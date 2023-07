Putevima Loveparade iz Berlina i moto “You can’t stop us!”

Ove 2023. godine, u Berlinu, dok traju sve ove političke napetosti, tenzije u svijetu i našoj regiji, dok traju i očekuju se novi festivali, nasljednici Loveparade iz Berlina, sa pogledom u zlatnu Viktoriju sa krilima, slušam himnu Loveparade Dr. Motte – You can’t stop us, i vjerujem da svi ovi mladi ljudi koji stvarno pokreću svijet autonomno u odnosu na visoke politike, da svi na festivalima u toku i nadolazećim, ali i ostali kojima nije do “slavlja”, ali se itekako pitaju…još nisu rekli svoje najvažnije i posljednje mišljenje, riječi.

Piše: Goran Pandža

2000. godina, 5 godina nakon Daytona, cijela regija se oporavljala od ratnih okolnosti 90ih, a za omladinu je postojalo više novih talasa oslobađanja od teških tereta prošlosti.

U Sarajevu smo cijelili ratne rane festivalima elektronske muzike, najpoznatiji u tom smislu je bio festival

Futura koji se održavao od 1998. godine. U Srbiji, Novom Sadu, je 2000. započet festival EXIT.

FUTURA u Sarajevu i EXIT su kreirani kao politički projekti mladih ljudi paralelno povezani sa uzorom na festival Loveparade u Berlinu – najveći festival svih vremena, sa preko milion ljudi, svake godine, u kontinuitetu u centru Berlina.

Nikada ranije i nikada poslije (nakon prestanka održavanja Loveparade festivala) nije postojao tako veliki muzički event na svijetu.

Ideja Loveparade je začeta u vremenima procesa ujedinjenja Istočne i Zapadne Njemačke, u vremenima pada Berlinskog zida, kada su mladi ljudi napokon počeli dobijati osjećaj pravih ljudskih sloboda i prestanak političkih tenzija između istoka i zapada.

Ta ideja, muzičkog festivala u kroz ideje vodilje ljudskih sloboda, jeste starija, još od Woodstocka i borbe mladih ljudi protiv segregacije u SAD, za vrijeme čuvenih govora Martin Luther Kinga, Muhameda Alija koji je odbio ići ratovati u Vijetnamu, u vremenima kada je Afroamerikanka Rosa Parks pokrenula lavinu nemira i protesta time što je uhapšena jer je svoje mjesto u javnom prijevozu odbila prepustiti osobi bijele rase.

Ideja pokretanja političkih promjena, borbom za ljudske slobode, ljudska prava, antiratnim inicijativama, od legendarnih Woodstock koncerata, je tokom 90ih podignuta na nivo iznad putem Loveparade sa mnogo više mladih ljudi i osjećajem konačnog oslobađanja od tereta prošlosti svjetskih ratova, te oslobađanja od tenzija između nominalnog istoka i nominalnog zapada, konačnim ujedinjenjem Njemačke.

Okončanjem rata u našoj regiji 90ih godina, mladi ljudi su pronašli sebe u istom novom talasu iz centra Berlina, uz identičnu muziku, producente, i težnje za konačnim olakšanjem u odnosu na probleme i sukobe prošlosti, idejama za ostvarenje boljih tokova budućnosti.

FUTURA u Sarajevu (1998 – 2001) je svaki put održavana u suradnji sa producentima, DJ-evima iz Berlina, čak direktno i sa osnivačem Loveparade – Dr. Motte.

EXIT u Novom Sadu slično, paralelno i sa korijenom festivala Loveparade, osnovan malo nakon Future u Sarajevu, sa političkom idejom konačnog oslobađanja od tereta režima Slobodana Miloševića. Samo značenje naziva “IZLAZ” je politička simbolika puteva izlaska iz svih problema prošlosti.

Glavni gost festivala Futura u Sarajevu 2001. godine je bio osnivač, organizator Loveparade u Berlinu, slavni Dr. Motte i tim povodom se održala nagradna igra za putovanje na čuveni Loveparade. U suštini, malo ko vjeruje, generalno, u dobitak na nagradnim igrama i mnogi nisu ni ubacili listić sa imenom i prezimenom u kutiju iz koje su se trebali izvući dobitnici. Anegdota i legenda Future je ostala, kako je moj najbolji prijatelj skupio sve listiće koji su ostali bacili i svojim imenom i prezimenom se potpisao mnogo puta.

Dr. Motte je kasnije svečano prozvao sretne dobitnike, Vila (prezime prijatelja) je prvi izvučen iz bubnja kao sretni dobitnik za putovanje u Berlin, Loveparade. Nagrada za dvije osobe.

Otputovali smo na Loveparade zajedno, svakako smo bili nerazdvojni kroz život u to vrijeme – i privatno i poslovno.

Te 2002. godine, Vila i ja na najvećem festivalu svih vremena, Loveparade, sa preko milion ljudi u centru Berlina okupljenih oko trijumfalnog monumenta “Sigessäule”, slaveći svako na svoj način slobodarski duh nakon svih opterećenja iz prošlosti, zajedno sa Nijemcima i ljudima sa svih krajeva planete, osjećali smo kao da dišemo punim plućima u osjećaju da je i Hladni rat odavno iza nas, povodom kojeg je bila podijeljena Savezna Republika Njemačka, tzv. Hladni rat koji je cijelo vrijeme imao odraz i na našu regiju, čije su se posljedice u bivšoj Jugoslaviji direktno i vidjele tokom 90ih godina prošlog milenija. U osjećaju da su i tereti ratnih i političkih sukoba u našoj regiji ostali u prošlosti.

Šta se desilo u međuvremenu? 2023. godine sam u Berlinu opet, kod monumenta zlatne Viktorije tzv. “Siegessäule”, ali Loveparade više ne postoji. Zato trenutno postoji i više od Hladnog rata u svijetu. Traje rat u Ukrajini, do usijanja su porasle napetosti između nominalnog istoka i zapada, jer sada osim Rusije, tu je i druga velesila, Kina, “istočnije”, u vlastitim napetostima u odnosu na neke dijelove nominalnog zapada.

Ljubavna parada, veliki festival Loveparade, tragično se prestao održavati 2010. godine zbog fatalnih, smrtnih posljedica za 21 mladu osobu na festivalu. Istraga o uzrocima smrti 21 mlade osobe i suđenje trajalo je čak 10 godina, ali se nikada nije do kraja razjasnilo šta se zaista desilo, obzirom na ogroman broj prisutnih ljudi na festivalu.

Ovih dana, istovremeno, u Srbiji traje festival EXIT i ULTRA u Hrvatskoj, u Splitu – festival koji nije kao EXIT u korijenima političke prirode, ali jeste prirodan slijed 20 godina tradicije Loveparade iz Berlina.

Korijen svih ovih festivala, Loveparade iz Berlina, kao simbol završetka političkih i društvenih napetosti između istoka i zapada tokom Hladnog rata, više ne postoji.

Ovih dana dok traju istovremeno EXIT i ULTRA, ne samo da su tradicionalno nepomireni odnosi između političkih vrhova Hrvatske i Srbije, već su odnosi Rusije i Kine sa istočnije strane planete i nominalno zapadnijih velikih sila, duže vremena u stadiju usijanja. Kina, u tom smislu, nije u sličnoj situaciji kao Rusija koja je pod velikim međunarodnim pritiskom i ekonomskim sankcijama. Ali i Kina ima svoje problematične tokove otkako je najveći kineski tehnološki gigant Huawei stavljen pod sankcije i dok traju političke napetosti u odnosu na Taiwan.

Politički procesi planete su komplikovani, a omladini generalno nedostaje globalna zajedbička ideja vodilja, ideja zajedničkih puteva u budućnost. Nominalni istok se ne može ni smatrati istokom, na istoku su i Japan i Australija, države koje zajedno sa Kinom od 2022. čine ekonomsku uniju 15 država Indopacifika RCEP, tako da ni sama ta simbolika istoka i zapada, sama po sebi nema smisla, logike.

Nekada su se borci za ljudska prava okupljali u antiratnim protestima na festivalu Woodstock i gajile su se ideje većeg i kvalitetnijeg zajedništva. Loveparade, najveći festival (elektronske muzike) koji je slavio duh zajedništva dugo godina, je tragično okončan prije 13 godina.

Iako EXIT u Srbiji jeste nastao u ideji izlaska i oslobaďanja od političkih tereta prošlosti, tokom proljeća i ljeta, još uvijek traju protesti protiv službene vlasti u Beogradu i traju usijani politički i međunacionalni odnosi na Kosovu.

Ovog ljeta se u Bosni Hercegovini održava više festivala, dominantno “elektronske” muzike, koji su prirodan nastavak u odnosu na nekadašnji festival Futura, ali i EXIT, koji su u korijenu nastali u poveznici sa Loveparade u Berlinu, gdje su se slavile ljudske slobode i završetak tenzija velikih sila.

Ove godine i ovo ljeto, su u Bosni i Hercegovini, kao rijetko gdje drugo, vidljive posljedice ratnih sukoba iz prošlosti i napetosti koje traju trenutno u svijetu izneđu velikih sila.

Svi političari u regiji našeg govornog područja i internacionalno, su stariji ljudi i odrasli su u nekim drugim vremenima, sa pamćenjem na neke druge, stare, političke tenzije, napetosti, davne političke procese.

Ipak, svijet pokreće i u budućnost vode mladi ljudi, koji iz svoje životne pozicije gledaju na trenutnu situaciju u svijetu, drugačijim pogledom u odnosu na sve naše, mnogo starije političke lidere.

Svi politički lideri su živjeli, proživjeli, sukobe 90ih godina u bivšoj Jugoslaviji, pamte i stari Hladni rat između “Zapada” i Sovjetskog saveza, ali u ovom momentu, u eri visokih naprednih tehnologija, svijet već pokreću mladi ljudi koji sa starim političkim tenzijama, sukobima, imaju malo ili nikakvu poveznicu.

EXIT, ULTRA, Garden of Dreams u Sarajevu i mnogi drugi festivali ovog ljeta širom planete, nastali u korijenu iz ljubavnog festa, Loveparade u Berlinu, posjećuju turisti, mladi ljudi iz cijelog svijeta, živeći i pokrećući društvene procese autonomno u odnosu na sve velike, službene politike.

Ali u tom ogromnom jazu između službenih politika svih država koje vode stariji političari iz starijih vremena i realnosti svijeta sadašnjice koju pokreću mladi ljudi odrasli u eri interneta, vremenima naprednih i visokih tehnologija kojima se i pokreće čovječanstvo, i regija i Evropa i cijela planeta, izgledaju “malo” izgubljeno, bez pravog liderstva kojim bi se mogla ukazati kvalitetna zajednička putanja svijeta u budućnost.

21 godinu nakon mog i Vilinog boravka u Berlinu, na Loveparade, tamo gdje je nekada postojao zid koji je dijelio istočni i zapadni Berlin, kod monumenta zlatne Viktorije ” Siegessäule” gdje se godinama okupljalo preko milion ljudi iz cijelog svijeta u konačnom osjećaju oslobađanja iz okova prošlosti, stojim i slušam najpoznatiju himnu Loveparade “You can’t stop us” (Ne možete nas zaustaviti).

Tragedijom 2010. godine se, nažalost, Loveparade i cjelokupni duh ljudskih sloboda i ljubavi, počeo gasiti.

Ove 2023. godine, u Berlinu, dok traju sve ove političke napetosti, tenzije u svijetu i našoj regiji, dok traju i očekuju se novi festivali, nasljednici Loveparade iz Berlina, sa pogledom u zlatnu Viktoriju sa krilima, slušam himnu Loveparade Dr. Motte – You can’t stop us, i vjerujem da svi ovi mladi ljudi koji stvarno pokreću svijet autonomno u odnosu na visoke politike, da svi na festivalima u toku i nadolazećim, ali i ostali kojima nije do “slavlja”, ali se itekako pitaju…još nisu rekli svoje najvažnije i posljednje mišljenje, riječi.

You can’t stop us, himna sa ljubavne parade, bez obzira kako teška vremena bila sa tenzijama ili političkim “mržnjama”, jeste ljubavne prirode.