Collegium artisticum: XI SARAJEVSKI SALON-INVENTURA

Otvorenje godišnje kolektivne izložbe “Sarajevski salon“ u organizaciji Udruženja likovnih umjetnika Kantona Sarajevo, koja je realizovana uz podršku Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo i JU Collegium artisticum Sarajevo, bit će upriličeno u četvrtak, 16. marta 2023. godine s početkom u 19:00 sati u galeriji Collegium artisticum.

Odabirom Umjetničkog savjeta ULUKS-a (u sastavu: Emir Osmić, Jusuf Hadžifejzović, Samir Plasto, Sanela Nuhanović i Silvija Dervišefendić) na ovogodišnjoj izložbi “Sarajevski salon“ učestvuju: Adi Karailo, Adnan Jasika, Aleksandar Saša Bukvić, Almedina Fehratović, Amer Bakšić, Andrej Đerković, Armela Vesković, Benjamin Handukić, Benjamin Kavazović, Boris Hodak, Damir Nikšić, Danilo Kreso, Dario Pehar, Denis Haračić, Džejlana Karaman Pašić, Edin Numankadić, Emir Durmišević, Emir Osmić, Ensar Hadžić Buxhoeveden, Gordana Anđelić Galić, Halil Tikveša, Hamzalija Muhić, Hanna Dujmović i Rikardo Druškić, Haris Sahačić, Ibrahim Novalić, Ilonka Jasak, Irfan Handukić, Izet Alečković, Jusuf Hadžifejzović, Kemal Hadžić, Lea Jerlagić, Lejla Ćehajić, Mario Ignjić, Marko Frančešević, Milomir Kovačević Strašni, Mladen Štrbac, Mladen Talanga, Nada Martinović, Nanda Agić, Nijaz Gojak, Nina Lojović Milinić, Rebeka Abdagić, Safet Begić, Safet Zec, Salem Pezić, Samir Plasto, Samir Sućeska, Savka Krčmar, Sead Čerkez, Senad Pepić, Stijepo Gavrić, Tarik Alimanović, Tarik Golubić, Vanja Solaković.

“Nekada, često bismo zastali na vratima neke radnje kad bi na njoj pisalo ”Inventura”. Bilo je to vrijeme kad se za vrijeme popisa nije moglo ući u radnju. Danas kao da nije tako, radnje skoro uvijek rade i to ne pokazuje uspjeh novog poretka, nego nikakva prava onih koji tu rade. S ovom Inventurom je drukčije: ona je otvorena. I otvara. Radnju i jedan prostor u kojem se ta radnja događa. Bez obzira na mala, skoro nikakva prava nas koji to sve skupa radimo. Ali, zato i jesmo tu. Da nas se vidi i čuje. I ako treba i može – izabere. Ono što se danas pokazuje kao apsolutna boljka današnjeg svijeta je da je jačina glasa, odnosno djela, skoro obrnuto proporcionalna njegovoj stvarnoj važnosti.

I zato su stvari poput ove tako važne.

Ne možemo popisati sve stvari za kojima bi se čovjek okrenuo u ovoj Inventuri, koje bi zaokupile njegovu pažnju. Ali, to nije bio ni naš zadatak, nego radovi koje vidite. Ono što je doista bitno jeste da se Inventura ne obustavi, da bude, ako je moguće, permanentna, i da putem nje doznajemo što više.

O stvarima, o sebi, o kosmosu …

Ili je to uvijek isto? Historija pamćenja je, zapravo, povijest umjetnosti gledana iz sadašnje perspektive.

Opet, jedna vrsta trajne Inventure.“

(Ahmed Burić, odlomak iz teksta: XI SARAJEVSKI SALON ULUKS – INVENTURA)

Izložbu “Sarajevski salon“ možete pogledati do 24. marta 2023. godine, od ponedjeljka do petka u terminu od 10:00 do 18:00 sati.