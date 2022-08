MDI panel: Jesmo li svi roba na društvenim mrežama?

Još je samo 28 dana do početka 4. Fažana Media Festa, međunarodnog multimedijalnog novinarskog festivala čija će glavna tema biti “Žene i mediji”.

I ove godine stalni festivalski partner Media Diversity Insitute iz Londona priprema nekoliko tematskih rasprava. Jedna od njih ima naziv ‘Jesmo li svi roba na društvenim mrežama? / ‘Are we all products on the social media?’

Kao i svake godine i ovaj put u sklopu festivala bit će održana trodnevna radionica na temu medijske pismenosti koja će, kao i svi ostali programi, biti besplatna.

Fažana Media Fest poziva novinare, one koji to to žele postati kao i sve ostale koji žele saznati više o važnosti medijske pismenosti da im se jave i potvrde sudjelovanje.

U šest dana festivalskog programu bit će čak 12 rasprava i predavanja na razne teme povezane sa ženama i medijima uz sudjelovanje mnogih poznatih novinarki i medijskih stručnjakinja kao i njihovih muških kolega iz raznih zemalja.

Teme će biti od radnog položaja žena koje su zaposlene u medijima, preko novinarki koje su obilježile povijest profesije do agresije prema novinarkama, ali i sudbinama žena čije su živote uništili mediji.

Tradicionalni termin, drugi tjedan rujna u Fažani će uz stručne skupove biti ispunjen i mnogim drugim sadržajima vezanima za novinarstvo i medije koji će biti zanimljivi i široj publici kao što to i inače činimo.

Festivalski program sadržavat će tematske rasprave, izložbe, projekcije filmova te scenske nastupe.

Prateći program uključivat će i nekoliko glazbenih večeri.

4. Fažana Media Fest, međunarodni multimedijalni novinarski festival, kao i sve dosadašnje, organiziraju Centar za istraživačko novinarstvo kao glavni organizator te Općina Fažana, Turistička zajednica Fažana i udruga Informo kao suorganizatori.

I ove godine Fažana Media Fest imat će nekoliko međunarodnih partnera.

Sve dodatne informacije možete dobiti:

na web stranici Fažana Media Festa (www.fazanamediafest.eu), upitom elektroničkom poštom ([email protected]) ili telefonom (098-484-049 / 091-6642-224)