NOGOMETNI SAVEZ BiH Tate dovode sinove, kćeri, braću na hrvatske, bošnjačke i srpske funkcije

Foto: hercegovina.info

Zlatna koka zvana Nogometni savez BiH najbolji je primjer kako predstavnici sva tri konstitutivna naroda uz legitimne predstavnike njeguju nepotizam dinastijskim kadroviranjima.

Bošnjaci, Srbi i Hrvati osim što su pokupili fotelje koje im po nacionalnoj raspodjeli pripadaju, osiguravaju fotelje i za sinove, kćerke, braću i ostale članove obitelji, dokazujući zapravo da kada su osobni interesi u pitanju u savezu vlada pravo bratstvo i jedinstvo. Poneki dužnosnici Nogometnog saveza BiH i sami su zbunjeni i ne mogu više pratiti koliko funkcija imaju.

Tate, sinovi, kćeri i braća… Nogometu u BiH se ne piše dobro.

Bivši međunarodni i bh. sudac Elmir Pilav koji i nije bio neki sudac, više ni ne zna kad ustane na koju će funkciju tog dana.

Kao direktor Sektora za sport u krovnoj kući nogometa, Pilav navodi nadležnosti ovog Sektora su sva pitanja koja se odnose na reprezentativne selekcije, natjecanja koja su pod okriljem NS/FS BiH, suđenje, kao i edukacija trenera. Svaka ta služba ima svoje rukovoditelje, kao i stalne nadležne komitete. Da dobro ste pročitali – suđenje jer Pilav trenutno obavlja dužnost predsjedavatelja Komiteta za suce i suđenje koja između ostalog delegira suce i kontrolore za utakmice Premijer lige. Napomenimo da je Izvršni odbor NF/S BIH u komitet za suce i suđenje izabrao šest članova: Elmir Pilav, Adnan Alispahić, Miro Hrkać, Hrvoje Turudić, Duško Vujičić i Robert Zrilić, po dva legitimna predstavnika iz B, H i S komponente.

Tako Elmir Pilav kao direktor Sektora za sport i trenutni predsjedavajući Komiteta za suce sebe delegira kao kontrolora za suce na utakmice Premijer lige i onda nakon utakmice sam sebe kontrolira budući da je predsjedavajući Komiteta za suce i suđenje koji između ostaloga promatra, prati, nadzire i analizira izvještaje kontrolora suđenja Premijer lige BiH.

Elmir Pilav kao predsjedavajući Komiteta za suce i suđenje , sebe je delegirao na utakmicu 6. kola Premijer lige BiH

Pravilnik o radu Komiteta Izvršnog odbora i pravnih tijela NS/FS BiH, nadležnosti Komiteta za suce i suđenje

Kolegica sutkinja ga optužila za fizičko zlostavljanje

Direktoru Pilavu je povjereno i da bude projekt menadžer za implementaciju VAR sustava. Na listu delegata Premijer lige od prošle sezone po nerazjašnjenim okolnostima došao je njegov brat Berin Pilav tako da Elmir Pilav može reći „ja i moj brat također“. Elmir Pilav je i dugogodišnji FIFA-in kontrolor suđenja na utakmicama Europa lige i Lige prvaka. Zanimljivo je kako je Pilav opstao i kod kolega iz FIFA-e koji se, eto kao godinama, zalažu za ravnopravnost spolova u sportu. U rujnu 2017. godine Tanja Račić iz Banje Luke, sudac s FIFA-inim znakom, tada je uputila pismo u NSBiH i Pilava optužila “za loše namjere, cinična djela i unošenje mržnje u NSBiH”. Tanja u svom pismu navodi „spomenuti direktor Pilav nikada nije imao dovoljno hrabrosti da se zauzme za pravednost i da bude dosljedan. Ali, imao je hrabrosti vršiti nasilje, maltretiranje i da se sa svakog turnira koji je organiziran unutar Bosne i Hercegovine kući vratim s modricama, podljevima i u najmanju ruku sramotom.“

Njezino pismo koje je poslala NS BiH pročitajte u cijelosti ovdje Otvoreno pismo Tanje Račić

Pilav krši vlastiti pravilnik za suce, no nije jedini. Rijetki mogu odoljeti izazovu obiteljskog nepotizma.

Član 76. Pravilnik za suce i suđenje

I tako iz kola u kolo nogometne Premijer lige BiH osim što Komiteti kod delegiranja sudaca i delegata moraju brinuti da službene osobe ne budu iz iste županije, broju Srba, Bošnjaka i Hrvata među delegiranim službenim osobama za utakmicu te zbog „regularnosti natjecanja“ moraju voditi i računa da se Elmir Pilav (Sarajevo) kao kontrolor za suce ne delegira na istu utakmicu gdje mu je delegiran brat Berim Pilav (Sarajevo) kao delegat, ali i Lazar Martinović (Čapljina) kao delegat ne bude delegiran na utakmicu gdje mu je delegiran sin Josip Martinović (Čapljina) kao glavni sudac što nije bio slučaj na utakmici iz prošle sezone U-19 između NK Široki Brijeg – FK Krupa kada je Josip Martinović bio sudac Federalne lige.

U-19 29.05.2021: NK Široki Brijeg – FK Krupa

Treba voditi računa o ocu i sinu iz Bijeljne, tj. da Radika Marić (Bijeljina) kao delegat ne bude delegiran na utakmicu gdje mu je delegiran sin Dražen Marić (Bijeljina) kao glavni sudac. Radika Marić je poznat kao i osoba koja obavlja 5 funkcija u domaćem nogometu.

Dr. Zoran Rebac bio je predsjednik Komisije za suce i suđenje Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine do konca 2020. godine kada je podnio ostavku.

“Dolaskom nekih novih članova u Komitet, prije svega Valjića, nastala je jedna mučna i netolerantna atmosfera. Ja sam u pismu napisao da je tu bilo i svađalačkih nastupa, te se više nije moglo normalno raditi. Gurale su se neke stvari koje nemaju veze sa stvarnošću, ali i s normativnim aktima, statutom, pravilnicima i uputstvima. Uvidjevši da se stvara neka nova atmosfera i politika u Komitetu dirigirana od Saveza te da se ne može raditi na normalan način povukao sam se. Nisam želio dočekati sudbinu nekih drugih koje su smijenili jer se nisu uklapali u neku novu strategiju i politiku novog IO NS BiH”, kaže dr. Rebac za Hercegovina.info.

On ističe kako u Komitetu postoji puno anomalija.

“Najviše problema se odnosi na gospodina Pilava, ali i ostale članove Komiteta. Također, Miro Hrkać nije mogao biti izabran u Komitet jer se biraju samo instruktori prve kategorije, a on je neka druga. On je izabran mimo pravilnika. Pilav je direktor Sektora za sport. Kada sam ja bio u predsjedništvu Komiteta, on je bio uvijek prisutan sastancima Komiteta što je i poželjno. Sudjelovao je u diskusijama i raspravama, ali nije imao pravo glasa. I to je bilo uredu kao spona između sudačke i nogometne strukture. Međutim, oni su suspendirali Pravilnik i rade po dogovoru kako kome odgovara. Pilav je trenutno predsjednik Komiteta jer ide po ključu Bošnjak, Hrvat i Srbin po 16 mjeseci, a ostala dva se rotiraju kao potpredsjednici. Pilav je direktor Sektora za sport, član i predsjednik Komiteta. Što je tu anomalija? Komitet delegira suce i promatrače Premijer lige. Donesena je odluka da članovi Komiteta prve kategorije biraju suce i promatrače, drugim riječima delegiraju sami sebe. Konkretno na utakmici HŠK Zrinjski – Tuzla City kontrolor suđenja je bio Emir Pilav. On je kao član i predsjednik Komiteta delegirao sam sebe na tu utakmicu. Kada se vrši analiza suđenja utakmice nju vrši Komitet. Drugim riječima Pilav delegira sebe, suce, a na analizi Komiteta ocjenjuje svoju kontrolu, suca i donosi zaključnu ocjenu o suđenju. To je nespojivo sa zdravom logikom. Pa ne može se očekivati da će on reći da sudac nije dobro radio svoj posao i poništiti svoju kontrolu“, govori Rebac.

Suci se vezama ubacuju na listu.

“Još jedna stvar je broj sudaca. Imate i 18, a sada su i zbog nepotizma i dogovora “ja tebi, ti meni”, a da nitko nije ‘pao’, doveli četiri nova suca. Kada se sve izračuna, postoje 22 suca. Jednog suca prosječno zapada suditi između 8 i 9 utakmica, a to je jedna utakmica mjesečno. Kako sudac može biti spreman i u formi? Povećan je broj sudaca da bi jedni druge zadovoljili. Netko je došao kao sin, netko kao politički istomišljenik, netko kao rođak… To je napravljeno mimo Pravilnika. To je nepotizam, ali i uzajamne usluge. Nešto što smo postigli u Komitetu i suđenju do proljetnog djela sezone, je to da se suđenje popravilo. No što sada očekivati kada “ja” delegiram i potvrđujem suca i dajem mu ocjenu. Pa on će suditi kako mu “ja” reknem, a ne po pravilima. Suca ću “ja” pokriti, on će dobiti dobru ocjenu i to je sva suština”, kaže nam sugovornik.

Ognjen Valjić – čovjek za Europu.

“Valjić nije imao niti jednu jedinu kontrolu imao na Premijer ligi, a ne znam je li napisao ijednu kontrolu u RS-u, a ušao je na A listu kontrolora. Zamislite, preskočite Drugu, Prvu i Premijer ligu i upadate na međunarodnu.”

Jedino rješenje je UEFA.

“Izbor članova IO NSBiH je rađen na isti način. Ljudi koji su se do jučer kleli u Begića, sada se klanjaju Zeljkoviću, isti oni koji su u Komitetu. Rješenje je teško naći. Ovo što je pokušala grupa “4R” je utopistički. Sve odluke donosi Izvršni odbor, a on je izabran na način “ja sam te izabrao, ti ćeš podići ruku za mene”. Osobno ne vidim rješenje, osim kada bi se umiješala UEFA kao prije desetak godina”, ističe Rebac.

Sinovi članova Izvršnog odbora Nogometnog saveza BiH odlučuju o mlađim uzrastima reprezentacije.Članovi izvršnog odbora krovnog saveza koji između ostaloga odlučuju o konačnim listama trenera i izbornika nogometnih reprezentacija BiH Muhidin Raščić i Milorad Sofrenić odlučuju o sudbinama svojih sinova Admira Raščića i Zorana Sofrenića. Admir Raščić, sin Muhidina Raščića, inače bivši nogometaš (Željezničara, Sarajeva, Olimpica..) trener je U-21 mlade reprezentacije BiH, dok je Zoran Sofrenić, sin Milorada Sofrenića, trener vratara U-21 mlade reprezentacije BiH. Tako naša mlada reprezentacija BiH ima dva tatina sina.

Milorad O. Lale trenutno član Izvršnog odbora NF/S BIH i bivši predsjedavajući i član komiteta za natjecanje Premijer lige zaposlio je kćerku u krovni savez BiH.

Azmir Husić, nekadašnji čelnik FK Sloboda, danas vodeći čovjek FK Tuzla City i odnedavno član Izvršnog odbora NS BiH nije optimističan kad je u pitanju bh. nogomet

“Ja neću ništa komentirati, niti ocjenjivati nečiji rad. Jednostavno, mogu jedino reći ono što bi rekli u narodu ‘nek nam je Bog na pomoći’. Nije dobro kako je krenulo, da se može popraviti – može. Za to moramo sjesti i raditi ako hoćemo nešto bolje. Ja kao pojedinac ne mogu ništa promijeniti, trebamo stvarati stručne ljude i stručni kadar ako mislimo išta dobro”, smatra Husić.

“Ja sam totalno razočaran generalno stvarima kakve jesu i sve će nas od prije stići za pola godine, dvije, pet. Kažem, ‘nek nam je Bog na pomoći’ je jedino što mogu reći u ovom trenutku”, ističe naš sugovornik.

Braća Baković i Federalni nogometni savez BiH

Dva nogometna saveza, federalni i državni, oba sa sjedištem u Sarajevu više godina vodila su dva brata Eldin i Jasmin Baković obnašajući dužnost generalnih tajnika saveza. Jasmina Bakovića na mjestu generalnog tajnika državnog saveza naslijedio je Adnan Džemidžić, dok je Eldin Baković još uvijek apsolutni vladar Federalnog saveza BiH. Popularni Edo preživio je mnoge afere pa tako i onu s posljednjih uhićenjima u akciji Var u kojoj je i priveden njegov miljenik i bivši predsjednik Federalnog saveza Irfan Durić. Zanimljivo, Irfan Durić je imenovan za potpredsjednika krovnog saveza. Edo je instalirao i rođaka Harisa Bakovića kome je povjerio vođenje omladinskih liga na razini Federacije. Zanimljivo, dolaskom Irfana Durića u krovni savez na A listu premijerligaških sudaca došao je i Mirza Kazlagić koji je obilježio jednu eru lošeg suđenja u Federalnoj nogometnoj ligi.

Dugogodišnji osporavani sudac na Federalnoj ligi BiH Sanel Silić ima svoga tatu Mirsada Silića u Izvršnom odboru Federalnog saveza BiH. Tako Komitet za suce i suđenje predloži listu sudaca na kojoj je sin Sanel Silić, dok tata kao član Izvršnog odbora usvaja istu listu na sjednicama Izvršnog odobra Federalnog saveza BiH.

Komitet za suđenje i nogometni suci godinama su karcinom bh. nogometa

Dobar dio nogometnih sudaca, čast izuzecima koji savjesno i odgovorno rade svoj posao, uz pojedine članove iz sudačkog komiteta morali su već davno biti protjerani uz doživotnu zabranu obavljanja bilo koje funkcije u nogometu. Nova sezona nije ni startala pa je tako HŠK Posušje priopćenjem javnosti opralo suca Zorana Grbića iz Prijedora poznatog i iz akcije Var.

Zanimljivo kako su gledatelji širom BiH uskraćeni za tjedni pregled svakog kola nogometne Premijer lige BiH, gdje su bile prikazivane sporne situacije sa utakmica odigranog kola.

Nogometni savez BiH do trenutka objavljivanja našeg teksta nije odgovorio na pitanja koja smo poslali 23. kolovoza na službeni mail.

Neodgovorena pitanja dostavljamo ispod:

Je li aktivan Pravilnik o sucima i suđenju iz 2020. godine koji stoji na vašim stranicama ili je u međuvremenu donešen neki novi?

Koja je trenutna funkcija gospodina Elmira Pilava u Komitetu za suce i suđenje? Je li on predsjednik komisije ili je njen član?

Je li gospodin Elmir Pilav kao Direktor Sektora za sport u NSBiH u sukobu interesa i dovodi u pitanje regularnost natjecanja budući da je dio Komiteta za suce i suđenje koje delegira suce i kontrolore za utakmice Premijer lige BiH, budući da je i sam bio kontrolor na utakmici 6. kola HŠK Zrinjski – FK Tuzla City?

Je li donesena odluka i molimo da se ista dostavi kako članovi Komiteta za suce i suđenje mogu ujedno biti i kontrolori na utakmicama Premijer lige BiH?

Je li gospodin Ognjen Valjić predložen na međunarodnu listu kontrolora od strane N/FS BiH? Koliko je gospodin Ognjen Valjić prethodno godina proveo kao kontrolor na Premijer ligi BiH?

Novi predsjednik

I dok BiH očekuje u narednim sezonama primjena VAR tehnologije, koja ruku na srce, ako se uzme zadnje Europsko prvenstvo opet nije garancija za dobro suđenje, krenula je nova sezona Premijer lige BiH. Za razliku od susjeda, Premijer liga godinama kvalitetom stagnira, klubovi sve teže dolaze do novca, a najvažnije i najbitnije svima je tko sudi utakmicu. Pokoji igrač iz domaće lige se tek poziva za revijalne utakmice nacionalne vrste, dok za kvalifikacijske utakmice pozive dobivaju igrači izvan BiH.

Novi predsjednik nogometnog saveza Vico Zeljković preuzeo je kormilo saveza nakon što je Elvedin Begić prethodno vodio ovaj savez osam godina. Vico Zeljković se lako integrirao u strukture saveza koje mu je u amanet ostavio njegov prethodnik Elvedin Begić. Način na koji je FK Leotar dobio licencu za nastup u Premijer ligi lijep je primjer kako će Zeljković ubuduće raditi i djelovati. Dolaskom Zeljkovića na mjesto predsjednika saveza oživio je i bivši međunarodni i bh sudac Ognjen Valjić. Valjić je preko noći predložen od strane krovnog saveza na međunarodnu listu kontrolora sudaca, bez da je i jednog dana bio kontrolor sudaca na Premijer ligi BiH.

