ONLINE PROGRAMI JUBILARNOG IZDANJA MODULA MEMORIJE 2020 POČINJU 4. APRILA

J.U. MES objavio je program jubilarnog, 25. izdanja Modula Memorije, kao i informacije o tome šta nas u narednom periodu očekuje, ali i koji programi su zbog novonastale situacije odgođeni za drugi dio godine. Osim najave izmijenjenog programa koji je predstavio direktor Nihad Kreševljaković, centralni dio videa bio je razgovor u kome su učestvovali: Paul Lowe, fotograf; Guilliaume De Fontanay, reditelj i Hana Bajrović. Razgovor i predstavljanje programa emitovani su u video formatu na web stranici Festivala MESS, zvaničnom Youtube kanalu Festivala MESS https://www.youtube.com/user/FestivalMESS i Facebook profilu Festivala MESS https://www.facebook.com/festivalMESS.

Ovogogodišnji program svečanog otvaranja Modula Memorije 2020 trebao je biti održan 5. aprila u Vijećnici, u okviru kojega je planirano da bude otvorena izložba “Ožiljci” čiji je autor britanski fotograf sa adresom u Sarajevu – Paul Lowe. Paul Lowe je i ovogodišnji laureat specijalnog priznanja Modula Memorije 2020, Nagrade za doprinos očuvanju kulture sjećanja, a koju su prije njega dobili fotografi Ron Haviv i Milomir Kovačević. Obzirom na vanrednu situaciju, otvaranje izložbe i dodjela Nagrade prolongirani su te će se održati u toku ove godine, kada se za to steknu uslovi. Osim izložbe “Ožiljci”, još dva događaja koja su svoje predstavljanje trebala imati na Modulu Memorije 2020, prolongirana su za jesen ove godine. U pitanju je dugoočekivana premijera igranog filma “Sympathy for the Devil”, francuskog reditelja Guillaume-a de Fontenay-a, te otvaranje izložbe “60. godina MESS-a”, autorice Hane Bajrović, a u produkciji Festivala MESS.

Dok je dio ovogodišnjeg programa prolongiran zbog specifičnosti same organizacije događaja, drugi dio programa Modula Memorije bit će realizovan putem online platformi i društvenih mreža Festivala MESS, te TV programa. Tako će dokumentarni film “Modul Memorije”, u režiji Nedima Karalića, biti prikazan 4. aprila u 19.05, u okviru programa Al Jazeera Balkans. U pitanju je film koji, prateći prošlogodišnje programe otvaranja i zatvaranja Modul Memorije, govori o kulturi sjećanja. Video-izložba fotografa Velije Hasanbegovića, “Migrant Abas”, nastala u produkciji J.U. MES-Modul Memorije, bit će “otvorena” 6. aprila u 20.00 na oficijelnoj stranici i Youtube kanalu Festivala MESS. Ova izložba je priča o devetogodišnjem dječaku Abasu i njegovom prvom školskom danu u kampu Borići kod Bihaća, gdje je njegova porodica stigla iz Iraka. Večer kratkih filmova bit će prezentirana na istom mjestu 8. Aprila, sa početkom u u 20.00 sati, a publika će imati priliku gledati dokumentarne filmove: “Apart”, palestinskog reditelja Sami Shehade-a, te filmove “Sabah”, reditelja Danisa Tanovića i “U zraku”, rediteljice Jasmile Žbanić. Knjiga “Teatar pod opsadom”, autorice Hane Bajrović, čiji je izdavač J.U.MES I suizdavač Narodno pozorište Sarajevo, nastala po prošlogodišnjoj istoimenoj izložbi u koprodukciji Festivala MESS i Narodnog pozorišta, imat će svoju online promociju 9. maja u 19 sati, opet na zvaničnoj stranici Festivala MESS te Narodnog pozorišta Sarajevo.

U video razgovoru kojim je danas najavljen program Modula Memorije 2020, Paul Lowe izrazio je zadovoljstvo time što je ovogodišnji dobitnik Nagrade, s obzirom na to da je još od početka 90-ih vezan za Sarajevo. Tokom opsade, Lowe je proveo mjesece hodajući po gradu i svojim fotoaparatom bilježeći uništenu i oštećenu arhitekturu. “Jedna od tema koju sam slijedio bila je utjecaj agresije na arhitektonski materijal grada. Na to koliko je teško oružje uništilo zgrade, kako je geler ostavio svoje nasilne tragove na ulicama i zidovima, i kako su građani gradili improvizovane barikade da bi se zaštitili. Izložba “Ožiljci” dokumentuje upravo teksture uništenja, koje su u to vrijeme predstavljale zastrašujuću ljepotu”, kazao je Lowe.

Reditelj filma “Sympathy for the Devil”, Guillaume de Fontenay, u razgovoru povodom ovogodišnjeg Modula Memorije, upoznao nas je sa situacijom u Montrealu kada je u pitanju pandemija. Istakao je kako je ovo teško vrijeme u kojem učestvuje čitav svijet i kako je trenutno vrlo bitno da ljudi budu ujedinjeni u zajedničkom cilju kako bi što prije prevazišli ovu situaciju. Ipak, žao mu je što je zbog pandemije premijera filma odgođena, ali se također raduje što će film biti prikazan upravo u Sarajevu u okviru Modula Memorije, programa koji se bavim istim onim čime se bavi njegov film. “Snimajući ovaj politički motivisan film, ispričan kroz priču ratnog reportera Paula Marchand-a i Bobe Lizdek, putem ljudskog iskustva i surove realnosti u kojoj je skoro četiri godine opsade bilo Sarajevo, nadam se da ću oživjeti suštinu evropskog identiteta, važnost različitosti i drugih temeljnih vrijednosti, a kako bi izbjegli kolektivnu apatiju prema određenim zemljama i sukobima koji i danas traju u svijetu.”

Hana Bajrović, autorica izložbe “60. godina MESS-a” istaknula je da rad na ovoj izložbi traje već duže vrijeme i da je najviše vremena utrošeno u istraživanje arhive i pokušaj da se svaka godina, od 1960-e do danas posloži u cjeline. “Ovo je izložba koja ima za cilj da svim posjetiteljima i posjetiteljicama dočara šta je sve to čime se Festival MESS bavio i bavi kroz ovih 60 godina svoga postojanja, te zbog čega je njegovo mjesto u kulturnom i pozorišnom životu Sarajeva i Bosne od neprocjenjivog značaja.”

Za kraj, direktor Nihad Kreševljaković je rekao da vjeruje da će, bez obzira na promijenjene okolnosti, publika prepoznati važnost i vrijednost programa Modula Memorije. “Ideja programa Modula Memorije jeste razvijanje solidarnosti i empatije među ljudima, uspostavljanje komunikacije te shvatanje važnosti kulture sjećanja za naše društvo”.

Sve aktivosti Festivala MESS možete pratiti putem Facebook i Instagram profila Festivala MESS, te na web stranici Festivala MESS.