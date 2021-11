ZBOG SUMNJIVIH TENDERA: Kompanija IBM je još 2019. raskinula ugovor sa „Prointerom“

„IBM World Trade Corporation“ i „IBM Ireland Product“ su od maja 2019. do februara 2020. u nekoliko navrata zahtijevale obavještenje od „Prointera“ u vezi sa medijskim objavama o namještenim tenderima, stoji u dokumentaciji koja je u posjedu Žurnala.

Piše: Žana Gauk

Kompanije „IBM World Trade Corporation“ i „IBM Ireland Product“ još 6. marta 2019. godine raskinule su ugovore o saradnji sa „Prointerom“. Ove dvije kompanije potom su od maja 2019. godine do februara 2020. u nekoliko navrata zahtijevale obavještenje od „Prointera“ u vezi sa medijskim objavama o namještenim tenderima, stoji u dokumentaciji koja je u posjedu Žurnala.

„IBM“ i „IBM IP“ su problematizovale način na koji „Prointer“, firma povezana sa porodicom člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, posluje sa institucijama, javnim preduzećima i ustanovama. Nakon raskida ovih ugovora, 18. jula iste godine, nervozni Dodik pred poslanicima u parlamentu Republike Sprske konačno je i potvrdio ono što zapravo nije želio – povezanost sina Igora sa „Prointerom“.

Nedavni dolazak specijalnog izaslanika američkog predsjednika Joea Bidena za Zapadni Balkan Gabriela Escobara, čini se, Dodiku je zadao novu glavobolju:

„Jesmo razgovarali o sankcijama i sankcije su na stolu. I ne samo sankcije, postoje druga ekonomska sredstva koja se mogu provesti ne samo protiv lidera koji provode antidejtonske aktivnosti, već i protiv onih koji im daju podršku, protiv kompanija koje im pomažu“, najavio je.

Upravo ove razloge za javnosti još nepotvrđeni prekid saradnje sa “Prointerom” navele su i kompanije „Microsoft“, „DELL“, „HP“, „Oracle“ i SAP, a što su potvrdili izvori opozicionog poslanika Nebojše Vukanovića iz Vlade RS.

„Iz dva izvora sam dobio potvrdu ove informacije. Da nisam u pravu, odmah bi to demantovali preko svoje Alternativne televizije, čiji je vlasnik ‘Prointer’“, kazao je Vukanović za Žurnal i dodao da mu je izvor iz Vlade rekao kako su zabrinuti, jer bi mnoge institucije mogle ostati uskraćene za licence, a njihov rad onemogućen.

Ovo je protumačeno kao prvi paket sankcija protiv lidera SNSD-a zbog njegove ratnohuškačke politike, višedecenijskog neprocesuiranog kriminala i korupcije. Očigledno je da je privatni IT tender biznis bio veliki izvor prihoda te da bi ovo mogao biti žestok udar na finansijski saldo Dodikovih.

698 POSLOVA – 165,6 BUDŽETSKIH MILIONA

Firma „Prointer“ osnovana je 2015. godine i od tada do danas hara IT tenderima u Bosni i Hercegovini. Zaposjela je kompletan javni sektor od kojeg je dobila 656 ugovora vrijednih 162.464.006 KM. Doda li se tome i osnivanje sarajevskog ogranka firme, koji je od 2019. do danas pobijedio na 42 tendera vrijedna 3.129.998 KM, ukupna cifra je vrtoglava – 698 javnih poslova teških 165.594.004 KM!

Dugogodišnje pisanje Žurnala o nekontrolisanom odlivu javnog novca na porodični račun potvrdio je i Osnovni sud u Banjaluci presudom od 19. avgusta ove godine.

Iako su čelnici „Prointera“ godinama negirali bilo kakvu povezanost sa porodicom Dodik, kao i uticaj na odluke direktora javnih preduzeća, Žurnal je kontinuirano pratio javne nabavke u kojima je firma, mahom kao jedini ponuđač, dobijala desetine miliona maraka teške poslove. Praveći nevjerovatan pritisak na novinare Žurnala, „Prointer“ je podnio nekoliko tužbi za klevetu. Međutim, uz mnogobrojne materijalne dokaze, sud je odbacio prvu. Na ovu odluku, zanimljivo, „Prointer“ se nije žalio. Prema nezvaničnim informacijama, pravni savjetnici su moći osokoljenim „privrednicima“ rekli da i ne postoji osnov za sudski progon. Dok Žurnal čeka nove pozive za ročišta, pravosnažna presuda je jasna!

Naše obrazloženje da smo godinama pratili rad „Prointera“ i da imamo podatke kako je ova firma proteklih godina zaključila ogroman broj ugovora sa javnim sektorom i tako ostvarila značajne prihode, sud je potvrdio smatrajući da „nije sporno da je kompanija preuzela primat na IT tržištu u RS i postala jedan od glavnih partnera javnog sektora, što je opštepoznata činjenica koja se proteže kroz sve medije“.

„Ovo izražavanje se ne može smatrati klevetničkim pa sud smatra da da nema ni elemenata povrede ugleda koja bi opravdavala dosuđivanje nematerijalne štete“, stoji u pravosnažnoj sudskoj odluci.

LUKINO ZAKUCAVANJE

Posljednji u nizu preskupih ugovora firmi koja u svojim redovima za „saradnika“ ima sina Igora dodijelio je Luka Petrović, direktor „Elektroprivrede RS“ i generalni sekretar vladajućeg SNSD-a. Dok je njegov stranački šef Milorad prijetio novim krvavim ratom, daleko od očiju javnosti završena je nova otimačina javnog novca za pomać vrhovnoj porodici. Prvi kanal kroz koji prolazi 22.000.705 KM vodi upravo do „Prointera“, a drugi, za odliv 9.827.860 KM, do firme „Dwelt“ Stefana Krnete, zeta bivšeg ministra zdravlja Ranka Škrbića. Ukupno je to 31.828.565 KM!

Za svih osam lotova, u tenderu nazvanom „zajedničкa javna nabavкa usluga nadzora, održavanja i administracije sap infrastruкture,održavanja SAP ERP sistema uz proširenje postojećih funkcionalnosti i nabavke SAP licenci i održavanja SAP licenci, implementacija SAP u ZP, implementacija modula ljudskih resursa i obračuna plata, implementacija modula investicija i projektnog sistema, nabavka data centra, matičnog i 15 zavisnih preduzeća u sastavu ‘Elektroprivreda RS’ Trebinje“, jedini ponuđač bio je – „Prointer“. Kako i ne bi, kada je za bezočni budžetski odliv Petrović iskoristio ograničeni postupak.

On je 30. septembra sa „Dweltom“ potpisao ugovor od 9.827.860 KM, koliko je procijenio „održavanje softverske platforme za snabdijevanje“. Krneta je, naime, partner „Prointera“ za poslove u energetskom sektoru.

SVE ZA VOĐU

U beskrupuloznom izvlačenju novca iz budžeta za račun „Prointera“ proteklih godina učestvovala su rukovodstva “Šuma RS”, Regulatorne agencije za komunikacije BiH, Savjeta ministara BiH, Republičke uprave za inspekcijske poslove, Opštine Laktaši, Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, Pravobranilaštva RS, Autocesta Federacije BiH, Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge RS, Elektroprivrede HZ HB, Doboja, Željeznica RS, Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS, Ministarstva prosvjete i kulture RS, Ministarstva trgovine i turizma RS, Međunarodnog aerodroma Sarajevo, Aerodroma RS, Elektro-Doboja, Vodovoda Doboj, Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih RS, Elektroprivrede RS, Rudnika i Termoelektrane Ugljevik, Investiciono-razvojne banke RS, Hidroelektrana na Vrbasu, Gradiška, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS, Rudnika i Termoelektrane Gacko, Radio-televizije RS, Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, Veterinarskog instituta “Dr Vaso Butozan”, Službenog glasnika RS, Olimpijskog centra Jahorina, Tužilaštva BiH, Agencije za osiguranje RS, Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA), Instituta za zaštitu zdravlja RS, Hidroelektrana na Drini, Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), Elektro-Hercegovine, Studentskog centra Pale, Helikopterskog servira RS, Doma zdravlja Banjaluka, Lutrije RS, Banjaluka, Agencije za bezbjednost saobraćaja RS, Doma zdravlja Bijeljina, Službe za zajedničke poslove Vlade RS, Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH (BHDCA), Elektrodistribucije Pale, Ministarstva odbrane BiH, Ministarstva finansija RS, Centralne banke BiH, Voda Srpske, Elektroprenosa BiH, Vlade RS, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Puteva RS, Brčko distrikta, Zavoda za zapošljavanje RS, Hidroelektrana na Trebišnjici, Uprave za indirektno oporezivnje BiH, Elektrokrajine Banjaluka, Univerzitetskog kliničkog centra RS, Fonda zdravstvenog osiguranja RS, Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Poreske uprave RS, Ministarstva unutrašnjih poslova RS, Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”, Fonda penzijsko-ivalidskog osiguranja RS, Pošta Srpske…

Svi lični podaci građana Bosne i Hercegovine nalaze se u bazama „Prointera“!

