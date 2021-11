Dead or Alive: Fan the Flame (Part 2): The Resurrection – Znoj na podijumu za igru

Ovaj album samo potvrđuje da je ovaj bend uvek bio izuzetan u onome što je radio i da sve što je radio nije bio rezultat trenutka već trenutak razrađen do sitnih detalja kako bi postao večnost. Jedno je sigurno, ukoliko uzmete da slušate ovaj album igranje vam ne gine, a ukoliko počnete da igrate očekujte da će rezultat biti znoj na podijumu za igru.

Piše: Željko Pavićević

Potpuno neočekivano samo nekoliko godina od iznenadne smrti Pete Burns-a i Steve Coy-a u etru se pojavio davno „izgubljeni“ album grupe Dead or Alive. Mnogima je Pete bio nešto nepojmljivo i ne lepo za videti. Ono što je malo ljudi znalo jeste da je ovaj izuzetni umetnik bio i izuzetan čovek. Iako se tokom života borio kako sa zdravstvenim problemima izazvanim plastičnom operacijom lica i usta, tako i sa egzistencijom, Pete je bio dobrotvor, neko ko je pomagao beskućnike i prosjake, one kojima je novac bio potrebniji. Njegova muzička karijera bila je turbulentna, međutim on je uvek bio prisutan na muzičkoj sceni. Ulazak u kuću Velikog brata i objavljivanje biografije vratilo ga je u žižu interesovanja javnosti. Generacije koje su došle deceniju nakon što je Dead or Alive gospodario muzičkim nebom hitom „You Spin Me Round (Like a Record)“ imale su priliku da upoznaju ovaj nesvakidašnji bend, a oni koji su ih možda zaboravili da ih slušaju ispočetka i ponovo.

Do sada neobjavljivan materijal bio je u pripremi još za života Pete Burns-a i Steve Coy-a, međutim tragičan gubitak koji je zadesio muzički svet odlaskom ova dva izvođača doveo je u pitanje mogućnost da snimljeni materijal, i dalje nedovršen, ikada ugleda svetlost dana. Materijal koji je pronađen na 30 godina starim kasetama u arhivi Steve Coy-a pažljivo je sastavljan i obrađivan. Danas, 30 godina od objavljivanja „Fan the Flame (Part 1)“ i na petogodišnjicu od smrti Pete Burns-a, zahvaljujući zaostavštini ovog benda obožavaoci Dead or Alive imaju jedinstvenu priliku da uživaju u muzici nastaloj s početka 90-ih.

Album se sastoji iz dva dela. Prvi čini osam novih pesama i dva remiksa dok se na drugom nalaze instrumentali svih pesama koje se nalaze na prvom delu albuma. Već prvim tonom prve numere sa albuma, zabava započinje. Uz odličan ritam i poznat glas fenomenalnog Pete startuje nezaboravno putovanje svetskim podijumima za igru. „Tonight“ je prvi singl izdat sa ovog albuma koji se sigurno može uvrstiti među hitove ove grupe poput „You Spin Me Round (Like a Record)“ i „Isn’t It a Pity?“. Nezvanično, pesma je snimljena 1994. godine i kroz svoj tekst motiviše i ohrabruje. Ona vas tera da izađete iz kaveza u kojem ste se našli svojom voljom ili zaslugom drugih i poletite u veče koje ćete pamtiti do kraja svog života.

U istom, možda čak i žešćem ritmu žurka se nastavlja uz „U Were Meant 4 Me“, pesmu uz koju se možete „nabaciti“ ili čak „smuvati“ sa nekim ko vam se sviđa jer upravo o tome govori. Inače, ovo je ranija verzija pesme „International Thing“ sa albuma „Nukleopatra“ iz 1995. godine. Uz „Are U Ready 2 B Heartbroken“, obradu pesme Lloyd Cole and the Commotions sa njihovog debitantskog albuma „Rattlesnakes“ iz 1984. godine, „igranje“ se nastavlja.

„I Don’t Care About Your Heart“ je još jedna pesma koja je našla put do srca slušalaca. Kao i „My Love’s On The Line“ i „Sex“, ova pesma je predstavljena tokom nastupa na turneji benda „Fan the Flame Tour“ u Japanu 1990. godine. Iako nikada ranije nije bila objavljena, Pete Burns ju je otpevao i snimio akustičnu verziju odsviranu na klaviru kako bi bila uključena na njegov jedini studijski album „Love, Pete“, koji je objavljen u SAD 1992. i to samo u formatu kasete. Zanimljiva je činjenica da je nedavno procurila acapella verzija ove pesme koja je sudeći po izgledu trebalo da bude ponovo snimljena kako bi se ovoga put našla na albumu „Nukleopatra“, što nije bio slučaj.

Još jedna meni omiljena pesma sa ovog albuma je „I Want 2 B With U“, inače rana verzija pesme “Sleep With You” takođe sa albuma „Nukleopatra“. Nekako pristupačnija od verzije objavljene na „Nukleopatra“ ova pesma ima jako lep tekst u kojem je izražena želja za ljubavlju, dva srca koja kucaju zajedno… zauvek.

„Hurt Me (Did U Have 2 Hurt Me)“ je drugi singl sa novog albuma. Instrumental ove pesme, koji se takođe nalazi na albumu, korišćen je u svrhu njegove promocije. Poslednja na albumu je pesma „Extacy“, interesantna obrada pesme Barry White-a „I’m In Ecstasy (When You Lay Down Next To Me)“.

Dead or Alive je bend koji svakako zavređuje pažnju. Prodali su više od 30 miliona albuma i 25 miliona singlova širom sveta.. Njihova prva tri albuma, koja je bend napisao, svi su dosegli UK Top 30, a „Youthquake“, njihov drugi po redu album iz 1985. godine, je dospeo na UK Top 10. U 80-im imali su čak sedam jedinstvenih singlova na UK Top 40. Njihov hit „You Spin Me Round (Like A Record)“ i danas je neizbežan u repertoaru disko klubova širom sveta. Ugledni američki časopis Billboard svrstao ih je u listu TOP 100 najuspešnijih „plesnih umetnika“ svih vremena.

Ovaj album samo potvrđuje da je ovaj bend uvek bio izuzetan u onome što je radio i da sve što je radio nije bio rezultat trenutka već trenutak razrađen do sitnih detalja kako bi postao večnost. Jedno je sigurno, ukoliko uzmete da slušate ovaj album igranje vam ne gine, a ukoliko počnete da igrate očekujte da će rezultat biti znoj na podijumu za igru.