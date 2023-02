Političke veze štite i upravljaju komunikacijama u BiH: Zakon važi za sve, osim za telekom operatere

Foto: Gerila.info

TV kanal My TV, u vlasništvu BH telekoma, mjesecima je emitovao ekskluzivne programske sadržaje na koje su potrošeni milioni KM bez ikakve kontrole i dozvole za emitovanje od strane Reguletorne agencije za komunikacije BiH (RAK). Tačnije, My TV je svoj program nelegalno emitovao skoro cijelu 2022. godinu!

Početkom decembra prošle godine RAK je naložio BH telekomu privremenu mjeru obustave emitovanja utakmica Svjetskog prvenstva u fudbalu – Katar 2022, kao i drugih programskih sadržaja putem servisa My TV u roku od 24 sata, a što je My TV i ispoštovao te obustavio svoj program 8. decembra.

Ipak, od tada pa do danas kriju se informacije kako je moguće da je jedan TV kanal/servis, i to u vlasništvu najvećeg telekom operatera u zemlji emitovao svoj program skoro cijelu godinu, a u njega se ulaže ili se već uložilo 18 miliona KM u programske sadržaje koje su za potrebe My TV radile eksterne produkcijske kuće. Na upite portala Gerila.info već sedmicama nijemi su i RAK BiH kao i BH telekom, iako smo dobili obećanja da ćemo odgovore na pitanja dobiti u najkraćem roku.

RAK nije izrekao nikakvu kaznu BH telekomu za ovaj evidentan prekršaj, kao ni TV kanalu/servisu My TV, niti se kasnije oglašavao o ovom slučaju. BH telekom je, s druge strane, bespogovorno ugasio kanal u koji su utrošeni milioni, privremeno ili ne tek ćemo vidjeti, budući da navedeni kanal još uvijek nije dostupan veb stranici mojawebtv.bhtelecom.ba.

Ono što se zna o My TV, a zna se vrlo malo makar na oficijalnoj stranici BH telekoma, jeste da je u pitanju servis na kojem će se emitovati sadržaji nastali u BH Content Labu kompanije BH Telekom, kao i, kako smo kasnije imali priliku vidjeti, prenosi utakmica SP u fudbalu u Kataru.

Na pres-konferenciji u februaru 2022. godine koja je upriličena povodom promocije sitkoma “Na rubu pameti”, koja je premijerno i prikazana polovinom prošle godine upravo na My TV, generalni direktor BH Telecoma Sedin Kahriman je rekao da je srećan zbog produkcije u okviru platforme BH Content Lab.

„U 2022. godinu ulazimo sa novim servisom MY TV koji smo promovisali tokom novogodišnjih praznika, ali i sa velikim očekivanjima, posebno u dijelu razvoja i produkcije najkvalitetnijih sadržaja za naše krajnje korisnike, što se od nas kao vodećeg telekom operatera i očekuje. Svakako treba naglasiti da je jedan od dugoročnih strateških ciljeva BH Telecoma, u domenu tržišnog širenja i diverzifikacije, upravo ulaganje i izgradnja u najveće domaće platforme za produkciju audio-vizuelnih sadržaja, BH Content Lab”, rekao je Kahriman.

Direktor „BH Telecoma“ Sedin Kahriman je istovremeno i predsjednik Kantonalnog odbora SDA Sarajevo, u kojem se inače nalazi i Sebija Izetbegović.

On je tada izjavio da je BH telekom obezbjedio još 18 miliona KM za kontinuiran javni poziv za produkciju koja će se emitovati na My TV.

“„Na rubu pameti“ je druga serija čiji sadržaj i glumce prezentiramo javnosti svjesni da značaj samog sadržaja u telekom industriji dobija primat i siguran sam da ćemo korisnicima Moje TV osigurati visokokvalitetan i ekskluzivan sadržaj. Odluka da sarađujemo sa bh. filmskom industrijom je primarno komercijalna, ali ne zanemarujemo i elemente društvene odgovornosti jer investiramo u vlastite resurse, domaću filmsku industriju i proizvodimo sadržaj kojim će korisnici biti zadovoljni“, rekao je Sedin Kahriman.

Muamer Hadžović, izvršni direktor za razvoj poslovanja BH Telecoma, istakao je da je “BH Content Lab najveća domaća platforma za produkciju audio-vizuelnih sadržaja kojoj je primarno cilj podrška bh. kinematografiji te kreiranje kvalitetnog sadržaja koji će povećati zadovoljstvo korisnika kroz atraktivnost ponude na Moja TV usluzi i ostalim platformama BH Telecoma”.

Hadžović je dodao da je, direktnim uticajem na produkciju visokokvalitetnih audio-vizualnih sadržaja, BH Telekom preuzeo lidersku tržišnu poziciju u TV produkciji i pruža fantastičnu priliku za razvoj filmske i TV produkcije.

Faruk Selmanović, direktor sarajevske Direkcije BH Telekoma, u intervjuu za Oslobođenje u avgustu prošle godine rekao je da je Platforma Moja TV jedna je od najuspješnijih platformi za reprodukciju sadržaja u BiH.

“Trenutno imamo više od 215.000 aktivnih korisnika sa preko 300.000 pojedinačnih uređaja. U proteklom periodu smo uradili i upgrade platforme tako da sada nudimo najbolje korisničko iskustvo na Android platformi. Po funkcionalnosti i dizajnu naša nova platforma prati sve najnovije trendove industrije i krajnjim korisnicima nudi sve pogodnosti, kako live tako i na ondemand platformi. Cijeneći da smo napravili tehnološki iskorak, naš sljedeći fokus je upravo content, to jeste sadržaj. Na našem servisu MYTV nudimo niz kulturnih, kolažnih, informativnih i sportskih sadržaja, a pored kontinuiranog ulaganja u infrastrukturu na razvoju Moja TV usluge, paralelno radimo i na kreiranju novog sadržaja”, rekao je Selmanović.

Iako do prije nekoliko dana nije bilo informacija o licenci za My TV kanal/servis na stranici Regulatorne agencije za komunikacije, on se nedavno pojavio u tabeli na kojoj se nalaze svi korisnici Dozvole za televizijsko emitovanje putem drugih elektronskih komunikacijskih mreža.

Zanimljivo je i da je broj dozvole 241 TEKM, dok je, na primjer, od Face televizije koja postoji više od 10 godina 299 TEKM, a Face televizija je i na Excell tabeli koja je dostupna na stranici Regulatorne agencije za komunikacije stavljena ispod My TV kanala iako je My TV nesumnjivo nedavno dobio licencu, dok sami datumi od kada koja televizija posjeduje licencu nisu navedeni u tabeli.

Direktorica My TV je Amra Cerić, a glavni i odgovorni urednik Emir Kapetanović, dok je adresa ovog TV kanala/servisa zapravo smještena na lokaciji BH Telecom Centar Dolac Malta, Zmaja od Bosne 88.

Na istoj adresi je smješten i BH Content Lab.

Postavlja se logično pitanje – kako je moguće da neko uloži 18 miliona KM u eksternu produkciju za svoj TV kanal/servis a da to regulator, u ovom slučaju Regulatorna agencija za komunikacije, ne primjeti TV kanal na kojem se navedeni sadržaj emituje?

Pored toga, direktori BH telekoma su na većini uticajnih medija u BiH pričali upravo o My TV kanalu, kao i o ekskluzivnim sadržajima koji se na njemu emituje ili će se emitovati.

Ipak, tek nakon Dodikovog uključenja u cijelu priču reagovala je Regulatorna agencija za komunikacije, koja je do tada uporno ćutala na nezadovoljstvo građana, kao i medijske napise o ovom skandalu. To i nije toliko čudno kada se zna da je na čelu RAK BiH Dodikov provjereni kadar Draško Milinović, dugogodišnji direktor RTRS-a koji je više puta kažnjavan upravo od strane RAK BiH čiji je Milinović sada direktor.

On je kao direktor RTRS-a uspio nagomolitati 67.000 KM kazni upravo od Regulatorne agencije za komunikacije, čiji je sada direktor, i to zbog neprimjerenog izvještavanja javnog servisa.

Plamenko Čustović, tadašnji član Savjeta RAK-a, podnio je ostavku upravo zbog imenovanja Milinovića za prvog čovjeka RAK BiH, a Predrag Kovač tadašnji direktor ove institucije uputio pismo Savjetu ministara BiH o neregularnostima prilikom imenovanja Draška Milinovića. Kovač je nakon toga podnio i krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH vezano za Milinovićevo imenovanje.

Milinović je uprkos svemu dobio podršku Savjeta ministara BiH, a u kojem su tada glavnu riječ vodili upravo SNSD i SDA, uz HDZ.

Milinović je na čelo Regulatorne agencije za komunikacije BiH došao u julu 2020. godine s pozicije generalnog direktora RTRS-a. Većinskom odlukom (4:2) članova Savjeta RAK-a, Milinović je predložen za novog direktora ovog regulatornog tijela u aprilu 2020, nakon čega je odluku potvrdio Savjet ministara BiH.

Milinović je imenovan na mjesto generalnog direktora RTRS-a u martu 2014, odakle je došao sa pozicije šefa kabineta tadašnje predsjednice Vlade Republike Srpske Željke Cvijanović.

Pitanja, na koja za sada nismo dobili odgovor od strane RAK BiH jesu i da li je na navedenom kanalu, prije zabrane emitovanja, bilo emitovanih reklama, ako jeste, na koji način je emitovanje reklama regulisano, koliko je My TV dužan za naknade dozvola za RAK, AMUS, Fonogram…

Dobro obavješten izvor portala Gerila tvrdi da je najveći dio do sada potrošenog novca za produkciju za BH Content Lab, odnosno za emitovanje na My TV, otišao u Hayat televiziju, vlasnika Elvira Švrakića inače bliskog čovjeka Bakira Izetbegovića, predsjednika SDA. U pitanju su, kako navodi naš izvor, milionski iznosi.

Hayat se i prije par godina susretao sa sličnim optužbama, odnosno da je dobio novac u okviru predizborne kampanje stranke SDA, na koje su odgovorili da se “Hayat d. o. o. bavi medijskom djelatnošću, da u svom radu poštuje pozitivne zakonske odredbe i da nije glasilo jedne političke stranke ili saveza”, naglašavajući da odbijaju “neutemeljene i nedobronamjerne napade” na svoju TV kuću.

“Za razvoj biznisa, razvoj novih medija i otvaranje radnih mjesta kreditno smo se zaduživali. Naše poslovanje, kao i vlasnička struktura, potpuno su transparentni. Naši finansijski izvještaji u posjedu su međunarodnih organizacija koje u našoj zemlji prate rad medija. Svojevoljno i samoinicijativno smo ih ustupili. Dakle, imamo kredite i prijavili smo se za subvencioniranje kamata po pozivu Vlade KS-a. Zadovoljili smo postavljene kriterije i dobili pomoć institucije u čijoj je nadležnosti, između ostalog, i briga o privredi i privrednicima. Zahvalni smo na njihovoj predanosti i pomoći domaćim kompanijama. Dakle, nije riječ ni o kakvim nenamjenskim sredstvima koje neko nekome poklanja, kako se želi predstaviti. I dalje smo dužni bankama, ali samo bankama, i samo novac koji uredno vraćamo. Nismo se i nikada ne bismo gradili na „opranom“ novcu, kao ni novcu koji je stečen ucjenama”, naveli su tom prilikom iz Hayata.

Inače, u istom odgovoru su otvoreno potvrdili i bliskost sa SDA.

“SDA je izabrao Hayat kao glavnog medijskog partnera. Mi smo na komercijalnoj osnovi snimali predizborne skupove, dva smo i emitirali. Emitirali smo i reklamne spotove… Ovakva saradnja sa SDA u predizbornoj kampanji, pored ostalog, rezultirala je pobjedom na Izborima 2018.”, navodi se u saopštenju Hayat televizije kao odgovor dnevnom listu Avaz 2018. godine.

Godišnji prihod “BH Telecoma” u 2021. godini iznosio je 471,6 miliona KM, a bruto dobit 70,1 milion KM.

Naš izvor kaže da je model koji BH telekom sprovodi zapravo kopija Telekoma Srbije koji ulaže ogroman novac u svoje platforme, sadržaje i kanale, angažujući eksterne produkcije i saradnike kako bi ostvario uticaj među kulturnom elitom i filmskim stvarocima, začepio im usta dobrim honorarima, onemogućio javnu kritiku, a uz to sve dobio ekskluzivnu domaću produkciju, koja je, barem na ovim prostorima, skoro uvijek najgledanija.

Kako je SP u fudbalu u Kataru razotkrio aferu

Paradoksalno zvuči, ali je donekle i istinito, da je ovu aferu otkrio, ni manje ni više, nego Milorad Dodik, tada još član Predsjedništva BiH, kada je na svom tviter nalogu napisao da je “BHRT onemogućavajući svim građanima, a posebno u Republici Srpskoj, gledanje svih utakmica na Svjetskom prvenstvu u fudbalu još jednom potvrdio da je servis samo muslimana i da kao takav ne treba da postoji”.

“Odlukom da prenos 18 utakmica ustupe samo jednom muslimanskom telekom-operateru, direktno su prekršili zakon i dodatno se identifikovali kao servis samo jednog naroda u BiH”, dodao je Dodik.

Naravno da su Dodikove riječi služile za politički performans, ali je on, vjerovatno nehotice, razotkrio nerad regulatora, sa jedne strane, i bahatost telekom operatera, sa druge strane.

Podsjećamo, na BH televiziji (BHRT) se krajem novembra i u prvoj polovini decembra 2022. godine emitovalo Svjetsko prvenstvo u fudbalu koje se igralo u Kataru. Takođe, i to je javno objavljeno, kupovinu TV prava za SP u fudbalu je pomogao BH telekom.

Međutim, BHRT je medijska prava za emitovanje FIFA Svjetskog prvenstva u fudbalu Katar 2022 TM za teritoriju Bosne i Hercegovine otkupio još 2012. godine, dok se BH telekom u kupovinu prava uključio početkom 2022. godine, a u julu 2022. je objavljeno da je između BHRT i BH telekoma potpisano sublicenciranje medijskih prava za FIFA Svjetsko prvenstvo u fudbalu Katar 2022 TM između Radiotelevizije Bosne i Hercegovine, nositelja ekskluzivnih prava za teritorij Bosne i Hercegovine i BH Telecoma d.d. Sarajevo.

U datom trenutku nije objašnjeno šta tačno podrazumijeva “sublicenciranje” sem da je “ovom sublicencom BH Telecom dao podršku proširenjem dostupnosti svih medijskih sadržaja na nove medije odnosno platforme / digitalne servise BH Telecoma – MY TV i Moja web TV”.

Navedeno je i da će “svi građani Bosne i Hercegovine moći pratiti sve utakmice FIFA Svjetskog prvenstva u fudbalu Katar 2022TM besplatno na programima BHRT-a i na servisima MY TV i Moja web TV BH Telecoma”, što se kasnije pokazalo kao neistinito.

Naime, sa početkom SP u fudbalu gledaoce u BiH zatiče negativno iznenađenje jer pojedine utakmice nisu ni emitovane uživo na BHRT ili su počinjale sa 15 minuta zakašnjenja, a navedene utakmice su bile dostupne samo na My TV, odnosno korisnicima BH telekoma koji ne pokriva ni pola gledalaca u BiH

Tek nakon žestokih reakcija u javnosti, BHRT objašnjava šta, zapravo, znači, Ugovor o sublicenciranju koji su potpisali sa BH telekomom.

“BHRT, ekskluzivni vlasnik prava SP Katar 2022 ima obavezu po Ugovoru emitovati samo 46 utakmica na svom programu i da je, u skladu sa pravilima sublicenciranja EBU-a i FIFA-e, sublicencirao prava za emitiranje 18 utakmica BH Telecomu d.d., kao što su to učinile i mnoge druge televizijske kuće u svijetu“, naveli su u BHRT.

Činjenica je i to da najveći dio BiH nema BH telekom, odnosno ne postoji način da građani u Republici Srpskoj ili u Federaciji BiH, gdje su prisutni Eronet ili Telemach, mogu gledati navedene utakmice.

Kako je uopšte došlo do ovog načina dogovora i zašto su građani u BiH dobili tu informaciju u toku samog prvenstva, iako je ugovor o kupovini prava potpisan u maju 2022. godine, nismo dobili odgovor.

Član UO BHRT Slavko Rolih rekao nam je da se obratimo putem maila i zatražimo odgovore na ova pitanja.

“Na sve odgovore morate se lično obratiti upravnom odboru putem mejla, odnosno službi BHRT onda će se UO zajedno očitovati. Niko od nas se ne očituje posebno, tako da ćete za sva pitanja morati poslati na PR službu pa ćemo vam službeno odgovoriti na sva pitanja”, rekao je Rolih.

Sličan odgovor dobili smo i od direktora BHRT-a Belmina Karamehmedovića.

“Mi smo prije dva dana poslali saopštenje u kojem je sve jasno napisano. BHRT treba da dobije RTV taksu za područje cijele BiH, ne dobija već šest godina, ne piše da je dužan već da će učiniti sve da to obezbijedi, ali preduslov za to je da naplati taksu. Kako ćemo se finansirati ako ne dobijamo taksu. Nemam komentara zvanično”, izjavio je Karamehmedović za Gerilu.

Iako smo upite poslali još 7. decembra prošle godine, odgovore ni poslije dva mjeseca nismo dobili.

Ono što nas je posebno zanimalo jeste da li je ovom odlukom BHRT-a prekršen Zakon o Javnom RTV servisu BiH, konkretno Član 10. (Međunarodna razmjena i ekskluzivna prava) stav 1. i stav 2. gdje se navodi da “(1) Radi ostvarivanja interesa cjelokupnog stanovništva Bosne i Hercegovine, BHRT je dužan da obezbijedi pokrivanje najvažnijih kulturnih, sportskih, zabavnih i drugih događaja koji se održavaju u zemlji i svijetu”, i “(2) Emiteri čiji programi nisu dostupni cjelokupnom stanovništvu Bosne i Hercegovine nemaju pravo na dobijanje eksluzivnih prava za sljedeće sportske događaje: b) svjetska i evropska prvenstva u fudbalu, košarci, rukometu i drugim sportovima”.

BHRT je u svom jedinom saopštenju o ovom slučaju naveo sljedeće: “da BHRT, ekskluzivni vlasnik prava SP QATAR 2022 ima obavezu po Ugovoru emitirati samo 46 utakmica na svom programu i da je, u skladu sa pravilima sublicenciranja EBU-a i FIFA-e, sublicencirao prava za emitiranje 18 utakmica BH Telecomu d.d., kao što su to učinile i mnoge druge televizijske kuće u svijetu (ARD/ZDF, RT Srbije, RTVSLO, Češka TV, RTPortugal, ORF, BNT Bugarska, itd.”

Međutim, portalu GERILA je potvrđeno od strane Radio televizije Srbija da to nije tačno. RTS u Srbiji jeste ustupio prava na sve utakmice kanalu Arenasport, odnosno dozvolio sublicenciranje, ali RTS je ostao kod toga da sve utakmice, odnosno svih 64 utakmica, prenosi uživo, pa čak i one koje su se preklapale u posljednjem kolu grupne faze, a tada je jedna utakmica išla na RTS 1 a druga na RTS 2.

“Mi smo prodali Areni tako da ako imate Arenu onda ćete imati te utakmice. Samo Areni. Kompletno sve. Mi smo ekskluzivni nosioci, oni su koekskluzivni, mi prenosimo sve utakmice, sve 64 utakmice mi prenosimo a mislim da i Arena prenosi sve utakmice. Pošto imamo dva kanala, na dva smo prenosili. Sve ide direktno, noću ide i snimak. Kad su bile dvije utakmice, jedna ide na prvom jedna na drugom kanalu”, potvrdili su nam iz Sportske redakcije RTS-a.

Iako smo upit prema BH telekomu poslali prije dvije sedmice, odgovor do danas nismo dobili. Neobično je da na stranici BH telekoma ne postoji kontakt forma za medije, ali zato postoji Vodič o pristupu informacijama DD BH Telekom Sarajevo, a navodi se i Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH, a upit morate poslati poštom na protokol iako je u pitanju najveći telekom operater u BiH, a ne opciono, kao što je praksa u 2023. godini, i putem e-maila.

Iz Udruženja za zaštitu potrošača DON, kažu da nije jasno zašto na sve ovo nije reagovala Regulatona agencija za komunikacije.

“Koliko smo mi kao građani u mogućnosti da sve ovo pratimo ili koliko smo uskraćeni za određena prava to zaista regulator treba da definiše u ovim ugovorima ili davanjima u licenci tim operaterima. Znači, definitivno regulator je neko ko je morao znati za sve ovo i u licenci stoji šta sve treba i može da radi, definisane su i ovakve vrste ugovora upravo u skladu sa zakonom. Sad nam se desilo da određeni broj građana sigurno ne može da prati nego mora na ovaj način kada se reprizira dok je određeni broj građana u prilici da gleda”, izjavila je za GERILU Murisa Marić, izvršna direktorica Udruženja građana DON.

Murisa Marić ističe da je RAK “neko ko je odgovoran što je ovakvo stanje vezano barem za ova tri emitera koja su vrlo aktuelna u BiH” i koja bi trebala da podjednako imaju ovakve licence da bi mogla biti dostupnost svih građana bez obzira, jer svi građani plaćaju RTV taksu iz koje se finansiraju dijelom i telekom operateri.

I kako je u BiH sve apsurd, tako smo došli u situaciju da je prvi čovjek SNSD-a ukazao na kršenje zakona od strane RTVBH ali i BH telekoma, potom je regulator kojom rukovodi takođe kadar SNSD zabranila emitovanje TV kanala za koju najveći telekom operater u zemlji nikada nije imao dozvolu a do tada emitovao, ko zna koliko, ekskluzivnih sadržaja bez ikakve kontrole, da bi na kraju opet regulator obustavio bilo kakvo dalje ispitivanje odgovornosti telekom operatera kojeg vode kadrovi stranke SDA i zataškao cijelu priču odbijajući da javnost upozna sa svim činjenicama.

