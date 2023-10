HNK Mostar: U izazovnim okolnostima do uspješnog procesa i predstave

Foto: HNK Mostar

U Hrvatskom narodnom kazalištu u Mostaru u tijeku su zadnje pripreme za premijernu izvedbu predstave „Staklena menažerija“ koju je režirao Ivan Planinić po tekstu Tennesseeja Williamsa, obznanjeno je na konferenciji za medije, održanoj u utorak, 31. listopada 2023. godine. Premijera je zakazana za ponedjeljak, 6. studenoga 2023. godine u Hrvatskom domu herceg Stjepan Kosača, s početkom u 20 sati.

„Staklena menažerija“ građanska je drama smještena u dom američke obitelji Wingfield, u čijem su središtu majka Amanda, kćer Laura, sin Tom (ujedno i pripovjedač) te gost Jim O’Connor. U njoj igraju igraju Ivo Krešić, Jelena Kordić Kuret, Ana Franjčević i Ivan Skoko, dramaturg je Dragan Komadina, scenografiju potpisuje Ozren Bakotić, kostimografiju Sandra Milavić, autor glazbe je Nikša Marinović, oblikovatelj svjetla Alen Marin, a zvuka Luka Gamulin. Reprizne su izvedbe 7., 11. i 13. studenoga u 20 sati u HDHS Kosača.

Izvanredne okolnosti

„Ovo je prva predstava koju radimo izvan naše matične scene od razdoblja 2003. godine kada smo uselili u novu zgradu, funkcionalnu cjelinu Male scene. To su za nas bitno nove okolnosti jer je u tijeku proces nastavka izgradnje naše zgrade tako da nismo u mogućnosti koristiti Malu scenu, kao ni ostale prostore koji su nam potrebni. U tim specifičnim, izmijenjenim okolnostima odlučili smo nastaviti raditi nove predstave, pa tako 6. studenoga imamo premijeru ‘Staklene menažerije’. To je bio jedan od razloga zašto smo se odlučili za jedan komorniji komad s manjom podjelom jer nam je sve ovo novo i trebamo se prilagoditi na novi način rada. Smatram kako je riječ o jednom teatarskom i estetski vrijednom komadu, odnosno klasiku teatarske scene. Mislim kako nećemo predstaviti samo klasika i univerzalne teme, nego jedno specifično, suvremeno i aktualno čitanje. Koristim prigodu zahvaliti cjelokupnom osoblju HDHS Kosača na čelu s ravnateljem Danijelom Vidovićem jer suradnja i podrška nam puno znače“, kazao je ravnatelj HNK Mostar Ivan Vukoja.

Uz riječi zahvalnosti HNK Mostar zbog „ostvarenja suradnje“, redatelj Ivan Planinić dodao je kako je ovo i za njega i njegov tim „izvanredna situacija“.

„Mi kao autorski tim nismo osjetili ni u jednom trenutku da smo uskraćeni u bilo kojem smislu i stoga velike pohvale kazališnoj produkciji i tehničkoj podršci HNK Mostar. Što se tiče samog teksta radi se o klasiku, o kanonskom tekstu za koji nije potrebno tražiti razloge zašto bi ga se postavilo. Međutim, ipak se traže neke poveznice s današnjim vremenom i prostorom u kojem se tekst radi. Iako se radi o tekstu koji je duboko ukorijenjen u američku kulturu on je opći i univerzalan. On ima jaku antiratnu notu i motivi koji se spominju jako su prepoznatljivi i danas. S druge strane, radi se o jednom obiteljskom tekstu u kojem članovi obitelji prolaze svoje individualne traume i probleme s prošlosti. Povratci u prošlost česti su na ovim prostorima kako bi se došlo do istine. Zahvaljujem svom autorskom timu i velika hvala glumcima s kojim sam uspostavio odličan odnos“, rekao je redatelj Ivan Planinić.

Izvrstan kazališni proces, produkcija i predstava

„Bilo je iznimno zanimljivo raditi na predstavi jer je scena u kružnom obliku i gledatelji su svugdje okolo pa je bilo izazovno doći do rješenja“, rekao je scenograf Ozren Bakotić, dok je oblikovatelj svjetla Alen Marin istaknuo: „Jako mi je ugodno bilo raditi u Mostaru, nismo imali dojam da nismo u matičnoj kući. Bili smo pripremljeni i očekivali smo veći izazov no na kraju smo došli do jedne izvrsne predstave i produkcije. Bio je gušt raditi i biti dijelom cijelog procesa“.

„Meni je osobno drago da naša kuća napokon postavlja Tennesseeja Williamsa zato što se radi o piscu čija djela nikad neće zastarjeti. On u svojim dramama govori o surovosti jednog društva prema onima koji su drukčiji. Usamljenost, krivnja i bol i danas su nešto s čime se možemo poistovjetiti. Za nas glumce igrati ovakve likove jako je poticajno i zahtjevno. Ova će predstava obogatiti naš repertoar, a mislim kako smo otišli i stepenicu više u čitanju ovog komada“, riječi su Jelene Kordić Kuret.

„Imali smo izuzetno lijep proces ispunjen razumijevanjem, strpljenjem i potpunom predanošću radu. Meni je osobno ovo jedan od najljepših procesa koji sam prošla u HNK Mostar. Nadam se kako će i publika to prepoznati“, zaključila je Ana Franjčević.