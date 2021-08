Tenderski “rat” Ćesirovog Bosnaplasta i firme u vlasništvu Izetbegovićevog zeta

Fokus.ba istražio je spregu politike i javnog preduzeća na tenderima koji traju više od decenije. Da politike itekako ima, govori i to da je firma zeta lidera SDA prvi put izašla na ovaj tender s Ćesirom koji je u tom momentu napuštao SDA

PIŠE: ISTRAŽIVAČKI TIM FOKUSA

Od 2011. do danas, dakle punih 10 godina, firma Bosnaplast iz Sarajeva iz godine u godinu dobiva poslove nabavke polietilenskih cijevi od Javnog kantonalnog preduzeća Sarajevogas, čija vrijednost za ovaj period iznosi više od dva miliona KM.

U ovoj informaciji, iako već na prvi pogled bode u oči da jedno javno preduzeće već deceniju vrši odabir jednog te istog ponuđača, ne bi toliko bilo ništa sporno, da osim koruptivnih u samim tenderskim postupcima, nema i elemenata i političke povezanosti između rukovodioca ova dva subjekta.

Vlasnik firme Bosnaplast je Huso Ćesir, višegodišnji predsjednik Općinskog odbora SDA Novi Grad, te veoma utjecajna ličnost u ovoj stranci. Tek odnedavno on više nije član SDA.

Direktori javnog kantonalnog preduzeća Sarajevogas u navedenom periodu su najvećim dijelom bili kadrovi SDA poput Saliha Selmanovića i Nihade Glamoč. Trenutno je na čelo Sarajevogasa Edis Baković koji je u martu imenovan na ovu funkciju.

Najnoviji ugovor između Sarajevogasa i Bosnaplasta o nabavci polietilenskih cijevi između Ćesira i Sarajevogasa potpisan je 28. juna ove godine. Ugovor je težak 131.600 KM (bez PDV-a). No, primjetno je da je za razliku od prošlogodišnjeg konkursa koji je bio težak 199.991 KM (bez PDV-a), ukupna ponuda za polietilenskih cijevi u 2021. smanjena za čak 68.391 KM.

Pozivajući se na Zakon o slobodu pristupa informacijama zatražili smo od Uprave Sarajevogas tendersku dokumentaciju te zapisnike sa pregleda i ocjene ponuda za ovu, prošlu i 2019. godinu, kao i ugovore za proteklih 10 godina.

U prošloj godini, prema potpisanom ugovoru, Bosnaplast je Sarajevogasu, dakle za ukupnu cijenu od 199.991 KM (bez PDV-a) isporučio 3.000 metara cijevi promjera 32X3mm, 4.000 metara cijevi promjera 6,3X5,8mm, zatim 2.500 metara cijevi promjera 110X6,3mm, 1.200 metara cijevi promjera 160X9,1mm, te 2.200 metara cijevi promjera 225X12,8mm.

U ovoj godini potpisan je ugovor od 131.600 KM bez PDV-a, i to za isporuku 5.500 metara cijevi promjera 32X3mm, 5000 metara cijevi promjera 63X5,8mm, zatim 3.500 metara cijevi promjera 110X6,3mm, 1.500 metara cijevi promjera 160X12mm, te 1.200 metara cijevi promjera 225X12mm, 600 metara cijevi promjera 50X3mm, 120 metara cijevi promjera 75X4,5mm, te 150 metara cijevi promjera 90X5,4mm.

Dakle u prošloj godini, Sarajevogas je od Bosnaplasta kupio 12.900 metara cijevi za cijenu od 199.991 KM, a ove godine skoro 5.000 metara više odnosno 17.570 metara za znatno nižu cijenu, odnosno umanjenu za 68.391 KM.

O čemu se radi? Za razliku od prošle godine gdje je, prema zapisniku kojeg smo dobili, Bosnaplast bio jedini ponuđač, ove godine to nije bio slučaj. Prema zapisniku sa pregleda i ocjenjivanja ponuda, ove godine su u igri bila čak četiri ponuđača i to Vodoskok Tomislavgrad, Toplota Tenica, Bihexo Sarajevo, te Bosnaplast Sarajevo.

Ono što je najzanimljivije iz ovog dokumenta jeste to da su nakon provedene aukcije, Toplota Zenica i Vodoskok Tomislavgrad ostali na ponudama (bez PDV) u iznosima od 153.000 i 182.529 KM, dok su Bosnaplast i Bihexo spustili svoje ponude dosta nisko i to Bosnaplast na spomenutih 131.600 KM a Bihexo na 131.800 KM, dakle tek 200 KM više.

Bihexo je firma koja je u vlasništvu Mirsada Berberovića, zeta lidera SDA Bakira Izetbegovića, a koja već godinama dobiva brojne poslove za javna kantonalna preduzeća u Kantonu Sarajevu. Sudeći prema, tenderskoj dokumentaciji u proteklih deset godina, po prvi put je konkurirala Bosnaplastu za posao na koji je gotovo pa bio pretplaćen. I ne samo to. Očito je da je i snižavanje cijene na minimalnih 130.000 KM u nadmetanju imalo također svoju svrhu.

Za razliku od svih ranijih konkursa kojima je bilo propisano da se cijevi proizvode od 100 posto žutog ili narandžastog granulata, uvjete koje je uvijek zadovoljavao Bosnaplast, u 2021. došlo je do promjene ovog uvjeta, pa je dodan i kriterij da cijevi za gas mogu biti crne boje sa koekstrudiranima narandžastim linijama, a cijevi za vodu crne boje. Ovdje se postavlja pitanje zašto ovaj kriterij, odnosno proširivanje palete kriterija nije bilo osigurano i na svim proteklim godinama.

Pogledajmo šta piše u ugovorima između Sarajevogasa i Bosnaplasta za 2019., 2018., 2017., 2016., 2015., 2014., 2012. i 2011. godinu.

U 2019. godini Sarajevogas (odnosno direktorica Nihada Glamoč) je sa Ćesirom potpisao ugovor 184.670 KM za nabavku 19.796 metara cijevi, dakle opet znatno više u odnosu na količinu za koju je potpisan ugovor ove godine.

Zanimljivo u ovom tenderu jeste to što je grupa ponuđača formirana u konzorcij Vodoskok, Novi Kolodvor Tomislavgrad i Heplast-pipe Prelog na ranglisti imala povoljniju cijenu od Bosnaplasta te je ponudila 179.446 KM, ali je Ćesirova firma ipak prošla s 1,3 boda više, uprkos identičnoj ponudi kvalitete cijevi.

U 2018. godini ponovo dolazi do potpisivanja ugovora između Glamoč i Ćesira vrijednog 169.401 KM (bez PDV-a), a u 2017. ugovor s istim potpisnicima je iznosio 133.585 KM (bez PDV-a). U 2016. Sarajevogas je s Ćesirom potpisao ugovor od 148.110 KM (bez PDV-a), a u 2015. od 189.717 KM (bez PDV-a).

Ugovore za 2014, 2012. i 2011, u ime Sarajevogasa kao direktor je sa Ćesirom potpisivao Salih Selmanović.

Slobodan Golubović, urednik portala PratimoTendere, specijaliziranog portala za monitoring javnih nabavki, kazao je za Fokus.ba da je uvidom u dokumentaciju vezanu za nabavke polietilenskih cijevi Sarajevogasa, samo u posljednjih šest godina, čak i laiku jasno da je firma Bosnaplast favorit na svakom tenderu.

-Na osnovu dosadašnjeg iskustva u monitoringu javnih nabavki, može se uočiti da je zavisno od okolnosti primjenljivan različit modus operandi. Tako je primarno u više slučajeva Bosnaplast bio jedini ponuđač na tenderu i tu postoje najmanje dvije mogućnosti za zloupotrebu. Prva je pogodovanje u tehničkoj specifikaciji, a druga dogovor ponuđača da se jedni drugima ne miješaju u posao. Sljedeća mogućnost zloupotrebe je diskvalifikacija ponuđača, pa tako dokumentacija pokazuje da su npr. u 2017. godini na tender stigle 2 ponude, ali je samo Bosnaplastova bila prihvatljiva. I na kraju, u 2021. godini, uslovljeno ”jakom tržišnom konkurencijom”, imamo neprirodno spuštanje vrijednosti ponude za više od 30 posto u odnosu na procijenjenu vrijednost nabavke, usljed čega je Sarajevogas sigurno uštedio značajna sredstva što je pozitivno, ali bi svakako do kraja trebalo ispratiti realizaciju ugovora – ističe Golubović za naš portal.

Fokus.ba obratio se Upravi Sarajevogasa u vezi sa ovim nabavkama, a odgovore na naša pitanja nam je dao v.d. direktora Edis Baković. On ističe da je Sarajevogas dosljedno provodio odredbe Zakona o javnim nabavkama te je, provodećei procedure nadmetanja kao najpovoljnijeg ponuđača u posljednjih desetak godina izabirao firmu Bosnaplast „jer je u tom periodu imala najpovoljnije ponude“. Podvlači da su te ponude bile transparentne, javne i nediskriminatorne i svim ponuđačima su omogućavale da učestvuju u postupcima nabavki pod jednakim uslovima.

Upitali smo ga zašto je u ovoj godini (2021.) ugovor za isporuku cijevi “lakši” za čak 68.391 KM (bez PDV) od prošlogodišnjeg iako je isporučeno skoro 5000 metara cijevi više nego lani.

-Radi se o ugovorenim količinama od kojih još nijedan metar nije isporučen u ovoj godini. Upoređivanje količina cijevi u metrima te poređenje sa ukupnim vrijednostima ne stoji jer se može vidjeti da ima većih profila cijevi koji su znatno većih jediničnih cijena, a time i ukupnih cijena. Stoga ukupni broj dužnih metara cijevi nije jedini faktor koji utiče na ukupnu vrijednost ugovora, tu su još i profili, vrsta, namjena cijevi i sl. – rekao je Baković.

On nije želio dati komentar na to da su se dva ponuđača, Bihexo i Bosnaplast, praktično utrkivala u snižavanju cijene te su oba u 200 KM razlike predložila konačnu cijenu. Predložio nam je da njih pitamo zašto se to desilo.

Odgovorio je, pak, na pitanje zašto je tek u ovogodišnjem tenderu dodan kriterij da cijevi za gas ivodu mogu biti i crne boje, a u proteklim.godinama je to bilo samo žute ili narandžaste.

-Zbog omogućavanja veće konkurencije među ponuđačima. Navedeno je urađeno nakon saglasnosti od stručnog tehničkog tima preduzeća da crne cijevi za gas, iako nešto drugačijih tehničkih karakteristika, narpavljenih po zahtjevima traženih standarda, mogu biti ugrađene u gasni sistem, pri čemu obezbjeđuju zadovoljavajući nivo sigurnosti i ostalih tehničkih zahtjeva – rekao je Baković.

Nakon informacije iz prethodnog odgovora kako je Sarajevogas odjednom odlučio da omogući veću konkurenciju među ponuđačima, Bakovića smo suočili s konstatacijom da se nakon svega stječe dojam da ima elemenata favoriziranja ponuđača.

-Nadamo se da ćete na osnovu dostavljene dokumentacije i pojašnjenja uvidjeti da Sarajevogas nije favorizirao nijednog ponuđača – kaže Baković te pojašnjava zašto je npr. 2019. na tenderu grupa drugih ponuđača imala bolju cijenu od Bosnaplasta, ali je Bosnaplast ipak u konačnici izabran.

-U postupku ocjene prispjelih ponuda Bosnaplast je ispunjavao uslove za obaveznu primjenu prefencijalnog tretmana domaćeg, a što je u konačnici rezultiralo njegovim izborom, obzirom da je njegova ponuđena cijena u postupku ocjenjivanja tretirana kao manji iznos (umanjen za 5 posto) a sve u skladu sa tada važećom odlukom Vijeća ministara BiH – rekao je Baković.

Vlasnik Bosnaplasta Huso Ćesir odgovorio je na naša pitanja kako to da ga u Sarajevogasu više od 10 godina biraju kao prvorangiranog ponuđača, posebno uzme li se u obzir njegov utjecajan status u SDA i činjenica da su skoro sve ove godine na čelu Sarajevogasa bili kadrovi SDA.

-Što se tiče priče o privilegijama, o tome da sam ja bio u SDA i da su direktori isto iz SDA, to je napuhano. Mislim da se izmijenilo jedno sedam direktora. U pitanju je isključivo tržišna utakmica, s tim da je specifična po pitanju Sarajevogasa, koji je distributer opasnih materijala i njihovi kriteriji su najoštriji u odabiru radova i materijala, te samog gazdovanja instalacija. Imaju i rigorozan pristup odabira materijala ali i dobavljača. U tu svrhu napravili su katalog odabranih dobavljača, izvođača i materijala. Dakle, oni imaju svoj interni katalog koji poštuju. Bosnaplast je nakon grčevite borbe ušla za poslove Sarajevogasa. Otprilike 7-8 godina smo se borili sa Pipelifeom iz Beča, svjetski poznat proizvođač ovih cijevi. Tamo 2010. smo prvi put prošli kao najpovoljniji ponuđač– kazao je Ćesir.

Prokomentirao je i posljednji tender na kojem se prijavila i firma Bihexo, u vlasništvu Mirsada Berberovića, zeta lidera SDA Bakira Izetbegovića. No, prije toga je naglasio da su na tenderu promijenili bitan kriterij za cijevi, te su, po pitanju boje, osim narandžaste koja je standard u svijetu i predstavlja znak opasnosti odjednom dozvolili i crnu. I ne samo to, dodaje on, veoma mu je indikativno i to što su u okviru tendera dozvolili i e-aukciju.

-Na ovom tenderu Vodoskok i Bosnaplast nude narandžaste cijevi, Bihexo i Toplota Zenica nude crne cijevi. Prva ponuda svih je takva da smo svi bili u pet posto, ali onda se dozvoljava e-aukcija i tu se otvara prostor za špekulante i dumping cijene koji služi za izbacivanje konkurencije. Dok je Bosnaplast svih ovih godina bio samo dobavljač cijevi, Bihexo je bio isključivo dobavljač za spoljni materijal i nije nikada do sada nudio cijevi. Prvi put se pojavio na ovakvom tenderu. Bihexo je išao sa dumpingom do 30 posto i zato je došlo do ovako niske cijene. Ovo je cijena koja je totalno neisplativa. Ovo je bilo krajnje nekorektno i ovo je došlo s novom upravom. Kako se može ići tako nisko? Ili ako imaš ogromne kapacitete pa hoćeš da uništiš sve oko sebe ili ako imaš utjecajnu tazbinu koja se zove Izetbegović. Dakle ovo je ciljano išlo spregom nove Uprave i Bihexa – rekao je on

Komentar na ove navode zatražili smo i od direktora Bihexa, no do zaključenja ovog teksta ih nismo dobili. Kako nam je rečeno, zbog njegovog odsustva. Ukoliko njegove odgvore dobijemo u narednom periodu, objavit ćemo ih naknadno.

Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo nedavno je u saradnji sa OSCE-om predstavio registar javnih nabavki, kako je tada rečeno na prezentaciji, moćan alat kojim se mogu pratiti i razne anomalije i koruptivni elementi vezani za javne nabavke u KS, kao i moguće političke veze kod dobijanja poslova. Od ovog ureda smo zatražili komentar u vezi sa javnim nabavkama i relaciji Sarajevogas-Bosnplast.

-Kada je u pitanju Registar podataka o javnim nabavkama, isti je uspostavljen Odlukom o Registru podataka o javnim nabavkama koje provode institucije čiji je osnivač Kanton Sarajevo, koju je Vlada Kantona Sarajevo donijela 28.01.2021. godine. U Registar se unose podaci o javnim nabavkama koje se započete u 2021. godine. Imajući u vidu činjenicu da je primjena ranije navedenih akata Vlade, koji definišu pitanja kontrole javnih nabavki i objavu podataka o provedenim javnim nabavkama, počela tek u 2021. godini, a i činjenicu da Ured u prethodnom periodu nije zaprimao prijave nepravilnosti u predmetnom slučaju navedenom, informišemo Vas da Ured ne može dati traženi komentar ali da će u narednom periodu sa posebnom pažnjom pratiti predmetni slučaj – rečeno je za Fokus.ba u Uredu za bobru protiv korupcije KS.

Inače, kada je riječ o javnim nabavkama u KS i spregom sa politikom, prema pisanju Žurnala, od 2016. godine firme u vlasništvu Huse Ćesira dobile su poslove vrijedne više od 1,3 miliona maraka od javnih preduzeća i institucija. Na svim tenderima njegove firme bile su jedini ponuđači. Na čelu tih javnih preduzeća i institucija bili su kadrovi SDA.

