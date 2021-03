„Osmijeh sfinge“ u Sarajevu do 20. marta

U galeriji Collegium Artisticum u Sarajevu u toku je izložba „Osmijeh sfinge“ (“The Smile of the Sphinx“) u okviru koje su umjetničke radove predstavile dvadeset i pet međunarodnih umjetnica.

Teoretičarka umjetnosti i kustosica izložbe Ilari Valbonesi rekla je da se radi o umjetnicama koje su porijeklom iz Evrope ili žive u Evropi.

Odnos majke i kćerke

“Saltwater at 47” je rad bh. umjetnice Selme Selman koji se sastoji u video priči u kojoj njena majka prvi put vidi more. Ona je lijepa Romkinja, polako ulazi u vodu, umiva se i onda iz skupljenih šaka pije vodu i primjećuje da je slana.

Selman se kroz svoj rad bavi odnosom majke i kćerke koju vidimo i na jednoj fotografiji. Njena majka u svojoj 47. godini odlazi prvi put na more jer ranije nije mogla zbog činjenice da nije imala ličnu kartu.

Na ovaj način umjetnica Selman suptilno ukazuje na poštovanje roditelja, njene majke koja se, kako je običaj u romskim porodicama, udala rano, rodila djecu, ali i odgojila nju uspješnu i vrlo poznatu umjetnicu i van granica Bosne i Hercegovine.

Selma Selman je nakon završenog fakulteta u BiH, na američkom Syracuse univerzitetu u New Yorku 2018. godine diplomirala likovnu umjetnost i performans.

Naša crna rupa

Adela Jušić umjetnica, također iz BiH se bavi vizuelnom umjetnošću. Na izložbi „Osmijeh sfinge“ predstavila se umjetničkom akcijom u javnom prostoru – radom „Naša crna rupa“ u kome kroz video i fotografijom govori o čuvenoj pojavi rupe u Velikom parku u Sarajevu i velikoj medijskoj prašini koja je izazvana ovim događajem.

Umjetnica Jušić sa kolegicom Smiljom Janković ukazuje na problematiku korumpiranog sistema BiH jer je utrošen veliki novac (70 hiljada konvertibilnih maraka) na zatvaranje crne rupe u parku.

Novac kojim je finansirana ova akcija iskorišten je za plaćanje nadnica radnicima na crnom tržištu koji su se našli u još lošijoj ekonomskoj situaciji uzrokovanoj pandemijom virusa COVID. Ono što je dodatno zanimljivo je da se ova akcija odvijala dan prije uvođenja policijskog sata u martu 2020. godine.

Osim radova Selme Selman i Adele Jušić, u galerijskom prostoru Collegium Artisticuma možete vidjeti i djela drugih umjetnica: Emily Bates (UK), Dalila Dalléas Bouzar (DZ), Selma Doborac (BiH), Esra Ersen (TUR), Jeanne Frank (FR), Ásdís Sif Gunnarsdóttir (ISL), Andrea Heyer (AT), Benedetta Jacovoni (IT), Natia Kalandadze (GEO), Annalisa Macagnino (IT), Leila Mirzakhani (IRN), Elly Nagaoka (SAD), Laura Palmieri (IT), Mila Panić (BiH), Elisabeth Penker (AT), Manja Ristić (SRB), Mirjana Rukavina (SLO), Alice Schivardi (IT), Sigga Björg Sigurðardóttir (ISL), Tamuna Sirbiladze (GEO), Martina Vanda (IT), Borjana Ventzislavova (BGR) i Alexandra Wolframm (DE).

Naziv izložbe „Osmijeh sfinge“ datira od priče austrijske spisateljice Ingeborg Bachmann. Priča je objavljena 1949. godine i bila je obilježena nacionalsocijalizmom u Austriji.

Izložba je realizirana uz podršku Austrijskog kulturnog foruma Sarajevo i Islandskog umjetničkog centra može se pogledati do 20. marta ove godine.