Pregled knjige „JA“, Eltona Džona

Foto: BBC

Elton John! Bez obzira na to koju muziku slušate teško da niste čuli za ovog izuzetnog muzičara. Svakako i da ste veoma mladi, ne bih mogao da vam poverujem da ne znate ko je on. Svakako ne posle dueta sa Rina Sawayama, Ozzy Osbourne, Lady Gaga, Gorillaz, U2, Years and Years, Due Lipa, Eminem, Lil Nas X i mnogim drugim poznatim pevačima i pevačicama. Međutim, čak i ja koji ga slušam od svoje petnaeste godine nisam znao o njemu sve ono što sam pročitao u njegovoj autobiografskoj knjizi „JA“. Bilo je to putovanje kroz život jednog izuzetnog muzičara i čoveka, ispunjeno smehom i suzama. Putovanje koje me je ispunilo divnim osećanjem pripadnosti jednom vremenu koje je obeležio i on, Elton John.

„Šapati“ („Whiseprs“) nije bila prva pesma koju sam čuo od Elton John-a ali je bila svakako prva koja me je zaintrigirala i nakon koje sam postao neko ko ga je redovno slušao. Sedeći ispred TV ekrana na kojem se vrteo program MTV-ja, dok sam pisao domaći iz matematike, čuo sam pesmu koja me potpuno dekoncentrisala. Bila je to melodija koja mi je skrenula pažnju sa zadatka usmeravajući moj pogled ka TV ekranu. „Čekaj, znam ovog lika“, pomislio sam u sebi. Jeste imao drugačiji izgled onda, ali to je bio on, pevač kojeg sam svojevremeno video u spotu „Nikita“ kako u kolima sa šeširom na glavi i interesantnim naočarima prolazi pokraj ruskih vojnika. Tada sam živeo u jednoj predivnoj zemlji okružen divnim prijateljima. Biti tinejdžer u Jugoslaviji krajem 80-ih bilo je izuzeto zabavno i interesantno. Nije prošlo dugo, „Sleeping with the Past“, ploča na kojoj se nalazila pesma „Whispers“, našla se u mojoj kolekciji. Osećanje koje me obuzimalo dok sam slušao pesme „Healing Hands“, „Sacrifice“, „Blue Avenue“ bilo je nesvakidašnje. Elton je postao jedan od mojih omiljenih pevača tada. Ništa se nije promenilo kod mene od tada do danas što se njega tiče. Odnosno, jeste malo.

Njegova muzika je svakim novim albumom ispunjavala moju sobu mesecima. Bio je sastavni deo svake nove kompilacije koju sam pravio za žurke i sedeljke na koje sam odlazio. Prolazile su godine, a ja sam rastao uz njegovu muziku, pratio ono što se dešavalo u njegovom životu sa kraćim ili dužim pauzama. Interesovanja je bilo mnogo, a uz to i obaveza oko škole, fakulteta, posla… dok je uz sve to vremena uvek bilo malo, nedovoljno. Ipak, nekako sam bio u toku sa njegovim životom.

A onda je izašla knjiga „JA“. Nisam dugo čekao isporuku porudžbine Book depository-ja. Međutim kada je knjiga stigla nisam odmah uzeo da je čitam. Celu jednu godinu stajala je na polici sa ostalim knjigama čekajući svojih pet minuta. Elton je u poslednjih godinu dana bio baš zastupljen na muzičkoj sceni. Dueti sa Ozzy-jem, Lady Gaga-om, Due Lipa-om stavili su ga u samu žižu interesovanja. Izašao je i sjajan album, The Lockdown Sessions, koji je zauzeo prvo mesto sa obe strane okeana i na kojem peva sa nekadašnjim i sadašnjim legendama muzičke industrije. Tu su Stevie Wonder i Stevie Nicks, ali i Eddie Vedder, Yo Yo Ma, Nicki Minaj, Charlie Puth i mnogi drugi. Zatim se pojavila novogodišnja pesma sa Ed Sheeran-om, „Merry Christmas“ i tada sam pomislio kako je neverovatno da jedan sada već star umetnik u svojih 74 godine i dalje stvara divnu muziku okupljajući oko sebe tako dobre izvođače i bendove. Odgledao sam čak i film „Rocketman“. Bilo je krajnje vreme saznati nešto više o njemu i njegovom životu, a ko bi bolje u to mogao da me uputi nego sam Elton John.

Velika je sreća što je Laguna izdala prevod ove sjajne knjige. Iako sam uzeo i knjigu na srpskom, ona se nije dugo zadržala kod mene. Poklonio sam je svojoj dragoj drugarici za rođendan. Poklon sam po sebi govori koliko mi znači naše prijateljstvo. Da ne bude zabune, poklon je uvek deo mene, nešto što treba da podseća na mene i nužno ne mora da se dopadne slavljeniku. Važno je da se dopada meni i da će podsećati slavljenika na mene. Obično, i slavljenik bude oduševljen poklonom što je dobra stvar, zar ne? Time što sam poklonio srpsko izdanje, bio sam prinuđen da čitam izdanje na engleskom. Nije bilo teško, jer je knjiga pisana lakim jezikom i veoma je čitljiva. Tačnije, knjiga koju nećete ispuštati iz ruku.

Čitajući ovu knjigu saznaćete najdivnije i najpotresnije stvari iz života ovog neverovatnog muzičara, pevača i pisca. I ne samo o njemu već i o životima ljudi sa kojima se družio tokom svog života i duge karijere koja, hvala nebesima, i dalje traje. Biće tu priča o John Lennon-u, Rolling Stones-ima, Tina Turner, Billy Joel-u, Rod Stewart-u, George Michael-u i Freddie Mercury-u. Saznaćete nešto više o situaciji kroz koju je prolazio mladi Ryen White, osamnaestogodišnji dečak zaražen HIV virusom tokom transplantacije krvi. Biće tu svega… veselih i tužnih ljubavnih priča, sukobi sa ocem i svađe sa majkom uvek promenljivog raspoloženja i prgave naravi, otkrivanja razloga za dva pokušaja samoubistva, tračarenja sa Lady D i Elizabeth Teylor, neprijatno iskustvo sa Michael Jackson-om, svađe i sukobi sa menadžerima i producentima, venčanja i razvodi, posete poznatim klubovima poput Studio 54 i Boy, bitka sa rakom prostate, lečenje od droge i alkoholizma, svetske turneje… Ah, umalo da zaboravim. Za ljubitelje fudbala ima jedna tako uzbudljiva priča koja me je potpuno oduševila. Neću da otkrivam detalje, ali ta priča je tako emotivna i jaka da sam ostao bez teksta. Nekako, čitajući ovu knjigu stalno sam ostajao bez reči.

Ono što će vas zasigurno pratiti dok čitate ovu fantastičnu knjigu jesu česte promene raspoloženja. Moje iskustvo je bar bilo takvo. Smejao sam se, a na momente plakao i bio tužan. Bilo je trenutaka kada sam, prestajući sa čitanjem, harao internetom kako bih „iskopao“ još informacija o pojedinim dešavanjima koja su me posebno zanimala, a bilo ih je dosta. Najviše me pogodila priča oko Ryan White i Lady D. Takođe sam bio mnogo tužan čitajući o borbi hrabrih ljudi koji su se zarazili HIV virusom. Priče ovih ljudi su, u godinama kada je virus bio enigma, jako tužne i veoma potresne. One otkrivaju svu njihovu patnju i bol, ali i glupost običnog čoveka izazvanu neznanjem i strahom. Priča o frontmenu Queen-a me je podigla u nebesa. Znao sam da je Freddie bio izuzetan, ali da je bio tako izuzetan, to nisam znao. No, o tome ćete morati da saznate iz knjige.

Da li ste se ikada pitali kako izgleda trenutak kada upoznate nekoga ko je bio vaša inspiracija i predmet vašeg obožavanja? Kako bi to izgledalo po vama? Elton je imao priliku da upozna Elvisa Presley-a i Ray Charles-a, pevače koje je slušao još dok je bio dete. Njihove ploče je slušao tajno, krijući se od svog oca, bežeći u neki drugi, lepši svet muzike. Sa Rayem je čak snimio i duet. Ludilo! Teško je kada izgubite prijatelja, nekoga koga volite i ko vas ispunjava. Elton je izgubio mnogo dobrih prijatelja. Neki su bili žrtve AIDS-a, a neki su ubijeni poput Johna Lennon-a, Gianni-ja Versace-a i Lady D. Ono što se dešavalo nakon njihove smrti ostavilo je dubok trag na Eltona, a dešavanja koja su usledila samo su pokazala koliko je ovaj, donekle običan čovek, bio hrabar i jak da ustukne pred lošim i izađe u susret dobronamernim ponudama. Možda bi vas interesovalo da saznate zašto je odbio Yoko Ono da izda Lennon-ov posthumni album „Milk and Honey“ ili kako je nastala pesma posvećena Lady D, „Candle in the Wind“.

Zasigurno meni najinteresantnije saznanje je kako je Elton John postao Elton John, početak svega, obično uvek tako čudan i neverovatan da vam sama spoznaja toga uliva nadu da je sve moguće i da nikada nije kasno ni za šta što želite da postignete u svom životu. Čitajući knjigu preslušavao sam sve albume koje je Elton izdao do sada. Jedan po jedan. Drago mi je što sam saznao kako je nastala muzika za jedan od mojih omiljenih crtaća „The Lion King“ i mjuzikle „Billy Eliot“ i „Aida“.

Ovakve knjige samo mogu da vas učine jačim i postojanijim u nameri da „vladate svojim svetom“. Saznanja o životima drugih mogu samo da vam uštede vreme, a time i život, da izbegnete greške koje su pravili mnogi pre vas ili nađete model za prevazilaženje problema koji vas trenutno muče. Knjiga „JA“ će vam otkriti jednu novu dimenziju i drugačiju stranu Elton-a John-a, njegovu hrabrost i istrajnost, njegove strahove koji su ga samo činili jačim i boljim čovekom, njegovu dobrotu i potrebu da pomogne drugima. Kada završite sa čitanjem videćete da Elton John nije neka umišljena zvezda, već običan talentovan čovek koji je patio i uživao u plodovima svoga rada trudeći se da uveseli milione ljudi koji su ga slušali i gledali i pomogne milionima koji se bore sa AIDS-om, kroz svoju fondaciju.

Uvek sam voleo Eltona Johna, a sada ga prosto obožavam!