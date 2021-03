Collegium artisticum: Internacionalna izložba “The Smile of the Sphinx” / “Osmijeh Sfinge” (5.3. – 20.3.2021.)

Austrijski kulturni forum Sarajevo sa zadovoljstvom najavljuje umjetničku izložbu “The Smile of the Sphinx“ / “Osmijeh Sfinge“ u galeriji Collegium artisticum u Sarajevu.

Izložba The Smile of the Sphinx / Osmijeh Sfinge, koju kurira teoretičarka umjetnosti Ilari Valbonesi, u saradnji s galerijom Collegium artisticum Sarajevo i kustosicom Sanelom Nuhanović, uz podršku Austrijskog kulturnog foruma Sarajevo i Islandskog umjetničkog centra, okuplja umjetnička djela dvadeset i pet međunarodnih umjetnica koje se različito reflektiraju na jezik kao utjelovljeni odgovor na ”nesvodivu neobičnost” vlastitog tijela i pluralnog svijeta. Naslov izložbe potječe od poznate priče austrijske spisateljice Ingeborg Bachmann, objavljene 1949. godine.

Na izložbi učestvuju: Emily Bates (UK), Dalila Dalléas Bouzar (DZ), Selma Doborac (BiH), Esra Ersen (TUR), Jeanne Frank (FR), Ásdís Sif Gunnarsdóttir (ISL), Andrea Heyer (AT), Benedetta Jacovoni (IT), Adela Jušić (BiH), Natia Kalandadze (GEO), Annalisa Macagnino (IT), Leila Mirzakhani (IRN), Elly Nagaoka (SAD), Laura Palmieri (IT), Mila Panić (BiH), Elisabeth Penker (AT), Manja Ristić (SRB), Mirjana Rukavina (SLO), Alice Schivardi (IT), Selma Selman (BiH), Sigga Björg Sigurðardóttir (ISL), Tamuna Sirbiladze (GEO), Martina Vanda (IT), Borjana Ventzislavova (BGR) i Alexandra Wolframm (DE).

Galerija Collegium artisticum poziva medije da zajedno s kustosicom Ilari Valbonesi prisustvuju stručnom obilasku izložbe u petak, 5. marta 2021, u 12.00 sati u galeriji Collegium artisticum, kao i zvaničnom otvorenju izložbe koje slijedi u 14.00 sati.

Ulaz je besplatan.

Napomena : Kako bi se ispoštovale propisane zdravstvene i sigurnosne mjere te obezbijedilo sigurno okruženje za javnost i uposlenike galerije, u galerijskom prostoru će biti dopušteno prisustvo najviše 30 posjetilaca u datom trenutku. Posjetioci moraju nositi maske za vrijeme obilaska izložbe i držati udaljenost od drugih posjetilaca najmanje 2 metra.

Svoje prisustvo na stručnom vodstvu izložbe za medije i otvaranju izložbe potvrdite na: [email protected] , [email protected] ili na 033 / 279-405.

Za rezervaciju grupnog obilaska izložbe, kontaktirajte galeriju Collegium artisticum: 033 / 204-352 ili 033 / 270-750.

Izložba sudjeluje u kampanji Mart – mjesec žena i bit će otvorena do subote, 20. marta 2021.

Zatvaranje izložbe i predstavljanje kataloga Osmijeh sfinge. Bilješke s izložbe predviđeno je u subotu, 20. marta 2021, u 12.00 sati. Ovaj će događaj biti blagovremeno najavljen odvojenim saopštenjem za javnost

Pridružite se javnom razgovoru s #thesmileofthesphinx i #Sarajevo2021.

Pratite Facebook stranicu za dnevne događaje: https://www.facebook.com/TheSmileofTheSphinx