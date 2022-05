‘D’Annunzijev potpis’ ili što bi se dogodilo da hrvatski izdavač izda knjigu koja veliča Pavelića i Budaka

foto: agenziacult.it

ZAŠTO LA VOCE DEL POPOLO IZ RIJEKE SVAKODNEVNO REKLAMIRA DVIJE IZLOŽBE – O DANTEU I D’ANNUNZIJU U TRSTU?

Ovo nije prvi slučaj da list La Voce del poplo, koji na talijanskom jeziku izlazi u Rijeci i namijenjen je čitateljima u Hrvatskoj, Sloveniji i Italiji, objavljuje brojne članke o neoiredentističkim udrugama izbjeglica iz Istre, Rijeke s otocima i Dalmacije, te hvalospjeve o povjesničarima i novinarima koji objavljuju knjige o žrtvama fojbi (kraških jama) i egzodusu s falsificiranim podacima.

Piše: Armando Černjul

Tiskali su članke o Gabrijelu D’Annunziju, pjesniku i osvajaču Rijeku, pretači talijanskog fašizma čiji su arditi ubili brojne stanovnike Rijeke i Pule (slao ih je u Pulu u kojoj su ubili četiri radnika antifašista i 20-ak ranili – op. A.Č.). Tako da autori imaju pozitivan utjecaj na glavnu urednicu Christijanu Babić i direktora izdavača “Edit” Errola Superina. Čini se da isto misle u administrativnom Savjetu; predsjednik Oskar Skerbec, potpredsjednik Roberto Bonifacio i članovi Ana Čulić Tanković, Roberta Grassi Bartolić, Corrad Chiraldo, Borna Giljević i Dario Saftich. Oni, očito, smatraju da kvalitetno obavljaju svoj posao i ne mare za kritike zbog objavljivanja pozitivnih članaka o pjesniku i zločincu koji je 19. rujna 1919. godine osvojio Rijeku.

Uzdižu fašističku spodobu Gabrijela D’Annunzija

Tjednima objavljuju informaciju s istim tekstom pod naslovom “IRCI.Dante e D’Annunzio.Due mostre imperdibili” (IRCI.Dante i D’Annunzio.Dvije nezaobilazne izložbe) s dvije fotografije. Prema objavljenoj informaciji, riječ je o dvjema izložbama;”Dante irredentista” (Dante iredentista) i “D’Annunzio e Fiume” (D’Annunzio i Rijeka) u prostoru Civico Museo della Civilta Istriana Fiumana i Dalmata (skraćeno IRCI, premda u tom nazivu nema riječi o Rijeci i Dalmaciji – op. A.Č.) u Trstu. To što neki IRCI organizira te dvije izložbe ne treba nikoga iznenaditi, jer Trst je već odavno postao neoiredentističko i neofašističko “gnijezdo” u Italiji.

Ali zabrinjava da to popularizira list kojeg sufinancira Ministarstvo kulture i medija RH (nije me briga što ga sufinaciraju Italija i Slovenija)! Svakodnevno informira čitatelje da će izložbe biti otvorene do 15. svibnja ove godine, čime zapravo propagira izložbu i poznatog pjesnika i fašističku spodobu. Tako oni koji su zainteresirani i simpatiziraju D’Annunzija, ako ih ima u Rijeci i Istri, mogu poći vikendom ili neki drugi dan u Trst i pogledati izložbu fotografija časnika i legionarskog bandita. Štoviše, taj informativni člančić objavljivat će se svaki dan (do 15. svibnja), pa je nalik na plaćeni oglas, što je uistinu novina u tiskovinama u Hrvatskoj!

Međutim, najviše začuđuje novo uzdizanje Gabrijela D’Annunzija kojega stavljaju zajedno s velikim svjetskim poetom Dante Aligherijem! To nije sramota samo za autoricu opširnog članka Rossanu Poletti iz Trsta, koja je već dosta puta u tom istom La Voce del popolu objavila pozitivne napise o neoredinstičkim udrugama i piscima knjiga o žrtvama fojbi i egzodusu…

Ne mogu shvatiti da to duže razdoblje tolerira uredništvo i administrativni Savjet “Edita”. Naime, autorica članka pod naslovom “Dante e D’Annunzio, due grandi conoscitori delle nostre terre” (Dante i D’Annunzio, dvojica velikih poznavatelja naših zemalja) – u kojim našim zemljama (?) – 2. travnja ove godine gotovo na cijeloj stranici piše… Na velikoj fotografiji karte ili platna zelene boje na kojoj su predsjednik društva IRCI Franco Degrassi i sudionici izložbe, napisano je: museo civilta istriana fiumana e dalmata (Muzej prosvjete Istrana, Riječana i Dalmatinaca (sic). Najprije se govorilo o Danteu, koji dakako zaslužuje veliku pažnju, ali istobno u istom prostoru miješati ga s izložbom “D’Annunzio e Fiume”, neviđen je promašaj i sprdačina, osobito za uredništvo riječkog lista!

Degrassi veliča riječkog legionara Virgilia Lockmera Spomenuti neoredentist Degrassi poprilično je u superlativima govorio o D’Annunziju očima riječkog legionara Virgilija Lockmera, koji je sigurno potalijančeni Austrijanac ili Židov, kakvih je u to vrijeme bilo dosta u Trstu, Istri, Rijeci i Dalmaciji. Treba danas samo proviriti u talijanske škole u Istri, napose u Puli, i Rijeci, pa ćete čuti kako učenici za vrijeme odmora govore samo hrvatski, a to se može zaključiti po njihovim prezimenima. No, naša je tema izložba o kojoj Degrassi govori hvaleći Lockmera i njegovu nećakinju Antonellu Lockmer koja je organizatorima izložbe stavila na raspolaganje fotografije iz albuma, a o tome Poletti opisuje svaki detalj. Navodi nekog Delbella (ne zna mu ime !?) koji je rekao da je interesantno kako je Gabrijele D’Annunzio vlastoručno napisao pismo koje je poslao dr. Isidoru Garrofolu u Civilnu bolnicu u Rijeku. Autorica se pita tko je taj Virgilio Lockmer? Dodaje da je rođen u Trstu 1902. i da je iz buržoaske obitelji s jakim patriotskim osjećajima, a u Rijeci je bio u milicijskoj postrojbi.

Na izložbi, osim fotografija s pojedinim riječkim predjelima kao što su Kantrida i Drenova, gdje su postojale talijanske trupe, prikazan je film o fašističkom zločincu D’Annunziju, autora Sergija Sergasa. Karabinjeri čuvaju pronađen D’Annunzijev portret u Gorici Da bi naslađivali D’Annunzijeve ljubimce, objavili su više od četvrtine stranice članak “Gorizia:ritrovato un ritratto fotografico di D’Annunzio” (Gorica:pronađen fotografski portret D’Annunzija), ali autor nije potpisan, pa ispada da ga je napisao netko iz uredništva. U njemu je istaknuto da je vlast u Gorici i Udinama zahvalna onima koji su pronašli fotografiju na kojoj je pjesnik i ratnik snimljen u Gorici 19. svibnja 1902. godine. Pronalaskom fotke na kojoj se vlastoručno potpisao D’Annunzio, kako piše list, najemocionalniji su bili gradonačelnik Gorice Rodolfo Ziberna i konzervatorica Muzeja Provincije Gorica Alessandra Martina.

Iz članka koji je objavio desničarski Il Piccolo iz Trsta da se zaključiti da je to vrlo vrijedan dokument. Oko jedne fotografije digla se takva velika pompa da normalan čovjek ne može vjerovati koliko se može obožavati jedan veliki fašist. Dokaz je da objavljenu fotografiju na kojoj je portret fašistona čuvaju dvojica karabinjera!

Dokle će Minstarstvo kulture i medija Republike Hrvatske i ministria dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, tolerirati takve članke? Nedavno smo ministrici Obuljen Koržinek uputili dopis u svezi tih i drugih napisa, ali nismo dobili odgovor! Poslali smo upit drugi put, ali ponovilo se kao i prvi put. Do daljnjega stanje se ne mijenja i porezni obveznici izdvajaju novac za list koji uzdiže neoiredentizam i neofašizam!

Ukoliko se ni ovoga puta ne poduzmu adekvatne mjere protiv “Edita”, znači da ministrica ponovno dopušta fašistoidnu propagandu i krši Zakon o medijima Republike Hrvatske!

Moranjak: D’Annunzio je kulturni fenomen!

Međutim, veličanje osvajača Rijeke Gabrijela D’Annunzija se nastavlja u Hrvatskoj… Nevjerojatno, ali u četvrtak u Zagrebu, glavnom gradu Hrvatske, u Knjižnici i čitaonici “Bogdan Ogrizović” predstavljena je knjiga na hrvatskom jeziku “D’Annunzijev potpis” Ferrucija Burburana i Zlatka Moranjaka, političara i pisaca iz Rijeke, koji sebe već niz godina nazivaju patriotima. Knjigu su predstavili novinar Neven Šantić i direktor Opatijskog festivala Ernie Gigante Deković.

O predstavljanju knjige u Zagrebu u medijima nije objavljena nijedna informacija, ali je zato požurio “famozni” i stalni pratitelj Gabrijela D’Annunzija – riječki list La Voce del popolo koji je dosad više puta bio na kritičkom udaru mog pera. Naime, uoči predstavljanja knjige u četvrtak, objavio je gotovo cijelu stranicu s velikom crno-bijelom fotografijom Gabijela D’Annunzija i fotografiju u boji jednog od autora, Zlatka Moranjaka. Autorica članka Helena Labus Bačić je nahvalila autore knjige, a oni pak izjavili da su u odnosu na druge pisce na sasvim drugi način pisali o životu i radu pjesnika. Tako Moranjak veli da je D’Annunzio JEDINI KULTURNI FENOMEN – UN FENOMENO CULTURALE UNICO (pod. A.Č.).

Kulturna sramota. I još veća da su autori dobili “Književno pero” za knjigu eseja koje im je dodijelilo Hrvatsko književno društvo, koje je i nakladnik. Što bi se dogodilo da neki hrvatski nakladnik izda knjigu o dr. Anti Paveliću, poglavniku NDH-a ili književniku Mile Budaku, ili nekom drugom političaru? Mediji bi ih napali drvljem i kamenjem.! A Gabrijele D’Annunzio, pjesnik, fašistički časnik i osvajač Rijeke predstavljen je kao pjesnik i heroj u hrvatskoj Rijeci i Zagrebu!

