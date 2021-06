Društvo siromašnih milionera

Što više milijardera, to više fukara

Da bi Londoner živio kao milioner, što osim milijardera svaki iskreno želi, treba imati petosobnu kuću na Hampsteadu: £4 miliona. Vilu u Južnoj Francuskoj: milion i 250 hiljada. Jeano offshore jahtu: 405 hiljada. Porsche Cayenne: 75 hiljada. Jaguar XKR: 67 hiljada. Sve u svemu: 5,8 miliona. Redovni godišnji troškovi za dva člana posluge, toliko djece u privatnoj školi i članskih karata u privatnim klubovima, večere u Michelin restoranima, nakit, dizajnersku odjeću, obuću i šminku, obezbjeđenje, unajmljivanje privatnog aviona i još ponešto: 750.000. Sve u svemu da bi živjeli, i uživali, svaki od 367 hiljada UK milionera mora imati £6 miliona i 550 hiljada. Poželjno je da godišnje namakne koji više; cijene i apetiti rastu. Statistika je urađena po uzorku milionera usitno, siromaha u branši. On, ni slučajno, ne može priviriti na ovogodišnju Sunday Tajms Listu Bogatih. Na kojoj se udobno smjestilo hiljadu UK trudbenika koji su uspjeli skucati 360 milijardi.

Tom Wilson, proizvođač prikolica iz Belfasta drži sramotno, posljednje mjesto sa ubogih 70 miliončića. Tom je fukara u odnosu na Lakshmi Niwas Mittala. Koji nit je Britanac, nit Irac. Rođen je u selu Sadulpur, Churu oblast Rajahstana, hiljadu kilometara za Budinim leđima, Indija. Bavi se čelikom. Vlasnik je livnica od BiH do Južne Afrike, od Poljske do Indonezije. Privatnu poštu prima na adresi 18-19 Kensigton Palace Gardens, London. Kupio ju je od Bernie Ecclestone prije tri godine za 57.1 m, a naklonost Blerovih laburista pretprošle za 2 miliona. Januara ove dodao 3. Sam mu je Buda šapnuo u što investirati. Vrijednost palate je porasla za 13, a ukupno Lakšmijevo bogatstvo sa nepunih 15 na 19 milijardi i 250 miliona. Taman da se smjesti na petu poziciju svjetske, a prvu UK Liste bogatih. Sem poslom, ne pojavljuje se u javnosti.

Ni Roman Arkadyevič Abramovič, 10.8 milijardi, ne voli javnost. Kamere ga ponekad ulove kao Mister Chelsea, na tribinama. Drugi s Liste djeluje stidljivo i sjetno. S melanholičnim izrazom unuka na parastosu voljene babe. Živne i mlako tapne rukicama kad crnomanjast milionerčić s platnog spiska ugura loptu u mrežu. Ovdje govore da je na Listu stigao zaslugom urođenog jevrejskog talenta i marljivosti. U Rusiji zasluge pripisuju Jeljcinovoj kćeri Tatjani koja ga je, dok je bio Рома́н Арка́дьевич Абрамо вич, progurala na funkciju blagajnika Odbora za sahranu SSSR-a. Članovi Odbora su još toplom pokojniku skinuli domaće i strano ordenje s dijamantima u plemenitim metalima, vjenčani prsten i sat, povadili zlatne zube i navlake, a zdrave organe pohranili u frižidere privatnih klinika za transplantaciju. To društvance danas zovu Ruski oligarsi. I Romanova supruga Irina nalazi se na listi. Sa 155 miliona zauzima 452. mjesto. Zanimljivo je porijeklo prihoda. Zvanično: razvod. Sramota za Romana! Izrodila mu petoro djece, a za svako ju je nagradio po cijeni ukrajinskog golgetera Ševčenka. Koji mu ni u rodu rod, ni pomozi Bog. Sebe je nagradio manekenkom Dariom Žukovom (25), bivšom draganom tenisera Safina. “Gazda ima oko i za dobar komad ženska,” diče se navijači Chelsea FK.

General-major Gerald Cavendish Grosvenor, 6th Duke of Westminster jedini je puno i plavokrvni Britanac među prvih pet. Vlasnik je dan hoda kvadratnih milja komercijalnog i rezidencijalnog prostora u elitnim londonskim Mayfair i Belgravia četvrtima. Na Trgu njegovog prezimena i čestici zemlje u njegovom katastarskom vlasništvu smještena je ambasada US. Ima posjede u Lankaširu, Češiru, Škotskoj, Hong Kongu, građevinske firme u UK i planetom. Preko supruge Natalia Ayesha Phillips orođen je s Rusijom. Vojvotkinja je Puškinov prapotomak. Ne piše pjesme, ali ima 7 milijardi porodičnih razloga da pjeva.

Braća Srichand&Gopichand Hinduja sa 6.2 milijarde, četvrti su. Stečeno na finansijama, telekomunikacijama, filmu, nafti i puteru na glavi. Iz Indije su se taktički povukli ‘86. Ostavili prijatelju, Prvom Ministru Rajivu Gandhiu da ih pere od optužbi za podmićivanje u vojnom poslu vrijednom 1.3 milijarde US$. Prihvatili su britansko državljanstvo, Britanija indijske pare. Prošlog ljeta su, na stoljeće, iznajmili bivši kraljičin posjed sa šezdeset soba. Koštalo ih £58 miliona, a uložili su nešto manje da bi ličio na Tadž Mahal. Tek toliko da se ne tijesne i pokažu Mitalu kako i oni brinu o ugledu majke Indije.

Kakva bi bila Lista 5 prvih da je ostala samo na ruskom Jevreju? Sir Nasser David Khalili, £5.8 milijardi, iranski je Jevrej. Filantrop, trgovac nekretninama i kolekcionar. Vlasnik najveće privatne kolekcije Islamske umjetnosti na svijetu procijenjene na 4.5 milijarde. Pri univerzitetima u Londonu i Oxfordu osnovao nekoliko škola i istraživačkih centara. I tako dalje i tako siromašnije… Dvadeseto mjesto sa 2 milijarde i 250 miliona pripada vlasniku Formule 1, srpskom zetu Bernardu Charlesu Berniu Ecclestone. Džentlmen. I na Listi, i s puno ljubavi u braku, sve dijeli sa ljepšom, za glavu višom i 28 godina mlađom polovinom Slavicom, djevojački Radić. Bivšom manekenkom rođenom u Rijeci od roditelja iz Laktaša. Britanci je poštuju, a zbog reklamiranja kupaćih kostima poštovali bi i bez novca. Ne propuste istaći kako kćerke Eklstonovih, Tamara i Petra, govore i maternji jezik.

Lista milijardera je zaključena rednim brojem 68. Svijet finansija, nafte, industrije, telefonije, naslijeđa… Nakon stotog, pojavljuje se umjetnost. Prvo muzika. Sa 725 miliona na 102. mjestu je Sir Paul McCartney. Sir Elton John sa 225 je 319. Sir Michael Philip Jagger sa 215 je 334. Sir Tom Jones sa 190 je 375… Ko god je komponovao, svirao, pjevao i premašio stotku, on je Sir. Ako nije lajao na dinastiju. Oskarovca Michael Kirk Douglasa su prigrlili zbog velške supruge Catherine Zeta Jones. I nju bi svako rado prigrlio i bez Oscara. Drže solidno 388. mjesto sa 185 miliona. Sir Anthony Hopkins sa 80 je na 834. Ženski pandan Siru je Dame. Na listi nema Dame Helen Mirren. Nakon što je lik HM Queen Elizabeth II odigrala za Oscara, dotična je pozvala na privatnu večeru u Bakingham palatu. Odgovorila je: “Izvinite, ne mogu, snimam.” Da nije imala titulu, nikad je ne bi dobila. Pitanje je dana kada će je dobiti autorica Harry Poterra, Joanne Rowling. Sa 545 miliona nalazi se na 136. poziciji. Prošle godine je zarađivala 230 funti po minuti.

Dame dolaze. Coleen McLoughlin je u aprilu napunila 21, a već se okušala kao manekenka i kolumnistica, zaradila startnih desetak miliona. Objavila je knjigu primamljivog naslova “Dobrodošli u moj svijet” a potpisala dvomilionski ugovor za novu. Puno novca obzirom da je posljednji literarni Nobelovac Orhan Pamuk, uz povelju, dobio ček na 700 hiljada. Kolumne mlađane Kolin su zanimljivo štivo. Kako je išla da kupi Chanel torbu za £3.800, pa na parti, pa je išla da gleda Vejna, pa su išli kod Indijaca na omiljeni kari, pa je išla da kupi još jednu Chanel torbu za 5.500… A počela je s platom prodavačice, 3.5 funte po satu. Presudan je bio talenat u izboru vjerenika, Wayne Rooneya. Kad ne pika fudbal i on piše. Objavio je memoare, potpisao stotine hiljada primjeraka. Autogram mu je na cijeni. Kod kolekcionara najbolje kotira onaj starijoj prostitutki koju je isplatio, povalio (zna momak redoslijed) i častio potpisom. Runijev literarni prvijenac je bestseler. Sa istorijskim detaljima kad je fudbal udario lijevom, kad desnom nogom. Glavu je rijetko upotrebljavao. Čuvao za novu knjigu koju upravo piše. Kad napiše drugu svoju, pročitaće prvu tuđu. Do sad nije imao vremena da čita druge autore. U dvoumici između Flaš Gordona i Petra Pana, pogledaće pornić. Niko ne sumnja da će za koju godinu oboje među Sunday Tajms hiljadu. Beckamovi su već 619. na tabeli sa 112 miliona.

HM Queen Elizabeth II sa 320 miliona ustoličena je na 229. mjestu. U nedoličnom društvu Hugh Edward Mark Osmonda, vlasnika picerija i pabova i Jonasa Kamprada, naturazivanog Šveda u Londonu a biznisu tate Feodora Ingvara, osnivača IKAE. Kraljicu je upropastio predak, King George III (1760. -1820.) Izgubio je američke kolonije, a ostrvske posjede i dio privatne kolekcije umjetnina poklonio državi. Samo je slijep, gluv i lud čovjek mogao to uraditi. Ispunio je sva tri uslova. Oslijepio, ogluvio pa poludio. Sa kompletnom kolekcijom HM Queen bi danas bila najbogatija na svijetu. Nedavno je podanike podarila izložbom Leonardovih crteža. Ni ovaj nije propustio da pogleda. Na svakom listu potpisan da Vinci, a vodenim žigom ER (Elizabeth Regina). Ipak je njeno. “Dabome da je njeno,” nakon petogodišnjih provjera na Ostrvu i u svijetu tvrdi finansijski istraživač Kevin Cahill u Who Owns Britain (Ko posjeduje Britaniju – skriveni fakti iza zemljoposjednika). Navodi da je HM Queen privatna vlasnica posjeda u UK vrijednih 4 milijarde i 600 miliona. I zaključuje: “Kraljica je vlasnik površine ispod svačijeg stopala. Kraljica je jedini legalni vlasnik zemlje u Britaniji. Kao i u vrijeme njene prababe Victorie, nad imperijom Elizabeth II sunce nikad ne zalazi. Njena je šestina planete i svaki centimetar Britanije”.

Ili Kahil, ili Lista griješe. Biće da je Lista falična. Jer nigdje Mohamed Al–Fayeda. On nema pasoš, ali ima bar milijardu investiranu u UK. Nema ni Ruperta Murdocha, vlasnika Sunday Tajmsa, sestrinske Tajms novine, medijskih kuća od rodne Australije do US. Nema ni “Clerkenwell Brothers Company”. Vlasnici su braća Terry, Tommy i Patrick zvani Patsy iz sjevernog Londona. Procjenjuju se na 200 miliona ostvarenih na import-eksport poslovima. Uvozili su ekskluzivnu robu široke potrošnje, izvozili nekretnine. Uvozili su iz Južne Amerike i s Dalekog Istoka, izvozili na onaj svijet. Tommy je zapažen pri uvozu 3 tone kanabisa iz Kolumbije, Terry osumnjičen za izvoz partnera i konkurenata Sv. Petru. Tommy je zbog 3 tone trave dobio 7.5 godina, Terry zbog poreza, februara ove 6 mjeseci manje. Iz kontejnera dokaznog materijala porota je čula i snimak Terryeve telefonske poruke biznis partneru. Staloženo i poslovno veli: “Doći ću s jebenom bejzbol palicom i smrskaću ti jebena koljena da vidiš jebene bijele kosti.” Prema onim koji ga poznaju, Terry je čovjek od riječi. Nikad nije tačno utvrđen obim uvoza braće Adams, a Scotland Yards pretpostavlja da su izvezli 25 kom. Britanaca. Nisu jedini u narkotik biznisu. Britanci su šampionski drogirana nacija u Evropi, a nikog od poslovnih ljudi tipa Adams Brothers nema na Listi.

Kako su stvari lijepo krenule u ovoj zemlji će živjeti samo milijarderi, milioneri i sirotinja. Kraljevići i prosjaci. Poreznici vlade Njenog Veličanstva neobično su samilosni prema prvim, nemilosrdni prema drugim. Ide po onoj: “Para na paru, uš na fukaru”. Model je pozajmljen od uzor-prijatelja s onu stranu Atlantika gdje 6 odsto građana, i pokoji seljak što obrađuje rodna naftna polja u Teksasu ili duda bliskoistočna, čine Klub milionera i milijardera. Sa članstvom od 16 miliona. Žive iza teških čeličnih kapija, opasani zidovima s bodljikavom žicom visoke voltaže, kamerama, tjelohraniteljima, rotvajlerima… Ne žive u kućama, žive u trezorima Fort Knoxa gdje Ameri čuvaju zlatne rezerve. Nekog vraga se plaše. Nekog vraga se veoma, veoma plaše. Ovdje ih kopiraju. Dokle, ko zna? Ali svi znaju da su od 30. aprila kad je Sunday Times objavio listu pa do danas, prvih stotinjak s nje teži po stotinjak miliona. Kako? E, da se to zna, svi bi bili milioneri. I 175 hiljada malodobnih s liste Princezinog Kraljevskog Društva za Bespomoćne. I ta dječica bez djetinjstva što brinu o bolesnim roditeljima i rodbini, imaju šansu. Vrijeme radi za njih. Najmlađi je tek petogodišnjak.

Prethodni zapis objavih ‘07. u nezavisnoj reviji Evropa u Beogradu. Od tada se mnogo toga promijenilo. Revija Evropa je, kao antirežimska, davno ućutkana, istoimeni kontinent zijanio Veliku Britaniju, poneki s Liste, May God bless his soul, otišao da položi račune, znate već gdje i kome, nasljednici prodisali punim plućima. I, progurali prema vrhu. Ovogodišnja Lista The Sunday Times je s jedne stranice napredovala na duplericu; ukupno 171 milijarder. Posebno je pogodovala corona. Od lani su se 24 taze pregaoca pojačala Listu. Preciznije: utovila za 22% što je šampionski skok u posljednje 33 godine. Medicina, valjda još poneki dokon znatiželjnik će u kolumnama ili medicinsko-pravosudnim laboratorijama koje zasad ne haju ispitati fenomen zašto je covid-19 blagonaklon samo UK, US, crnosvjetskim milijarderima i bh. uvoznicima respiratora voćno-političkog imena? By the way, naši zavičajni su sića sa, hajde da vas poštedim Google valutnih kalkuratora, ofrlje skontano sa oko £4 miliona. Mizerija prema ovdašnjih £597.269 billions. Mi to kažemo milijardi. Britanci tepaju billiona. Milionerčićima, takođe, nije išlo loše, ali i Sunday Times je pretijesan da te siromaške iz veselog društvanca smjesti u istom broju novine. Već pomenutim 175 hiljada malodobnih s liste Princezinog Kraljevskog Društva za Bespomoćne, The Sunday Times se ne bavi. Ali i broj te dječice bez djetinjstva što brinu o bolesnim roditeljima čija Lista, oprostite, moram ponoviti, počinje od petogodišnjaka; i njihov broj je srazmjerno porastao. Stvar ekonomske logike: što više milijardera, to više fukara. O čemu, statističkih podataka – nema. Sa datumom, dakako istorijskog, sastanka Biden – Putin u Ženevi 16. juna objavljen je broj mojih novih zemljaka koje je virus skinuo s respiratora, socijala, registara Domova za stare i onemoćale i svakidašnjih životnih listi, gle, gle okrugla broja: 128.000. Od ishoda jučerašnjeg sastanka u vili kraj Ženevskog jezera, pratih i čuh, kod nas i u regionu puno se očekivalo. A oni ni slovca. Taman posla da se kraj bonog Алексейa Анатольевичa Навальный, bave nama. Možda je čak i dobro e da bi se shvatilo: Bosnu i Hercegovinu, radi dugoročnijeg povoljnog zdravstvenog biltena valjalo bi pokušati, razgovorom ljubavi i tolerancije, praviti iznutra. Zbog iskustva kada su nam je naredbama, traljavo i kratkoročno, sklepali izvana.