LET 3 – UMJETNICI PAK BLIŽI BOGU NEGO FRATAR

Foto: Arhiv

Hrvatska rock-grupa Let 3 je, prema meni, jedna od najboljih grupa na Balkanu. Svojom, rekli bi poneki nekonvencijalnom umjetnošću čine svijet bolji, jači i sigurniji. Bliski Bogu bore se pjesmom protiv ratova i za ljubav. Znamo da Bog voli svakog čovjeka, naravno i da voli članove Let 3 skupine. To je sasvim normalno. Znam da je to čudno za neke fratre, ali oni nisu bolji od nikoga. Svaki istinski hrišćanin trebao bi biti ravnopravan sa drugim čovjekom, bez obzira na njegovu vjeru, narodnost itd. Svakog čovjeka trebao bi da voli i svaki fratar, a ne da progone one koji žele da učine svijet boljim, tj. one koji znaju njihovu bolnu tačku. Naravno ne mislim o svima svećenicima. Čast izuzetcima. Ne vole one koji se protive zla, a pravi hrišćanin nikoga ne mrzi, moli se za svoje neprijatelje i pun je ljubavi prema bližnjem. Članovi skupine Let 3 sigurno nikoga ne mrze. Pokazujući zle činove ljudi koji vladaju svijetom u svojim tekstovima i načinom oblačenja uspjevaju da nas očaraju i probude u nas motivaciju za borbu protiv zla. Njihove performanse su tačne i precizne. Pokazuju tipično zlo i ono na što treba da se fokusiramo, kako ne bismo ponavljali greške naših predaka. Boreći se protiv diktature, nacionalizma, pedofilije i svega što posjeduje loše karakteristike, stvaraju originalni način protivljenja zlu. Bog nam je dao slobodu izbora i članovi skupine su izabrali jedan od najefikasnijih načina borbe sa sistemom i zlom koji on nosi u sebi. Nekom plemenitom vulgarnošću protive se zloj vulgarnosti svijeta. Gradeći spomenik od “govana” pokazuju u kakva govna nas uvlače vladari svijeta. Protive se tome. Nisu oni degenerici, kako se čini nekim fratrima. Oni se bore protiv degradiranosti svijeta. Žele da svaki čovjek bude slobodan i svoj. Da pronađe svoje vrednosti i ne osjeća se gorim od VIP-ova ili bilo koga drugog. Pravi hrišćanin – i kada ga smatraju VIP-om ili njima pripada – je ponizan prema Bogu i ne prima sebi gordost i uzvišenost. Premda, nisu svi VIP-ovi uzvišeni, ali mnogi iskorištavaju tu poziciju u društvu. Pravi čovjek pruža ruku svome bratu. Bio on VIP ili ne.

Hrisotos je najviše pomagao “ostavljenima” ovoga svijeta. Onima koji su na margini i niko im ne pruža ruku. Mi, ostavljeni i gaženi, imamo pravo da se borimo protiv nepoštenih i oholih ljudi koji nam čine zlo. Istinski hrišćanin nikad prvi ne napada, ali ima pravo da se brani kad ga neko napada. Mi smo napadani, a umjetnost skupine Let 3 je prepuna glasa za bolje sutra i brani se, jer je napadnuta i osuđivana od strane onih koji bi trebali pokazivati dobrotu i svetost. Oni nikoga ne osuđivaju i nisu došli na traktoru na Doru da bi se sprdali sa nevinim žrtvama, kako neki tvrde, već da pokažu da totalitarni sistemi i dalje vladaju, samo na tiho ubojiti način. I da smo svi njihove žrtve, htjeli mi to ili ne. Iskrenost stvaralaštva skupine Let 3 pokazuje nam neku bolju sliku za kojom bi trebali težiti i zamišljati. Njihova maštovitost možda se nekima čini žestoka, ali ona je puna dobre volje i brani nevine ljude. Pokazuju također primitivnost svijeta. Imaju pravo da se bore i ne bi im itko trebao ometati rad, jer ne rade ništa katastrofično, već puni ljubavi samo pokazuju loše strane svijeta i odlično im to prolazi. Njihov opus je bogat. Svi umjentici trebali bi se boriti protiv zla na svijetu. Kada bi tako bilo, sigurno bi bilo manje zla. Dosta je žalopojki i dum-dum, potrebni su nam sjajni umjetnici poput Let 3. Da ih ima više, svijet bi bio ispunjeniji harmonijom i bliži svakom čovjeku, ne osuđujući nikoga, zato sanjaj Vaso, golube bijeli, dobrim ljudima pozdrave odnesi.