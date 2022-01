Odlazak simbola hrabrosti i ponosa: Umrla Ankica Lepej

Foto: Facebook

UMRLA je zviždačica Ankica Lepej, žena koja je 1998. otkrila novac koji Franjo Tuđman nije prijavio u imovinskoj kartici.

Vijest je na Facebooku objavila Sanja Sarnavka.

“Sad sam saznala da Ankica Anita Lepej, naša hrabra i predobra sugrađanka, ipak nije uspjela pobijediti koronu. Otišla je za svojim najdobrijim. Žao mi je. Ona je pokazala kako se voli domovina na pravi način. Skupo je platila svoj čin građanske hrabrosti, ali nikada nije požalila niti je odustala od ukazivanja na nepravde i glasnog prosvjedovanja čim bi uočila neku. Bile smo si drage. Počivat će uz svog najdobrijeg. Zbogom, Ankice draga”, napisala je Sarnavka.

Lepej je od ranije imala velikih zdravstvenih problema. Na svom je Facebooku sredinom prosinca objavila kako se zarazila koronavirusom.

“Još mi je samo falila beštija korona, satrat ću ja nju budite sigurni”, napisala je.

Otkrila tajni novac Tuđmanovih

Jedan od najvećih skandala poznog perioda vladavine Franje Tuđmana je otkriće da njegova supruga Ankica u Zagrebačkoj banci ima 210 tisuća maraka i 15 tisuća dolara koje tadašnji predsjednik RH nije naveo u svojoj imovinskoj kartici.

Hrvatska javnost to je saznala 17. listopada 1998. u Jutarnjem listu, koji je priču o tome objavio zahvaljujući informacijama službenice Zagrebačke banke Ankice Lepej, jedne od prvih hrvatskih zviždačica.

Lepej je bila obična građanka koja je spletom okolnosti na svom radnom mjestu saznala za neprijavljenu ušteđevinu Tuđmanovih te je odlučila da bi javnost trebala znati istinu.

Izbila je ogromna afera.

Odvjetnica Ankice Lepej u tom slučaju bila je Vesna Alaburić, koja je za Index 2019. godine govorila o tome kako je cijela stvar izgledala te kakve je učinke imala na hrvatsko društvo, ali i na život prve hrvatske zviždačice.

“Iz Jutarnjeg lista, koji sam te 1998. zastupala, nazvali su me i rekli mi da me gospođa Lepej želi za odvjetnicu. Otišla sam u redakciju i tamo smo se upoznali, bio je tu i njezin suprug. Bila je to nedjelja i dogovorili smo se da ćemo sljedeći dan otići u Zagrebačku banku i reći im da je gospođa Lepej dala novinarki Jutarnjeg lista Orlandi Obad te podatke o novcu na računu”, prisjeća se Alaburić svojeg prvog susreta s Ankicom Lepej.

Nudilo se milijun kuna za informaciju o osobi koja je vijest pustila u javnost

Pitali smo Alaburić o tome kako je procijenila motive Ankice Lepej da javnosti otkrije podatke o ušteđevini Tuđmanovih.

“Moj dojam je bio da je ona bila vođena isključivo činjenicom da u imovinskoj kartici predsjednika države nisu bili točni podaci i da je to željela otkriti javnosti u ime javnog interesa. Bila je potpuno spremna preuzeti sve posljedice svog čina, smatrala je da je postupila ispravno i u interesu građana Hrvatske”, kazala nam je tada Alaburić.

Reakcija javnosti je bila apsolutna podrška Ankici Lepej, rekla je Alaburić. “Ljudi su bili konsternirani kada se saznalo za taj novac na računu Ankice Tuđman. No tu nije bio spektakularan sam taj iznos, nego što nije naveden u imovinskoj kartici. Što se tiče vlade, oni se nisu o tome pretjerano izjašnjavali”, rekla je odvjetnica.

Alaburić je u cijelu stvar bila uključena kao pravnica pa je dodala kako je za nju najvažnije bilo da se na sudu može dokazati da su objavljeni podaci točni.

“Krucijalni moment za Jutarnji list i Ankicu Lepej bio je kad je Zagrebačka banka te subote, nakon što je članak objavljen, nazvala Jutarnji list i tražila da se objavi oglas u kojemu oni nude milijun kuna za informacije o tome tko je dostavio podatke listu. Nazvao me je urednik Jutarnjeg lista da pita u vezi s tim oglasom, no meni je pao kamen sa srca jer je to bio dokaz da je točno ono što je objavljeno. Kada sam tog jutra čitala članak u Jutarnjem, najviše sam se bojala situacije u kojoj se ne može do kraja dokazati točnost informacija koje su objavljene. Taj oglas je dokazao da se radi o istinitoj informaciji od javnog interesa. U takvoj situaciji i mediji i njihov izvor moraju pobijediti”, pričala nam je Alaburić 2019. godine.

Lepej dobila otkaz, pokrenut je kazneni postupak

Što se tiče Ankice Lepej, ona je ubrzo ostala bez posla u Zagrebačkoj banci i pokrenut je kazneni postupak protiv nje. Bila je pod velikim pritiskom, ali se s time dobro nosila, ispričala nam je tada Alaburić.

Kako je govorila Ankica Lepej

Lepej je jednom prilikom, prije nekoliko godina, kazala kako je čula Tuđmana da poručuje penzionerima kako je i njegova žena umirovljenica.

“Čula sam Tuđmana kako poručuje umirovljenicima da je i njegova supruga penzionerka i da i sama jedva spaja kraj s krajem. Zavirila sam po matičnom broju u računalo Zagrebačke banke i otkrila veliki novac”, pričala je Lepej prije nekoliko godina.

Lepej i suprug su izgubili posao, godinama su živjeli u socijalnom gradskom stanu.

“Ništa ne bih drugačija napravila bez obzira na sve što mi se dogodilo. Jednostavno nisam mogla drugačije”, kazala je 2016. Ankica Lepej, čije je otkriće do temelja uzdrmalo Tuđmanov režim. Govorila je kako ne zamjera nikome ništa, ali joj je žao što i drugi nisu postupali poput nje.

“Šutljive javnosti nijedna vlast se ne boji. Ljudi kao da ne razumiju da se imaju pravo buniti kada stvari oko njih nisu dobre. Nimalo ne cijene svoju individualnu slobodu, a bez nje nema ni slobodnoga društva”, govorila je tada.

O Tuđmanu nije imala nijednu lijepu riječ.

“Ništa dobro, nemam nijednu dobru riječ za njega, kao ni prije 20 godina”, zaključila je.

Index.hr