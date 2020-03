Unosni poslovi za Dodikovog miljenika: Mladi odbornik iz Laktaša radi na izgradnji mosta na Savi

Dok većina mladih ljudi, u nemogućnosti da pronađe posao – napušta Republiku Srpsku, SNSD uzdanice, poput mlađahnog Živka Milunovića iz Laktaša – postaju uspješni biznismeni, i to bez ikakvog prethodnog iskustva ili kvalifikacija. Ali ono što ovaj bivši predsjendik Mladih socijaldemokrata u Laktašima ima, u odnosu na sve druge mlade ljude u Srpskoj – jeste blagoslov Milorada Dodika.

Živko Milunović, SNSD-ov omladinac, nekada predsjednik mladih ove partije u Laktašima, a danas biznismen i odbornik u lokalnoj skupštini, uspio je ono što bi teško pošlo za rukom bilo kome mnogo iskusnijem u poslovima koje radi.

Ovaj 24-godišnjak je za samo dvije godine postao direktor uspješne kompanije pod nazivom „Gradlak“ iz Laktaša, koja je nedugo nakon svog osnivanja, u junu prošle godine, dobila unosan posao pripremnih radova na izgradnji mosta na rijeci Savi u Gradišci, koji bi trebao spojiti Bosnu i Hercegovinu sa Hrvatskom.

Tačnije, kako saznaje naš portal, Milunovićeva firma „Gradlak“, koja nema ni zvaničnu web stranicu, niti bilo kakav kontakt telefon ili e-mail adresu – već mjesecima radi na prevozu šljunka potrebnog za radove na mostu. Ovaj posao je Milunović dobio kao podizvođač, jer glavni izvođači su „Integral inženjering“ i „Đuro Đaković“.

Prema riječima naših sagovornika, mladi SNSD-ovac nikako ne bi mogao da se upusti u ovakav posao , a posebno ne i da ga dobije – da nije miljenik prvog čovjeka SNSD-a Milorada Dodika. Kako smo saznali, Milunović nema nikakvog iskustva u ovom poslu, pa čak ni vozila za ovaj posao! Njegova firma ne posjeduje sredstva za rad, pa tako i on, kao podizvođač uzima druge podizvođače, odnosno prevoznike koji obavljaju sve poslove.

Ono što smo uspjeli otkriti odlaskom na teren, jeste da kamioni prevoznika koji sarađuju sa“ Gradlakom“, svakodnevno voze šljunak na lokaciju izgradnje mosta na Savi, i to sa nekoliko mjesta, a njaviše sa kamenoloma u jednom obližnjem selu u Gradišci.

Da sve bude još čudnije, Milunović je firmu registrovao kao kompaniju koja se bavi gradnjom stambenih i nestambenih zgrada i proizvodnjom građjevinske stolarije i elemenata, a ne teretnim prevozom.

Inače, Milunović je firmu registrovao na ime svog oca, dok je sebe postavio za direktora.

Naravno, ništa od ovoga ne bi bilo moguće da Milunović nije dobio „amin“ sa vrha vlasti, tačnije od Milorada Dodika sa kojim je, kako tvrde naši sagovornici, u veoma dobrim odnosima.

Prema riječima našeg sagvornika, inače funkcionera laktaškog ogranka SNSD-a, mladi Milunović je kao Dodikov miljenik „upao“ u stranku, i za nekoliko godina se nametnuo kao čovjek koji, kako je sam govorio -ima podršku predsjednika Dodika, i koji može svakome da sredi sve kod predsjednika.

“On je prije četiri godine postao odbornik kao potpuni anonimus, kojeg su na neki način gurali mladi socijaldemokrati u ovom gradu, jer Žika, kako ga zovemo, je svojevrsna maskota, koju iz nekog razloga podržava sam predsjednik. Kada bi dolazio na utakmice Igokee, ili na stranačke skupove, Dodik je uvijek sa sobom vodio i Žiku. Jednostavno ga je uzeo pod svoje, i nametnuo kao mladog lidera koji ima njegovu podršku. Kasnije je taj odnos Žika realizovao kroz nekoliko unosnih poslova, iako mnogi sumnjaju da sve ovo što radi uveliko prevazilazi njegove kapacitete, te da je on igračka u rukama pojedinih Dodikovih ljudi“, ispričao nam je jedan od funkcionera SNSD-a iz Laktaša, koji iz razumljivih razloga nije želio da mu otkrijemo ime.

On nam je kazao da je Milunović brzo preskočio sve stepenice, i za kratko vrijeme postao neko ko se pokušava nametnuti kao jedan od vodećih ljudi u laktaškom SNSD-u. To mu je omogućilo, prije svega druženje sa predsjednikom Dodikom, odlasci na službena putovanja u delegacijama SNSD-a, kao i neočekivani ulazak u mnogobrojne poslove.

Koliko je ovaj 24-godišnjak svestran i da se njegova interesovanja kreću od politike, preko teretnog prevoza i građevinarstva, pa do ugostiteljstva, pokazuje još jedan podatak do kojeg smo došli. Naime, Milunović rukovodi i jednim ugostiteljskim objektom u centru Laktaša, koji se „sasvim slučajno“ nalazi u prostorijama koje su u vlasništvu SNSD-a.

Riječ je o Kafe klubu „Sobranje“, koji je zamijenio nekada poznati SNSD pab. Mnogi u ovoj stranci su se pitali čime je mladi Milunović zaslužio da dobije ovaj prostor, i mogućnost da upravo on rukovodi jednim ovakvim ugostiteljskim objektom.

Kako smo saznali, ni ovdje Milunović nije prijavio firmu na sebe, ali je kontakt koji je naveo u zvaničnoj dokumentaciji – njegov lični broj telefona!

Inače, do prije dvije godine Milunović nije pokazivao nikakve sposobnosti niti ambicije koje bi mogle da ga dovedu do ovakvog uspjeha, osim što je bio član SNSD-a. Za kratko vrijeme on je izabran za predsjednika mladih ove stranke u Laktašima, a nakon toga je počeo da ulazi u prve poslove koji su mu donijeli ogromnu zaradu.

„POZNANSTVO SA DODIKOM MI NIJE POMOGLO UOPŠTE“

Milunović nam je u telefonskom razgovoru rekao da trenutno nije na čelu mladih SNSD-a, pošto je prije pola godine podnio ostavku iz privatnih razloga, ali da se nije ostavio politike.

“Podnio sam ostavku. Oženio sam se i više nisam u mladima SNSD-a, sad mislim da se politikom bavim ‘sa starima’. Privatno radim sa mojim ocem, u pitanju su usloge prevoza šljunka. Firma učestvuje u izgradnji mosta u Gradišci”, rekao je Milunović za Moju Hercegovinu.

Na pitanje koliko mu je poznanstvo sa Miloradom Dodikom pomoglo u biznisu ili političkoj karijeri, on kaže da nije uopšte.

“Da sam procvjetao kao privrednik nije tačno. Prosječan sam građanin. Dodika znam kao predsjednika države i partije. Lično sam ga sreo par puta na stranačkim skupovima. To je sve”, kazao je Milunović za naš magazin.

On govori da ima političkih ambicija, ali da će one doći tek kada prođe zaraza virusom korona, ali i kada se ostvari kao roditelj.

“Sada nam je zdravlje najbitnije, a sve kasnije što bude, biće. Još sam odbornik u Skupštini opštine Laktaši, ali porodica mi je ipak na prvom mjestu”, rekao je Milunović.

OVDJE JE SVE ŠTO JE NENORMALNO POSTALO NORMALNO

Narodni poslanik iz Laktaša, Željko Babić, kaže za naš portal da u ovom gradu nije nikakva novost da jedino oni mladi ljudi koji su bliski vlasti, a posebno oni koji imaju neki prijateljski odnos sa ljudima iz SNSD-a, mogu da uspiju „preko reda“, što se veoma često događa, dok istovremeno gledamo kako mnogi napuštaju Republiku Srpsku.

„Kod nas je sve što je nenormalno postalo normalno. U suštini politika je ušla u sve sfere života, a to se posebno osjeti u Laktašima. Ljudi ne prežu ni od čega i umiljavaju se svima ne bi li samo ostvarili neki lični interes i profit. Društvo je, na kraju krajeva, izgubilo svaki smisao i ovo što možemo da vidimo, na koji način se vlast odnosi prema mladima koji joj nisu bliski, a kako prema onima koji su joj odani, pokazuje nam da je ovdje sve nakaradno“, rekao je Babić.

On kaže da je upoznat sa političkim djelovanjem Milunovića i da je dobio mogućnost da u prostorijama SNSD-a otvori kafe bar. Ipak, Babić se iznenadio kad smo mu rekli za poslove koje izvodi nova Milunovićeva firma na izgradnji mosta na Savi.

„To mu je omogućio SNSD, odnosno oni su mu dali prostor u centru. A za poslove prevoza nisam do sad ni čuo. Vjerovatno jer oni koji to rade i ne žele da se za to čuje. Ovdje je inače tako i samo uspjevaju oni mladi ljudi koje podrži vlast“, rekao nam je Babić naglašavajući da se u Laktašima odavno zna ko ima blagoslov da nešto radi, a ko nema.

Primjer Živka Milunovića, uspješnog mladog biznismena bez stručnih kvalifikacija i iskustva možda najbolje u stvarnosti oslikava i prikazuje Dodikovu čuvenu izjavu: „Možete biti najbolji student i stručnjak, ali ako niste u vlasti, sve je to zabluda.“

Istraživački tim magazina Moja Hercegovina