Šemsudin Gegić: Sjajna svečanost premijere filma “U borbi pleši” u San Franciscu

Nakon što je nagrađen u Italiji i Brazilu, autobiografski film “U borbi pleši/Nel Combattimento balla/Through the Fight, Dance/” bosanskohercegovačkog redatelja Šemsudina Gegića imao je i svoju američku premijeru na Friendsgiving: Movie Night – Dan prijatelja: Noć filma u San Franciscu prije dva dana. Film govori o njegovoj ličnoj priči: Šemsudinu je u aprilu 2018. dijagnosticiran rak pluća, a šanse za oporavak su mu bile vrlo male. Uz podršku svoje porodice, Šemsudin odlučuje otići u bolnicu San Raffaele u Milanu na novo savjetovanje, gdje započinje spori put oporavka koji će ga odvesti u pobjedu nad ovom bolešću. Nakon toga on odlučuje snimiti dokumentarno-igrani film kako bi ispričao svoju odiseju od Sarajeva do Milana i ogromnu pomoć koju je dobio od svoje porodice, doktora i bolnice. Prva osoba koja mu je pomogla i prihvatila pojavljivanje u filmu je ona koja ga je pomno pratila, dr. Vanesa Gregorc, direktorica dijagnostičko – terapijskog inovacijskog programa San Raffaele. Film “U borbi, pleši / Nel combattimento Balla / Through the Fight, Dance/ producirali su Ultraspecialisti uz podršku Roche Italia.

U uvodu u američku premijeru o filmu je veoma lijepo govorio Peter Dudley, a razgovor sa Šemsudinom Gegićem i dr. Varesom Gregorc u direktnom javljanju iz Milana vodio je Andy Dunn koji je ovu premijernu noć nazvao sjajnom. Uživo, a i povratnim pismom, organizatori ove specijalne Movie Night – Cancer Support Community San Francisco Bay Area, priključujući brojne poruke pohvale koje su pristizale od gledatelja – čestitali su i zahvalili na sjajnoj Noći filma koju su priredili američkoj publici i publici iz Evrope koji su online gledali film i pratili debatu. Voditelje Gala večeri, koja je upriličena u programu Filmskog festivala, najviše je, uz visoko mišljenje svih o cijelom filmu, oduševila scena, koju je Šemsudin Gegić u sarajevskom ratnom tunelu snimio sa svojom onkologinjom, doktoricom Vanesom Gregorc iz bolnice San Raffaele Milano. Tom prilikom Gegić je apelirao na američku i svjetsku javnost da se zaustavi buđenje nacionalizama u našoj zemlji, sličnih onima koji su doveli do rata.

Andy Dunn: Tunel kao metafora: Sem i Vanesa upoređuju izlazak iz tunela sa izlječenjem, kao i sa geopolitičkim aspektima, na kraju.

Šemsudin Gegić: Sa suprugom Jasminom i kćerkom Eminom sam proveo veći dio rata u Sarajevu. U historiji ratovanja je to bila najduža vojna opsada jednog grada, koja je trajala 44 mjeseca. Nije bilo vode, struje, hrane, lijekova… Ljudi su ubijani, ranjavani i ubrzano su obolijevali od najtežih bolesti.

I spent most of the war in Sarajevo with my wife Jasmina and daughter Emina. In the history of war, it was the longest military siege of a city, lasting 44 months. There was no water, electricity, food, medicine … People were killed, wounded and quickly became ill with the most serious diseases.

Sarajevski ratni tunel, kojeg su oslobodioci prokopali ispod piste aerodroma u Sarajevu je, u stvarnom i metaforičkom smislu, simbol odbrane i preživljavanja građana Sarajeva tokom rata. Kroz njega je u Grad ulazila pomoć, a izlaskom kroz njega se, bar za kratko, ulazilo u život sličan onome kakav se živio prije rata.

The Sarajevo war tunnel, which the liberators dug under the runway of the airport in Sarajevo, is (in a real and metaphorical sense) the symbol of the defense and survival of the citizens of Sarajevo during the war. Through it, we received humanitarian aid, and by going through it, at least for a short time, life seems similar to the one lived before the war.

U tom smislu, filmska scena, snimljena sa mnom i mojom dragom doktoricom Vanesom, u sarajevskom ratnom tunelu je potvrda tačnosti one optimistične fraze “da vas na kraju svakog tunela dočeka svjetlost”.

In that sense, the film scene, shot with me and my dear Dr. Vanessa in the Sarajevo war tunnel, provides confirmation of the accuracy of that optimistic phrase, “a light will greet you at the end of every tunnel”.

Mene je ta svjetlost obasjala u državi Italiji, kojoj se i ovom prilikom zahvaljujem na prihvatu i pomoći, koje su meni i porodici pružili u smislu legalnog boravka i liječenja.

That light shone on me in Italy, the country I would like to thank for accepting me and giving me the possibility to legally stay, and for giving treatment to me and to my family, as well.

Pratim, u mojoj se domovini Bosni i Hercegovini, nažalost, opet bude opasne nacionalističke strasti, slične onima koje su prouzročile zadnji rat. Zato, apeliram na sve da pomognu i spriječe novu katastrofu, koja prijeti jednoj divnoj zemlji BiH i njenim građanima.

I follow. In my country Bosnia and Herzegovina, unfortunately, the dangerous nationalist passions are again awakening, similar to those that caused the last war. Therefore, I appeal to everyone to help and prevent a new catastrophe, which threatens a wonderful country, Bosnia and its citizens.