Jovan Nikolaidis: TROVAČI SVIJESTI

Jovan Nikolaidis – Foto: Radoslav Ratkovic

Majka Milica: Ne vjerujem im, ni da će golim prknom na oganj śest.

Najgore je iza nas. U uspostavljenom vakumu, koji moramo prihvatiti

kao prostor u kome i za naše živote, za ono što je od njih preostalo,

nade ima, sve će biti pripremljeno za nov medijski udar. Pripitomljene

životinje čekaju nove obavijesti sa najviših mjesta. Brinuti ne moramo

– sve se temeljito priprema.

Protekle tri decenije u naše domove, kao zastave na apokaliptičnoj

promaji, vijorili su rat i otimačina. Sa ekrana stizale su pred raširene

zjene puka klanice Balkana, potom pljačke i milodari krvnika. Smrad

sa zgarišta, trulež sa ratišta, ruševine i dim, a onda miris na brzinu uspostavljene

elite i njihovi osmijesi koji naređuju nadu. Daleko su iza nas

solfeđa jauka, danas se pjeva o srcu ljubavi i ljepoti divljine. Srce ljubavi: otrov vjere,

ljepota divljine: stamena narav crnogorska.

Voditelji naroda ne bljuju više pred našom stravom iluziju bratstva i jedinstva,

Kao što nikome od vladara neće pasti na pamet samoupravljanje nordijskog tipa – takvo

što uvesti ne isplati se ni jednima ni drugima. Sad se te šarene ptice političara,

s obje bande, bave opisima zdanja kroz koja već evroatlantski maestrali pire,

a na licima im osmijeh porculanskih zuba koji štekću nacionalnu himnu.

Vidite li narode što smo postigli?! Pravda je sve vrijeme bila kod nas,

kadšto zapretana, kadšto ogoljena do zadnje stanice zaborava. Događali su nam se

ukradeni dani kojih se danas ne treba sjećati više nego muha na ljepljivim vrpcama.

Jer mi znamo, ubijeđeni, bez savjesti i bez osjećaja krivice:

– nismo bili u ratu,

– kažnjeni smo zbog tuđih grijeha koji su nam nametnuti,

– ta je kazna danas spala sa nas kao sa nevino osuđenog omča,

– uvijek smo bili za mir, ali tek danas, kad se on uspostavlja na debeloj

pučini kapitala, on u našim čulima ima sladunjavi okus narkotika iz

Holivuda koji je stigao među našu braću, plemenike i kumove.

Sa tim mirisom dolazi nada, njena krila izbrisaće svaki mogući trag

sumnje u vedru sutrašnjicu. Kao na izlazu iz pećine, bljesak svjetlosti

biće jači od naše svijesti da smo u bunaru bili. Nikad nam neće biti bolje

kao što će nam biti bolje.

Kad se naviknemo na temeljita ubjeđivanja o nama s njima, tražiće

da se popnemo na sveže ofarbanu dresinu. Pristaćemo. Prećutno.

Gvozdenim šinama poći ćemo na putovanje koje je maltene već počelo,

samo da se podese kamere i budu spremni osvjetljivači naših novih putova.

Pratiće nas na tom vijađu slavlja i parole, titule za vođe i ordenje za zaslužne,

bleh muzika sviraće narodna kola, čuće se pjesma, čestitke na radiju,

videospotovi političkih stranaka lijeve orijentacije, panađuri u svakom većem

mjestu Crne Gore čije ljepote niđe na svijetu nema. Navući ćemo maske svojevoljno.

Voziće nas dresina, klackaćemo se rodnim pejsažima, lijevo-desno, sjever-jug.

Krenućemo, bez provjere kamo i sa kim, ususret novom dobu.

A onda – iza velike okuke, u novi tunel. Malo koji od nas će uvidjeti da se

vozilo kojim se vozimo ne zove demokratija već nova ideologija. So sorry for your loss! Trovači

svijesti ostali su među vama.