RERS RS – sigurna kuća za partijske kadrove

Po sopstvenoj definiciji, Regulatorna komisija za energetiku RS (RERS) samostalna je i nezavisna organizacija u obavljanju svojih poslova. U praksi je, ipak, poligon za instalaciju stranačkih kadrova, pokazuje istraživanje „Direkta“. Nagrađeni izdašnim platama i brojnim beneficijama, u Regulatornoj komisiji sjede istaknuti partijski kadrovi vladajućih stranaka u Srpskoj. Po stranačkom ključu funkcioniše i zapošljavanje, pa su u RERS tako, između ostalih, nedavno bez konkursa primljene supruga i ćerka trebinjskih SNSD-ovaca.

Komisija istaknutih političara

Narodna Skupština RS nedavno je, na prijedlog Vlade RS, po drugi put zaredom imenovala Vladislava Vladičića za predsjednika Regulatorne komisije. Vladičić je u fotelju predsjednika Komisije došao iz fotelje direktora „Elektro-Hercegovine“ u Trebinju 2015. godine.

Osim Vladičiću, NSRS je mandat dala i bivšem članu Regulatorne komisije, SNSD-ovcu Petru Munišiću, zatim doskorašnjem sekretaru banjalučkog SNSD-a Zoranu Novakoviću te istaknutom banjalučkom socijalisti Radenku Komljenoviću. Peti član Komisije je Banjalučanin Mihajlo Travar koji je mandat dobio u maju 2018. godine dok je bio visoki funkcioner DNS-a.

Svi oni morali su „zamrznuti“ članstvo u stranci prije nego što su uzeli svoj mandat. No, pokazalo se da je ovo samo formalnost kojom se javnosti prikazuje da se politika drži izvan okvira RERS-a.

Beneficije za članove Komsije – vozila, stanovi i fleksibilno radno vrijeme

Prema riječima predsjednika Vladičića, RERS je Novakoviću, Komljenoviću i Travaru dala na korištenje vozilo kojim dolaze u Trebinje.

„Smatrali smo da nam je to jeftinija varijanta, nego da im plaćamo karte, s obzirom na to da su ih trojica“, kaže Vladičić za „Direkt“.

Osim toga, RERS im je obezbijedio stanove koje koriste kada su u Trebinju. Ipak, oni na posao ne dolaze redovno, niti to iko od njih zahtijeva.

„Jedini rad što se tiče RERS-a je ovdje, u Trebinju. Oni sedmično dolaze, dal’ u nekom periodu. Ne kažem da su osam sati angažovani, ali rad Komisije je tako podešen da se može obavljati i da nisu prisutni osam sati u toku radnog vremena. Njihova obaveza je pregledanje materijala koji dođu. Svi dobijemo materijale na računar, učestvujemo u davanju komentara prema sektorima, a sektori prema nama i sve što se izrađuje, prije nego dođe do sjednice, podliježe raspravi i angažovanju svih članova u punom kapacitetu“, kaže Vladičić.

Predsjednik Regulatorne komisije smatra da su plate njenih članova pristojne.

„Mi nismo na budžetu. Što se tiče ostalih regulatornih tijela, naše plate su najniže iako su veoma pristojne. Moja plata je 3.600, a njihova 3.400 maraka i nemamo nikakve dodatke na to“, ističe Vladičić.

Nova zapošljavanja

Radno mjesto u RERS-u nedavno je dobila Darjana Simović, supruga SNSD-ovog odbornika u Skupštini grada Trebinja Srđana Simovića. Primljena je sa srednjom stručnom spremom, a završila je srednju elektro-tehničku školu.

„Zaposlena je na održavanju računara, to je operativan rad, poput snimanja naših sjednica na audio opremi. Bez obzira kako to izgledalo, naša dokumentacija je obimna, imamo elektronski sistem upravljanja, sve se skenira, prevodi u elektronski oblik i ima svoje određene radnje i sistem cjelokupan koji pratimo, radimo“, objašnjavaju u RERS-u Darjanina poslovna zaduženja.

Vladičić kaže da je Simović završila trogodišnju visoku školu, ali da, bez obzira na to, u budućnosti kod njih neće dobiti radno mjesto sa visokom stručnom spremom.

U RERS je nedavno zaposlena i Tamara Aškrabić, ćerka donedavnog člana Regluatorne komisije Predraga Aškrabića koji je preminuo u maju ove godine. Ona je završila privatnu Visoku školu strukovnih studija za informacione tehnologije u Beogradu, sa zvanjem strukovni inženjer informacionih tehnologija. U pitanju je trogodišnja škola za koju školarina košta oko 3.100 evra. U RERS je došla kao zamjena za Tanju Vuković koja je na porodiljskom bolovanju. Tanja Vuković je snaha SNSD-ovog narodnog poslanika Radovana Vukovića.

„Tanja Vuković je obavljala poslove koji se odnose na zaštitu kupaca i dijelove poslova koji se odnose na snabdijevanje električnom energijom. To je ekonomski segment više. A imamo poslove koji se odnose na zaštitu kupaca, imamo prijekte koje radimo sa USAID-om GIZ-om i tako dalje, imamo zahtjeve kako približiti RERS korisnicima u smislu modernih tehnologija koje su web orjentisane. Tamara je uključena u tim aktivnostima, radi na tim poslovima. Tanja je radila na zaštiti kupaca u smislu detaljnijeg rješavanja sporova, kada su u pitanju greške u obračunima i tako dalje“, objašnjavaju u RERS-u.

Na pitanje da li smatra da li je ovakav način zapošljavanja ispravan, Vladičić kaže da mu je „savjest nalagala“ da zaposli Tamaru Aškrabić.

„Nek ide na moju dušu, to je bila moja lična, emotivna strana. To je bio moj emotivni odnos prema toj pordici da im se proba pomoći i olakšati bol u toj situaciji. Ako je greška, crvenim slovima napišite Vladislav Vladičić je pogriješio. Mi smo svi ljudi od krvi i mesa i nekada uradimo i nešto što nam savjest nalaže“, ističe Vladičić za „Direkt“.

I Simović i Aškrabić zaposlene su bez javnog konkursa, jer RERS nije obavezan da ga raspiše za radna mjesta sa srednjom stručnom spremom, kao ni za privremene poslove i zamjene na porodiljskom do godine dana. U slučaju odluke da budu primljene za stalno, RERS mora raspisati javni konkurs.

Zanimljivo je da su u RERS-u radile i dvije supruge trebinjskih sveštenika. Jedna je još uvijek zaposlena, kao diplomirana ekonomstkinja, dok je druga napustila RERS i odselila u drugu državu.

„Svako ima pravo na posao, bez obzira na to da li je žena političara ili popa. Više sam kritika primio radi te koja je odselila što je nisam primio, ali bio sam principijelan, jer nije imala državljanstvo BiH“, ističe Vladičić.

Na pitanje od koga je dobio navedene kritike, Vladičić odgovara da „uvijek ima ljudi koji su na neki način autoriteti po pitanju društvenog života“.

„Mi se trudimo da budemo profesionalci, ne biste vjerovali koliko, ali ja cijenim autoritete. Ne sada da radim po njihovom nalogu, ali poštujem ih“, kaže Vladičić.

Kruženje funkcija: Član Komisije – savjetnik – član Komisije

Poput vode koja kruži u prirodi, u RERS-u kruže funkcije. Tako je Mladen Štaka u RERS-u prvo bio zaposlen kao sekretar, a nakon toga imenovan je za člana Komisije. Kada mu je istekao mandat, Vladičić ga je imenovao za savjetnika.

„Uzeo sam ga zato što je čovjek koji svojim znanjem zaslužuje neko angažovanje. Možete ga poslati kući ili mu dati neko mjesto. On ide u penziju ove godine, a plata mu je oko 2.600 maraka“, kaže Vladičić za „Direkt“.

Trebinjac Petar Munišić, inače diplomirani hemijski tehnolog, u RERS je došao kao član Komisije. Po isteku mandata, dobio je mjesto šefa kabineta RERS-a. Na pitanje koje kompetencije su baš Munišića preporučile na ovo mjesto, Vladičić nije imao jasno obrazloženje.

„Radio je, bio je član Komisije. Lično sam gledao da neko ko je bio angažovan i tu proveo pet godina, da zaslužuje mjesto, angažovanje u RERS-u. Da budem otvoren, njegovo iskustvo i rad koristim po potrebi. Ako je to grijeh, uzimam ga na sebe“, ističe Vladičić.

Nezavisnost i stranački spiskovi

Na konstataciju da je, s obzirom na sve navedeno, nezavisnost RERS-a samo formalnost na papiru, predsjednik Komisije tvrdi da se on lično trudio da ga u ovoj instituciji niko ne prepoznaje kao kadar SNSD-a.

„Izbor članova Komisije zna se ko odlučuje. Što se tiče mene, stoji da sam bio član SNSD-a. Ono što mogu da kažem, pa kako god vi na to gledate, vi znate ko ovdje radi. Ranije je bila garnitura SDS, PDP i kad se primalo, bilo je veoma prepoznatljivih ličnosti iz te strukture. Ja sam se trudio i mislim da niko nikad ovdje nije prepoznao, osim ko me ne zna, kojoj opciji pripadam. I prema odnosu, niti sam pomakao nijednog šefa ni radnika na neko drugo radno mjesto, niti sam učinio bilo kakav gest po tom osnovu, ne trebate me za to pitati. Najbitnije je da zadržite dignitet i čvrstinu rukovodioca i da vaši saradnici to osjete i da imaju takav odnos prema tome, a ja mislim da je to ovdje i mislim da smo najvrednija institucija u Trebinju i šire po svim uslugama, međuljudskim i radnim“, smatra Vladičić.

No, prema saznanjima „Direkta“, Vladičić je u vrijeme izbora tražio od radnika da se potpišu na spisak „sigurnih glasova“ za SNSD.

„E, vidite ja sam to tako elegantno izbjegao i nazvao sam i rekao da to ne treba raditi, da je to RERS“, rekao je Vladičić na pitanje o spornim spiskovima.

Na našu konstataciju da to znači da pritisci iz njegove stranke, ipak, postoje, predsjednik Komisije RERS-a kaže da je u pitanju bila „preporuka“.

„Preporuka od stranke?“, upitali smo.

„Kako god hoćete, ali nije se desilo“, odgovorio je Vladičić.

Napuštanje stranke samo formalnost

Predsjednika i članove RERS-a imenuje Narodna skupština na prijedlog Vlade, a na osnovu javnog konkursa. U skladu s tim, prema Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima bilo koje lice koje je na funkciji u političkoj stranci ne može biti konačno imenovano. Međutim, u ovom zakonu je napravljena „rupa“ koja potpuno obesmišljava prethodno pravilo.

„Prema ovom Zakonu, kandidat koji odstupi sa položaja u stranci prije nego što se izvrši konačno imenovanje može se uzeti u obzir za razmatranje za konačno imenovanje u skladu sa principima i postupcima utvrđenim ovim Zakonom“, objašnjava za naš portal Damjan Ožegović iz Transparensi internešnala BiH.

Budući da su skoro svi dosadašnji članovi Regulatorne komisije bili istaknute političke ličnosti, može se reći da je ova zakonska „rupa“ pravljena po njihovoj mjeri.

„S obzirom na to da mandat u komisiji traje pet godina, a najviše je moguće dobiti dva mandata, jasno je da zamrzavanjem svojih statusa u poličkim strankama pojedinci mogu privremeno ostvarivati veće koristi za sebe ili čak za stranku iz koje dolaze, a koju napuštaju samo privremeno“, zaključio je Ožegović za „Direkt“.

direkt-portal.com