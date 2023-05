Napustila nas je Tina Turner

Foto: Profimedia

PJEVAČICA Tina Turner umrla je u 84. godini, potvrdio je njezin glasnogovornik.

“Tina Turner, ‘kraljica rock’n rolla’, umrla je danas mirno u dobi od 83 godine nakon duge bolesti u svom domu u Kusnachtu blizu Züricha u Švicarskoj. Svijet je izgubio glazbenu legendu i uzor”, napisao je u priopćenju.

Kako je Anna Mae Bullock postala Tina Turner?

Tina Turner rodila se 26. studenog 1939. godine u Nutbushu, državi Tennessee kao Anna Mae Bullock u obitelji gdje je majka radila u tvornici, a otac je bio baptistički svećenik. Nakon razvoda svojih roditelja, Anna se preselila u St. Louis gdje je pohađala srednju školu Summer. U poznatom klubu Imperial upoznala je R&B glazbenika Ikea Turnera nakon čega je izrazila želju da zapjeva s njim.

Ike je u početku bio dosta skeptičan glede njihove suradnje, ali je s vremenom shvatio kako nema mjesta za brigu i kako se ovdje zaista radi o pravom talentu. Ike i Tina zajedno su snimili velik broj hitova kao što su: A Fool in love, It s Gonna Work Out Fine, Honky Tonk Woman te Proud Mary.

Pored toga što su surađivali na poslovnom planu, odlučili su se vjenčati 1962. godine u Meksiku. Bračni bar je postigao komercijalni uspjeh pjesmama “Fool in Love” i “It’s Gonna Work Out Fine”, koje su završile visoko na američkim glazbenim top-ljestvicama.

Svoj ponovni povratak na scenu bilježi 1983. godine obradom pjesme Lets StaY Together, koja je postala hit diljem Europe, a sve ono što je uslijedilo nakon toga samo je povijest. Tu treba navesti Private Dancer te ulogu u filmu Pobješnjeli Max 3.

Ostale uspješnice uključuju pjesmu “Nutbush City Limits” iz 1973., koja govori o malom gradu u kojem je Tina rođena. Međutim, Ikeovo tjelesno i emocionalno zlostavljanje je počelo ostavljati posljedice.

On je bio taj koji je promijenio njeno ime, Anna Mae Bullock, u Tina Turner, što je odluka koju je donio bez njenog znanja i još jedan primjer njegovog ponašanja prema njoj.

Pobjegla od zlostavljača i postala jedna od najvećih zvijezdi

Prisjetila se traume koju je doživjela tijekom njihovog odnosa u svojim memoarima iz 2018. “My Love Story”, u kojima je spolne odnose s pokojnim glazbenikom usporedila s “vrstom silovanja”.

“Toliko puta je moj nos koristio kao vreću za udaranje da sam mogla osjetiti krv kako mi se spušta niz grlo dok sam pjevala”, napisala je.

Nakon što je pobjegla od svog zlostavljača, nastavila je s izgradnjom vlastite karijere i postala jedna od najvećih pop i rock zvijezdi 80-ih i 90-ih godina, s hitovima kao što su “Let’s Stay Together”, “Steamy Windows”, “Private Dancer”, glazbom za film o James Bondu “Zlatno oko”, “I Don’t Wanna Fight”, te duet s Rodom Stewartom “IT Takes Two”.

Glazbena diva glumila je također u filmu “Pobješnjeli Max 3: Thunderdome” iz 1985., koji je lansirao još jednu njenu popularnu pjesmu “We Don’t Need Another Hero”, a nastupila je i u rock operi “Tommy” britanskog sastava The Who.

Zdravstveni problemi i osobne tragedije

Sreću je pronašla sa svojim drugim suprugom, njemačkim glazbenim direktorom Erwinom Bacom. Počeli su vezu sredinom 80-ih, a vjenčali se 2013. godine.

Par je živio u Švicarskoj, a Tina Turner je uzela švicarsko državljanstvo. Suprug joj je 2017. donirao bubreg nakon što je otkriveno da boluje od zatajenja bubrega.

Također je doživjela tragediju izgubivši svog najstarijeg sina Craiga koji je počinio samoubojstvo 2018. Njegov otac bio je njezin bivši kolega iz benda, Raymond Hill.

Drugi sin, Ronnie, čiji je otac bio Ike Turner, umro je 2022. Imala je i dva posvojena sina, Ikea Jr i Michaela, Ikeovu djecu iz prethodne veze.

Tinina životna priča iznjedrila je biografski film iz 1993. pod naslovom What’s Love Got To Do With It, koji je Angeli Bassett donio nominaciju za Oscara za ulogu glazbene zvijezde, kao i scenski hit, mjuzikl naziva Tina: Mjuzikl.

Također je bila tema HBO-ovog dokumentarca Tina 2021.

Index