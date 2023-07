Asmir Kujović: U sjenci Sinaja

Foto: šg

KAPETANOVINA

U ovoj sobi stičeš nova čula

I glas iz nevidljivih telefona

Navješćuje dolazak Metatrona;

Mrmljaš sibilski poput somnambula.

Pa i to smeđe karirano ćebe

I neonska svjetiljka s plafona

Čine da bolje razumiješ Platona

No što je on razumio sam sebe:

U svakoj želji duša je htjela

Kušajuć s dedžalskog tabernakla

Od paklenog raja i rajskog pakla –

Samo da se oslobodi tijela.

Svijet primiren pod žezlom Magoga

Opčinjen je božanskim bez Boga;

I priroda je cvjetni plašt izvezla

Da kažu: „Prekrasna je, jer je zla.“

DEZINKARNACIJE

(Vanitas)

I

Na kraju sedmice kućnog oporavka

Od jutros već je duši prostranije,

Ko da su netom uklonjeni zidovi

Između spavaće i dnevnog boravka;

Usrdnošću prečasne Uranije

Najzad su primljeni moji virdovi

Pa kao da sam sazidao novi kat –

Duša je tijelu pouzdan advokat.

Jutarnje sunce izoštrava rubove,

Fotošopira zebnje na licima.

Kaligula isprobava otrove

Na osuđenim zatočenicima.

Probudila se Trnova Ružica

I isto joj vreteno u rukama,

Avaj, sad je stogodišnja starica

Zalud joj princ sa zlatnim jabukama.

Iz konzervi i sa radio stanica

Monasi iz Rableove Teleme

Sa plakata i novinskih stranica

Preprodaju nam lažne meleme:

Matična tkiva pobačenih fetusa,

Nad-duše vrlih bosnopitekusa.

Cestom se valja internetska larma,

Ritmuju se plemenska karma i darma;

Još od vremena Starijeg Plinija

Mudrost nikad ne bješe jeftinija.

Neko mari za profesorsku togu,

Neko da ga partija uhljebi –

Nije se jedan okrenuo Bogu

Tek kada se zgadio sam sebi.

II

Čahure meleka promiču pločnikom

U trenu što je posljednji a prvi,

Vijek u vijeku umotan se mrvi,

Zadovoljstvo bez sreće zvižduće nikom;

Ćutimo u svakom šamaru buržuja

Sve boli potlačenih od iskona,

Iz džepova da nas ne drmne struja

Priručnih mozgova od silikona:

„Ujka Sem u svom evropskom haremu

Ne begeniše nižu vazalsku spremu.“

I među svakidašnjim zaludima

Kobna je i strasna veza okovna

Onog naviknutog da jede govna

I tog što vazda sere po ljudima.

III

Pod vitražima mirotočivima

Došaptavaju mi sijede glave

Da progledam s fensi sočivima

Od kojih oči bivaju keltski plave:

Bez dodira diram nedodirljivo

Da prvi Izvor izviri iz vira,

Sa vidljivog svlačim snovidljivo

Dok zjena se širi ispod vizira.

Priznajem, bolje mi je išla askeza

Dok bijah ko skinut s platna Velaskeza:

Junak što nakon prve trećine filma

Sam iznova ispisuje scenario

Uzdignut nenadnim ozarenjem ilma

U drugi bi film rado ispario;

Glavom i bradom neoplatonista,

Od vrata naniže – jošte lenjinista

Nevoljan da služi za šićar nacije

Kojoj su suđene dezinkarnacije.

Odbija me sve što privlači druge:

Od tehno glazbe bježim ko od kuge;

I taj ugljenik iz mojih ćelija

Katkada čađ, katkad grafit iz olovke

Mogao bi bit dijamant što sija

Il’ moćna nanocijev džinolovke –

Da gatam iz slika božanskog nesvjesnog

Nevidnoj zvijezdi nebesja velesnog.

Jer ne čekah Smrt nego Djeda Mraza

I godinama sakupljah žetone

Od nepravdi, uvreda i omraza –

Besplatne boljke čuvah ko kupone.

Nek uđe u zapisnik džinskih sidžila:

Nijedna me sreća nije usrećila.

Jer kako iz sutre puti Bramaputra –

Nebeske se dveri ključaju iznutra.

IV

I juniorske „životne trenere“,

Spisatelje-spasitelje, prevashodstva

Odložiše, propisno, u kontejnere

Jahvina moralna računovodstva,

Poput onih misirskih majstora

Što oslikaše zidove grobnica

Za mrtve i nesmrtne, iza zastora,

Ne za klijente tuzemnih čarobnica.

Al’ još gledam kroz njihove naočnjake

Kada razaznajem vampirske očnjake.

Bijah od one sorte gubitnika

Čije su i muke sasma beznačajne,

Nedostojne gromkih lamenta bitnika

Za čitaoca skoro bestrzajne,

Nevažne da se zapišu u teku:

Kad svoju kožu dadoh pod hipoteku.

Pa ako se za raj nisam istakao –

Mogu makar prodžarati pakao.

Sadašnji tren vrluda ispod pera,

Preskače me poput kuglice flipera

I stara rana, iz rata, skorena

Ostala je uvijek otvorena.

I kad činih dobro, ne bijah dobar –

To znaju mi i lubina i drob,

No, da ne kažu da sam sam svoj grobar

Pred Hermesom živ sam stupio u grob;

I poznao Tota, no ne postah Tot

Jer se više držah po strani kao Lot.

Dugo je trebalo da se utuvi

Šta je sve nedolično u futuwwi.

Ne znadijahu ni božanski glasnici

Pod šifrom pismena u poslanici,

A od enohijanskih objava s neba

Svak razumije koliko mu treba.

V

Još prate me glasovi dalgadžija

Iz Kluba usamljenih Sandžaklija;

U loži se koškaju dede i nane

Sa očeve i sa majčine strane.

Proklet da ištem više no što mogu

Uzemlji me, šapćem iz prikrajka

Od starina savremenom Bogu

I ezan zaleluja poput barjaka;

Merjem, moja Muza ćutanja mi baja

U sjenci gromom isklesanog Sinaja

Da zatrepere strune moje lire

Na njezinu ariju bez riječi;

Da njima obgrlim sazviježđe Libre –

Da i stijena tužaljkom zaječi;

Da kleknem i prislonim usnu s bismilom

Uz skut ogrtača što za njom se vuče

Ko dječak što jeca u majčino krilo

Nakon što prijeki otac ga istuče.