STANIVUKOVIĆEVA KADROVSKA POLITIKA: Prijateljica preko veze smještena u kabinet, pa na čelo antikorupcijskog tima

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, mimo zakonskih procedura, u kabinet smjestio prijateljicu Vedranu Prole, a onda je imenovao na čelo antikoruptivnog tima. Na isti način zaposlena je i članica Komisije Nikolina Lukač, uhljebljena u Odsjeku za pravna pitanja i propise.

Piše: Žana Gauk

Kada na čelo Komisije za prijem, evidenciju i postupanje sa prijavama korupcije i prijavama drugih nepravilnosti postavite drugaricu iz studentskih dana, prethodno zaposlenu u Gradskoj upravi mimo svih zakona i procedura, u Banjaluci se to naziva “šansa mladima”.

Nakon što je drugaricu i stranačkog „saborca“ Vedranu Prole zaposlio u kabinet bez ikakve prethodno provedene procedure i stavio je na čelo gorepomenute Komisije, gradonačelnik Draško Stanivuković kritikovao je kolege iz kriminalnog SNSD-a:

„Ne može veterinar biti u Upravnom odboru Doma zdravlja. Komisija koja hoće da stavi veterinara u Dom zdravlja je komisija kod koje sve treba preispitati“.

Međutim, kakve veze ima zvanje ljudi sa djelovanjem u upravnim odborima, gradonačelnik ne zna, samo voli da kontrira. Ali, drugarica Prole može na čelo tijela koje se bavi pitanjima korupcije.

Na radnom mjestu, potvrdili su iz GU za Žurnal, bila je 24. januara ove godine. Od tada važi ona „na određeno vrijeme“. Naravno, ni u ovom slučaju „nije bio potreban konkurs“.

Obrazloženje o uhljebljenju važne osobe u životu gradonačelnika prst je u oko mnogim obrazovanim, mladim ljudima koji su u evidencijama nezaposlenih ili su jednostavno otišli iz Banjaluke u inostranstvo. Ovako je Stanivuković pokušao da obrazloži svoj potez:

„Članom 61. Zakona o službenicima i namještencima u jedinicama lokalne samouprave propisano je da se izuzetno od člana 60. stav 1. ovog Zakona radni odnos može zasnovati i za vrijeme čije trajanje je unaprijed određeno i to radi zamjene odsutnog službenika do njegovog povratka, zbog privremeno povećanog obima posla najduže do šest mjeseci u toku jedne kalendarske godine, radi obuke pripravnika dok traje pripravnički staž, za rad na projektu čije je trajanje unaprijed određeno do završetka projekta, a najduže do 60 mjeseci i sa nezaposlenim kome do ispunjenja jednog od uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju nedostaje do pet godina, najduže do ispunjenja uslova u skladu sa propisima o penzijsko-invalidskom osiguranju“.

Šta je Prole od svega pobrojanog, gradonačelnik nije rekao. Takođe, i posebno ispunjeni uslovi za zaposlenje poznati su samo Stanivukoviću.

Na isti način u Odsjeku za pravna pitanja i propise Gradske uprave zaposlena je i članica Komisije Nikolina Lukač. I Vedrana i Nikolina, korupcijom dovedene na posao, korupciji će, kako tvrde u GU bez naknade, biti „udarna pesnica“.

VETERINAR NE MOŽE U UO DOMA ZDRAVLJA, ALI VETERINARSKA TEHNIČARKA MOŽE U KABINET

Nalagerovanih obrazloženja za zapošljavanje prijateljica u kabinet gradonačelnik Stanivuković ima itekako.

„Nema kriminala i korupcije u Gradskoj upravi. Nema nepotizma“, objavio je Žurnal 11. oktobra 2021. njegovu izjavu sa jednog u nizu vanrednih obraćanja javnosti.

Iza zatvorenih vrata uprave Banjaluke dešavalo se upravo suprotno. Danas ne dozvoljava da veterinar bude u Upravnom odboru Doma zdravlja, ali je bez ikakve zakonske procedure, na mjesto stručnog saradnika za administrativno-tehničke poslove, zaposlio Biljanu Aničić, veterinarsku tehničarku i stranačku koleginicu.

Aničićeva je, pisali smo, bila zavedena na šihtericu Odjeljenja za inspekcijske poslove, ali se na radnom mjestu nije pojavila od dana zaposlenja, 1. jula prošle godine. Od Gradske uprave zatražili smo više informacija, a odgovori su otkrili – nepotizam. Udruženim snagama službenika iz Kancelarije za građane, pošto gradonačelnikova pres služba ne želi da komunicira sa Žurnalom, i naše redakcije našli smo je – u kabinetu gradonačelnika.

Na naš upit da li Aničićeva radi u Gradskoj upravi i na kojoj poziciji, kao i kada je proveden konkurs za prijem radnika i po kojem je osnovu upravo PDP-ova aktivistkinja osvojila stolicu, Snježana Maleš, šefica Kancelarije, odgovorila je šturo:

„Obavještavamo vas da je imenovana zaposlena u Gradskoj upravi te je uvidom u elektronsku evidenciju prisustva zaposlenih radnika utvrđeno redovno dnevno prisustvo radnika Aničić Biljane. Imenovana je radni odnos zasnovala na određeno vrijeme u skladu sa zakonskim odredbama kojim je regulisana predmetna materija.“

Zgrada Gradske uprave je velika, a prema priznanju gradonačelnika ima i mnogo odjeljenja, pa je kao takva vrlo širok pojam. Oprostili smo tada novu kupovinu vremena slanjem odgovora koji to zapravo nisu pa smo uputili novi upit.

„U Odjeljenju za inspekcijske poslove Gradske uprave Banjaluka na spisku zaposlenih od 1. jula 2021. je Biljana Aničić i to na mjestu stručnog saradnika za administrativno-tehničke poslove, a inače je veterinarski tehničar. Prema našim informacijama, na radnom mjestu se od datuma zaposlenja nije pojavila. U odgovorima na prethodni upit od 23. septembra naveli ste da je, uvidom u evidencije, konstatovano njeno prisustvo na poslu. Kako to nije slučaj po šihterici navedenog odjeljenja, molim da mi odgovorite:

Po kojim, kako navodite, zakonskim odredbama je regulisana predmetna materija? Kada je konkurs za prijem radnika raspisan? Gdje je objavljen? Koje su kvalifikacije radnice Biljane Aničić, inače veterinarskog tehničara, da bude imenovana za stručnog saradnika za administrativno-tehničke poslove? Da li je utvrđen povećan obim posla pa je imenovana primljena bez konkursa? Šta je razlog povećanja obima posla, ko je donio odluku o zaposlenju, ukoliko je odgovor na prethodno pitanje potvrdan? U kojem je tačno sektoru Gradske uprave zaposlena Aničićeva, s obzirom na to da se u Odjeljenju za inspekcijske poslove ne pojavljuje, a i vi navodite da se pojavljuje u Gradskoj upravi?“

Maleševa je 27. septembra 2021, ponovo izbjegavajući konkretne odgovore, konačno priznala:

„Imenovana je rješenjem, shodno zakonskoj odredbi, bila raspoređena na radno stručni saradnik za za administrativno-tehničke poslove u Odjeljenju za inspekcijske poslove te je trenutno raspoređena na radno mjesto u kabinetu gradonačelnika. Kako smo vas i ranije obavijestili utvrđeno je njeno redovno prisustvo u Gradskoj upravi.“

Zanimljivo, pitanja bez odgovora i danas su – kada i gdje je bio oglašen konkurs; ako nije bilo konkursa, koji je to obim posla povećan; ako je trenutno smanjen obim posla, zašto je Aničićeva i dalje zaposlena u Gradskoj upravi i kako to da je završila baš u kabinetu gradonačelnika Draška Stanivukovića?

Za bliske prijateljice, očito, procedure ne važe.

(Zurnal.info)