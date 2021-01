Edin Husković: OBEĆANA ZEMLJA ZA IZABRANI NAROD

Predgovor za knjigu Boginja iza Maske

Ne, ovo nije pomodarska knjiga koja velikim koracima „spašava svijet“, kažnjava „nevjernike“ i nagrađuje „vjernike“. Ovo niti izbliza nije knjiga toga kalibra. Moje životno iskustvo me naučilo da su poruke koje su donosili navodni sinhroniciteti na kraju bile lažne i navele me na pogrešan put. Pozitivno mišljenje ne mora i neće uvijek dovesti do pozitivnog ishoda, ali je dobro da ga gajimo i njegujemo u umu. I čekamo. Čekamo ne da bismo konačno nešto dočekali, već da napokon naučimo projicirati i privući realne i dohvatljive ciljeve u svome životu. Ova knjiga se bavi praktičnim konstatacijama i prijedlozima sa kojima se možete složiti ili ne. Ako i jedna osoba na osnovu novih saznanja koja dobije iz ove knjige pristane na određene promjene u svome životu i implementira ih u praksi, a to se pokaže korisno za nju, Mi ćemo moći zaključiti da smo napravili veliki korak za jednog čovjeka ali i mali za čovječanstvo. Put do Obećane zemlje tako će biti trasiran.

Ovo je knjiga o tragaocima – jer sam i sam tragaoc.

Ovo je knjiga o odlučnima – jer sam i sam odlučan.

Međutim, knjiga „Boginja iza Maske“ je knjiga o misteriju života, jer naši životi su najveća nepoznanica pred kojom stojimo tako često uplašeni, uznemireni i poraženi.

Ovdje je zapis o izgubljenima – jer sam tako često izgubljen i usamljen.

Ovo je, dakle, knjiga i o usamljenicima, izdanima ili izgubljenima.

Upravo ste na tragu presudne poruke za poražene, otpisane, bankrotirane ljude koja će vas učiti taktici mudrog povlačenja i stvaranju preduslova za novu životnu šansu, čak i nakon toliko mnogo poraza, krahova i poniženja. Pred vama je spis o depresivnim, anksioznim, bolesnim, slabim i uznemirenim ljudima na egzistencijalnom dnu. To savršeno dobro znam jer sam bio depresivan, anksiozan i potpuno izbačen iz svakodnevnog kolosijeka, kao proklet gubitnik, nesigurno se krećući iznad provalije nelikvidnog beznađa.

Teško ili nikako ne uspijevate platiti račune, rente ili rate kredita. Izbjeglica ste ili migrant, neshvaćen, bijesan i odbačen. Možda gastarbajter, čovjek koji je iz ekonomskih razloga morao napustiti opljačkanu domovinu svojih predaka. Pitate se šta se događa oko vas bez ijednog zadovoljavajućeg odgovora u doglednoj perspektivi.

Sve ja to savršeno razumijem jer sam bio švorc, dužan, blokiran i loše rangiran klijent. A bio sam i izbjeglica i protjeran mladić čiji je dom bio uništen. Bio sam i obični vojnik sa posljedičnim PTSP-om.

Iz svega navedenog, mogu vam garantovati da, ako se nađete i u jednoj od gore spomenutih kategorija ili situacija (a ja sam bio u skoro svim), krucijalno je važno da u sebi potaknete Odlučnost Tragaoca.

Vratite se na prve dvije rečenice ovog teksta.

Ova knjiga će vam pomoći da ponovo postanete Odlučni i Tragaoci. To je preduslov da iz loše sastavljenog životnog ugovora na kraju izvučete najbolje, ono što kao dobronamjerna bića zaslužujete, a to su: snaga, položaj i pokret da izađete iz začaranog kruga neuspjeha i neizvjesnosti iz kojeg vam se sada čini da je nemoguće izaći. Nije nemoguće. Sve je moguće dok dišete. Ne odustajte od sebe i ponovljene prilike da od svoga života napravite poželjan prostor obitavanja. Naravno da imate pravo na ljubav, zdravlje, novac, odgovarajućeg životnog partnera, posao koji volite, prostor koji oplemenjujete i, što je jako bitno, pravo na sebe i vrijeme koje provodite sami sa sobom.

Ova knjiga će vam pokazati kako je vrijeme koje konstruktivno provodite sami sa sobom i Apsolutom upravo najvažniji dar kojeg imate i logičan početak najkreativnijih faza vašeg djelovanja iz kojeg će proisteći sva obilja i situacije koje vam sada nedostaju, čak iako ste se pomirili da ih možda nikad više nećete imati.

Knjiga „Boginja iza maske“ je knjiga i o potpuno novoj društvenoj paradigmi bez obzira raspravlja li se u njoj o religiji, pravu, medicini, nauci, ekonomiji, kulturi, ratovima, ratnim zločinima, sportu ili rekreaciji.

Knjiga pred vama je istovremeno Revolucionarna i „Evolucionarna“ – ako mogu tako reći. Govorim tako jer moje druženje sa univerzalnom „Boginjom iza Maske“ navodi na presudno važne i revolucionarne promjene na ličnom i društvenom planu, ali ne kroz prevrat i organizovano nasilje, ratove ili sukobe bilo koje vrste, kad su u pitanju društvene promjene, već kroz postepenu evoluciju svijesti i tihu promjenu uvriježenih društvenih obrazaca ponašanja koji nam već stoljećima ne donose ničeg dobroga.

Što se tiče naše individualne renesanse, da biste krenuli prema novoj, svrsishodnijoj životnoj fazi, poruka iz ove knjige ne traži čak niti da uđete u krug naših istomišljenika. Sasvim je dovoljno da budete dobronamjerni, dobronamjerni prema sebi i drugima, bez obzira radilo se o vašim prijateljima ili neprijateljima, jer i prijatelji i neprijatelji imaju tačno određene uloge u našim životima, a na nama je da učimo iz interakcijskih životnih konstrukcija koje nam se serviraju kroz odnose određenog prijateljstva ili neprijateljstva.

Dakle, ono što je jako neobično kad budete uronili u ovu knjigu jeste to što ona ne traži istomišljenika da bi bila interesantna, konstruktivna i inovativna za svoga čitaoca. Dovoljna će biti samo vaša sušta dobronamjernost.

Nauk iz ovog djela vas ne tjera da se odričete pripadnosti raznim religijskim, filozofskim ili etičkim grupacijama. Takav stav bi bio kontraproduktivan suštinskoj poruci knjige, a ona glasi: „Mi smo jedno i različiti. Mi smo jednorazličiti.“

Mi smo Jedno jer svi potičemo iz istog Izvora, a različiti smo jer nas je Izvor kreirao kao različite. Moć je u Jednoti, a Bogatstvo i Ljepota su u Različitostima.

Stoga da biste prihvatili osnovne postulate koje će te pronaći među redovima knjige „Boginja iza Maske“ nikakva prepreka ne može biti to što se osjećate kao kršćanin, musliman, jevrej, hindus ili budista s jedne odnosno agnostik ili ateist s druge strane. Knjiga pred vama pomiruje naizgled nepomirljive strane.

Zato jedna od važnijih poruka iz knjige glasi: „Mi ne tražimo istomišljenike, mi okupljamo dobronamjernike.“

A dobronamjernike možemo naći u svim pomenutim ili nespomenutim religijama, uvjerenjima i grupacijama. Kao što ih možemo naći u svim rasama svijeta, polovima i različito seksualno orjentiranim ljudima.

Izgleda kako proces u koji ulazimo kroz pristup ovom djelu, kad se cijeli svijet trese od ekonomske, zdravstvene, političke, nacionalne, migracione, religijske, ekološke, klimatske, prehrambene, kulturološke ili jednostavno krize identiteta, svakog od nas može da povede novim putem za kojeg smo mislili da je nepostojeći ili nemoguć – a nije.

Mi ne možemo odjednom promijeniti svijet na bolje, ali možemo započeti sa promjenama na sebi. Ako se desi da kritičan procenat ljudi uradi dovoljno na sebi, procent koji ne mora biti niti dvocifren, to može biti početak prijeko potrebne promjene na globalnom nivou.

Iako se čini da se svijet oko nas urušava, bilo na individualnom ili opštem planu, dajte sebi šansu da destrukciju preusmjerite ka konstrukciji. To nije i ne može biti brz i jednostavan proces. Ne dajemo lažno obećanje kako je to lagan proces kojeg će te savladati putem jeftinih ili skupih seminara. To je proces koji traje, proces koji od vas traži žrtvu, promišljanje, promjenu i ustrajnost. Ali ga je potrebno započeti bez suvišnog i jalovog odugovlačenja. Ne morate biti u nekoj posebnoj formi. To čak možete uraditi i iz bolesničke postelje. Tako sam i sam uradio.

„Boginja iza Maske“ i moja malenkost imamo bezgraničnu volju i želju da vas podstaknemo na prihvaćanje nove i ljepše životne faze.

Možete nam vjerovati.

Naša prva gesta dobre volje je besplatni Prvi dio knjige „Boginja iza Maske“ koji vam poklanjamo.

Kao što će te vidjeti ovo je ozbiljna i zabavna knjiga u isto vrijeme, knjiga koja se brzo čita, koja je životna i, što je najvažnije, potencijalno jako korisna za vas. Boginja želi da osvježite davno izgubljenu svjesnost o Njoj i sebi i tako povratite svoje sposobnosti kreativnih a ne samo reaktivnih bića.

Ni za čim ne tugujte, ni za čim ne žalite, sve što ste mogli uraditi već ste uradili. Čak i ako su vam neki postupci bili pogrešni, a svjesni ste toga, sad je samo poželjno da promijenite svijest o onome što vas muči i što vas sprječava da krenete naprijed. Sa novom, širom sviješću o svojim postupcima otvarate perspektive za koje ste pomislili da su zauvijek zatvorene.

Nemojte niti pomišljati na to da su/autor ove knjige, a to je moja malenkost, pretenduje na mjesto učitelja, gurua, propovjednika, filozofa, pisca ili sveštenika koji se uzdiže iznad nekog i nameće i objašnjava svoje stavove. Ništa od toga. Nemam potrebu ni da ulazim u diskusije sa čitateljima koji će ovu knjigu naći kao zabludjelu ili, čak, opasnu. Ako proniknete u suštinu ove knjige shvatit će te da je svaka diskusija sa isključivim sagovornicima potpuno nepotrebna i opterećujuća. Najbolje ju zaobići. Naravno, biti ću otvoren za svako drugačije mišljenje, primjedbu, sugestiju koji dolaze iz potrebe da se ukaže na nečiju različitost u odnosu na jako fleksibilne maksime na kojima počiva knjiga „Boginja iza Maske“. Ponavljam, fleksibilnost poruka iz knjige koja je pred vama je tolika da ona obuhvaća i prihvaća sve dobronamjerne istomišljenike i neistomišljenike.

Kao što sam već naglasio, moj položaj kao su/autora ove knjige nije i ne smije biti autoritativan. Jednostavno nemam pravo na to. Nemam niti kredibilitet. Ja sam samo jedan mali, običan, grješan, nesavršen, ranjiv čovjek koji je posebne trenutke svoje spisateljske kontemplacije uspio zabilježiti na elektronsku svesku. I onda sam shvatio kako to možda nije sasvim običan tekst, sasvim obična dokolična knjiga za razonodu. Uostalom, sud o tomu prepuštam vama. Knjiga je napisana i predstavljena prvenstveno radi vas. Ali i radi mene samog. Radi nas. Mi smo Jedno i Različiti. Volio bih reći da je moj slučaj riješen. Ali nije. I ja zajedno s vama krčim nove puteve ka Obećanoj zemlji. Do ove knjige nisam znao niti da Obećana zemlja postoji. Ali postoji. I dostupna nam je. Trebamo se potruditi i oznojiti da dođemo do nje. Tačno je kako je Obećana zemlja namijenjena za Izabrani narod. Ali Izabrani narod se ne bira kroz grubu podjelu ljudi po rasnoj, religijskoj ili geografskoj osnovi kako to mnoga sveštenstva uče svoje podanike. Ne. Svako od nas može biti Izabran ako je Dobronamjeran. Na kraju grandioznog kosmičkog ciklusa koji je mnogo dulji od naših trenutnih, kratkih života, pretpostavljam da će sva bića proistekla iz Izvora postati Dobronamjerna i podobna za Obećanu zemlju. Ali to je proces koji prevazilazi našu dimenziju i naša shvatanja. Neke osobe koje su Sada i Ovdje s nama jednostavno nisu dobronamjerne, iako čak prije svih pretenduju i agitiraju za Obećanu zemlju. U stvari, oni do obećane zemlje dolaze doktrinom spaljene zemlje. Ima ih među svim religijama i rasama. Obično su fundamentalistički nastrojeni i svjesno ili ne su naš svijet doveli do ruba opšte katastrofe. Njima manipuliraju tehnokratska, birokratska i korporativna sjedišta koji svoju obećanu zemlju bez metafizičke pozadine žele stvoriti na uštrb siromašnih, eksploatisanih i opljačkanih masa širom svijeta. Ne samo na štetu ljudi, već na štetu životinjskog i biljnog svijeta kao i na štetu kompletnog ekosustava. Pozadina svega su novac i moć koja proističe iz dužničkog ropstva. U tako postavljenom svijetu novac i moć se zadržavaju u rukama nedobronamjernih i korumpiranih političara, vojnog osoblja, bankara, tehnokrata, sveštenstva, menadžera, korporativnih i naučnih institucija. Nisu sve pomenute kategorije štetne po društvo. Nisu svi korumpirani i nedobronamjerni. Možda čak jako mali broj njih. Ali su jako organizovani i smjerni i djeluju širom svijeta. Jako je teško proniknuti u suštinu prevare. Iza raznih pokušaja da se raskrinkaju moćni ljudi koji drže konce globalne ekonomije, politike i religije u svojim rukama, i jako ih neugodno i bolno potežu, obično se rađaju fantastične i besmislene teorije zavjere koje nas uglavnom navedu na krivi trag tako uzaludno trošeći energiju masa da bar pokušaju vratiti stvari u koliko-toliko normalan kolosijek. Iz svega navedenog izgleda da su svi pokušaji nasilnog prevrata na vlasti i pozicijama moći potpuno besmisleni jer mi više ne znamo protiv koga se i kako treba boriti. Uostalom, već smo toliko između sebe podijeljeni i posvađani, po raznim vještačkim osnovama, da značajan broj ljudi, kroz nekritičko insistiranje na projektovanim razlikama i sukobima, manje ili više svjesno podržava i hrani svoje tlačitelje s vrha hranidbenog lanca. Za takve se glasa na političkim izborima i legalizuje njihovo pravo na parazitstvo. Prevara je jako perfidna i visoko kontrolirana. Plebs je neobaviješten, nemoćan i u očaju.

Ipak, čvrsto sam uvjeren kako je tu klasifikaciju i odabir najbolje prepustiti Izvoru. Naše je da Mu svojom dobronamjernošću pomognemo u tome jer On taj posao ne želi uraditi bez našeg sudjelovanja. Moramo pomoći sebi da bi nam i Bog pomogao.

Sve što sada možemo uraditi je da se distanciramo od najvećeg broja društvenih pomjeranja u svijetu koji ne vode nikamo. Poželjno se trsiti svih „izama“. Moramo si pomoći da vratimo duševni mir i konekciju sa Izvorom koju smo uslijed opšte galame izgubili.

Boginja/Bog želi da ju ponovno prepoznate i prihvatite, a s tim činom da reorganizirate i rekonstruišete bolju/boljeg sebe, tačnije da povratite svoje davno zaboravljene moći i ljepotu.

To ne samo da je moguće, to je najvažniji zadatak naših života, to je naša misija. Misiju ćemo morati kad-tad ispuniti. Bolje prije već kasnije. Toj misiji su podređeni naš život i naša smrt.

To će biti put i prema Novoj Svjetskoj Udruženosti u kojoj će te naći svoje istinsko mjesto s kojeg će te moći djelovati bez straha, siromaštva, teške borbe i neizvjesnosti.

