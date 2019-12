VERBALNI SUKOB KADRIĆA I MARKOVIĆA NA SJEDNICI SKUPŠTINE: Ko je koga zaposlio u brčanskim javnim institucijama?

Foto: zurnal.info

53. sjednicu Skupštine Brčko distrikta obilježio je verbalni sukob predsjednika Skupštine Eseda Kadrića (SDA) i nezavisnog zastupnika Branislava Markovića. Međusobno se optuživali za kriminal i nepotizam. Tužilaštvo Brčko distrikta formiralo odgovarajući spis, a preduzete su i istražne radnje

“Pa znaš kome si se od ovih poslanika obratio kad se tebe trebalo zaposliti, evo sjede ovdje, ja znam! Pa su išli tamo da kažu nešto…”, reći će predsjednik Skupštine Brčko distrikta Esed Kadrić (SDA) nezavisnom zastupniku Branislavu Markoviću na 53. redovnoj sjednici Skupštine.

“Ko je Vašu snahu zaposlio? Ko je Vašeg brata zaposlio? Ko je zaposlio?”, odgovorit će Marković Kadriću prije nego što će potpredsjednik Skupštine, HDZ-ov Ivo Filipović prekinuti sjednicu i odrediti 15-minutnu pauzu.

Međusobnim optužbama prethodila je burna rasprava u vezi sa stanjem u Javnoj zdravstvenoj ustanovi “Zdravstveni centar Brčko” u kojoj su glavni akteri bili upravo Esed Kadrić i Branislav Marković.

Dr. Marković, koji je i zaposlenik JZU “Zdravstveni centar Brčko”, prozvao je menadžment ove zdravstvene ustanove, na čelu s direktorom Nihadom Šibonjićem (SDA), da su “kriminalci koji su nesposobni”, da su “sveli brčansko zdravstvo koje ima 120 godina tradicije na nivo seoske ambulante”, da su “zapošljavali SDA kadar”…

Ni Esed Kadrić nije ostao dužan. Između ostalog, spomenuo je Markovićevu specijalizaciju i zaposlenje njegove supruge koja također radi u JZU “Zdravstveni centar Brčko”.

“Ovo radiš sada zato što tražiš specijalizaciju za svoju suprugu. Radio si sve prije dok ti nismo pomogli da se zaposli tvoja supruga (…) Imali smo više sastanaka na temu tvoje specijalizacije, hiljadu puta si nas zvao i hiljadu puta smo sjedili na temu zapošljavanja tvoje supruge, tražio si od nas to. Tražio si od nas to stotinu puta! Nudio se da ćeš mijenjati stranke, ove, one, ovakve, onakve, samo da se to riješi“, rekao je Kadrić.

KADRIĆI NA BUDŽETU

Javno izrečene optužbe za nepotizam i korupciju samo su potvrdile ono što većina Brčaka odavno zna – javne institucije, prije svega, služe za zapošljavanje podobnih, kako porodično, tako i stranački.

Predsjednik Skupštine Brčko distrikta i predsjednik brčanske SDA Esed Kadrić je od 2012. do 2016. godine obavljao dužnost dogradonačelnika Brčko distrikta. Bio je i zastupnik u brčanskoj Skupštini u dva saziva – od 2004. do 2008. godine i od 2008. do 2011. godine, kada je preuzeo dužnost šefa Odjeljenja za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta.

Njegov brat je Ševket Kadrić. Zaposlen je u Službi za tehničke poslove u JZU “Zdravstveni centar Brčko”. Ševketova žena, odnosno Esedova snaha, Azra Kadrić je ljekar. I ona je zaposlena u brčanskoj zdravstvenoj ustanovi.

Hatidža Kadrić je Esedova sestra. Radi u Osnovnom sudu Brčko distrikta na mjestu stručnog saradnika Osnovnog suda Brčko distrikta.

Esedova supruga Mensura Kadrić danas je viši stručni saradnik za izdavanje upotrebnih dozvola u Odjeljenju za javnu sigurnost pri Vladi Brčko distrikta.

Sve navedeno potvrdio je i predsjednik Skupštine Brčko distrikta, ali za njega nema ništa sporno.

“Svoju suprugu sam upoznao 2009. godine kada je radila kao službenik u urbanizmu. Ona je jedini slučaj da je s pozicije šefa tražila i konkurisala na nižu poziciju. Sticajem okolnosti Ševket je moj brat, ne može biti teret njemu što sam mu ja brat. Moja sestra Hatidža je primljena bez ikakvih intervencija kao šehidsko dijete”, rekao je, između ostalog, za magazin Žurnal Esed Kadrić.

Zavod za izgradnju Brčko distrikta bi uskoro trebao biti formiran. Nova institucija – nova prilika za zapošljavanje podobnih.

Esed Kadrić ne krije da bi volio da njegova supruga Mensura Kadrić radi u toj instituciji: “Lično bih volio da takav jedan inžinjer, kada se formira Zavod za izgradnju, da tamo radi, da crta urbanističke planove. Šteta je da bude referent, da izdaje neke saglasnosti i dozvole.”

PREDUZETE ISTRAŽNE RADNJE

Optužbe koje su iznesene na 53. sjednici Skupštine Brčko distrikta nisu prošle neopaženo kod policijskih i pravosudnih organa Brčko distrikta.

Iz Policije Brčko distrikta kažu da su preduzete određene istražne radnje.

“Odmah nakon završetka 53. sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH (Policija Brčko distrikta BiH je) formirala predmet i Tužilaštvu dostavila detaljnu informaciju o međusobnim optuživanjima tokom sjednice o činjenju određenih nezakonitih radnji pojedinih članova Skupštine. S tim u vezi, Tužilaštvo Brčko distrikta BiH je Policiji Brčko distrikta BiH dostavilo Naredbu za preduzimanje određenih istražnih radnji”, navodi se u odgovoru redakciji Žurnala.

Kako su za magazin Žurnal saopćili iz Tužilaštva Brčko distrikta, formiran je odgovarajući spis.

“Obavještavamo Vas da se Tužilaštvo Brčko distrikta BiH upoznalo sa sadržajem predmetne komunikacije sa 53. sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH, da je formiralo odgovarajući spis i da provodi potrebne radnje radi donošenja tužilačke odluke. U interesu postupka o preduzetim i planiranim istražnim radnjama u ovom predmetu Tužilaštvo za sada ne može javno objaviti više informacija”, navedeno je u odgovoru koji potpisuje glavni tužilac Zekerija Mujkanović.

Kako su preduzete istražne radnje, tako se i stišao “sukob” na relaciji Kadrić-Marković. Esed Kadrić kaže kako mu je “žao što je sebi dopustio nakon 15 godina aktivnog bavljenja politikom da ga neko iznervira”.

I pored toga što je javno izrekao da su “pomogli da se zaposli supruga” Branislava Markovića, što mu je direktno rekao “da zna kome se od poslanika obratio kad se on trebao zaposliti”, danas ističe da je, kada je o zapošljavanju u javnim institucijama Brčko distrikta riječ, sve regularno: “Nije ni bolje ni gore nego u ostatku BiH.”

Dok se u brčanskim skupštinskim klupama vode verbalni okršaji, a u javne institucije se podobni zapošljavaju uz pomoć stranačkih i porodičnih veza – mladi iz Brčkog odlaze. U borbi za fotelje i radna mjesta, zaboravlja se na naredne generacije koje bi trebale u budućnosti voditi Brčko.

Prema nekim procjenama, u posljednjih nekoliko godina Brčko je napustilo oko 3.500 mladih ljudi. Na problem odlaska mladih ukazao je i supervizor za Distrikt Brčko Michael Scanlan, koji je nedavno zastupnicima u Skupštini Brčko distrikta rekao kako je “Brčko distrikt propustio mnogo prilika i da je od nekada energičnog privrednog centra postao sredina sa dugačkom listom stvari koje joj nedostaju i zbog kojih ljudi, a posebno mladi odlaze”.

Nisu samo sumnjiva zapošljavanja problem i razlog zbog kojeg mladi odlaze iz Brčkog. Kupovina glasova dodjelama grantova nevladinim udruženjima, netransparentna i sumnjiva prodaja zemljišta, gradnje objekata bez važećih dozvola uz prešutno odobravanje vlasti, favoriziranje određenih firmi u provođenju javnih nabavki – samo su neke od tema o kojima će Žurnal pisati.

