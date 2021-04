KRALJEVSKI RAZVODI MAČEM I SJEKIROM

Foto: Getty Images

(mali osvrt na svetu temu)

Njegovo kraljevsko veličanstvo je upravo oglodalo drugi batak trećeg fazana i obilato zalilo omiljenim Burgundcem kad se na vratima pojavio Sir Henry Guildford, domaćin dvora. Uz dubok naklon Sir Henry je rekao: «Vaše Veličanstvo, stigao je glasnik iz Vatikana.» Nj.V. se obrisalo oko usta, podrignulo i odgovorilo: »Fuck him! Nek čeka, sad ručamo!» »Fuck him!», preko zalogaja i gutljaja su horski odobrili savjetnici, ministri i diplomate od posebnog povjerenja: Sir William Fitzwilliam, Sir Richard Morrison, Sir Tomas Elyot, glavni sokolar Robert Cheeseman i dvorski pjesnik Richard Morrison koje je His Majesty nagradilo kraljevskom trpezom nakon partije tenisa. Sir Henry Guildford se natraške povukao prema vratima, a Nj.V. prihvatilo srebrne zdjele sa šumskim jagodama u vrhnju. Potom je pjesnik Richard podigao rimovanu zdravicu Pobjedniku Kraljevskog Turnira, a zna se ko može biti Pobjednik. Ostali su slijedili primjer. Ispijalo se do dna. Nj.V. je bilo raspoloženo i šalilo se. «Jedini razlog što ne pobijem sve Francuze žabare je – vino. Glupi su kao konjsko prkno, ali prave najbolje vino na svijetu», govorilo je. Gosti su duhovitost popratili smijehom i aplauzom. Nj.V. se također smijalo. Usaljen, pogolem stomak, odskakao je do riđe brade s koje se cijedio Burgundac. Nj.V. je počelo štucati. «Neka uđe to govno iz Vatikana, pa da idem odspavati», naredilo je slugi. Pojavio se Sir Henry i najavio poslanika pape Clementa VII. Duboko se naklonio, predstavio. Nj.V. je prečulo ime, ali je po ljubičastoj kapici shvatilo da je kardinal. Koji mu je uručio pismo. Nj.V. je podjednako mrzilo mršave fazane, debele žene i papina pisma. Razmotalo je pergament. Sveti otac odlučno odbija zahtjev da se on, Henry VIII of England razvede od supruge Catherine of Aragon from Spain. »Jebeno švajcarsko kopile,» reklo je Nj.V., »hoće da me ponizi i pokaže ko je glavni.» Zacrvenilo se u licu, spustilo razvijen arak na stol i zakucalo masnim nožem. Dug, mučan muk prekinulo je obraćajući se domaćinu dvora: «Audijencija je završena!» «Vaše Veličanstvo,» usudio se kardinal, «imate li odgovor Svetom ocu?» Po čelu Nj. V. su iskočile žile, što nije bio dobar znak. Gledajući kroz poslanika odsjeklo je: «Treba jebati i tebe i Svetog oca!» A onda se obratilo domaćinu dvora: »Vodite mi ovog pedera s očiju, dok ga nisam poslao pod sjekiru!» Poslanik se prekrižio i krenuo natraške prema vratima. Dok se odmicao čuo je riku: «Sutra u podne hoću da vidim onu trojicu Thomasa!» (Kardinal Wolsey, lični sekretar Wriothesley i vođa reformista Cranmer), «pa da završimo ovo sranje s Vatikanom.” Kardinal je izletio na vrata, Nj.V. oteturalo iz trpezarije. Tu noć oka nije sklopilo. Povaljivalo je ljubavnicu Anne Boleyn i zaključilo da je praznik u krevetu. “Divlja je kao ždrebica, nikad joj dosta. Ona njena starija sestra Mary, izgleda k’o s Holbeinovih slika, a u krevetu je strastvena k’o moj ratni oklop,” razmišljalo je Nj.V. odlazeći na dogovoreni sastanak. Na kojem je naredilo kardinalu Wolsey i ličnom sekretaru Wriothesley da pronađu razloge za razvod, a Thomasa Cranmera milostivo darovalo titulom Archbishop of Canterbury i poslalo na izvršenje zadatka. Obavili su ga na veliko zadovoljstvo poslodavca s krunom. Sveti otac Clement VII je poslao bulu kojom Nj.V. ekskomunicira iz Katoličke crkve. Nj.V. je bulu popratilo omiljenom uzrečicom: “Jebati Papu! Sve ih jebati!” i dodalo: “Mi smo jedini vrhovni poglavar Engleske Crkve na zemlji.” Potom je u najomiljenijoj rezidenciji Hampton Court Palace s milion ruža, lijepa julskog dana 1534. H.M. Henry VIII of England, u slavu osamostaljenja crkve, priredilo kraljevsku gozbu s plesom. Tamanilo je omiljene fazane, jagode u vrhnju i Burgundac, otvorilo ples s ljubljenom Anne… Razvelo se i svečano vjenčalo. Queen Anne je rodila Princezu umjesto željenog Princa prestolonasljednika. NJ.V. tata je došlo do postelje, zavirilo bebi među nogice i izašlo. A već je Nj.V. bacilo oko na slatkiš imenom Jane Seymour koja je odbila u krevet prije nego se razvede. Godine 1536. Nj.V. se razvelo od Anne u Tower of London. Nj.V. je bilo samilosno, naredilo je da zbog nježna, tanka kraljičina vrata razvod bude obavljen mačem. Inače se Nj.V. od neprijatelja, prijatelja, rodbine i krunisanih supruga najrađe razvodilo u prijestolničkoj kuli pogolemom sjekirom…

***

Ovo je, dakle, jedna od mogućih verzija, bazirana na istorijskim dokumentima kako su nevjeran suprug Henry VIII king of England i tvrdoglav Pope Clement VII napravili problem zbog kojeg i danas u Sjevernoj Irskoj 5000 redovnih, po potrebi i neograničen broj rezervnih soldata Britanske Armije i vlade HM Queen Elizabeth II bdije nad vrućom željom katolika i vjernika The Church of England da jedni drugim prožderu mladunčad i istrijebe se do posljednjeg…