TUNEL KROZ TREBEVIĆ: Projekat vrijedan 200 miliona eura u rukama sumnjive kineske kompanije

Foto: Fuad Fočo/Arhiva

Piše: Istraživački tim InfoRadara

Prema najavi od 21. februara 2022.godine, ovog proljeća je trebalo da počne realizacija tunelskog povezivanja opština Pale sa Istočnim Sarajevom. Tog 21. februara, a o čemu je Inforadar izvještavao prije više od godinu dana, gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić je u sarajevskom predstavništvu kineske kompanije Sinohydro koja djeluje u sastavu grupacije Power China potpisao Memorandum o saradnji vezan za izgradnju tunela koji bi povezivao opštine u sastavu Istočnog Sarajeva. Probijanje tunela kroz Trebević zamišljeno je kao višegodišnji projekat koji treba da saobraćajno uveže Istočno Sarajevo i Pale.

Dužina tunela bi u prosjeku bila 8 km i pratio bi dio stare pruge, te bi išao kroz Trebević koji bi približio dvije opštine sa sadašnjih 40 minuta, na svega 12-13 minuta vožnje. Prema riječima gradonačelnika Istočnog Sarajeva, realizacija projekta koštala bi oko 200 miliona eura. Samo godinu prije, ta suma je iznosila od 150 miliona do 200 miliona KM.

Za Inforadar Ćosić je istakao da ova ideja nije nova, te da ju je njegova administracija samo reaktivirala.

“Tokom 2022.godine uslijedile su male poteškoće oko raspisivanja tendera i mi smo ga raspisali i izabrali izvođača koji je uradio okvirnu predstudiju. To je kompanija Radis koja nam je dala okvirno informacije o mogućim trasama. Nakon toga smo s kineskim partnerom dogovorili izradu šire studije izvodljivosti i to je u toku. Po narudžbi “Sinohydra” radi je jedna kompanija iz Sarajeva. Prema Memorandumu, mi kao Gradska uprava tu nismo uključeni.”

Ćosić je naveo da će ova predstudija pokazati koja će od tri ponuđena rješenja dovesti do idejnog rješenja na osnovu kojeg bi bio raspisan tender kojim bi se izabrao strateški partner.

“Radi se o veoma ozbiljnoj investiciji. Na tri predložene trase dužina tunela bi bila između 5,5 km do 9 km sa još jednim predloženim tunelom od 500 m do 1,5 km sa određenim mostovima i dijelom priključnim saobraćajnicama. Izlazne i ulazne tačke bi bile različite. Jedna od ulaznih tačaka bi bila u naselju Miljevići, ovdje u Istočnom Sarajevu, neposredno uz entitetsku granicu. Druga bi bila u naselju Toplik-Tilava u Istočnom Sarajevu, a izlazne tačke bi bile na samim Palama ili iznad Pala na putu pema Jahorini. Upravo predstudija izvodljivosti bi trebalo da odgovori koja je najbolja opcija za izradu idejnog rješenja” – istakao je za naš portal Ljubiša Ćosić.

Dakle, sve je lijepo zamišljeno, međutim, u startu, otvara se sumnja koja upućuje na moguće nepravilnosti i korupciju. Poznato je da je “Sinohydro” kompanija sa lošim ugledom u svijetu. Kao što smo pisali Razvojna banka Afrike (AfDB) ovu kompaniju je stavila na „crnu listu“ i zabranila im učestvovanje u svim projektima koje finansira Banka Afrike. Kompanija je bila uključena u više sumnjivih projekata u Zambiji, Keniji, Zimbabveu i drugim aftičkim zemljama, gdje je “Sinohydro” dobio poslove od 533 miliona dolara. Naknadno je utvrđeno da je vrijednost tendera vještački uvećana čak dva puta u Ugandi, gdje je “Sinohydro” ignorisao zahtjeve projekta u izgradnji puteva. Ured za borbu protiv korupcije Banke Afrike u svom Izvještaju naveo je da su upitanju nezakoniti ugovori i da su dokaz koruptivne sprege ove kompanije i tamošnjih političkih moćnika. Godinama unazad, vlade nekoliko zemalja i predstavnici organizacija optužile su ovu kompaniju za korupciju, varanje, prisvajanje budžetskih sredstava, niskokvalitetne građevinske radove, nepošteno partnerstvo i drugo, a što je navedeno u izvještajima ovog Ureda za korupciju.

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić smatra da se radi o “zaista moćnoj kineskoj grupaciji koja djeluje u različitim privrednim oblastima i na nivou grupacije zapošljava oko 300 hiljada ljudi”. Za Inforadar je naveo primjer njihovog angažmana na izgradnji HE Ulog u opštini Kalinovik, 39 MW instalisane snage koja bi prema njegovoj procjeni trebalo da bude završena do kraja ove godine, rekao je Ćosić.

Kompanija “Sinohydro” svoj utjecaj pokušala je nametnuti u nekoliko projekata širom BiH. Prisutnija je na području RS-a. Podsjećamo, prije nešto više od godinu dana istekao je rok koji je još prije 11 godina dala Vlada RS-a konzorciju koji je na gornjem toku Neretve trebao graditi hidroelektranu Ulog. U pitanju je EFT grup Vuka Hamovića čijem konzorciju se pripojio i kineski “Sinohydro”. Ugovor o izgradnji sa koncesionarom Hamovićem, potpisan je 2012.godine. Radovi nikada nisu počeli, pa ostaje nejasna tvrdnja Ljubiše Čosića da bi radovi mogli biti gotovi do kraja godine.

“Synohidro” se još prije 8 godina, ponudio da gradi autoput Banjaluka- Mliništa. Dostavili su čak i Studiju izvodljivosti koja je bila neophodna za početak pregovora o kreditima, ali je njihov prijedlog odbacilo Vijeće ministara BiH. Takođe, nisu imali sreće ni u izgradnji nove dobojske bolnice gdje su izgubili na tenderu.

Pojavili su se i na konkursu za izgradnju HE “Dabar”. Ovaj posao je procijenjen da je vrijedan 430 miliona KM. Realizacija nije finalizirana zbog sudskih procesa potencijalnih izvođača radova ali prema našim saznanjima uskoro će epilog ovog slučaja. “Sinohydro” je uključen i u poslove na izgradnji mosta Počitelj. Ovaj posao je vrijedan preko 28 miliona eura.

“Naš konačni cilj je, ako se procijeni da je projekat isplativ i izvodljiv, formiranje zajedničkog preduzeća sa Vladom RS-a. To preduzeće bi potpuno transparentno raspisalo javni poziv za izbor strateškog partnera koji bi bio u mogućnosti da obezbijedi izvore finansiranja i ponudi garanciju tim izvorima finansiranja. S druge strane Vlada RS bi, a to sam kao gradonačelnik uspio da dogovorim sa nosiocima vlasti u RS-u, dala garanciju da strateškom partneru kompenzira dio ako se naplatom on u cjelini ne bi mogao obezbijediti” – istakao je Ćosić za Inforadar.

Uvidom u spisak na kojem se nalaze firme i pojedinci sa privremenim i stalnim zabranama na projektima koje finansira Svjetska banka širom svijeta uočljivo je da kineska kompanija u više navrata ima stalnu zabranu. Takođe, uočljivo je i to da često mijenja ime kao na primjer u “Sino Hydro” ili “Sino tehnology” i slčno, te da su se često pripajali nekom holdingu i na taj način vršili prevare.

Već smo pisali kako je za naš portal, Transparency International u BiH potvrdio da je njihov nacionalni ogranak Transparency International koji radi u Maleziji projekat izgradnje velike brane na rijeci Bakun u Saravaku u ovoj državi okarakterisao kao spomenik korupciji. “Radovi na izgradnji brane su bili povjereni upravo kompaniji “Sinohydro”, a ova kompanija je čak javno priznala da su radovi vršeni nemarno. Mnogobrojni službenici i radnici su upozoravali da se prilikom izgradnje u cement dodavalo previše vode kako bi se smanjili troškovi i ubrzala proizvodnja, a što je u konačnici slabilo strukturu ove najveće brane u državi koja se uzgred rečeno nalazi u zoni podložnoj zemljotresima” – svojevremenuo su nam kazali iz Transparency International BiH.

Na naše pitanje da li je kineski partner i dalje u opticaju, Ćosić je odgovorio: “Potpisanim memorandumom, mi imamo obavezu da dođemo do dokumentacije. Taj memorandum nije obavezujući za izbor strateškog partnera. Postoje jasna pravila u Fidic Žutoj knjizi, u Zakonu o javnim nabavkama BiH koji precizno opisuje izbor strateškog partnera, potencijalnog izvođača. Znači, unaprijed ništa nije zadato. Moram da kažem da do sada kineski partneri “Sinohydro” i “Power China” su sve ispoštovali. Svoju ozbiljnost pokazuju i na drugim projektima u koje su uključeni u RS-u ali i u Federacijiu BiH. Međutim, to ne znači da će oni ostati kao strateški partneri. Ja sam imao priliku da se sastanem sa šefom Evropske investicione banke i pominjali smo ovaj projekat i rekli zašto nije moguće da povežemo izvođače sa potencijalnim finansijerima. Znamo da u BiH Kinezi već rade na nekim projektima koje finansiraju evropske banke”.

Recimo i to da je adresa kompanije “Sinohydro” prijavljena u zgradi Poreske uprave RS-a u ulici Trg Republike Srpske na broju 8/XII. U ovu zgradu ne može se ući bez najave, a jedini mogući kontakt “Sinohydra” koji je javan jeste ovaj na fotografiji iznad, bez e-mail adrese i kontakt telefona. Prethodna adresa je bila u banjalučkom naselju Nova Varoš, u ulici Svetozara Markovića na broju 5. Na toj adresi, od 2020.godine, bila je prijavljena kineska kompanija “Sinohydro Corporation Limited” koju zastupa Liu Zhidong iz Pekinga i koji bukvalno ima apsolutnu moć u sklapanju ugovora.

Sve ovo upućuje da je glavni partner u konkretnom poslu upravo politički vrh RS-a gdje postoji sumnja da su se pojedinci već “ugradili” jer je, kao što smo rekli, u pitanju kompanija koja je na crnim listama Svjetske banke i Afričke razvojne banke zbog korupcije, prevara i podmićivanja političara širom svijeta. “Synohiydro” je favoriziran od strane domaćeg partnera i posao je već započet bez transparentnosti utroška novca i detalja tendera javnih nabavki prilikom izrade početne studije. U sve se uključio i sam predsjednik RS-a i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, izjavljujući lani da je to “jedna od najvećih investicija u gradu u koju ćemo krenuti već naredne godine”. Milorad Dodik je dodao: “Izgradnja tunela kroz koji će se od Lukavice do Pala ići manje od deset minuta, preko Trebevića skratio bi put i od juga Republike Srpske do Srbije”.

Ova izjava iščezla je s lanjskim snijegom jer od posla još ništa nema. Ovog proljeća Dodik i Ćosić su se ponovo slikali i najavili ovaj projekat bez obzira na pomenutu analizu Ureda za borbu protiv korupcije koji je u svom Izvještaju naveo da su u pitanju “Sinohydrovi” nezakoniti ugovori i da su dokaz koruptivne sprege ove kompanije i tamošnjih političkih moćnika.

“Ono što je meni kao gradonačelniku bitno jeste da dođemo do projektne dokumentacije, da studija izvodljivosti kaže koliko to košta i dali je ovaj projekat isplativ. Kada to zavšimo, projekat ćemo prezentovati javnosti, Vladi RS-a i doći u fazu donošenja odluke o formiranju ili neformiranju zajedničkog preduzeća. Ovako se radi u regionu. Imali smo jedan dogovor sa sarajevskom IPSA-om i žao mi je što smo mi tu malo zakasnili. Ali ova kompanija iz Sarajeva koju smo angažovali za Studiju izvodljivosti je referentna i ima sve reference i mislim da će biti sve u redu” – naveo je Ćosić.

Sasvim sigurno, u trenutku kada ovaj entitet doživljava ozbiljnu finansijsku krizu, od skore izgradnje tunela, nema ništa. S vremena na vrijeme, ova priča postaje politička mantra ali kineska kompanija je konstanta. Sa gradonačelnikom Istočnog Sarajeva, razgovarali smo u danu kad je entitet Republika Srpska, održao dvije aukcije obveznica kojima je osigurao 75 miliona KM da bi se zakrpio budžet za ovu godinu. U međuvremenu, kineska kompanija “radi”.

InfoRadar