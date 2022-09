Zloupotreba punomoći: Advokat skuplji od obeštećenja

Foto: Pixabay

Sarajevski taksista Nijaz Dževlan će ostati bez automobila, nakon saobraćajne nesreće koju nije izazvao, ali zbog koje su troškovi osiguravajuće kuće, advokata, vještaka i svih procesa za naplatu bili toliki, da su premašili dosuđeni iznos štete.

Piše: Andrijana Pisarević

Njega je, kako je sam ispričao, tužio advokat Nedim Begović, koji ga je prvo zastupao u slučaju obeštećenja, a onda tužio zbog računa od 2.300 maraka za usluge, na koje mora da plati više od 700 maraka sudskih troškova.

Pozadina svega je, tvrdi on, blanko punomoć koju je potpisao zbog žurbe koja je omogućila agentu osiguravajuće kuće “Gazela” iz Visokog, Zlatku Kozliću i njegovim saradnicima, među kojima je i pomenuti advokat, da ga iskoriste i zarade više nego što je on dobio obeštećenja za realno pretrpljenu štetu. Zbog toga će sada ostati bez automobila, osnovnog sredstva za rad od kojeg živi.

On je za portal eTrafika ispričao da je prodaja njegovog automobila zakazana za 4. oktobar i to da bi se namirio preostali dug od 1.576 KM za advokata koji ga je zastupao u procesu naplate obeštećenja, a kojeg je u njegovo ime, kako tvrdi, na osnovu blanko punomoći angažovala ova osiguravajuća kuća koja je nedavno ugašena.

Kaže da sada traži dobrog advokata koji će mu pomoći da napiše tužbu i tuži i advokata i osiguravajuću kuću, za koje tvrdi da su ga izvarali i ugrozili mu egzistenciju. Dževlan govori da je imao dvije saobraćajne nezgode, jednu 2015. godine, drugu dvije godine kasnije, ali da nijednu nije skrivio. Nakon prve, poznanici su mu preporučili osiguravajuću kuću “Gazela” iz Visokog za procjenu i naplatu štete. Rekli su mu da naplaćuju proviziju od 15 odsto od procijenjenog iznosa.

“Sve smo se začas dogovorili i taj Kozlić je počeo da radi na dobijanju obeštećenja. Poslije mi je donio praznu punomoć na potpis. Rekao mi je da nije stigao napisati ovlaštenje na punomoć, jer je žurio, pa će kasnije da ispuni. Rekao je da je ono potrebno da bi se ovlastila osoba koja će voditi postupak nadoknade štete i naplate. Mislio sam da tu nema nikakvih problema. Potpisao jesam, ali nisam dao broj lične karte, nisam nešto imao povjerenja. I bio sam u pravu, jer su mi kasnije napravili pakao”, priča Dževlan.

Nakon toga ga je pozvao i tražio 500 maraka za vještačenje koje je Dževlan, kako kaže, platio. O advokatu tada, priča, nije imao nikakvih saznanja niti je znao da je neko angažovan.

“Jednog dana Kozlić me pozvao i rekao da je stigla odluka za obeštećenje u iznosu od 1.400 maraka. Dao sam mu 400 maraka od toga u jednom kafiću gdje smo se našli, imam i svjedoke za to. Tada sam mu dao i 500 maraka za vještačenje. On je rekao da bi nastavio ‘da ganja’ još viši iznos. Poslije me zvao da mi kaže da mi je uplatio 3.100 maraka i pitao me jesam li zadovoljan. Rekao sam da jesam i pozdravili smo se”, prepričava svoje iskustvo naš sagovornik.

Dodaje da ga je nekoliko dana kasnije advokat zvao da mu kaže da mu je naš sagovornik ostao dužan 1.300 maraka i to za advokatske usluge.

“Nisam do tada ni znao da je bio umiješan neki advokat. Rekao sam da ja nemam ništa sa njegovim advokatom i da sam ja sa njim dogovarao i da do tada nikada nije ni spomenuo nikakvog advokata. Nakon toga mi je stigla tužba tog advokata Begovića i malo po malo, ja sam sada na putu da ostanem bez automobila i osnovnog sredstva od kojeg živim”, priča Dževlan i dodaje da je sada prvo imao nezgodu zbog koje nije mogao da radi, a da su sav novac pokupili advokati i osiguravajuća kuća, te da se on nije namirio u smislu nadoknade štete.

Taksista govori da je Kozlić na sudu u Visokom tvrdio da ga je upoznao sa advokatom iako ga nikada prije nije vidio i iako mu pored sarajevskih, advokat u Visokom zaista nije bio potreban. Međutim, sudija nije uvažila njegovu odbranu, ali ni advokatovu tužbu. Dva mjeseca kasnije, sa Kantonalnog suda u Zenici stigla je presuda da plati nešto više od 3.000 maraka advokatskih i sudskih troškova ili će mu biti zaplijenjen automobil. O suđenju kaže da nije imao pojma, a da su obavještenja koja je sud slao, bila pogrešno adresirana.

“Na to sam se žalio, ali su mi sve odbili. Na kraju sam ipak morao da platim, ali kako nisam uspio sve, sada hoće da mi plijene automobil. Od svega ovoga sam se i razbolio. Ne mogu da vjerujem šta rade ljudima. Nije to tako puno para i ne mislim toliko o novcu, ali ne mogu da podnesem da me neko pravi budalom i da na nečijoj nesreći zarađuje”, priča on.

Dževlan govori da je u vrijeme dok se rješavalo obeštećenje, prije nego što će shvatiti da ga je blanko punomoć koštala mnogo više nego što je šteta na automobilu, imao još jednu manju nezgodu koju, opet, nije skrivio, a da je i ovaj slučaj prepustio istoj kući da rješava sve zajedno.

“Opet su mi dali da potpišem blanko punomoć, jer su u žurbi, nisu imali kada da popune i tako dalje. Tada mi je postalo jasno da oni to stalno tako rade i da tu nisu čista posla. Tada sam im oduzeo punomoć, a onda mi je stigao račun na 2.300 maraka, plus troškovi suda od oko 700 maraka. Bilo je tu raznih troškova, poput 120 maraka za napuštanje kancelarije, 240 maraka izlazak na sud, plus dnevnica i 50 maraka troškovi puta od Visokog do Sarajeva. Otišao sam u Advokatsku komoru da se žalim, ali tamo nisam dobio nikakve odgovore”, priča Dževlan.

Nažalost, od Advokatske komore FBiH nismo dobili odgovore na postavljena pitanja. Gospođa koja se javila na telefon rekla je da ne zna kada će to biti.

“Vaša pitanja su stigla, ali Advokatska komora će na njih odgovoriti kada bude imala šta da kaže”, rekla je ona.

Na naše pozive nije se javljao ni vlasnik “Gazele” Zlatko Kozlić. Njemu smo na više načina poslali i poruke (SMS, Viber) da pokušavamo da ga dobijemo zbog izjave i optužbi koje je na njegov račun iznio Dževlan, ali on do završetka ovog teksta nije odgovorio, niti se javio na telefon.

Jedini se javio advokat Nedim Begović koji je potvrdio da je u sporu sa Dževlanom, a kaže i da mu nije jasno zašto se on toliko buni, jer se radi o najobičnijoj naplati advokatskih troškova.

“Vjerujte, nema tu nikakve tajne. Sve što je sud dosudio, traži se da on plati. Dobio je kompletan iznos novca, ugovorenu proviziju i troškove advokata, a kada je trebalo da plati svoj račun, on je odbio. Sud je utvrdio da mora, opet nije platio i sada se ide na prinudnu naplatu duga. Dio je platio, drugi nije”, kaže on.

Advokat Begović nam je rekao da je bio lično sa njim kad je potpisao punomoć i da nije istina da je potpisao blanko dokument.

“Za njega sam radio tri predmeta. Prvi i drugi su dobro prošli, sve je bilo u redu. Kada je treći predmet došao na glavnu raspravu, otkazao mi je punomoć, doveo drugog advokata koji ga je oštetio i tražio manji iznos na ime troškova postupka. I tu sam ga ponovo tužio jer mi je otkazao punomoć, ali ja samo tražim svoje. On očigledno ima problema sam sa sobom”, kaže Begović.

Svaki advokat, priča Begović, usluge naplaćuje prema tarifama i vrijednostima spora.

“Taman da se tužimo za jednu marku, advokatski trošak je propisan i on se naplaćuje. Ja sam za njega plaćao i gorivo i takse, nije imao nikakvih obaveza, samo je potpisao punomoć i čekao novac. Kada ga je dobio, samo je odbio da plati šta je dužan. Svaki fening mu je isplaćen, više nego što je trebalo da dobije, ali kada se ispostavila faktura, onda je rekao da mogu da zaboravim”, rekao je Begović.

Advokat kaže da je slučaj dao kolegi da ga zastupa i da neće da se bavi time. Za Kozlića je rekao da više ne sarađuju.

