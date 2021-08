NIJE SVADBA NEGO SUĐENJE GODINE: Psovke, uvrede, laži, falsifikati, Seb i svemogući Asim

“Selam gospodine Novaliću, Fikret Hodžić je. Asim mi je rekao da Vam se javim u vezi respiratora, pa kada budete imali minutu, javite se”.

Ova poruka je bila uvod u aferu Respiratori – uputio ju je vlasnik “Srebrene maline” premijeru Federacije BiH Fadilu Novaliću, a na preporuku funkcionera SDA Asima Sarajlića.

Ima puno Asima, ali…

Kada su mediji pitali Sarajlića da li je on taj Asim iz poruke on im je odgovorio da “ima puno Asima”, no na ročištu 27. jula pročitana je poruka koju je on proslijedio Hodžiću:

“Fadil je sve us…o i on je najodgovorniji. Ali, sve što se desilo moralo se desiti, Bog zna za šta je to dobro”.

Ovaj funkcioner SDA je, inače, jedan od optuženih u predmetu “Bosna” koji se još od 2017. vodi pred Općinskim sudom u Sarajevu i u kojem je optužen da je koristeći svoj položaj posredovao prilikom zapošljavanja. Prvooptuženi u tom predmetu je bivši generalni sekretar SDA Amir Zukić.

Ovaj sudski proces nije se ni završio, a Sarajlićevo ime se pojavilo u novoj aferi – glavni je akter snimka, koji je objelodanio načelnik Općine Novi Grad Semir Efendić, i na kojem dogovara kupovinu glasova.

Uglavnom, nakon što je Hodžić, po Asimovoj preporuci, stupio u kontakt sa Novalićem, na njegov privatni e-mail šalje ponudu za respiratore koju je premijer dalje proslijedio na službeni e-mail svog Kabineta. Svu dalju komunikaciju o nabavci respiratora preuzima premijerova sekretarica Bahra Džaka, koja je svjedočila 4. i 7. aprila.

Iz njenog svjedočenja saznali smo za dva pisma namjere za nabavku respiratora i da se prvi ugovor, potpisan početkom aprila, odnosio na nabavku 100 respiratora HC VE 003 2. U tom pogledu, tužitelji Mirza Hukeljić i Džermin Pašić prezentirali su i niz materijalnih dokaza iz kojih je vidljivo da je ugovor za nabavku ovih respiratora raskinut jer proizvođač nije ispoštovao vrijeme isporuke. Sredinom aprila je uslijedio dogovor za nabavku respiratora ACM 812 A, koji su predmet optužnice.

“Premijeru, trebao bi mi samo Solak dati aneks ugovora oko one situacije sa promjenom proizvođača i kašnjenjem koje nije do nas”, napisao je Hodžić 14. aprila premijeru, a sljedeći dan je dobio odgovor da je to urađeno.

Ovom prepiskom Tužilaštvo nastoji da dokaže da optuženi jesu zajedno koordinisali nabavku i da je Novalić bio upućen u detalje.

Sekretarica Bahra Džaka potvrdila je da se respiratori ACM 812 A pojavljuju u drugom pismu namjere za koji je urnek 15. aprila uputio tadašnji vanjski konsultant premijera za odnose sa javnošću Zoran Blagojević.

O nabavci respiratora, Bahra Džaka je samoinicijativno, barem je ona tako izjavila, obavještavala KCUS i pojedine ponude je slala prijateljici anesteziologinji u Travniku Aidi Čorbeg. Specifikacije respiratora su je zanimale, tvrdi, privatno kako bi “o materiji bolje upoznala premijera”.

Doktorica Čorbeg svjedočila je 16. aprila i potvrdila je da je specifikacije respiratora od Džake dobila na mail, ali i putem vibera, te da joj je u jednoj od poruka naglasila da nikako ne smiju nabaviti transportni respirator i da to ne bi trebali razmatrati.

Lažni dokument iz Vlade FBiH

Među do sada saslušanim svjedocima je i nekoliko članova Federalnog štana Civilne zaštite koji su svjedočili o tome da je Federalni zavod za javno zdravstvo sačinio Plan nabavki medicinskih sredstava i opreme, ali da oni nisu imali specifikaciju opreme koja se nabavljala.

Prema svjedočenju Namika Hadžića, sekretara Crvenog križa FBiH i člana Federalnog štaba Civilne zaštite, plan nabavki su zatekli na jednoj od sjednica Štaba.

“Na početku plana su bili respiratori. Plan je bio težak preko 100 miliona KM”, kazao je Hadžić.

I Davor Pehar, koji je u maju ove godine podnio ostavku na mjesto direktora Zavoda, izjavio je da on “kao direktor Zavoda i član Federalnog štaba CZ nije bio obaviješten o cijeni, ponuđaču i količini respiratora”.

Prema njegovoj izjavi, on je nakon sjednice kriznog štaba 1. aprila, na kojoj je bilo riječi o nabavci respiratora, tražio sastanak kod premijera Novalića jer je smatrao da je potrebnije nabaviti zaštitnu medicinsku opremu.

Premijer mu je na to kazao da “ide nabavka respiratora”.

Kako je suđenje odmicalo, javnost je imala priliku čuti i to da su postojale dvije različite Informacije Federalnog štaba CZ o aktivnostima koje su sproveli na suzbijanju i prevenciji širenja koronavirusa od proglašenja stanja nesreće u FBiH do 23. marta, te one koje su provodili od 23. marta do 3. aprila, a koja je razmatrana na sjednici Vlade FBiH 9. aprila. U Informaciji koju je Tužilaštvo BiH zvanično dobilo od ovlaštene osobe iz Vlade FBiH stoji rečenica “Dana 03.04. zaključen je ugovor o kupovini 100 respiratora”.

Informacija, sa ovom rečenicom, sačinjena je na memorandumu FŠCZ i nije potpisana. Međutim, svjedok Tončo Bavrka, direktor Federalne direkcije za robne rezerve i član Federalnog kriznog štaba navodi da je Informaciji koju je on dobio na uvid te rečenice nema. Isto tvrdi i odbrana Jelke Milićević.

Viber prepiska: “Solak je ograničen k’o balkon”

Tužilaštvo je prezentiralo i prepisku iz viber grupe Gensek, a koju su činili premijer Novalić, sekretarka Edita Kalajdžić i tadašnji šef Kabineta premijera Hasan Ganibegović.

U jednoj od prezentiranih prepiski Kalajdžić piše kako oni moraju preuzeti kontrolu i kako je potrebno “Solaku dati krila”, dok se Novalić žali kako on ima najbolji budžet u državi a da njim upravlja ministrica finansija Jelka Milićević.

Kalajdžić: “Ne možemo mi čekati Jelku, idemo preglasati šta treba”.

Novalić: “Ako Solak ne promijeni poslovnik, možemo se slikati”.

Kalajdžić: “Mijenjat ćemo i njega ako treba”.

Ganibegović: “Ograničen k’o balkon, al’ vozi novog “Touarega”.

Ovom prepiskom tužitelji nastoje dokazati da je Federalni štab CZ izmijenjen kako bi se lakše obavila planirana nabavka respiratora. S tim u vezi tužitelji su prezentirali i dokumentaciju iz koje se vidi da je već sljedeći dan izmijenjen sastav Federalnog štaba civilne zaštite te da je Solak postavljen za načelnika. Odluke o promjeni sastava Federalnog štaba kao i o imenovanja Solaka potpisao je Fadil Novalić. Isti dan, u večernjim satima, zabilježen je telefonski razgovor između Solaka i Hodžića.

Iako odbrana zastupa stav da premijer nije znao koji se respiratori nabavljaju prepiska od 3. aprila, kada je zaključen ugovor o kupovini respiratora, jednog od posrednika u nabavci izvjesnog Edina Kučukovića i Ganibegovića, dokazuje upravo suprotno.

U poruci upućenoj Ganibegoviću, a koja je prezentirana 4. juna stoji: “Čuvajte se respiratora koji su trenutno na stanju. Nisu odgovarajući za ovakve tretmane. Pacijenti umiru na tim respiratorima jer im dolazi do rupture pluća”.

Da je Ganibegović ovu poruku putem vibera proslijedio Novaliću imali smo priliku čuti na istom ročištu.

Hodžić je znao da je dobio posao i prije odluke Vlade FBiH

Optuženi Hodžić, iako nije bio registrovan za promet medicinskom opremom, imao je privilegovan položaj u odnosu na druge ponuđače, a što je vidljivo iz do sada prezentiranih dokaza.

Iz svjedočenja Adnana Garčevića, uposlenika Privredne banke Sarajevo u kojoj “Srebrena malina” ima otvoren račun, dalo se zaključiti da je Hodžić znao da je dobio posao za nabavku respiratora i prije nego je Vlada FBiH odobrila sredstva za nabavku medicinske opreme i sredstava.

Sredstva su odobrena na sjednici održanoj 2. aprila, dok je ugovor o kupovini 100 respiratora između “Srebrene maline” i Federalne uprave civilne zaštite za 10,5 miliona KM sklopljen 3. aprila 2020. godine. Taj dan je na račun Srebrene maline u Privrednoj banci Sarajevo i leglo 10,5 miliona KM.

Član Uprave banke Edin Kreštalica potvrdio je da mu je bilo poznato da se nabavljaju kineski respiratori.

“Putem maila sam ga pitao da li je registriran kao ovlašteni uvoznik medicinske opreme, a on je odgovorio da će se premijer FBiH pobrinuti da dobije dozvolu za uvoz do dolaska opreme”, kazao je svjedok na ročištu 26. augusta.

Hodžiću je dozvola za uvoz “sređena” retroaktivno po dolasku 80 kineskih respiratora na Sarajevski aerodrom 24. aprila.

Tužilaštvo je u spis uložilo saglasnost Agencije za lijekove i medicinsku opremu “Srebrenoj malini” za hitan uvoz medicinskih sredstava, kao i rješenje kojim im se odobrava upis u registar veleprometnika medicinskim sredstvima, koji su izdati 27. aprila (treći dan nakon dolaska respiratora, op.a.).

Šefe, čujte se vi sa Sebijom direktno oko cijena respiratora”

Klinički centar univerziteta u Sarajevu jedini je koji je koristio sporne respiratore ACM812A. U međuvremenu je Tužilaštvo KS pokrenulo istragu o načinu korištenja rovih respiratora, koji su navodno i razlog zbog kojeg je 13 anesteziologa s ove Klinike dalo otkaz.

Ostale bolnice odbile su ACM812A.

Direktorica KCUS-a Sebija Izetbegović svjedočila je 24. marta i tada je izjavila da se respiratori ACM812A koriste na intenzivnoj njezi na KCUS-u i u respiratornom centru i da oni pomažu u “spašavanju života” pacijenata oboljelih od Covid 19.

Na većinu pitanja je odgovarala da se ne sjeća, a o respiratorima je, barem po njenom svjedočenju, razgovarala sa frizerkom, komšijom, ali ne i sa stručnim osobama: “Ne sjećam se da sam razgovarala s premijerom. ali znam da sam tada razgovarala sa svakim živim o tome da nam trebaju respiratori, i s komšijama, sestrom, svojom frizerkom, jer smo u komšiluku imali Bergamo”, kazala je.

Prezentirana joj je poruka koju je nakon razgovora s njom, Edita Kalajdžić 28. aprila razmijenila sa Ganibegovićem: “Seb. zove, loši respiratori, užas, u ogromnom smo problem ako je to tačno, a jeste garant“.

Izjavila je da je ova poruka “nejasna i da nigdje nema njenog imena”, te ponovila da ona nije kvalificirana da komentariše kvalitet respiratora, da to mogu raditi samo reanimatolozi i anesteziolozi.

Na posljednjem ročištu u julu prezentirana je viber prepiska između Novalića i Kalajdžić iz marta 2020., tako da padaju u vodu tvrdnje da Sebija Izetbegović nije bila upućena u nabavku respiratora.

Kalajdžić: “Šefe, čujte se vi sa Sebijom direktno oko cijena respiratora”.

Suđenje u ovom predmetu bit će nastavljeno 22. septembra, a činjenica je kako se odvija na površinu stalno izlaze novi detalji koji i ne idu u prilog odbrani optuženih.

zurnal.info