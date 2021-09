Pokret nesvrstanih u fokusu šesnaeste manifestacije “Moje, tvoje, naše”

Konferencija o Pokretu nesvrstanih održat će se u velikoj dvorani Filodrammatice, foto Tanja Kanazir

U mjesecu u kojem se obilježava šezdeseta obljetnica njegovog utemeljenja, šesnaesto izdanje interdisciplinarnog festivala Moje, tvoje, naše bavit će se temom Pokreta nesvrstanih. Manifestaciju organiziraju riječka udruga Drugo more, Institut za povijest umjetnosti iz Zagreba i ljubljanska Moderne galerije, a program će se sastojati od izložbenog, konferencijskog i filmskog dijela.

Program manifestacije održat će se u zgradi Filodrammatice (Korzo 28, Rijeka), a sastoji se od izložbenog (24. 9. – 15. 10. 2021.) i konferencijskog dijela (27. – 29. 9. 2021.) te filmskog programa (27. i 28. 9. 2021.).

Osnovan u rujnu 1961. godine na konferenciji u Beogradu kao transnacionalni politički projekt i koalicija malih i srednjih država, uglavnom bivših kolonija i zemalja u razvoju s globalnog Juga ili Trećeg svijeta, Pokret nesvrstanih je predstavljao prvi veliki poremećaj na mapi Hladnog rata, tragajući za alternativnim političkim savezima i „alternativnom mondijalizacijom“.

Na izložbi Južna sazviježđa: poetike nesvrstanih (Napisati revolucionarnu pjesmu nije dovoljno) kustosice Bojane Piškur (Moderna galerija, Ljubljana), od 24. rujna do 15. listopada u Galeriji Filodrammatica bit će prikazani radovi autora Dana Acostioaeija, Nike Autor, Đorđa Balmazovića, Ferenca Grófa, Ibre Hasanovića, Dubravke Sekulić, Hyun-Suk Seoa i Mile Turajlić, uz odabrane arhivske materijale Pokreta nesvrstanih i kartografiju međunarodne kulturne suradnje SFR Jugoslavije sa zemljama u razvoju. U nešto drugačijim izdanjima, izložba je prethodno predstavljena u Modernoj galeriji u Ljubljani 2019. i Asia Culture Centru u južnokorejskom gradu Gwangju 2020. godine. Kao svojevrsni uvod u kulturnu politiku Pokreta nesvrstanih, izložba se fokusira na pojedine povijesne događaje, pri čemu se predstavljeni projekti i istraživanja bave temama kulturne razmjene i kulturnih programa između Jugoslavije i nesvrstanih zemalja u Aziji, Africi i Latinskoj Americi. Izložba također sadrži suvremene radove koji ispituju važnost korištenja ideja Pokreta nesvrstanih u današnjem vremenu.

Međunarodna konferencija Towards a Conjuctural Political Economy of Non-Alignment and Cultural Politics održat će se od 27. do 29. rujna u velikoj dvorani Filodrammatice, s naglaskom na veze Pokreta nesvrstanih i politika dekolonizacije i kulturne razmjene. Uz izlagače koji su izabrani putem javnog poziva za sudjelovanje, na konferenciji hibridnog formata (onsite i online) će kao pozvani predavači sudjelovati Vijay Prashad (Tricontinental: Institute for Social Research), Sara Salem (The London School of Economics), Budimir Lončar (nekadašnji ministar vanjskih poslova Federativne Republike Jugoslavije) i Tvrtko Jakovina (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu). Osim u dvorani Filodrammatice, prijenos konferencije će se također moći uživo pratiti putem interneta.

Po završetku konferencijskog dijela programa, 27. i 28. rujna održat će se i filmski program selektorice Ljiljane Kolešnik (Institut za povijest umjetnosti, Zagreb), na temu Pokreta nesvrstanih i borbe protiv kolonijalizma. U sklopu programa prikazat će se filmovi Algeria: Women at War Parmindera Vira (1992.), Measures of Distance Mone Hatoum (1988.) i Concerning Violence Görana Olssona (2014.).

Povezujući teorijske i umjetničke poglede na različite teme od društvene važnosti – kao što su, primjerice, vlasništvo, tranzicija, konzumerizam, solidarnost, otpor, rad, nadzor, (trans)nacionalizmi, promet, more, mreža itd. – festival Moje, tvoje, naše održava se u organizaciji Drugog mora od 2005. godine. Samo u posljednjih nekoliko izdanja, festival je u Rijeku doveo brojne relevantne i zanimljive izlagače te radove svjetski cijenjenih suvremenih umjetnika i dizajnera, među kojima su Ai Weiwei, Laura Poitras, Julian Oliver, Laleh Khalili, Annie Machon, Evan Roth, James Bridle, Constant Dullaart, Daniela Ortiz i mnogi drugi.

Manifestacija će se održati uz pridržavanje važećih mjera zaštite od zaraze koronavirusom, a ulaz na sve programe je besplatan. Detaljan program i raspored događanja potražite na mrežnim stranicama Drugog mora.