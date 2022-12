SEDAM MILIONA KM ZA ŠPIJUNSKI SOFTVER: Dodik kupio opremu za prisluškivanje opozicije i kritičara vlasti

Foto: Dodik i Rajčević na sastanku sa predstavnicima “Elta Systems”/Zurnal.info

Dodikov ministar Srđan Rajčević sastao se 2020. sa Tamirom Pardom, bivšim direktorom MOSAD-a i predsjednikom uprave ‘XM Cyber’, nakon čega je tadašnji član Predsjedništva BiH priznao da prisluškuje opoziciju. Vlada RS kasnije je sa izraelskom kompanijom „Elta Systems“, specijalizovanom za špijuniranje, potpisala memorandum o uspostavljanju cyber akademije.

Piše: Žana Gauk

„’Oćete da vam donesem snimke? Nema vlasti koja ne sluša opoziciju, tako i mi vas slušamo. Imamo pravo i slušamo vas. Znamo šta radite“, izgovorio je Milorad Dodik, tadašnji član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, 20. maja 2020. godine na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.

Dvije i po godine kasnije, 8. novembra ove godine dogovoreno je da će mu izraelska kompanija „Elta Systems LTD“ isporučiti softver za paraobavještajni rad, nazvan rješenjem za uspostavljanje cyber akademije. 7.322.628 KM!

Građani će platiti ovu ideju vodilju svakog totalitarnog sistema na osnovu „Memoranduma o razumijevanju broj: 01/1-012-2-1483-1/21 od 24.05.2021. godine i Aneksa A i B koji je Vlada Republike Srpske zaključila sa ‘Elta Systems’ Izrael u cilju uspostavljanja cyber akademije, koja će obučavati i osposobljavati kandidate za sticanje znanja i vještina u oblasti cyber bezbjednosti“.

Pregovarački postupak bez objave obavještenja javnosti proveo je Inovacioni centar Banjaluka, na čijem je čelu još jedan poslušnik režima – Drago Gverić. Ugovor će biti na snazi četiri godine.

Memorandum je zasad strogo čuvana tajna, specifikacija hardvera, softvera i druge opreme takođe. Ko će biti kandidati za obuku i zbog čega je angažovana vojna kompanija – pitanja su na koja Žurnal još čeka odgovore od Gverića, Vlade RS i Ministarstva za naučnotehnološki razvoj visoko obrazovanje i informaciono društvo RS.

Međutim, da je sve ovo izuzetno bitno Dodiku, sada već predsjedniku Republike Srpske, potvrđuje i sastanak održan 15. septembra.

„Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik i ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS Srđan Rajčević sastali su se danas sa delegacijom izraelske kompanije ‘Elta Systems’, koju su činili direktor sektora za marketing i poslovanje i predstavnik ove kompanije za Evropu Roi Šopošnik i direktor singapurskog odjeljenja ove kompanije Doron Кoen. Tema sastanka je pokretanje aktivnosti na uspostavljanju cyber akademije pod okriljem ‘Elta Systems’ u Banjaluci, na kojoj bi se školovali profili iz oblasti cyber bezbjednosti i odbrane“, objavili su mediji.

Dodik je rekao:

„Sa predstavnicima ove respektabilne izraelske kompanije smo postigli dogovor o osnivanju akademije iz oblasti cyber bezbjednosti u RS. To je još jedan dokaz našeg opredjeljenja da u RS, u saradnji sa izraelskim stručnjacima, školujemo kadrove za budućnost, jer je pretpostavka da će već naredne godine ovoj industriji nedostajati preko milion izvršilaca iz oblasti“, navukao je paravan.

Nakon ovoga ostaje otvoreno pitanje da li je “cyber akademija” paravan za osnivanje cyber obavještajnog sistema?

INFRASTRUKTURA IZRAELSKA, DJELOVANJE RUSKO

„Ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Srđan Rajčević se u sklopu višednevne posjete Izraelu susreo sa Tamirom Pardom, bivšim direktorom izraelske obavještajne službe MOSAD i trenutnim predsjednikom uprave kompanije ‘XM Cyber’ koja se bavi kreiranjem sistema za kibernetičku odbranu i bezbjednost. Detalji razgovora nisu poznati. Tamir Pardo je dužnost direktora MOSAD-a preuzeo 2011. godine nakon Meira Dagana i obavljao je do 2016, kada ga je naslijedio sadašnji direktor Josi Koen. Pardo je poznat po uvođenju novih tehnologija u izraelski obavještajni sektor, kao i kreiranju MOSAD-ovog tehnološko-istraživačkog centra“, objavio je portal „Srpskainfo“ tačno četiri mjeseca prije Dodikovog priznanja o nelegalnom prisluškivanju opozicije.

Stručnjak za bezbjednost i profesor na Univerzitetu modernih znanosti u Mostaru Sandi Dizdarević 19. marta upozoravao je javnost na paraobavještajni rad i nabavke opreme za špijuniranje i kontrolu.

“Sada u BiH ‘iza zavjese’ imamo ofanzivne obavještajne i psihološko propagandne igre, s jedne i političke igre s druge strane. Obavještajne igre su pod paravanom. On ili oni su zapravo koordinatori koji preko različitih NVO, Instituta, visoko obrazovnih ustanova, pojedinaca unutar zvaničnih bezbjednosnih struktura imaju zadatak da naprave prodor i opstanak ruskog uticaja u BiH, primarno u RS, a krajnji cilj je destabilizacija u BiH i stvaranje nezavisne Republike Srpske”, rekao je.

Materijalne dokaze o ovome imaju i zapadne obavještajne službe.

“Najopasniji pravac ruskog uticaja je paraobavještajno djelovanje, koje se u ovom slučaju odvija preko jedne od visoko-obrazovnih institucija u Srbiji kojom rukovodi profesor marksizma, a koji danas trenutno predaje sociologiju, i njegovo kodno ime počinje sa R. Upravo preko tog fakulteta pod sporazumima o saradnji sa ruskim fakultetom ostvaruje se direktna veza kako u ideološkom i obavještajnom tako i ekonomsko-finansijskom”, otkrio je Dizdarević i dodao da je “ta institucija pod direktnom kontrolom ruske vojno obavještajne službe”.

“Profesor sa kodnim imenom R. direktno je odgovoran ruskom kolegi V. F. Treća veza odvija se preko fakulteta u RS i visokopozicioniranih osoba sa tog fakulteta. Ono što je posebno zanimljivo u ovakvim modusima operandi paraobavještajnog djelovanja jesu izuzetno dobro osmišljeni paravani, pa tako recimo da napravim jednu paralelu između događaja u S. Makedoniji i BiH, tačnije RS. Ista firma instalirala je softversku opremu na jedan fakultet u S. Makedoniji koja je korištena u praćenju i prisluškivanju pristalica Zorana Zaeva. Takva ista oprema instalirana je i na jednom od fakulteta u RS, pod paravnom stvaranja predmeta i katedri za izučavanje cyber kriminaliteta. Radi se o veoma sofisticiranoj opremi ‘Elta Systems LTD’. Oprema ima izuzetne mogućnosti“.

A, taj fakultet, jasno je, je onaj za bezbjednost i zaštitu kojim upravlja Dodikov obavještajac Predrag Ćeranić. Za Žurnal nije imao vremena, a kada smo njegovoj sekretarici rekli o čemu se radi, nastao je tajac pa je uslijedila kratka poruka:“Prenijeću mu“.

I nakon toga – tajac.

Dizdarević je u medijima dodatno pojašnjavao:

“Unutar tih institucija pod paravanom ‘cyber akademije’ ostvaruju se nezakonite djelatnosti koje kao što je prisluškivanje, praćenje, ucjena, prijetnje, kompromitacije, do stvaranja mreža svojih informatora, saradnika, analitičara. Cljevi su višestruki, ostvariti rusku dominaciju, a to znači ostanak pojedinaca što duže na vlasti, to opet znači bogaćenje upravo tih pojedinaca, jer se preko njih u političkom smislu onemogućava dominacija druge strane a to je zapadni sistem, i njihove vrijednosti. Dakle, ne radi se o zvaničnim bezbjednosnim već o obrazovnim institucijama koji kroz edukaciju, razmjenu studenata i drugim aktivnostima, imaju instaliranu opremu za prisluškivanje, ali i uspostavljenu i razgranatu mrežu za praćenja, poput NVO, različitih udruženja”, zaključio je.

Bezbjednjaci koje je Žurnal kontaktirao, na pitanje zašto je Vlada za cilj imala da objavi informaciju o potpisivanju famozog memoranduma, odgovaraju – ono što se radi nelegalno, najlakše se „upakuje“ u ugovore i memorandume.

Potvrdili su i Dizdarevićeve riječi – infrastruktura je izraelska, ali sve provode Rusi.

REBUS: ELTA SYSTEMS, VIKTOR ORBAN, SOFTVER PEGASUS, TRINIDAD I TOBAGO

Dodikov proruski prijatelj, mađarski premijer Viktor Orban i izraelski „Elta Systems“ stari su poslovni partneri. Još 2020. godine mađarski „Aeromagazin“ prenio je da je u Ministarstvu odbrane Mađarske potpisan ugovor o nabavci izraelskih radara za potrebe mađarskih odbrambenih snaga. Ugovor su potpisali komandant mađarskih oružanih snaga pukovnik Ferenc Korom i predsjednik i generalni direktor kompanije Rheinmetall Canada Inc. Stéphane Oehrli.

Radari koji sadrže tehnologiju porodice radara tipa ELM-2084, koje je razvila i koje proizvodi izraelska kompanija ELTA, zamijeniće u mađarskoj vojsci stare sovjetske radare P-37, PRV-17 i ST-68UM koji su danas u upotrebi. Višenamjenski radari (M-MMR i F-MMR) u Mađarsku su dopremani ove godine, a na osnovu Memoranduma o razumijevanju potpisanog između komesara mađarske Vlade Gáspára Marótha i predsjednika i generalnog direktora kompanije „Rheinmetall Canada Inc“.

Uz izraelske radare, Mađarska je imala i izraelski „Pegasus“. U januaru ove godine „Deutsche Welle“ je pisao da vlade Poljske i Mađarske prisluškuju kritičare ovako nazvanim softverom. Prisluškivani u Mađarskoj odlučili su da tuže državu.

Szabolcs Panyi je u proljeće 2021. saznao da je na njegovom pametnom telefonu instaliran špijunski softver „Pegasus“.

„Znalo se da taj softver može mnogo više od običnog prisluškivanja i snimanja razgovora. On ima pristup svim podacima s telefona i može neprimjetno uključiti kameru i mikrofon. „Osjećao sam se kao da su mi provalili u stan ili ured, kao da su na sve strane tajno postavili mikrofone i kamere i da me prate i do kupaonice“, kazao je ovaj mađarski istraživački novinar.

U julu 2021. jedna međunarodna istraživačka mreža objavila je 50.000 telefonskih brojeva širom svijeta koji su obrađivani izraelskim Pegasusom „NSO Groupa“. U Mađarskoj je 300 brojeva elektronski praćeno, a špijunirani su novinari, advokati, politički aktivisti, poduzetnici…

aprila ove godine:

„Izraelska grupa ‘Israeli Aerospace Industries’ (IAI), grupa u čijem je sastavu ‘Elta systems LTD’, trenutno je u Trinidadu i Tobagu, u Nacionalnom centru za spajanje operacija (NOFC) obavlja obuke za cyber špijunski softver ‘Pegasus’“, tvrdila je liderka opozicije Kamla Persad-Bissessar, pitajući zašto to nije objavio ministar nacionalne sigurnosti Fitzgerald Hinds.

Pitala je i ko su osobe koje se obučavaju.

“U prevodu to znači kako koristiti špijunski softver, zlonamjerni softver za praćenje i terorisanje građana naše zemlje koji poštuju zakon”, istakla je, a potom i zaključila:„’Elta’ je privatna kompanija. Ovo nije dogovor između vlada. Vlada Trinidada i Tobaga, dakle, omogućava obuku privatne vojne kompanije koja je između ostalog specijalizirana za špijuniranje“.

Citirajući članak iz izraelskih novina pod naslovom „Izraelci iza najsofisticiranijeg programa praćenja u istoriji koji je ušao u Apple“, Persad-Bissessar je rekla da izraelska Vlada svoj softver za praćenje smatra ni manje ni više nego oružjem, čiji je izvoz pod nadzorom Ministarstva obrane.

“Kladim se da će vam Vlada sutra doći reći da se obuka za praćenje provodi kako bi se izgradili kapaciteti cyber sigurnosti za zaštitu kritične informacijske infrastrukture”, istakla je.

Inače, još 2017. godine “Jerusalem post“ je objavio da je policija uhapsila 13 osoba, uključujući penzionisanog brigadnog generala IDF-a Amala Asada, zbog optužbi za korupciju povezanih s „Israel Aerospace Industries“ (IAI), najvećim izraelskim proizvođačem aviona u državnom vlasništvu, u čijem sastavu posluje i „Elta Systems“.

Asad, koji je bio član Upravnog odbora IAI-ja, osumnjičen je za primanje mita. Istraga je trajala godinu dana.

„Cyber akademije“, kažu IT stručnjaci, osnivaju se radi odbrane, ali i cyber napada. Prema kome će Dodik usmjeriti aktivnosti kriju i bezbjednjak Ćeranić, ali i banjalučki Inovacioni centar, Vlada RS i nadležno ministarstvo.

Međutim, informacija će, nesporno, biti još…

