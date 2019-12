SDA u službi UZP-a: BH Pošta dodijelila milionske tendere firmi u vlasništvu supruge ratnog zločinca Jadranka Prlića

Uprava BH Pošte na čelu sa istaknutim članom SDA stranke Mirsadom Mujićem u periodu od 2016. godine do danas dodijelila je tendere u vrijednosti 4 miliona i 792 hiljade KM firmi Optima IT Mostar. Ova firma u vlasništvu je kompanije Maxima IST-e čiji su osnivači Ankica Prlić supruga presuđenog ratnog zločinca Jadranka Prlića te Neven Tomić nekadašnji ministar u vladi Herceg Bosne.

Piše: Predrag Blagovčanin

Firma za razvoj i implementaciju informatičkih sistema Optima IT Mostar osnovana je 1994. godine, u vlasništvu je Maxima IST-a, a prema dostupnim podacima Agencije za javne nabavke u periodu od marta 2016. godine do avgusta 2019. godine dobila je 11 tendera raspisanih od strane JP BH Pošte u ukupnoj vrijednosti 4 miliona i 790 hiljada KM. Većina ovih tendera odnosi se na nabavke usluga održavanja printera te kupovinu istih. Također na nizu tendera, Optima IT pojavljuje se kao jedini dobavljač.

Nagli rast vrijednosti tendera koje ova firma dobija proporcijalan je sa trajanjem mandata Mirsada Mujića na poziciji direktora JP BH Pošta. Prema podacima sa kojima raspolažemo prvi tender iz marta 2016. godine iznosio je 5.963 KM da bi zadnji tender ove godine iznosio 1.898.260 KM.

Foto: Tačno.net

Podsjećamo, period nakon pozicioniranja Mujića kao provjerenog kadra SDA stranke i Islamske zajednice na poziciju direktora JP BH Pošte od strane federalnog premijera Fadila Novalića obilježen je nizom afera.

Od informacija da je samo imenovanje urađeno je van zakonskih procedura o čemu je obavješteno i Tužilaštvo Kantona Sarajevo do afera poput kupovine zgrade za potrebe JP BH Pošte u vrijednosti 8,5 miliona KM koja je u djelomičnom vlasništvu Ade Novalić, kćerke federalnog premijera.

U periodu mandata Mujića na čelu ovog javnog preduzeća raste i broj tenderskih ugovora sa firmama u neformalnom vlasništvu stranačkih kolega. Ranije smo pisali o bliskoj suradnji BH Pošte i firme Commerce engineering Mostar koja se dovodi u vezu sa Senadom Keveljom članom Glavnog odbora SDA stranke, a koja je rezultirala podatkom da je ova firma od BH Pošte u periodu mandata Mirsada Mujića dobila tendere vrijedne preko 1.500.000 KM.

BH Pošta zna: Optima IT

Na koji način JP BH Pošta posluje sa firmom Optima IT registrovanom na adresi Hrvatskih branitelja 8a Mostar najbolje pokazuje primjer dvije javne nabavke za usluge tekućeg održavanja RICOH ink-jet sistema za kontinuiranu višebojnu štampu.

Prvi ugovor kroz otvoreni postupak za usluge održavanja zaključen je 30.07.2018. sa firmom Optima IT. Potpisani je rok ugovora u trajanju jedne godine preciznije do 30.07.2019. Obzirom da je javna nabavka provedena kroz otvoreni postupak po članu 65 ZJN stav 3. nema pregovaranja o cijeni koja je iznosila 292.800 KM bez PDV-a odnosno na mjesečnom nivou 28.548 KM sa PDV-om.

Međutim, uprava BH Pošte na čelu sa Mujićem 2019. godine provodi novi postupak javne nabavke za usluge održavanja RICOH ink-jet sistema za kontinuiranu višebojnu štampu koji potpisuje sa firmom Optima IT 30.04.2019. godine, tri mjeseca prije isteka važećeg ugovora.

Vrijednost ove nabavke također provedene kroz otvoreni postupak iznosi 468.300 KM bez PDV-a. Identično i ovaj ugovor je potpisan na jednu godinu s tim da BH Pošta usluge održavanja sad na mjesečnom nivou plaća 45.659 KM sa PDV-om.

BH Pošta je također u razmaku od dvije godine od iste firme nabavila i dvije štamparije RICOH ink-jet sistem u ukupnoj vrijednosti preko 3 miliona KM. Nabavka prvog sistema izvršena je u aprilu 2017. godine po cijeni od milion i 420 hiljada, a druga je nabavljena u avgustu ove godine te plaćena milion i 898 hiljada KM.

Pored dvije RICOH štamparije BH Pošta ima i treći instalirani ink-jet sistem za kontinuiranu štampu nabavljen od slovenačke firme MP sistemi.

Podsjećamo portal Tačno.net ranije je pisao o sklapanju tendera sa firmom MP sistemi Ljubljana za održavanje štamparskog sistema IMPIKA što je rezultiralo pokretanjem istrage od strane Tužilaštva KS i Federalne uprave policije po prijavi Ibrahima Bećirbegovića.

U krivičnoj prijavi od 19.01.2018. godine uprava BH Pošte Mirsad Mujić, Neziran Đogo, Nedim Motoruga, Jasmina Trgo, Hajrudin Buza, Nedim Đafić i direktor MP Sistema Ljubljana Petar Duha sumnjiče se da su sklapanjem ugovora o održavanju štamparije oštetili ovo javno preduzeće.

Bećirbegović je tad za naš portal izjavio da je na ovaj način BH Pošta oštećena za 150.000 KM.

„Pregovaračkim postupkom 2013. sklopljen je ugovor za održavanje sa MP Sistemima u iznosu od 320.000 KM. Identični iznosi za održavanje isplaćeni su i u 2014. i 2015. godini. Krajem maja 2016. godine potpisuje se novi ugovor sa periodom trajanja do 31.05.2017. godine u iznosu od cca 342.000 KM što na mjesečnom nivou iznosi 28.500 KM. Sa ovom firmom se vodio pregovarački postupak jer ni jedna druga firma nije imala certifikat IMPIKA-e. Dolaskom nove uprave na čelu sa Mirsadom Mujićem ovaj ugovor nije implementiran do datuma važenja nego je nova uprava 21.11.2016. godine, dakle četiri mjeseca prije završetka ugovora, sklopila novi četveromjesečni ugovor u iznosu od 185.000 KM što na mjesečnom nivou iznosi 46.000 KM. Na ovaj način Pošta je oštećena u iznosu od 88.000 KM, to onda iznosi oko cca 150.000 KM.“

Sve po zakonu

U odgovoru na naše upite vezano za preklapanje tenderskih ugovora za usluge održavanja te milionske nabavke štamparskih sistema od firme Optima IT uprava BH Pošte ne vidi ništa sporno.

Kako ističu planom za 2017. godinu bila je predviđena nabavka novog printera za te ugovaranje održavanja tadašnjeg INK JET sistema kupljenog od firme MP Sistemi Ljubljana za duži period nije imalo smisla. Iz tog razloga izvršena je nabavka novog printera od firme Optima IT u skladu za zakonskim procedurama.

„U maju 2015. godine broj odštampanih komada iznosio je 1.686.650 dok je taj broj u maju 2019. godine iznosio 3.007.158 komada. Da smo nastavili održavati sistem sa IMPIKA printerom sa firmom MP SISTEMI, godišnja cijena održavanja bi bila cca 810.000,00 KM sa PDV-om. Sadašnja cijena održavanja RICOH ink jet sistema printera iznosi cca 550.000,00 KM sa PDV-om. Znači, godišnja ušteda u održavanju po sadašnjem obimu posla iznosi cca 260.000,00 KM sa PDV-om. Osim toga, zbog garantnog perioda u prvoj godini korištenja RICOH printera nismo imali nikakvih troškova održavanja, Ugovor o nabavci usluge održavanja RICOH ink-jet sistema stupio je na snagu nakon isteka garantnog perioda opreme 09.08.2018. godine“.

Mirsad Mujić na ceremoniji 500 godina Careve džamije u Stocu/foto: BH Pošta

Prema navodima iz BH Pošte cijena održavanja formirana je po „click“-u na mjesečnom nivou što znači da „trošenje“ ugovora nije ravnomjerno raspoređeno u toku godine. Kako tvrde iz BH Pošte ugovor o održavanju je istrošen za 9 mjeseci te su zbog toga bili primorani pokrenuti novi postupak nabavke u vrijednosti od 468.300.000 KM.

„Ono što je važno napomenuti jeste da na ovaj način nije došlo do povećanja cijene održavanja opreme, jer je jedinična cijena održavanja ostala potpuno ista. Ovo suštinski znači samo da će novi ugovor trajati duže (procjena je 12 mjeseci), dok su cijene ostale potpuno nepromijenjene pri čemu je došlo i do povećanja mjesečnog obima pružanja usluga sa strateškim partnerima.“

Kako iz uprave ističu upravo zbog strateških partnera te krucijalne važnosti osiguranja kontinuiteta pružanja usluga nabavljen je još jedan štamparski sistem od firme Optima IT u vrijednosti od milion i 898 hiljada KM koji služi kao back-up u slučaju zastoja na prvom printeru.

„Drugi printer u sistemu osigurava ovaj kontinuitet u smislu da može predstavljati back-up u slučaju zastoja na prvom printeru. U slučaju zastoja na jednom printeru izloženi smo velikom riziku neispunjenja ugovorenih rokova, što za posljedicu ima plaćanje značajnih ugovorenih kazni-penala kao i mogućnosti raskida ugovora.“

Međutim, indikativno je da na naše upite o zvaničnim podacima iz Izvještaja o poslovanju za 2018. i 2019. godinu o produkciji na RICOH štamparskom sistemu iz BH Pošte nam nisu mogli odgovoriti obzirom da te podatke nemaju.

Kako finansiramo suprugu ratnog zločinca

Prema dostupnim podacima Agencije za javne nabavke BIH od kraja 2015. godine do danas Optima IT Mostar dobila je 218 tenderskih ugovora ukupne vrijednosti 6.620.221 KM bez PDV-a.

Podsjećamo, ratni zločinac Jadranko Prlić trenutačno smješten u britanskom zatvoru na ostrvu Wight i danas se smatra za jednog od najbogatijih ljudi u Bosni i Hercegovini čija se imovina prema pisanju medija procjenjuje na 10 miliona eura.

Nekadašnji predsjednik Vlade Herceg Bosne osuđen na 25 godina u Hagu, a prema dostupnoj imovinskoj kartici iz 1998. godine koju je objavio Jutarnji list u tom trenutku je posjedovao stan u Mostaru, stan na korištenje u Sarajevu te stan u Hrvatskoj. Također Prlić je naveo da ima štednu knjižicu u hrvatskoj banci i račun u Bank Austria. Poslovni prostor u Mostaru i dionice firme Hepok. Njegova supruga Ankica u tom trenutku posjedovala je vlasničke udjele u firmama Orwel, Optima te Hepok.

Iz dostupnih podataka iz pravosudnih registara u Bosni i Hercegovini Ankica Prlić u ovom trenutku u našoj državi posjeduje trećinu vlasništva u firmi Maxima IST čiji je ukupni osnivački kapital milion i 714 hiljada KM.

Pored Ankice Prlić identičan kapital u iznosu od 571.605 KM imaju i Marić Tihomir te nekadašnji gradonačelnik Mostara te ministar u Vladi HZHB Neven Tomić. Na adresi Hrvatskih branitelja 8a u poslovnoj zgradi pored Maxima IST-a, Optime IT registrovana je i brokerska firma Auctor BIH koja je likvidirana 2015. godine.

Neven Tomić/ svjedočenje u korist odbrane Jadranka Plića Foto: Sense agency

Bezuspješno smo pokušavali stupiti u kontakt sa gospođom Prlić. Do telefonskog broja je bilo nemoguće doći, a Ankica Prlić u trenutku našeg boravka u Zagrebu nije bila na svojoj prijavljenoj adresi.

Foto: Tačno.net

Pored informatičke firme Optima IT koja odlično posluje sa BH poštom i drugim institucijama, firma Maxima IST ima status kvalificiranog proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora te u svom posjedu ima solarnu fotonaponsku elektranu Stolac-A u naselju Pješivac. I rad ove elektrane kroz subvencije plaćaju građani Bosne i Hercegovine.

Finansiranje ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini nije ograničeno samo na budžetske stavke i izdvajanja javnih sredstava za pravosudne procese pred međunarodnim i regionalnim sudovima. Kao što vidimo na primjeru poslovanja firmi u vlasništvu supruge ratnog zločinca Jadranka Prlića u ovoj državi za njega još uvijek ima „selameta“.