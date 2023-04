Foto: Arhiv

Ugledni, bez obzira na sve stečene obrazovne titule obični građanin, kako sam sebe od milja naziva, govoreći na jednom okruglom stolu gdje je tema bila 800 godina od susreta Svetog Franje Asiškog i Sultana Malika, Esad Bajtal vrlo precizno objasni razliku između vjere i religije! On je rekao da su danas na sceni “RELIGIOZNI NEVJERNICI!” To nije samo problem ovih naših nesretnih prostora nastalih raspadom Jugoslavije. On je planetarni! Ubiti u ime Boga! Pokrasti, oteti, uniziti drugog i drugačijeg u ime Boga! Sekularizam i ekumenizam samo deklamovati, a iza toga činiti u sprezi sa vlašću projekat “KAKO UBITI BOGA U ČOVJEKU?” Sve je njihovo laž i licemjerje! Oni se ustvari neprekidno dogovaraju da se ne mogu dogovoriti! I kada se čini da su se nešto dogovorili u vrhu hijerahije niži slojevi u istoj toj duhovnoj sveri to ne primjenjuju! Najbolji primjer je susret i dogovor Svetog Oca Pape Franje i Ruskog patrijarha Kirila na Kubi. Šta su se dogovorili? Da su braća i da ubuduće za vijeke vjekova ostaje tako!? Od tada je sve krenulo niz brdo, ratovi na Bliskom istoku, Ukrajini i novi samo što nisu počeli! To je bio prvi ozbiljan sastanak u februaru 2016., na Međunarodnom aerodromu Jose Marti u Havani. Papa je krenuo u šestodnevnu posjetu u Meksiko! To je okarakterisano istorijskim događajem koji se nije desio od raskola u zajedničkoj crkvi 1054 godine!

Razgovarali su o zajedničkim naporima u sprečavanju progona hrišćana sa Bliskog istoka! Sastanak je imao dva velika cilja:

MIR U ČITAVOM SVIJETU!

EKUMENIZAM!

Poslije sastanka Franjo i Kiril su potpisati istorijsku zajedničku izjavu, navodno na šest stranica.

“Ovaj sastanak je bio prvi u istoriji i važan korak naprijed u odnosu svih crkava!” navedeno je u ranijem saopštenju Svete stolice i Moskovske patrijaršije! Zašto se nisu sastali u Evropi? Tome se protivio Patrijarh Kiril “jer je Evropa povezana sa tragičnim istorijskim podjelama i sukobima među kršćanima!”

Sastanak na Kubi nije uklonio te razlike on ih je samo, što će se brzo dokazati privremeno stavio ustranu!

A prije osamsto godina Sveti Franjo Asiški po kojem i ovaj Papa nosi ime se susreo sa Sultanom Malikom sa kojim se zajednički molio protiv rata kojeg je vodila njegova Crkva!

Ništa ovi današnji ne baštine iz ta dva susreta, ama baš ništa! Oba cilja izjave iz Havane su natopljena novom velikom krvlju nedužnih žrtava u cijelomu svijetu! Nikad više religioznih ljudi a manje boga u njima. Budućnost ako uopšte postoji je samo jedan ogromni bezdan u kome nam ni sami Bog više neće moći pomoći jer će ga ovi religiozni nevjernici definitivno dotući u svima nama!

Isus je umro i uskrsnuo (vaskrsnuo) za sve ljude svijeta i neka nas i ovaj nadolazeći blagdan Uskrs i za sedam dana Vaskrs na to podsjeti. Za one koji to ne žele, spasa (spasenja) nema, niti njima niti nama bez obzira što to želimo!