravosuđem RH, koji je bio u igri s Marušićem. Kaznenu prijavu protiv Marušića zaprimila je tužiteljica Branka Krtalić.

Marušić – istraga obustavljena

Marušić pak tvrdi da je po prijavi gore navedene dvojke protiv njega proveden istražni postupak, a istraga obustavljena.

“Vezano za Vaše upite, želimo Vas obavijestiti da je protiv mene proveden istražni postupak po prijavi navedenih osoba te da je nadležno tužiteljstvo donijelo naredbu o obustavi istrage navodeći kako nema dokaza da sam počinio produženo kazneno djelo prijevara, krivotvorenje, ovjeravanje neistinitog sadržaja kao niti nekog drugog kaznenog djela, na što Tužiteljstvo pazi po službenoj dužnosti. Obzirom, da su u pitanju obiteljski odnosi, vas molimo za profesionalnost, da budete mediji koji radi u najboljem interesu djece, obitelji i razvoja gospodarstva. Napominjemo da objavljivanje neprovjerenih i neistinitih informacija može dovesti do pogađanja sve tri navedene ciljane skupine”, istaknuo je Marušić.

Ističe i da podržava istraživačko novinarstvo, premda ga o tome nitko nije konkretno pitao.

“U potpunosti podržavamo i podupiremo istraživačko novinarstvo koje presudno doprinosi slobodi izražavanja, razvoju medija i društvenom progresu, vjerujući da strast za otkrivanjem istine neće novinare dovesti u situaciju iznošenja neistinitih činjenica koje mogu škoditi časti i ugledu osobe o kojoj pišu, njegovoj obitelji i poslu kojim se bavi”, kazao je Marušić ne odgovorivši zapravo ni na jedno od postavljenih pitanja – je li točno da je od vlastitog strica 2006. pozajmio 6.9 milijuna maraka, koje nikada nije vratio, je li točno da je krivotvorio isprave i strica izbacio iz hipoteke na zemljištu Kruševo, Gubavica, Pijesci, zna da je stric, po punomoćniku Nikoli Perici protiv njega podnio kaznenu prijavu Tužiteljstvu HNŽ zbog krivotvorenja dokumentacije. Inače, Marušić bi morao znati da sintagma neistinita činjenica ne postoji, budući da činjenica kao nepobitna i istinita ne može biti neistina. Ili pak u ovoj priči ipak može!?

Uistinu iz Tužiteljstva HNŽ također potvrđuju da je istraga obustavljena.

“Vezano za vaš upit, a nakon konzultacije sa postupajućom tužiteljicom, možemo Vas obavijestiti da je Županijsko tužiteljstvo HNŽ Mostar dana 02.07.2021. godine zaprimilo kaznenu prijavu G. M. iz Zagreba podnesenu po punomoćniku N. P. iz Zagreba, protiv N. M. iz Mostara zbog osnova sumnje da je počinio kaznena djela “krivotvorenje isprave”, “posebni slučajevi krivotvorenja isprave”, i “ovjeravanje neistinitog sadržaja”, te da je na temelju iste formiran predmet. U navedenom kaznenom predmetu, ovo Tužiteljstvo je provelo niz istražnih radnji, između ostalog, provedeno je grafološko vještačenje, saslušano je više svjedoka, ispitan je osumnjičeni, te je pribavljena obimna materijalna dokumentacija, kako u BiH, tako i u inozemstvu. Nakon provedene istrage donesen je nalog o obustavi istrage, protiv N. M., iz Mostara, obzirom da nema dokaza da je u stjecaju počinio produljeno kazneno djelo “prijevara”, produljeno kazneno djelo “krivotvorenje isprave” i produljeno kazneno djelo “ovjeravanje neistinitog sadržaja”, kao niti neko drugo kazneno djelo, na što Tužiteljstvo pazi po službenoj dužnosti. Sa navedenom odlukom upoznate su sve osobe predviđene Zakonom o kaznenom postupku F BiH, te su oštećeni i podnositelj prijave poučeni da imaju pravo podnošenja pritužbe na ovu odluku Uredu tužitelja u roku od 8 (osam) dana, od dana primitka obavijesti o obustavi istrage. Također, ukoliko ovo Tužiteljstvo dođe do novih dokaza koji ukazuju da postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni počinio kazneno djelo, istraga u ovom predmetu se može ponovno otvoriti”, navela je glasnogovornica Tužiteljstva Ana Rajič.

Perica pak kaže da oni pravosudnim organima u Mostaru ne vjeruju, te da će, neovisno o odluci Tužiteljstva HNŽ krenuti sa tužbama, kako protiv Marušića, tako i svih ostalih uključenih u obmanu i prijevaru oko novca i zemljišta, i u gruntu i katastru. Tražiti će izuzeće Tužiteljstva HNŽ, kao i ovdašnjih sudova, a prijave podnositi u Sarajevu.

“Mi smo mislili kazneni progon napraviti, ali ne ide, pa ću na tužbe”, kaže Perica. Tvrdi da zbog ustrajnosti da se ovaj predmet riješi doživljavaju prijetnje, te im nepoznati automobili noću trube oko stana.

hercegovina.info