Od OC Jahorina agenciji „Signature“ skoro 600.000 KM bez PDV-a za pet poslova za period manji od dvije godine!

Foto: Gerila.info

„Signature“ je samo u tekućoj, 2023.godini, sa OC Jahorine sklopio jedan ali vrijedan posao vrijednosti od čak 320.000 KM bez PDV.

Olimpijski centar „Jahorina“ do sada je, počev od polovine 2021. godine, sa marketinškom agencijom „Signature“ sklopio pet ugovora ukupne vrijednosti 589.240 KM bez PDV-a. Po tome je, čak i u konkurenciji ugovora sa velikim i poznatim medijskim kućama, jedna od „omiljenih“ firmi sa kojima posluje Olimpijski centar.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za marketing i promociju SIGNATURE Banja Luka osnovano je 1.4.2020. a, prema podacima specijalizovanog portala Akta.ba, do sada nema nijednog stalno zaposlenog radnika. Vlasnik i direktor bez ograničenja ovlaštenja u ovoj agenciji je Nataša Petrović, nekadašnja dugogodišnja voditeljka televizije Pink BH.

Prema podacima iz APIF-a, ova agencija je u prvoj godini svog postojanja ostvarila prihod nešto više od 48.000 KM, dok je ukupna dobit bila nešto preko 43.000 KM, dok je već u narednoj, 2021. godini, prihod bio skoro 96.000 KM, a sveukupna dobit 43,5 hiljada KM.

Iako podaci iz APIF-a nisu dostupni za 2022. godinu, jasno je da su te cifre umnogome veće budući da je „Signature“ samo u tekućoj, 2023. godini već od OC Jahorine dogovorio jedan posao, ali vrijedan 320.000 KM bez PDV.

Ugovor je zaključen 17. januara ove godine a odnosi se na potrebe Javne nabavke usluga organizacija gostovanja u Olimpijskom baru. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora se poklapa sa onom koju je „Signature“ i ponudio, a na ovaj javni poziv se, zanimljivo, javio samo jedan ponuđač – „Signature“.

U prošloj, 2022. godini, ovaj posao je dobila (opet) jedna prijavljena agencija – „New Age“, takođe iz Banjaluke, u vlasništvu Milana Grubora, nekadašnjeg šefa kabineta gradonačelnika Banjaluke Igora Radojičića. „New Age“ je za taj posao inkasirala 232.000,00, odnosno skoro 100.000 KM manje u odnosu na ovu godinu, a ugovor je zaključen 14. aprila 2022. „New Age“ očito više ne spada u „miljenike“ OC Jahorine, od pojave „Signature“, jer su do juna 2022. godine na samo tri ugovora od OC zaradili preko pola miliona KM, tačnije 512.000,00 KM, ali od maja 2022.godine ova agencija, prema dostupnim podacima, iznenada ne radi poslove za OC Jahorina, a na njeno mjesto “upada” Signature.

U septembru prošle godine, tačnije 26.9.2023, „Signature“ je, opet kao jedini ponuđač, prošao na Javnoj nabavci usluga organizacije događaja „Digitalna Jahorina“ ukupne vrijednosti 84.480,00 bez PDV-a.

Krajem juna 2022. godine „Signature“ je, isto kao jedini a zatim i izabrani ponuđač, prošao na Javnoj nabavci usluga organizacija događaja “Fashion weekend” Jahorina u vrijednosti 96.480,00 bez PDV-a.

Problem kod većine ovih nabavki je unaprijed precizno definisanje, pa se tako za „„Fashion weekend“ traži organizacija „dvodnevnog modnog događaja visoke mode i luksuza“, a detaljno je definisano i koji će to dizajneri uzeti učešće u događaju, koji muzičari će nastupiti, kao i voditelji, programa i slično. Pored toga jasno je definisana i oprema koja će biti korištena u samim događajima, od veličine LED ekrana pa do sistema zvučenja.

U trenutku pisanja ovog teksta u toku je poziv za javnu nabavku usluga organizacije događaja “Fashion weekend Jahorina” u vrijednosti od čak 300.000 KM bez PDV-a, preko 200.000 KM više u odnosu na 2022. godinu. Budući da je do sada poslove za ovakve i slične događaje dobijala agencija „Signature“ biće zanimljivo vidjeti 4. jula, kada se budu otvarale ponude, ko će dobiti priliku da organizuje ovaj događaj sa poprilično izdašnom cifrom. Zanimljivo je i da ovako finansijski težak posao nije u tenderskoj dokumentaciji uslovljen nikakvim posebnim uslovima za ugovore o javnim nabavkama, odnosno uopšte se ne traži da je izvršenje usluge ograničeno za određenu profesiju, niti onaj ko aplicira na javni poziv mora naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga. Zanimljivo je da se događaj poput ovog vrednuje sa 300.000 KM, dok, na primjer, Javna nabavka usluga organizacija koncertnih dešavanja (što implicira da je u pitanju više koncerata koji vjerovatno uključuju i honorare muzičkih zvijezda) a na kojoj je 7. aprila ove godine kao, opet jedini, ponuđač prošla firma BERAL MUSIC DOO iz Tuzle sa ponudom od 171.099,60 KM bez PDV, bezmalo upola manje od “Fashion weekend Jahorina”.

Isto u junu, tačnije 28. juna 2022. godine, „Signature“ je dobio i posao od OC Jahorina vrijedan 68.280,00 bez PDV-a za uslugu organizacija događaja “Detox Jahorina”. Opet, pogađate, kao jedini ponuđač.

Prvi posao agencije „Signature“ sa OC Jahorina bio je, u odnosu na kasnije ugovore, simboličan, samo 20.000 KM bez PDV-a za organizaciju izložbe OC Jahorina, potpisan krajem maja 2021. godine.

Damjan Ožegović, viši istraživač/saradnik za pravne poslove u Transparency International BiH – TI BiH, kaže da „ugovorni organi imaju mogućnost, prilikom postavljanja kvalifikacionih uslova na tenderima pogotovo veće vrijednosti, a kako bi se ogradili od neprofesionalnih ponuđača, da traže da zainteresovani ponuđači imaju to prethodno iskustvo o izvršavanju istih ili sličnih ugovora“.

„Ukoliko je taj uslov postavljen, zanimljivo je provjeriti da li je ovaj ponuđač imao ovakvo iskustvo ranije. Sa druge strane tu se postavlja pitanje da ako taj uslov nije postavljen kako to da nijedan drugi ponuđač nije imao finansijski interes da učestvuje na pozivu. Postavlja se pitanje kako uvijek prolazi ovaj ponuđač i kako uvijek na procijenjenu vrijednost, a ne da je obara, budući da je smisao javne konkurencije, odnosno Zakona o javnim nabavkama, da se nabave najkvalitetnije robe odnosno usluge po najnižoj cijeni. To je smisao javne konkurencije, da se cijena obara a ne da se ugovori zaključuju po procijenjenoj vrijednosti“, kaže Ožegović.

Dino Cviko, istraživački novinar portala Pratimotendere i Žurnal, kaže da je činjenica da u BiH javne nabavke često služe za “legalno” izvlačenje javnog novca pomoću namještenih tendera.

„U tom smislu, najveći rizik od korupcije u javnim nabavkama postoji kod onih ugovornih organa koji troše najviše novca na tendere. S tim u vezi, OC Jahorina godišnje troši desetine miliona maraka putem sistema javnih nabavki, što je poprilično velik iznos“, ističe Cviko.

On dodaje da je, prema jednoj analizi nabavki OC Jahorina, na uzorku od 43 objavljena obavještenja o dodjeli ugovora, u čak 24 postupka primljena samo jedna ponuda, a u 11 postupaka su primljene dvije ponude, od kojih je u većini slučajeva samo jedna bila prihvatljiva.

„Samo ovi podaci, prema riječima stručnjaka, mogu ukazivati na to da su tenderi nerijetko namješteni. Brojni su primjeri u kojima je dokazano da je OC Jahorina kršio Zakon o javnim nabavkama, ali to godinama prolazi nekažnjeno. Podatak da se navodno i SIPA uključila u provjeravanje navoda o sumnjivim tenderima dovoljno govori“, ističe Cviko.

On ističe da je poslovanje OC Jahorina i agencije „Signature“ svakako sumnjivo.

„Prvo, sporno je to što OC Jahorina angažuje drugu firmu za organizaciju događaja, te za to izdvaja velike sume, pored svojih oko 180 zaposlenih. Drugo, ako pogledamo tenderske dokumentacije, i više je nego jasno da je riječ o tzv. crtanju tendera, što je svakako nezakonito. Sama činjenica da je na ovim tenderima Signature jedini ponuđač dodatno ide u prilog tom navodu. Konačno, ako uporedimo procjenu vrijednosti tendera, te vrijednost zaključenih ugovora, stiče se dojam da su iz navedene agencije bili uvjereni da neće imati konkurenciju. Dodaću i to da je, prema dostupnim podacima, ova agencija osnovana 2020. godine, a već naredne godine je počela dobijati tendere od OC Jahorina“, ističe za naš portal Cviko i kaže da je teško tvrditi da li je navedena agencija samo paravan, odnosno da je neko drugi vlasnik agencije, ali da bi sve navedeno trebalo bi biti signal istražnim organima da se pozabave poslovanjem i OC Jahorina i agencije „Signature“.

Sa njegovim mišljenjem slaže se i Darko Momić, dugogodišnji novinar istraživač portala Kapital.

„Kamo puste sreće da su to jedinih četiri ili pet ugovora koje je sklopio OC Jahorina. To je praksa u Olimpijskom centru, oni ne poštuju ni zakon, ni institucije Republike Srpske, arče javni novac, pokušavaju da se domognu zemljišta koje pripada Srpskoj. Da ovdje ima ikakvog zakona, oni iz OC Jahorina bi bili na njegovom udaru. Podsjećam da je Zakon o porijeklu imovine stupio na snagu 23. februara ove godine i smatram da bi čelnici OC Jahorina prvi trebali biti na njegovom udaru, a prije svega predsjednik Upravnog odbora i počasni konzul Bjelorusije Nedeljko Elek“, ističe Momić.

Upravo Nedeljko Elek, predsjednik UO OC Jahorina, za naš portal ističe da nije upoznat sa poslovanjem OC Jahorina i agencije „Signature“.

Na naše pitanje kako je moguće da je agencija „Signature“ dobila svih pet poslova u vrijednosti skoro 600.000 KM bez PDV-a bez konkurencije i za iznos naveden u javnom pozivu, Elek kaže da ga nikada nijedan novinar nije nazvao po ovom pitanju i da nema neki poseban komentar.

„Kada mi kao Nadzorni odbor odobrimo nabavku poslije to uređuje uprava preduzeća. Zaista prvi put čujem za tu agenciju, ali ako vi tako tvrdite uvažavam i provjeriću to. Ipak naglašavam da je za gostovanje u Olimpijskom baru bilo zaista dosta pjevača, po trideset do trideset pet pjevača i ako pogledate sa tim, onda ta cifra i nije toliko ni velika, a zašto je ove godine skuplje a prošle godine je organizacija događaja jeftinija možda je u pitanju manji broj izvođača“, kaže za naš portal Elek.

On dodaje da su svi pozivi javni i izlaze na portalu Javnih nabavki BiH.

„Svako ima pravo da se javi. Zašto se ta jedna firma javi, ja zaista nemam odgovor na to pitanje. Možda su teški uslovi, možda je teško dovući opremu i sve to organizovati na 2000 metara nadmorske visine a u Olimp bar se može doći samo gondolom. Pretpostavljam da je to u pitanju, ali ne znam zaista. Svako može da se javi na taj javni poziv”, dodaje Elek.

Elek na naše pitanje zašto se za poslove koji koštaju više stotina hiljada KM ne traže nikakvi posebni uslovi za ugovore o javnim nabavkama, odnosno da je izvršenje usluge ograničeno za određenu profesiju niti se traži stručna kvalifikacija osoba odgovornih za izvršenje usluga, kaže da su razlozi praktične prirode.

„Mi imamo mnogo ako kažemo da želimo specifično nešto onda po Zakonu o javnim nabavkama svako ima pravo da vam stavi prigovor na tendersku dokumentaciju. Ovako se traži neka opšta slika i onda tražimo što bolju ponudu i što povoljniju cijenu. Teže je „namjestiti“ tender ako stavite neke određene tendere nego ako tražite nešto specifično“, rekao je Elek, ali smo ga opet podsjetili na činjenicu da se konkretno na ove pozive javljala samo jedna firma i da je prolazila sa samo jednom i to navišom mogućom cijenom.

Eleku smo spomenuli i aktuelni poziv za javnu nabavku usluga organizacije događaja “Fashion weekend Jahorina” u vrijednosti od 300.000 KM bez PDV-a, koji ove godine košta tri puta više nego prethodne godine, a on je rekao da će ispratiti navedeni poziv kao i da poziva medije da prate otvaranje ponuda zakazano za 4. jul kao i da želi da sve bude transparentno.

Dejana Ljevnaića, direktora OC Jahorina, nismo uspjeli dobiti, odnosno javila nam se njegova seretarica kojoj smo prenijeli o čemu želimo pričati sa direktorom OC Jahorina. Iako smo imali obećanje da će nam se direktor javiti, to se do trenutka objavljivanja ovog teksta još nije dogodilo.

Kontaktirali smo i Natašu Petrović koja nam je potvrdila da je i direktor i jedini vlasnik agencija „Signature“ iz Banjaluke, kao i da sada ima stalno zaposlenih radnika, za razliku od informacija koje su dostupne na specijalizovanom portalu Akta.ba.

“Naš tim, u zavisnosti od prirode zahtjevnosti i složenosti projekta, čini i do 100 ljudi, najrazličitijih zanimanja. Stalni tim se sastoji od izvršnog direktora, marketing menadžera, pravnog savjetnika, računovođe i tehničkog sekretara”, rekla je Nataša Petrović.

Nastavk komunikacije je ipak nastaljen putem maila na insistiranje gospođe Petrović.

U mailu je navela da se “svaki put radilo o otvorenim postupcima, kao i da joj nije poznato zašto nije bilo drugih učesnika”, odgovarajući na naše pitanje kako je moguće da se na javne pozive sa vrijednostima od nekoliko stotina hiljada maraka javi samo njena firma.

Petrovićeva ističe da je sve informacije o projektima koji su rađeni za OC Jahorina moguće vidjeti na sajtu njene agencije.

Dirketorica agencija Signature ističe da je “zadovoljna dosadašnjom saradnjom i da se nada se da će i ubuduće uspješno sarađivati, a potvrdila je da poznaje direktora OC-a, gospodina Ljevnaića, kao i predsjednika nadzornog odbora, gospodina Eleka, mada je upravo Elek ranije za naš portal rekao da mu nije poznata saradnja sa agencijom “Signature”.

Gerila.info