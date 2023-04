Pravnica u Zavodu distrofičara mobingovana pa otpuštena nakon razgovora sa novinarima

Pravnica u Centru za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Banjaluka Jovanka Gatarić, dobila je otkaz kao tehnološki višak, nakon, kako tvrdi, devet mjeseci mobinga koji je trpjela kako od direktora Želimira Radinovića, tako i od pojedinih kolega.

Piše: Andrijana Pisarević; Fotografije: Vanja Stokić

Njoj je otkaz uručen 31. marta ove godine i to samo tri dana nakon što su novinari eTrafike pozvali aktuelnog direktora da se očituje o njenim tvrdnjama da je mjesecima izložena uznemiravanju, da je premještena na izmišljeno radno mjesto koje će uskoro biti ukinuto, te da joj prijeti otkaz.

Gatarićka tvrdi da se na udaru našla za vrijeme i nakon okončanja petomjesečnog štrajka prošle godine, o čemu je naš portal u više navrata detaljno pisao, tokom kojeg je smijenjen prethodni direktor Željko Ubiparip iz Socijalističke partije, a na njegovo mjesto imenovan Želimir Radinović, takođe kadar ove partije. Prema njenim riječima, Radinović je, odmah po dolasku u Centar započeo obračun sa radnicima koji nisu podržavali štrajk i smjenu prethodnog direktora, a nju lično odmah je smijenio sa mjesta šefa komercijale i premjestio je na “izmišljeno radno mjesto” na kojem joj nisu dali ništa da radi, da bi ga krajem prošlog mjeseca konačno i ukinuli.

“Radnici Jovanki Gatarić iz Banjaluke, zaposlenoj na određeno vrijeme na poslovima referenta profesionalne rehabilitacije u opštem pravnom sektoru, otkazuje se ugovor o radu zato što je usljed organizacionih promjena prestala potreba za obavljanjem poslova koje je imenovana radnica obavljala po ugovoru o radu. Kod poslodavca joj se ne može obezbijediti obavljanje drugih odgovarajućih poslova ili osposobljavanje za rad na drugim, niti upućivanje na rad kod drugog poslodavca”, navodi se u rješenju.

Ugovor o radu se, kako stoji u ovom dokumentu, otkazuje sa danom 31. 3. 2023. godine, uz otkazni rok od 30 dana koji počinje da teče od dana uručenja. Istekom, imenovana radnica prestaje da ostvaruje prava i obaveze po osnovu ugovornog odnosa kod poslodavca.

“Imenovana radnica prestaje raditi odmah, a naknada plate i sva ostala prava priznaju se kao da je radila do isteka otkaznog roka”, navodi se u rješenju o otkazu, te da dobija otpremninu u iznosu od 3.651 KM.

Gatarić tvrdi da joj se otkaz spremao mjesecima ranije i da su joj to kolege odavno rekle, jer je direktor “uzeo na zub”, zato što je bila dio “menadžmenta” njegovog partijskog kolege Željka Ubiparipa. Njeni problemi su počeli prije smjene Ubiparipa, kada je neslaganje sa vođom štrajka i sindikalcem Miroslavom Gnjatovićem otišlo tako daleko da je morala da prijavi uznemiravanje na radu i pozove inspekciju. Sve je kulminiralo dolaskom novog direktora, sa kojim je Gnjatović u početku odlično sarađivao, a koji je odmah premjestio sa njenog radnog mjesta, odbijao sastanke i saradnju, ostavljao da čeka po mjesec dana na raspored, da bi je na kraju otpustio.

“Dobila sam otkaz u petak, deset minuta prije kraja radnog vremena. Prije četiri mjeseca, kada me premjestio, izmislio je to radno mjesto kao da je neophodno za funkcionisanje firme, a sada sam tehnološki višak, jer duže vrijeme nema potrebe za tim. Rečeno mi je da 30 dana ne dolazim na posao i da će mi biti plaćeno. Zvala sam advokata i čekam da se konsultujem sa njim. Ja sam firmu tužila zbog uznemiravanja na radu i dok se to ne riješi, oni ne mogu takve stvari da rade, ali vidite da on misli da može. Morala sam to da potpišem i opet sam završila u hitnoj pomoći. Loše se osjećam kad znam da sam 17 godina ginula za tu firmu i onda dođe neko i krene da me maltretira nakon sedam dana”, kaže Gatarić za naš portal.

Naša sagovornica priča da je situacija u firmi danas gora nego za vrijeme Ubiparipa, jer su ranije bili nezadovoljni neki, a sada su svi.

“Radila sam kao šefica ekonomsko komercijalnog sektora i štrajkači su me ‘prozivali’ u medijima zato što nisam bila sa njima protiv prošlog rukovodstva. Miroslava Gnjatovića, koji je pokrenuo štrajk, sam prijavila još ranije zbog uznemiravanja na radu, jer me je stalno napadao i prozivao. Trpjela sam teror u ovoj firmi toliko da mi se zdravlje vidno narušilo. Novi direktor, koji je bio sa Gnjatovićem blizak u početku, odmah mi je oduzeo sav posao i mjesecima mi ništa nisu dali da radim. Čak su zabranjivali ljudima da komuniciraju sa mnom. Psihološko mučenje je postalo toliko da sam završila na bolovanju, a direktor nije htio da potpiše moju doznaku, pa mi je čak i jednu platu uskratio”, tvrdi Gatarićka i govori da ima sve nalaze koji potvrđuju da su joj svi zdravstveni parametri narušeni.

Priča da je bila na bolovanju tri mjeseca, a da se po povratku u Centar, početkom oktobra prošle godine, suočila sa “nestalim” radnim mjestom, o čemu svjedoči i pismena izjava još jednog radnika Centra.

“Rekli su mi da moram sačekati direktora, pa će onda vidjeti šta će uraditi. Cijeli mjesec sam provela na stolici za stranke čekajući direktora koji nije htio da me primi. Zabranio mi je da ulazim u kancelariju računovodstva, kolegama je zabranio da mi daju bilo kakav uvid u poslovanje firme. Na moje mjesto postavio je kolegicu koja je radila u proizvodnji i promijenio pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta i izbacio pravnika sa dvije godine iskustva sa mog mjesta, da ubaci ekonomistu bez iskustva”, tvrdi ona i dodaje da je onda postala referent za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida, koji je sada ukinut kao nepotreban.

Tvrdi da nije jedina nezadovoljna u Centru. Posla ima, to ne spori, ali je zbog raubovanja radnika, iz proizvodnje u kancelarije povučeno dosta njih, pa je teret posla pao na nekoliko ljudi sa invaliditetom, koji prosto fizički ne mogu da ga iznesu.

Miroslav Gnjatović kaže da je situacija između njega i Gatarićke u najboljem redu sada, ali da se razočarao u direktora za kojeg kaže da je napravio rasulo u Centru.

“Pitajte Jovanku, garantujem da sada ništa loše nema između nas. Prijavila me jer sam protiv nje objavio informacije o stanju koje je vladalo dok je direktor bio Ubiparip. Nikad nikakav sukob nismo imali, niti je bilo jedne riječi loše. Ali znam da se njoj ‘pakovao’ otkaz, direktor to mjesecima govori”, kaže Gnjatović.

Dodaje da se veoma razočarao u novog direktora i njegove metode. Kaže da je i on narušio svoje zdravlje u Centru i da bi najviše želio da ode.

“Stvarno sam mislio i podržavao sam ga bez rezerve da će popraviti situaciju u Centru, da će sve biti po zakonu i da će se poboljšati uslovi rada. Međutim, od toga nije bilo ništa. Istina je da ima više posla sada i da plate ne kasne, iako su to uglavnom minimalci. Bio je na počeku fin i ljubazan, ali na kraju smo došli u situaciju da su međuljudski odnosi u Centru najgori do sada. Policija nam stalno dolazi gore i interveniše zbog sukoba i prijetnji među ljudima. Čak su i meni prijetili”, kaže Gnjatović.

Priču Jovanke Gatarić i Miroslava Gnjatovića potvrdio je i bivši sindikalac Miroslav Marjanac koji kaže da situacija došla do tačke ključanja, a da je mobing nad Garatićkom zaista strašan.

“Mobing koji se dešava nad Jovankom je strašan, a situacija u Centru je neizdrživa. Nikada gora. Toliko je loše da postoji grupa od sedam ili osam ljudi koji čak žele da ih proglase tehnološkim viškom i da odu odavde. Čak i ljudi sa invaliditetom. Bio sam i ja u štrajku, ali jasno mi je da ništa nije učinjeno nakon okončanja, a da su međuljudski odnosi najgori do sada”, kaže Marjanac.

Namjerno ili slučajno, Jovanki Gatarić je otkaz uručen samo tri dana nakon što su novinari eTrafike pozvali telefonom direktora Želimira Radinovića zbog izjave o ovom slučaju. Iako je u prvi mah bio ljubazan, naša pitanja ga nisu oduševila. Sugerišući da se “bavimo glupostima” umjesto da pišemo o uspjesima Centra, na kraju je tražio pitanja, ali i broj urednice portala da, kako je rekao, “sa njom popriča”.

Tri dana kasnije, Jovanka Gatarić je dobila otkaz, a nakon novog poziva Radinoviću za izjavu koju nismo dobili, ponovo je počeo da sugeriše da se “bavimo glupostima” i internim stvarima. Na pitanja koja smo poslali uz napomenu da na njih odgovori što prije, stigao je imejl u kojem je izbjegao odgovore, ali je tražio da se eksplicitno pozovemo na Zakon o slobodnom pristupu informacijama.

“U najkraćemo roku vam odgovaram sa pitanjem da li vi aludirate da se prilog vašoj poruci ima smatrati zahtjevom za pristup informacijama u smislu Zakona o slobodi pristupa informacijama, pošto nigdje to eksplicitno ne navodite? Ali ostavljate smisleno dovoljno materijala da bi se to moglo širim tumačenjem zaključiti. Za nastavak daljeg dijaloga, neophodno je da odgovorite na ovo pitanje”, napisao je Radinović i ponovo izbjegao da odgovori na naša pitanja i dodao da “ubuduće neće odgovarati u najkraćem, već u primjerenom roku”. Odgovori nisu stigli ni nakon 14 dana.

Međutim, u prvom telefonskom razgovoru, Radinović je rekao više informacija u vezi Jovanke Gatarić. Na pitanje da li joj se sprema otkaz, on je rekao da su to priče “rekla-kazala” i da to nije tačno.

“U sedmom mjesecu je koristila stari odmor, ja joj nisam potpisao. Nije bila poslata na bolovanje, ljekar je nije poslao, nije imala doznaku. Što se tiče šikaniranja, više sam ja tome izložen. Ja se stvarno neću baviti glupostima gospođe Jovanke. Ona je sedam puta zvala inspekciju, a nismo dobili nijednu kaznu. Ja sam rukovodilac sistema od 52 čovjeka. Što me ne pitate kako radimo i imamo li posla? Na ovu temu više neću da razgovaram. Ne znači da je neko mobingovan ako je prijavio, mora se to dokazati”, rekao je tada Radinović i napomenuo da je Gatarić podnijela prijavu za uznemiravanje prije njegovog dolaska, a da je onda predala tužbu protiv Centra.

Na naš upit odgovorili su u Inspektoratu RS u kojem su potvrdili da su više puta postupali po prijavi o uznemiravanju na radu, obračun plata, primjenu Zakona o štrajku, zapošljavanju.

“Кada su u pitanju navodi o uznemiravanju na radu, kontrolom je utvrđeno da poslodavac nije sproveo postupak zaštite od uznemiravanja u zakonom propisanom roku, te je rješenjem inspektora naloženo da se sprovede postupak, jer je poslodavac dužan, da po saznanju da je izvršena radnja uznemiravanja na radu, pokrene postupak utvrđivanja odgovornosti za povredu radne discipline i da u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva “, naveli su u Inspektoratu.

Rekli su da se postupak za zaštitu od uznemiravanja na radu kod poslodavca smatra se okončanim zaključivanjem sporazuma u pisanoj formi između strana u sporu.

“Nakon što je poslodavac imenovao komisiju koja je sprovela postupak, stranke nisu uspjele postići dogovor i on je obustavljen. Stranka je upućena da dalju zaštitu prava može tražiti pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova ili tužbom pred nadležnim sudom. Dana 10. oktobra 2022. godine, pomenuto fizičko lice dostavilo je ovom organu novu prijavu na rad Centra, u kojoj se navodi, da joj je kao radniku, nakon povratka sa privremene nesposobnosti za rad, onemogućen pristup radnom mjestu i informacijama potrebnim za obavljanje poslova. Obavljen je vanredni inspekcijski pregled i nisu utvrđene nepravilnosti u radu”, rekli su u Inspektoratu RS.

U Ministarstvu rada i boračko invalidske zaštite kažu da SE ne vrši inspekcijski nadzor nad zakonitošću rada Centra, niti u tom pogledu imaju nadležnosti da preduzimaju pojedine mjere uključujući i pojedinačne zahtjeve za zaštitu od uznemiravanja na radu.

“Ovo Ministarstvo je upoznato sa pokrenutim zahtjevom za zaštitu od uznemiravanja na radu kod poslodavca i ima informaciju da je po istom doneseno rješenje o obustavljanju postupka kod poslodavaca. Nije nam poznato da li je radnik tražio ostvarivanje svojih prava pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova Republike Srpske ili nadležnom sudu. Ovo Ministarstvo ne vrši nadzor nad aktom o sistematizaciji radnih mjesta niti cijeni osnovanost ili cjelishodnost pojedinih rješenja koja se odnose na radna mjesta, opis poslova, unutrašnju organizaciju rada kao i potrebnog broja izvršilaca”, rekli su za eTrafiku u ovom ministarstvu.

