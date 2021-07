Bilježnica Robija K.: Slučaj Tesla

Dida je rekao: „Ja tog Teslu ne da ne bi stavija na kovanicu od eura, nego ga ne bi stavija nigdi. Itnija bi ga u škovace di god da se nalazi. Da mi dođe na vrata pitat čašu vode, ne bi mu da. Reka bi mu: Aj briši mi sa vrata, kremple, ne želin te gledat! A sad bi gospodin na kovanicu od eura, ma molinte lipo? Ne da ga ne bi fljasnija na kovanicu od eura, nego bi sve one ulice, trgove i ajrodrome šta se zovu po njemu nazva po nekon drugom. Zakonom bi propisa da se ajrodrom u Beogradu mora nazvat po Bilo Kojen Tupsonu umisto po Nikoli Tesli.“

Zašto, dida?

Dida je rekao: „Ako je tačno da je Tesla reka, ka šta mu pripisuju, da je ponosan na svoj srpski rod i hrvacku domovinu, to znači da je debil. A zašto bi iko sa dvi čiste iša stavljat sliku debila na munitu? Ka da iovako nemamo pun kufer debila svud okolo, samo nan još fale i na šoldima. Da se razumimo, za mene vridi i obratno: da je Tesla reka da je ponosan na svoj hrvacki rod i srpsku domovinu, to bi takođe značilo da je debil, možda čak i veći, pošto je to isti kua. Zaludu ti, moj brale, i nauka i izumi i genijalni tehnički um kad si toliko puknut u glavu da moš bit ponosan na svoj srpski rod i hrvacku domovinu, odnosno obratno. Lipo kaže ona narodna da se budala ponosi sa onin čega se pametan srami.“

Zašto, dida?

Dida je rekao: „Sva moguća i nemoguća sranja šta su se ovde desila su došla od veličanja srpskog roda i hrvacke domovine, odnosno hrvackog roda i srpske domovine, isti kua. Ratovi, koljačine, silovanja, logori, mučenja, kasapljenja, streljanja, genocidi, masovne grobnice… sve se to radilo u slavu srpskog roda i hrvacke domovine, odnosno hrvackog roda i srpske domovine, isti kua. Evo, ja se ne mogu sitit nijedne jedine dobre stvari šta se desila u ime srpskog roda i hrvacke domovine, ili hrvackog roda i srpske domovine, isti kua. Nego samo katastrofa do kataklizme. Strava do užasa. Ko god rekne da je ponosan na svoj srpski rod i hrvacku domovinu – odnosno obratno – taj ne samo da je debil, nego je opasan po okolinu.“

Zašto, dida?

Dida je rekao: „Ja bi časna rič svakog takvog stavija pod preventabilni nadzor, i to dvajsčetri ure dnevno, jer pošto su ogromne šanse da će izazvat neki ršum i krvoproliće. Jerbo se stoposto ne radi o normalnon čoviku, nego o tempiranoj bombi. Kad normalnog čovika toka takva tragedija da pripada srpskon rodu i hrvackoj domovini – odnosno hrvackon rodu i srpskoj domovini, isti kua – onda on spusti glavu, pokunji se, možda i pusti koju suzu i popišmanjeno rekne: sori, jebiga, dogodilo se, stid me je, al nisan moga birat, viša sila… A ne ka Tesla, jeben ga u glavu! Šta nije bija ponosan na hidrocentralu, koju je sam izmislija i stvorija, nego se ponosija sa onin šta mu se slučajno desilo i na šta nije moga uticat? I od čega je, da se ne lažemo, mora uteć pet iljada kilometri da bi moga izumit hidrocentralu. Da nije brisnija od svog roda i svoje domovine, izumija bi kurac od ovce, a ne hidrocentralu. Okej, slažen se, nije mu tribalo devedesprve rušit spomenik u Gospiću, to je bilo grezo, to je bilo maksimalno šupački, nego bi mu ga tribalo srušit sad kad je ponovo dignut!“

Zašto, dida?

Dida je rekao: „Nema ti većeg dokaza da su srpski rod i hrvacka domovina – ili hrvatski rod i srpska domovina, isti kua – mrak nad mrakovima, zlo i naopako, kuga i kolera, od toga šta se sad Srbi i Hrvati kolju oko Tesle. Pa Srbi u ime srpskog roda pizde da in ga Hrvati nepravedno otimaju, a Hrvati u ime hrvacke domovine pizde da in ga Srbi nepravedno ne daju. Zapanti jednu stvar: Hrvati i Srbi ne briju na Teslu zato šta je on genijalni naučnik, šta je izmislija struju, nego samo zato šta je reka da je ponosan na svoj srpski rod i hrvacku domovinu. Da je, naprimjer primjera, Tesla izmislija struju i reka da mu se živo jebe za njegov srpski rod i hrvacku domovinu, da on na te vračbine i majmunarije ne daje ni pet para – ka šta bi mora mislit svaki normalni čovik – ovi odavde bi rekli: Okej, prika, ako ne daješ pet para, onda neš na kovanicu od eura!“

Zašto, dida?

Dida je rekao: „Hrvatima i Srbima su ti rod i domovina miljon puti važniji od struje. Kad bi in neko reka da, ako oće zadržat rod i domovinu, moraju živit u pećinama, grijat se sa bakljama i jist sirovo meso od mamuta, oni bi bez mislit se pristali. Hrvati i Srbi su prihvatili struju samo zato šta je izmislija neko ko je reka da je ponosan na svoj srpski rod i hrvacku domovinu, ili obratno, istu kua. Nije čudo šta su se Tesli najviše približili u mistima ka šta su Lora ili Manjača, di su se usavršili u rukovanju sa induktorskin telefonom, koji je Tesla maltene patentira. Lipo vrtiš induktorski u ime srpskog roda ili hrvacke domovine – šta zavisi o tome na čija su jaja prikačene elektrode – i odaješ počast velikon izumitelju. Kad malo bolje razmislin, papan koji je ponosan na svoj srpski rod i hrvacku domovinu je i moga izumit samo nešto šta čovika može ubit.“

Zašto, dida?

Dida je rekao: „Meni je cila ta stvar sa strujon sumnjiva do kosti. Drmne me skoro svaki put kad iden prominit žarulju. Par puti mi se užga osigurač da mi je zamalo kuća izgorila u požaru. Nikidan san iša učinit bužu za vidu sa bušilicon i naletija sa borelom na žicu u zidu. Kad me sprašilo, čoviče, bija san stoposto siguran da me zdimija infarkt. Zato stalno mislin: ako me ubije struja, koju je Tesla izmislija, oće li to bit osveta srpskog roda i hrvacke domovine, odnosno hrvackog roda i srpske domovine, isti kua, jer pošto ih u svin kombinacijama ne mogu smislit? Iako moran reć da iman i boljih iskustava. Sićan se kad mi je jednon crka frižider, pa san ga od bisa tri-četri puta prokinija nogon. Da bi mi moj frend Tonino reka: Šta tučeš Končara, jebate led? Smrza san se, bogte jeba. Isti sekund san se Končaru izvinija. Oprosti, reka san mu, mislija san da si Gorenje. A frižider mi kaže: Milosti ne tražin, niti bi ti je da! Eto, to je čovik, a ne Tesla! Moga se i Končar kurčit sa srpskin rodom i hrvackon domovinom, al njega za to kuri bolac. On je bija ponosan na svoju komunističku ideju i otpor okupatoru. A u drugu ruku, možda i grišin dušu oko Tesle…“

Zašto, dida?

Dida je rekao: „Ništa me ne bi čudilo da su Hrvati i Srbi izmislili da je Tesla reka da je ponosan na svoj srpski rod i hrvacku domovinu. I to tako šta su Srbi izmislili ovo sa rodom, a Hrvati ono sa domovinom. To bi sličilo njih. Možda in je Tesla reka: Hu givz e šit ebaut ju? I možda je još doda: Faking lunatiks! A onda su Hrvati i Srbi, pošto ne kuže engleski, i pošto nisu imali prevodioca, to razumili onako kako in paše. Poznata je stvar da Srbi i Hrvati priznaju za svoje velikane samo one ličnosti koje in iskažu ljubav i divljenje, taman i posli smrti. Pa onda priko velikana veličaju sebe: Jeste vidili, cjenjeno čovječanstvo, kako nas je veliki Tesla poljubija u dupe, a? Evo mu ajrodroma! Evo ga na kovanici od eura! Znaš šta, kad pomislin na srpski rod i hrvacku domovinu – odnosno na hrvatski rod i srpsku domovinu, isti kua – dođe mi da se ubijen, časna rič… Evo sad bi najrađe ovi perun utira u šuko utičnicu da me zdrajfa izmjenična struja… Evo ovako… bzzzzzzzzzzt… bzzzzz-bzzzzzzzzzzzzzzt-pof!“

Zašto, dida?

Robi K. (IIIa)

Peščanik.net