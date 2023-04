Na goraždanskom univerzitetu međusobne optužbe za kriminal i korupciju

Foto: Spin portal

Funkcionisanje Internacionalnog univerziteta u Goraždu predmet je interesovanja brojnih institucija u BiH. Prema našim saznanjima, mnoge agencije su već boravile u prostorijama univerziteta, a Tužilaštvo Bosansko- podrinjskog kantona je tri puta provodilo istragu. Bez rezultata.

Piše: Slađan Tomić

Na samo jednom spratu zgrade u Goraždu nalazi se Univerzitet koji ima licenciranih čak 14 studijskih programa. Problemi sa radom i upravljanjem Internacionalnim univerzitetom u Goraždu eskalirali su na zadnjoj sjednici Univerziteta održanoj u novembru prošle godine, gdje je došlo do određenih neslaganja između rektora prof. dr Hajriza Bećirovića i generalne menadžerice univerziteta Edine Brutus, čija je kćerka Elma Brutus, jedan od osnivača pomenutog Univerziteta. Sjednica je okončana napuštanjem od strane rektora Bećirovića i stavljam veta na usvojene odluke.

Naša redakcija u posjedu je pisma koje je rektor Univerziteta Hajriz Bećirović poslao nadležnom ministarstva u kojem tvrdi da je na pomenutoj sjednici Edina Brutus željela provesti određene nezakonite odluke i imenovanja dovodeći kadrove bukvalno sa ulice da se postave za dekane i izaberu u nastavničko osoblje, iako ti ljudi nisu ispunjavali nikakve uslove za to. U pismu stoji da je ona upravljala Senatom, iako postoji predsjedavajući Senata, i odlučivala na toj sjednici tvrdeći da će raditi “kako ona hoće” i da je ona “vlasnik Univerziteta”.

“Iz revolta prema njenom ponašanju na ovoj sjednici Senata, kao i zbog nekih drugih dešavanja i prije ove sjednice kada je govorila da ona može da prima i otpušta koga i kako hoće, podnio sam neopozivu ostavku. Inače, poslije toga nisam dobio nikakvu obavijest o tome da li je i na koji način razmatrano o toj mojoj ostavci”, navodi se u pismu upućenom Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Vlade Bosansko- podrinjskog kantona, od kojeg nismo dobili odgovor na naše upite vezano za ovaj slučaj.

U međuvremenu, mandat rektora Bećirovića istekao je u februaru 2023, a ostaje nepoznato da li je raspisan konkurs za izbor novog rektora, ko je donio odluku o njegovom raspisivanju i na koji način je to sve sprovedeno. Činjenica je da je za novog rektora postavljen akademik Šefket Krcić.

Rektor Bećirović optužuje upravu za mnoge nezakonite radnje

Rektor Bećirović poziva na spriječavanje dalje erozije visokog obrazovanja u Bosansko- podrinjskom kantonu koju, kako kaže, samoinicijativno provodi „jedan od njegovih osnivača Elma Brutus i samoproglašena “generalna menadžerica” Univerziteta Edina Brutus, pošto ova pozicija u akademskom radu bilo kojeg Univerziteta nije poznata.

Navodi kako je upravo Edina Brutus različitim metodama u potpunosti ruinirala rad i prijem administrativnog osoblja na ovom Univerzitetu.

„Ovo će potvrditi i zaposlenici koji su dali puni doprinos u akreditaciji Univerziteta, a kao ‘nagradu’ su dobili otkaz. Do dobijanja akreditacije sa Edinom Brutus se i moglo sarađivati, ali odmah poslije toga ona je krenula u aktivnost narušavanja ugleda Univerziteta. Poslije dobijanja akreditacije i akademsko osoblje Univerziteta je također sistematski ‘otjerano’, jer svako ko nije htio ‘slušati’, odnosno ko je mislio svojom glavom, morao je otići, tako da Univerzitet, s obzirom da ima 14 licenciranih studijskih programa, u stalnom radnom odnosu ima tek nekoliko nastavnika, a asistenata skoro da i nema. Ovo sve govori da na Univerzitetu trenutno nema zadovoljavajući broj uposlenih nastavnika, odnosno onoliko koliko je potrebno po Zakonu“, naveo je rektor.

Tvrdi i to da, s obzirom da je on upisan u sudskom registru kao ovlašteno lice za zastupanje i predstavljanje ovog Univerziteta, Edina Brutus protivzakonito upravlja svim procesima na Univerzitetu i to do te mjere da u svojstvu rektora neovlašteno zastupa ovu obrazovnu ustanovu.

Na naš poziv da komentariše situaciju na univerzitetu rekao je da je bolestan i da se oporavlja od operacije.

„Ako ste dobili pismo na bilo koji način, to je tu što je rečeno i ja nemam više ništa reći. Ja sam to napisao da bih sebe zaštitio i to je to. Ja sam ozbiljan čovjek, ja sam samo upozorio na stvari“, rekao je Bećirović u telefonskom razgovoru.

Na naša pitanja nije, kako kaže, mogao odgovoriti jer se oporavlja od operacije.

„Ja bih molio da me ostavite na miru, informacije sam predao kome je trebalo“, dodao je.

Dodatno, on Edinu Brutus optužuje i za nezakonito izdavanje diploma, te kako nije formirano Nastavno- naučno vijeće Univerziteta, kao ni Odbor za osiguranje kvalitete, pa je upitna i reakreditacija Univerziteta.

Prijetnje bivšim radnicima

Da je situacija na Univerzitetu koji bi trebao obrazovati buduće akademske građane alarmantna potvrđuju i prijetnje bivšim radnicima koji su se pokušali suprotstaviti brojnim neregularnostima na ovoj obrazovnoj ustanovi. Bivši sekretar Melvedin Jašarević zbog brojnih nepravilnosti dao je otkaz. To je bio povod, kaže nam, za prijetnje koje je dobila njegova porodica.

Melvedin Jašarević tvrdi da je ozbiljne prijetnje telefonom gdje su mu psovali čak i dijete dobio od Nina Brutusa, sina Edine Brutus.

Jašarević kaže da je ovu prijetnju prijavio, a vjeruje da je ona posljedica njegovog neslaganja sa neregularnosti koje se provode na univerzitetu.

„Nastava se skoro i ne odvija. Ne radi Senat, ne radi Naučno-nastavno vijeće, ne radi Odbor za osiguranje kvalitete. Od postupka akreditacije nije profunkcionisao. Nema dovoljno studenata u organima upravljanja na fakultetu“, rekao je Jašarević.

Pokušali smo dobiti i komentar Nina Brutusa na navodne prijetnje, ali se nije javljao na naše pozive.

Edina Brutus, generalna menadžerica, negira prijetnje

Optužbe bivšeg rektora da je stvarna upraviteljica univerziteta koja je radila brojne nezakonite radnje Edina Brutis negira, i prst upire upravo u Bećirovića.

„Ja mogu reći sad šta god hoću jer se oni sada vade i čupaju, a ne znaju na koji način će se isčupati sad iz toga. Oni se čupaju iz ovog kriminala, ali ne mogu jer su u kriminal debelo ušli. Oni se čupaju i misle preko medija da će sad mene da peru, a ustvari, oni u kriminalu. Doktor pravnih nauka, reći ću javno na Senatu da mu se ukine docentura sa ovog Univerziteta jer je ovdje dobio, a kriminalne radnje radi“, kaže generalna menadžerica Univerziteta.

Tvrdi da se upravo ona bori da sve bude u skladu sa zakonom, pominjući nerad rektora Bećirevića koji nije boravio na univerzitetu većpovremeno dolazio, te da su upitni kadrovi koje je isti dovodio.

Na naše konstatacije da Bećirović nije jedini koji upozorava na propuste i nezakonite radnje nego da je tu i sekretar Jašarević, kaže da je to zato što su njih dvojica radila u dosluhu.

„Zato što su njih dvojica u istom paketu. Uradili su takvu kriminalnu radnju i dok mi budemo imali dokaz svi ćete vi novinari to dobiti. To će javna informacija izaći jer oni sad mene napadaju zato što nisu radili u skladu sa zakonom. Ja sam generalna menadžerica gdje uopšte nije moj dio posla da se petljam u rad univerziteta ni generalnom sekretaru ni rektoru“, zaključuje Brutus u telefonskom razgovoru sa novinarom SPIN info.

Pokušaj preuzimanja univerziteta?

Tokom mjeseci u kojem su trajale međusobne optužbe za kriminal na univerzitetu, opštinskom sudu u Goraždu je 30.12.2022. podnesena prijava predlagača Internacionalnog univerziteta u Goraždu zastupanog po rektoru Hajrizu Bećiroviću o promjeni vlasništva kojom se traži da se umjesto dosadašnjih osnivača Emira Duranovića i Elme Brutus u sudski registar upiše osnivač European education, research i development d.o.o. Zenica.

S druge strane, 17.03.2023. godine predlagač Internacionalni univerzitet u Goraždu, zastupan po rektoru prof. dr. Šefketu Krciću, Sudu je podnio prijavu za promjenu lica ovlaštenog za zastupanje.

“Obavještavamo Vas da ni po jednoj od navedenih prijava još nije odlučeno“, navodi sutkinja Lejla Ferhatović na zahtjev Univerziteta da im se izda potvrda o promjeni ovlaštenog lica (rektora).

Osnivači Elma Brutus, inače kćerka Edine Brutus, i Emir Duranović tražili su od suda da povuče zahtjev za promjenu vlasništva, jer osnivači nisu dali saglasnost.

„Oni su morali falsifikovati pečate od osnivača. Notarski im je neko to završio, pribavio falsifikovane potpise osnivača da bi mogli podnijeti uopšte zahtjev o promjeni vlasništva Univerziteta. Svakog ću tužiti ko objavi nešto suprotno, protiv mene, a od priča on samo dokaze nek ima za mene, sa dokazima može sve, a ja za njega dokaze imam. On za mene nema nijednog dokaza, sve što ima dokaza neka Vam dostavi, a sve suprotno što bilo ko napiše protiv mene, završiće na sudu“, rekla je Brutus.

Smatra da je Bećirović sve uradio kako bi preoteo univerzitet, a za to mu je ponuđena mjesečna naknadu od 7.000 KM narednih pet godina od novog potencijalnog vlasnika Univerziteta.

Tužilaštvo obustavilo tri istrage

Rad univerziteta u proteklom periodu bio je predmet interesa i pravosudnih institucija. Kantonalno Tužilaštvo u Goraždu zaprimilo je pet prijava protiv lica koja se dovode u vezu sa poslovanjem Internacionalnog univerziteta u Goraždu.

“A iste su se odnosile na krivična djelo iz člana 390. stav 1. KZ F BiH Protivzakonita naplata i isplata, krivično djelo iz člana 383. stav 1. KZ F BiH Zloupotreba položaja ili ovlaštenja, krivično djelo iz člana 369. stav 1. KZ F BiH Lažno predstavljanje te krivično djelo iz člana 347. stav 1. KZ F BiH Lažno prijavljivanje. U tri slučaja postupajući tužilac je donio odluku o obustavi istrage, dok je u dva slučaja donesena odluka da se istraga neće sprovesti”, navode iz Tužilaštva za SPIN Info.

Kada je riječ o imenovanju nastavnog kadra univerziteta, iz Tužilaštva navode da su osnovna prava i dužnosti tužilaca, između ostalih, otkrivanje i gonjenje učinitelja krivičnih djela koja su u nadležnosti suda, kao i da odmah po saznanju da postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično djelo preduzmu potrebne mjere u cilju njegovog otkrivanja i provođenja istrage.

“Obzirom na navedeno, tužilaštvo postupa u trenutku kada se pojave osnovi sumnje da je učinjeno krivično djelo, a osnovi sumnje mogu da proizilaze kako iz izjava svjedoka tako i iz materijalnih dokaza. S tim u vezi, ukoliko ne postoje osnovi sumnje da je počinjeno krivično djelo tužilaštvo nije u mogućnosti da postupa pa samim tim niti da provjerava sve navode koji se pojave u medijskom prostoru”, naveli su.

Iz izjava naših sagovornika jasno je da je kriminala bilo, zašto se o tome tek sada govori i ko je u pravu, za sada, ne znaju ni odgovorne institucije. S druge strane, postavlja se pitanje diploma izdatih na ovom univerzitetu, reakreditacije i vrednovanja znanja s obzirom na stanje u kojem se nalazi obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini.

Spin portal