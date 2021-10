Predstavljanje knjige Omera Ć. Ibrahimagića “MEMENTO VIVERE” u Tuzli

Predstavljanje knjige Omera Ć. Ibrahimagića “MEMENTO VIVERE” (Koronavirus: Drugi pogled na prvi val) održat će se 22.10.2021. (petak) s početkom u 18 h, u Ateljeu „Ismet Mujezinović” u Tuzli. O knjizi će uz autora govoriti: Doc. dr Naida MUJKIĆ, Šimo EŠIĆ i Mehmed ĐEDOVIĆ. Izdavač je LIJEPA RIJEČ, Tuzla, 2021.

Iz recenzije Mehmeda ĐEDOVIĆA

Autor se naslikao ovim tekstovima; svoj karakter, porodicu, sklonosti, prijatelje, promišljanja… Sve je to servirao na dlanu, korak po korak, dan za danom. O mnogo čemu je progovorio, upjesmio, ispričao i u knjigu uobličio. Nema lažnih misija, ubačenih strana i ćoraka, friziranih podataka. Sve je čisto kao sunce i na izvolite, svejedno je sviđa li se to kome ili ne.

* * *

Neko ko tako dobro poznaje karaktere ljudi nema problema sa pisanjem priča i pisanjem uopšte. Zato je ovaj dnevnik pun, kao sanduk sa pčelama. Čini mi se da je Ibrahimagić pogodio vrijeme koje treba izdvojiti i upamtiti prelomni trenutak nakon koga se sve promijenilo, jer smo s maskom postali prirodni, a bez nje sumnjivi.

* * *

Pored čitavog niza vrlo odgovornih obaveza trebalo je samokontrole i discipline da se stigne i bilježiti, da se posjete mezarevi najbližih, očisti partizansko groblje… Sve to, i još više i puno dublje, autor je ovih tekstova. Od sitnih poslova do velikih djela i spasavanja života. Omer je tuzlanski i bez lažne skromnosti svjetski, a Tuzla i svijet su Omerovi – tako to ide jer tako to jeste.

* * *

Rijetko ćete pronaći nekoga ko tako lako voli svoj grad, njegove mahale i ljude, ko tako prirodno teče kroz njega. Autor je duhovit, pa će vas nasmijati i kad vam nije do smijeha, a umije i temu koja je sama po sebi moguća zamka ponavljanja i nabrajanja učiniti interesantnom. On i kritikuje i hvali. Ako već svijet treba da se smiče, neka mi je Omerova knjiga u ruci kada se to dogodi.

O PISCU

Omer Ć. Ibrahimagić (Tuzla, 1968.) je ostavio svoje pjesme, priče i putopise u bosanskohercegovačkim i regionalnim časopisima, listovima, magazinima, portalima i fanzinima: Pulsus, Kratki spoj, Svijet, Most, Front slobode, Zmaj od Bosne, Život, Večernje novine, Kabes, Oblici, Zapis, Album, Godišnjak, Behar, Jutarnje novine, Ostrvo, Pogledi, Bosanska Sumejja, Gradovrh, Slovo Gorčina, Književni pregled, Gračanički glasnik, Riječ, Bejahad, Garavi sokak, Lapis Histriae, Poezija, Motrišta, Avlija, Diogen, Glas Naroda, Tuzlarije, Književni kutak, Ljubušaci, Radio Gornji grad, Sent, Bosanska Vila, Musa Ćazim Ćatić, Crna Ovca, Književne vertikale, Hrvatski Glasnik, Izvornik, Diwan, Almanah, Avangrad, Strane, P.U.L.S.E., Script, Gradina, Fioka, Zvezdani kolodvor, Afirmator, Eckermann, Bobovac, Balkanski književni glasnik, P.E.N. Centar BiH, Književna sehara, Primijenjena poezija, Metafora, Kvaka, Hyperborea, Fenomeni, Dometi, Kult, Prozaonline, Bdenje, Književna revija, Braničevo, Bagdala, Nomad, Plima, Ajfelov most, Libartes, Oprem dobro, Dubrovnik, Glasnik MC 016, Povelja, Naše stvaranje, Onlajn poezija, Hypomnemata, Književnost, Dunjalučar, Pikolo Knjigomat, Republika, Lupiga, Dnevna Doza, Zvona i Nari, Tema, Tačno, Prometej, Bošnjačko oko, Poezija SRB, Nema, Pomak, Luč, Kritična Masa, Suština poetike, Duh Bosne / Spirit of Bosnia, Provincija, Oslobođenje, Zadarska smotra, Preporod, Ikre, Pokazivač, Fantom slobode (Zagreb), Vrela, Antibarbarus, Nigdine, Vijenac, Klepsidra, Trag, Montenegrina, Enheduanin književni vrt, Impuls, Bokatin Dijak, Nekazano, Srp, Čupava Keleraba i Sinhro / Književni periskop.

Publicirao je knjige:

– «Boje Sunca» (proza, 2000.),

– «Šest bijelih mantila» (poezija ljekara – liječnika, 2007.),

– «Ćilibar i perle» (poezija, 2007. i 2008. – II izdanja),

– «Obične riječi» (poezija, 2012.),

– «Vaša priča, naša knjiga» (proza, 2012.),

– «Poznavanje prirode i društva» (poezija, 2014.),

– «Dobre godine» (proza, 2018. – II izdanja),

– «Pogled na moj svijet» (poezija, 2018.),

– «Memento vivere» (proza, 2021.).

Antologiziran: «Antologija bošnjačke pripovijetke 1900.- 2003.» (Fojnica, 2004.) i «Zašto tone Venecija / Bošnjačko pjesništvo od 1990. do naših dana» (Zagreb, 2012.). Recenzent i predstavljač brojnih knjiga i stručnih publikacija, zastupljen je u nekoliko zajedničkih knjiga proze i poezije. Član je Društva pisaca Bosne i Hercegovine i P.E.N. Centra Bosne i Hercegovine.

Primio je nagrade: «Mak Dizdar» (za najbolju zbirku pjesama), «Fondacije za izdavaštvo» (za najbolju knjigu), te «Simha Kabiljo», «Dr Esad Sadiković» (u dva navrata), «Marko Martinović Car», lista «Večernje novine» i udruženja «Mladi Muslimani» (za najbolje priče). Bio je tri puta u užem izboru za regionalnu nagradu «Lapis Histriae», a jednom za bosanskohercegovačku nagradu «Musa Ćazim Ćatić».

Ljekar/liječnik, radi u Klinici za neurologiju Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli. Doktor je medicinskih znanosti i redovni profesor (u trajnom zvanju) na Univerzitetu u Tuzli. Publicirao je veliki broj radova iz medicine u Bosni i Hercegovini i inozemstvu. Oženjen je, otac kćerke i sina. Živi u rodnom gradu.

PEN BH