Peti dan Fažana Media Festa započinje u 10h kada će Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj u MMC-u Fažana predstaviti program EuropaKultura – uloga kreativne industrije.

U 11:15 sati u MMC-u Fažana možete saznati sve o Europskim fondovima za medije i bespovratnim sredstvima Europskog parlamenta. Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj predstavit će i audiovizualne alate i podršku medijima za praćenje rada Europskog parlamenta – DESK kreativna Europa.

U 16:30 u MMC-u Fažana počinje panel EJN-a na engleskom jeziku „Kako izgraditi povjerenje u medije na Balkanu“. Na panelu sudjeluju Aidan White (osnivač Ethical Journalism Network), Alice Taylor (Exit News, Albanija), Branko Čečen (CIN Srbije), Lea Auffarth (JTI, Reporters Without Borders). Panel će moderirati Daša Ilić.

Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj u 17:30 održat će raspravu na temu „Budućnost Europe – Jačanje europske demokracije. Radni jezik je engleski.

Od 18:30 do 19:30 u MMC-u Fažana održava se panel MDI-a „Od nekulture cenzure do kulture otkaza – različitosti i izazovi“. Panel će moderirati Milica Pešić (Media Diversity Institute) a sudjelovat će Frankie Morgan (University of Birmingham), Aidan White (Ethical Journalism Network), Dr. Snježana Milivojević (University of Belgrade), Anamarija Šiša (University of Ljubljana), Daša Ilić (Ethical Journalism Network/ Diversity Institute London) i Saša Leković (Investigative Journalism Center, Fažana).

U 19:30 u MMC-u Fažana bit će predstavljen Muzej 90-tih a razgovor između Dejana Ubovića (Grad- Europski centar za kulturu i debate, Beograd) i Snježane Milivojević (Univerzitet u Beogradu) moderirat će Mila Bajić (Inicijativa Muzej 90-tih).

Dokumentarni film „Page One: Inside the New York Times“ prikazat će se u 20:30 sati u MMC-u Fažana, a gost na projekciji će biti Berislav Jelinić, glavurednik i direktor Nacionala s kim će razgovarati Đelo Hadžiselimović koj je film i – odabrao.

Na kraju dana koncert će održati Akustika Balkana. Koncert počinje u 20:30 ispred MMC-a Fažana.

Svi događaji su otvoreni za javnost i besplatni, uz poštivanje epidemioloških mjera.